Contratos a futuro de FONTERRA también muestran caídas.

LICITACIÓN Nº1 ENERO 2017, Precio promedio de los lácteos 3.463 US$/ton. Variación respecto evento anterior: -3,9%. Variación volúmenes comercializados respecto evento anterior: + 0,3%

Bajaron los precios de: LPE, Lactosa, Caseína Renina y Grasa butírica Anhidra.

Aumentaron los precios de: Suero de manteca en polvo, LPD, Cheddar y Manteca.

Contratos a futuro de la leche en polvo descremada: los valores en relación al evento anterior se comportaron al alza. Ofertaron: Fonterra Arla.

Contratos a futuro de la leche en polvo entera: los valores en relación al evento anterior se comportaron a la baja. Fonterra fue el único oferente.

Contratos a futuro de queso Cheddar: los valores en relación al evento anterior se comportaron primero al alza y luego a la baja. Fonterra fue el único oferente. (Fuente: GlobalDairyTrade)

El primer remate anual de la neocelandesa láctea Fonterra mostró precios a la baja, cortando la racha alcista que traída desde 2016. La baja fue de 3,9% en el precio promedio de la subasta que cerró en US$ 3.463 por tonelada.

La leche en polvo entera -principal producto de exportación de Uruguay- fue el que mostró la mayor caída (7,7%) entre todos los rubros, con precio promedio final de US$ 3.294 por tonelada. Contrariamente la leche en polvo descremada mostró una suba de 2,3% respecto al remate anterior y cotizó a US$ 2.660 por tonelada.

Los precios a futuro para los remates del primer semestre de 2017 también mostraron una caída. Los valores para la leche en polvo entera se situaron entre US$ 3.200 y US$ 3.400 por tonelada, según los datos publicados por Fonterra en su plataforma Global Dairy Trade.

A su vez, los contratos a futuro de leche en polvo descremada mostraron valores al alza.

En el remate de ayer también cayó el precio de la lactosa, la caseína y la grasa. Contrariamente hubo subas para los valores de suero de manteca en polvo, leche en polvo descremada, queso Cheddar y para la manteca. El volumen de lácteos subastado ayer fue muy similar al registrado en el último remate de diciembre de 2016.

A nivel internacional, consultoras como Rabobank están marcando que los precios de los lácteos en el mundo tienen que repuntar, mostrando que lo peor para la lechería ya quedó atrás, pero esos pronósticos contrastan fuerte con los resultados de Fonterra, donde la racha alcista de precios volvió a cortarse. (Fuente: en base a El País)

Alimentos Fray Bentos comienza a operar en febrero. OLAM será su principal remitente.

Gran parte de la leche que procesará será remitida por OLAM, informó al programa Amaneciendo con el campo el gerente general de Claldy, Erwin Bachmann. El empresario confirmó a Tiempo de Cambio de radio Rural que OLAM irá aumentando gradualmente el volumen hasta llegar a una media entre 80.000 y 100.000 litros diarios.

Desde el 1 de enero Alimentos Fray Bentos comenzó a recibir leche a través de contratos ya cerrados con productores. En principio, esa leche es remitida a otras industrias hasta que comience la operativa de la nueva planta.

La industria producirá principalmente leche en polvo y fórmulas infantiles con destino al mercado externo.

Precio estable. Bachman dijo que la mejora en el precio de la leche a los productores es una apuesta permanente aunque descartó una suba en el corto plazo. “En el momento -con este dólar- Claldy no tiene un cambio previsto en la política de precio ni en el precio al productor, que anda en el entorno de US$ 0,30 por litro”, detalló.

Remisión en baja. La remisión de los productores a Claldy bajó en el entorno de 15% en el promedio del año. Esto fue el resultado de menores precios y por ende de menor inversión y producción. A esto se sumó el incremento en el descarte de vacas con el objetivo de hacer caja y reducir costos.

Bachmam proyecta una remisión estable para 2017, con niveles que no cambiarán mucho respecto al año anterior. (Fuente: Blasina y Asociados)

Brasil: precio de leche al productor volvió a bajar en diciembre

El ajuste se dio a pesar de una moderada caída en la producción en el Sur del país.

Según la última encuesta del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea), el precio por litro recibido por el productor a nivel nacional -sin fletes ni impuestos- promedió R$ 1,1910 (US$ 0,365). El valor fue 3,4% inferior al de noviembre. En el acumulado a noviembre el valor promedio fue 18,2% superior en términos reales respecto a igual período de 2015.

La producción se mantiene estable, aunque con ajustes negativos en los estados del Sur asociado a falta de precipitaciones.

Queseros artesanales apuestan a los jóvenes para preservar al sector.

Como parte del sector lechero la quesería artesanal sufre las dificultades que afectar a la lechería y ante el creciente número de productores que se alejan de la actividad la Asociación de Queseros Artesanales de San José apunta a estimular a los jóvenes para que se mantengan en el rubro.

José Arnejo, presidente de la institución quesera local expresó “pena” por el abandono de la actividad por parte de los productores del rubro, empujados por la crisis de la lechería.

“Los queseros, al igual que los remitentes, estamos pasando por un año bastante complicado”, dijo, y agregó que le ha dado “pena ver que mucha gente mayor está cerrando sus queserías y arrendando sus campos porque le ven poco futuro a la quesería artesanal”.

“El clima no ha ayudado, los costos están bastante altos y sus hijos ya han emigrado a la ciudad buscando otras opciones. Además, si bien hoy prácticamente cada quesero artesanal tiene su clientela y el producto tiene un buen valor, con los costos fijos que tenemos los productores la quesería está dando pérdida. Es un panorama que nos preocupa porque vemos que día a día de a poco se está desarmando la producción de queso artesanal”; señaló al diario maragato Primera Hora el productor de Cañada Grande.

“HAY GURISADA QUE SE ESTÁ INTERESANDO EN LA QUESERÍA”.

“La asociación está enfocada a a golpear todas las puertas buscando nuevos productores, tratando de dar ánimo a esos muchachos que quedan en la campaña y que se están empezando a animar en este sector. Hemos visto que en varios puntos del departamento hay gurisada que se está interesando en la quesería y si bien puede que que algunos estén desanimados por el presente del sector, el tema es juntarlos y ayudarlos a seguir adelante. Hay que darles propuestas, la idea es ayudarlos con las habilitaciones y las reformas que tienen que realizar en sus queserías”; adelantó el presidente de la gremial.

“Las habilitaciones son una de las cosas en las que más tenemos que trabajar para que la quesería artesanal sea reconocida como se debe”, añadió. (Fuente: portal TodoElCampo).