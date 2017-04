El precio promedio alcanzó 3.139 US$/ton. El índice global de precios aumentó en relación al evento anterior (+3,1%). Para LPE el precio promedio fue 2.998 US$/ton (+3,5%) y para LPD 2.044 US$/ton (+7,1%). Volumen comercializado +1,3% superior al evento anterior.

(Fuente: GlobalDairyTrade)

Exportaciones de lácteos aumentaron 41% en el primer trimestre del año

Facturación total fue de US$ 147,48 millones.

El 2017 comenzó con mejores perspectivas para el sector lechero, principalmente para la exportación de productos en el mercado internacional. La recuperación de los precios y un mayor volumen exportador marcaron la tendencia en el inicio del año.

Durante el primer trimestre del año (enero-marzo) Uruguay facturó US$ 147,48 millones por concepto de exportaciones de lácteos. Esto, significó un incremento de 41% en comparación con los mismos meses del 2016, según informó el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Gabriel Bagnato, gerente general de Inale, aseguró que son datos “muy positivos” y se deben a una “recuperación interesante” de los valores y volúmenes exportados. También genera “buenas perspectivas”, dijo.

La facturación por concepto de leche en polvo entera, en el periodo anteriormente mencionado, fue de US$ 83,59 millones, un aumento del 40%. La leche en polvo descremada ingresó US$ 12,08 millones (+76%), los quesos US$ 31,49 millones (+28%) y la manteca US$ 12,35 millones (+47%).

Este cambio “alentador” se debe, principalmente, a los precios alcanzados por los commodities en estos últimos meses, que si se los compara con el comienzo del 2016 son ampliamente superiores.

En el primer trimestre del año la leche en polvo entera cotizó US$ 3.393 por tonelada, una suba del 38% frente al valor conseguido en los mismos tres meses del año pasado. La leche en polvo descremada alcanzó los US$ 2.797 por tonelada (+17%), los quesos US$ 4.000 por tonelada (+23%) y la manteca US$ 4.502 por tonelada (+48%).

Mientras que en volúmenes, se exportaron 25.312 toneladas de leche en polvo entera, 1% más que en 2016. Además, 4.171 toneladas de leche en polvo descremada (+50%), 8.161 toneladas de quesos (+4%) y 2.796 toneladas de manteca (+0%).

Bagnato señaló que Uruguay, a pesar de tener una diversidad de 70 destinos aproximadamente, concentró sus envíos en los países del Mercosur.

Contó que Brasil lidera las importaciones acaparando un 50% de las exportaciones uruguayas. Además, aparecen otras alternativas como Rusia, Argelia, China, México, Cuba y Venezuela.

Demanda China. El mercado asiático incrementó las compras de lácteos, con excepción de la manteca por su alto valor, en los primeros dos meses del año.

Según los datos adelantados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE) en su informe de Mercado Mundial, China vuelve a mostrar una reactivación para los productos lácteos que sería muy beneficioso para la producción nacional.

Al mercado chino ingresaron 4% más de toneladas de leche en polvo entera a un valor 20% superior frente a los manejados en los dos primeros meses del 2016.

También incrementó volúmenes y precios para la leche en polvo descremada, 4% y 15% respectivamente y los quesos 14% y 2%.

Sin embargo, la manteca, que subió su valor 29% en este periodo, ingresó al mercado un 22% menos de toneladas. (Fuente: El País)

Industrias lácteas aguardan afirmarse con las pariciones y la producción otoñal

Las industrias lácteas uruguayas aguardan afirmarse en otoño, merced a una mejor producción de los tambos y por las buenas pariciones de la época, aunque son conscientes de que la primavera será clave para lograr una remisión mayor y comenzar a respirar más tranquilos, tras años de serias complicaciones.

Desde la industria local PILI, el funcionamiento de la nueva planta es por el momento el centro de atención. Día a día se pretende mejorar su eficiencia, que se ha logrado con la automatización. Hoy el mercado al que exporta la empresa sanducera es Brasil, pero se aguarda con expectativas el ingreso de otro país interesado, luego de recibir hace algunas semanas a empresarios mexicanos en su flamante planta de industrialización. Respecto al precio que reciben los productores, se mantiene para marzo el pago en el entorno de $9 el litro. Los tamberos esperan con ansias una nueva suba, teniendo en cuenta que, con los costos actuales, se hace difícil mantener la producción.

CONAPROLE

Desde la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), se informó del precio de marzo 2017. Con grasa 3,85 % y proteína 3,41%, precio promedio de $10,004 por litro (en pesos el kilo de sólidos 137,751).

El precio promedio con 19% y 100% respaldo es de $10,265 por litro; el kilo de sólidos es $141.396. Se recuerda desde la cooperativa que se mantienen parámetros del mes de febrero, al igual que la “Prima extraordinaria”, que corresponde a $7 por kilo de sólido respaldado (con el mismo porcentaje de respaldo que la prima socio cooperario “normal”). (Fuente: El Telégrafo)

Se importa 30% de la leche que se consume en México

En el mercado de lácteos se estima que 30 por ciento de la leche que se consume en México se importa de varios países, principalmente de Nueva Zelanda, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de México, Víctor Mazzuti Soto.

En entrevista, el líder ganadero comentó que de ese tipo de lácteos en su mayoría son sustitutos, lo cual afecta a la población que adquiere ese comestible así como a los productores nacionales y por supuesto a los del estado.

Mazzuti Soto explicó que el consumo de leche en promedio es de 110 litros per cápita al año, cuando debería estar en cerca de 190 litros por personas, lo cual habla que se está por debajo del estándar.

“En promedio existe un índice deficitario de leche del 30 por ciento, ya que importan cosas que no son leche sino sustitutos, que afecta al mercado porque se compra el lácteo como si fuera y no lo es”.

Consideró que el país posee un gran mercado, pero para cubrir la demanda cerca de un 30 por ciento, de la leche se importa, lo cual afecta a los productores nacionales.

De igual manera, destacó que el perjuicio es para el consumidor, pues lo que adquiere es una fórmula láctea en polvo en diversas variedades y no leche, el grueso de estas proviene de Nueva Zelanda.

No obstante, alertó, que al momento de rehidratarla no es sólo un sustituto del lácteo con las mismas propiedades, pues leche es la secreción de glándula mamaria de un mamífero, que en el país la producción más alta es de bovino, cabras y ovejas. (Fuente: El Sol de Toluca – MX)