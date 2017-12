La Fiesta de la Patria Grande; en su primera edición, tiene como objetivo rescatar nuestra tradición.

Se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero en el parque Roosevelt y participarán delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay.

Se convoca a todos los grupos de danza, parejas, malambistas, grupos de canto, recitadores gauchescos y locutores – animadores a inscribirse para participar de este concurso.

El país está dividido en regiones: NORTE (Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Tacuarembó) CENTRO (Durazno, Lavalleja, Florida y San José) OESTE (Río Negro, Soriano, Flores y Colonia) ESTE (Cerro Largo, Rocha, Maldonado y Treinta y Tres) SUR (Canelones y Montevideo).

Se realizará un preselectivo para dicho festival el sábado 20 de enero/2018 para seleccionar a los finalistas que participarán en febrero.

El gran premio: Integrar la delegación uruguaya que viajará al Festival Nacional del Malambo en Laborde – Córdoba, Argentina en Enero de 2019 con todos los gastos pagos.

Todos quienes deseen inscribirse, solicitar las fichas de inscripción por mail o celular. Contactarse con el Delegado Regional: Prof. Jorge López, Cel / Whatsapp 095247213

El costo de Inscripción es de $ 200 por participante en cada categoría, debiendo confirmar la inscripción, mediante Giro Abitab a la cédula 4.555.236-7 enviando número de referencia del giro.

Las delegaciones regionales que participen estarán integradas por un delegado quien no podrá competir (a excepción de realizarlo como músico acompañante o integrante del elenco de baile); y un subdelegado que será el Dir. del Cuerpo de baile ganador del preselectivo ambos llevarán en todo momento identificación como tales, siendo los responsables de la conducta y el desempeño de la delegación en el Parque Roosvelt durante toda su estadía y los ganadores que surjan de los selectivos regionales, reconocidos por la Comisión Organizadora (C.O.), pudiendo contar con un máximo de cuarenta y dos (42) integrantes, incluyendo delegado, subdelegado y chóferes.

Cada delegación contará con: un delegado, subdelegado (dir. de el cuerpo de baile), un cuerpo de baile, dos parejas solistas, un malambista solista (cetegoría mayor) un cuarteto de malambo (categoría mayor) un grupo de música (mínimo cuatro integrantes, un recitador gauchesco y un locutor animador.

A su arribo al Parque Roosevelt el delegado entregará, de cada integrante de la delegación:

El original y fotocopia del documento de identidad con fecha de emisión anterior a la realización del selectivo Regional.

En caso de pérdida y/o extravío del mismo deberá presentar constancia de denuncia debidamente autenticada.

Constancia de domicilio que acredite que el participante vive en la región por la que fue pre – seleccionado.

(a su nombre o de familiar directo, en este segundo caso adjuntar doc. del familiar y nº de tel).

La Planilla de conocimiento, aceptación, conformidad del reglamento, y demás condiciones de participación, con la firma certificada por el delegado. Si el/la participante es menor de edad deberá ser firmada por su padre, madre o tutor y certificación de firma en las mismas condiciones.

Podrán participar en los selectivos regionales, uruguayos naturales o nacionalizados con edad mínima de 13 años y residencia en la región a la que representan, debiendo acreditarlo con la documentación requerida en el Artículo 1, punto 3, inciso a).

El Jurado del selectivo deberá estar integrado por personas idóneas de reconocida trayectoria, se sugiere que participe del mismo un docente de la Escuela Nacional de Danzas del SODRE (no obligatorio).

En caso de realizarse sub sedes regionales, la presencia del jurado de la END será optativa en las mismas.

Los selectivos Regionales se podrán realizar hasta el segundo fin de semana de Enero de 2018 inclusive.

Todos los rubros deberán pasar por el selectivo, pudiendo realizar modificaciones artísticas posteriores para la Fiesta de la Patria Grande. A excepción del rubro grupo de canto que en caso de no poder realizarse en esta edición selectivo el delegado tendrá la opción de realizar invitación directa.

La delegación deberá participar en el Festival Nacional de Folclore de la «Fiesta de la Patria Grande» con un mínimo en 4 (cuatro) rubros del reglamento, de los cuales Cuerpo de Baile y Malambo solista son obligatorios.

Los Campeones Nacionales en cualquiera de los rubros no podrán participar por el plazo de dos ediciones salvo en el caso de Malambo Solista Mayor donde una vez obtenido el título de Campeón Nacional de Malambo no podrán participar en Selectivos y Festivales posteriores, en dicho rubro, Malambo Mayor (pues ostentara el título de campeón de esa edición de por vida).

El Subcampeón de la última edición no pasará por el Selectivo, e integrará la delegación de la Región a la que pertenece en la siguiente edición.

Se dejará a elección del participante el tipo de amplificación, por línea o por aire (pudiéndose admitir en esta primera edición las pistas previamente chequeadas por el jurado)

Comisión Organizadora de la Fiesta de la Patria Grande, se reserva el derecho a conformar la delegación que participará en los Festivales Internacionales, teniendo en cuenta:

Los Rubros ganadores, designando al frente de la misma al delegado de la Región que obtuvo el primero o segundo lugar en el rubro Mejor conjunto de danza y o Mejor delegación.

Convocar al delegado de alguna de las dos regiones que obtuvieron los dos primeros lugares para conformar la delegación.

En ambos casos deberá integrar la delegación, sin excepción, el último Campeón Nacional de Malambo.

Cada delegación podrá solicitar a la C.O. la presencia de un artesano, el que expondrá sus obras en la Feria de Artesanías que se realizará a tal efecto en el Parque Roosvelt, junto a las demás delegaciones regionales y los países que nos visiten. La comisión proveerá de luces y mesas para la exposición dentro del Predio del Parque.

Este aporte al Festival tiene como finalidad estimular la disciplina, rescatando los valores culturales de cada región.