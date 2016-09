Hay que promover la exportación de ganado en pie, pero en todas las categorías vacunas y no solo en algunas que ya operan de buena manera, como forma de estimular el mercado ganadero, en un sector que ha efectuado inversiones en los últimos años para dinamizar este subsector de la producción agropecuaria, destacó el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani.

Hasta el momento el negocio que se cumple con cierta fluidez está referido a ventas de terneros sin castrar, actividad que en los primeros ocho meses de este año significó embarques por un volumen de 140.600 vacunos. Se trata de una cifra similar a la de 2014.

En agosto pasado se exportaron 22.257 animales, de los cuales un 78% fue para Turquía y un 22% para Egipto. En 2015 se habían exportado 209.729 animales y hay tres años en que se negociaron más de 200.000 cabezas (2010, 2011 y 2015).

Hay suficiente cantidad de terneros como para exportar y cumplir con las plantas industriales, «pero no podemos ponerle límites al productor, porque de lo contrario estaríamos retrocediendo en materia de inversiones», dijo el dirigente en la Expo Prado.

Consideró que hay que trabajar para facilitar la exportación de ganado en pie, reduciendo costos operativos y buscando nichos de venta, lo que en definitiva le dará más competitividad al productor frente a los frigoríficos.

El agro está como el país, complicado, con algunos rubros más difíciles que otros, como la lechería que es la más complicada en el corto plazo. «No le hemos podido encontrar la punta de la madeja como lo pretendíamos. Creo que la suba de $ 2 por litro de leche no cambia para nada la ecuación. No va a modificar la inflación, si vemos que el consumidor va un día a comprar una lechuga y le cuesta $ 50 y al otro día tiene un valor de $ 15».

Riani opinó que no cree que este planteo le cambie la cuenta al consumidor, mientras que para el sector es fundamental principalmente si se les trasladan esos $ 2 a los productores, lo cual es muy importante. En este sentido dijo que hay que revisar las cuentas de las industrias lecheras, porque de los $ 6 a $ 8 por litro que reciben los productores a los $ 20 que paga el consumidor hay una diferencia importante.

El dirigente recordó que la agricultura de secano está también muy complicada y que, a pesar de que en las últimas semanas hubo un aumento en el precio de la soja, hay problemas de comercialización. Como se sabe una empresa vendedora de cereales no cumplió (Cereoil) con sus compromisos e involucra a una zona complicada en varios millones de dólares que afecta a productores y prestadores de servicio.

El titular de la FR opinó que la situación general que afecta al agro incluye también a la ganadería, a pesar de que existe el concepto que es un rubro que no ha sido muy afectado.

Ejemplificó con lo que ocurre con los precios de las haciendas para faena. Remarcó en ese sentido que los frigoríficos bajaron los precios de las haciendas en US$ 0,20 por el kilo del ganado en cuarta balanza, sin razones aparentes, «porque los precios de exportaciones no bajaron tanto».

Esto provoca una enorme preocupación, por el mensaje que significa ese comportamiento, que afecta al productor y a las propias exposiciones ganaderas y que provoca que el ganadero pierda las ganas de invertir, indicó.

Fuente: El Observador