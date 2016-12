Una vez más, y por décima vez, no hubo acuerdo en la firma del ajuste de salarios para el sector agropecuario, que comprende a la ganadería, lechería, arroz y agricultura, debido a las diferencias entre las propuestas de las gremiales agropecuarias y el gremio de trabajadores rurales. En este sentido, el Poder Ejecutivo sometió a votación una propuesta el próximo martes 13 de diciembre.

El Ejecutivo clasificó, por un lado, como sectores en “problemas” a la lechería y al arroz y estableció ajustes nominales de 8% para el primer año y de 6,5% para el segundo. Por el otro, adjudicó a la ganadería y la agricultura como sectores intermedios con ajustes de 8,5% el primer año y 7,5% el segundo año. Los ajustes de salario serán semestrales, con correctivos por inflación anual.

En este sentido, Néstor Cabrera, quien representó a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) en las reuniones pasadas, opinó que “desde la gremial creíamos que todos los sectores estaban iguales” por las diversas contrariedades que ha vivido el país en el último año.

El gremialista dijo, en Valor Agregado en Carve, que “si se mira al sector en general, no sé cuáles son los parámetros que toma el Poder Ejecutivo para decir que un sector pertenece al intermedio o al dinámico”. Agregó que si se observa a todos los sectores “no hubo crecimiento en este último año”, por lo que piensa que debió haberse considerado “en problemas” a todo el agro. “No compartimos esa visión que tiene el Ejecutivo en cuanto a los ajustes”, insistió.

El productor lechero expresó que no saben si “lo planteado concuerda más allá o más acá con lo propuesto”. De igual forma, señaló que los planteos de los trabajadores, según su punto de vista, “no eran acordes al momento”; “no logramos en ningún momento acercar las partes”. Debido a esto, el Poder Ejecutivo envió su propuesta a votación, “que a nosotros tampoco nos conforma”.