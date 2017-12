Bajan $ 4 el precio de la carne vacuna

En las últimas horas se produjo una baja en el precio de la carne vacuna que entregan los frigoríficos a las carnicerías del orden de los $ 4 el kilo de la media res, revelaron fuentes de la industria a El Observador.

La decisión incluye a la venta de todas las medias reses de novillos, vacas y vaquillonas.

Los precios de venta de la carne al público serán ajustados en la próxima semana, una vez que se disponga del listado de todos los frigoríficos abastecedores al mercado interno, destacó a El Observador el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Hebert Falero.

La reducción del precio obedece a la caída en el precio de los ganados gordos, por el cual el novillo de abasto que se cotiza US$ 2,93 el kilo cuarta balanza del frigorífico, perdió US$ 0,10 el kilo en un mes y US$ 0,15 en los últimos dos meses.