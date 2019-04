Carlos Rossi, Unidad de Semillas INIA, INIA La Estanzuela

M. Alejandro García, Tiago Kaspary y Sofia Marques, Manejo de Malezas INIA La Estanzuela

Se ha constatado en nuestro país la presencia de poblaciones de algunas especies de malezas con tolerancia o resistencia a diferentes herbicidas. Si bien todas las malezas son un problema para los cultivos comerciales, el caso del raigrás es especial, ya que esta especie, además de ser un cultivo, también puede ser una maleza muy problemática. Esta condición, hace que se deban extremar los cuidados en su producción de semilla para evitar que lo originado en los semilleros sea una fuente de contaminación de nuevas áreas. Al existir para el caso del raigrás, diferentes vías de contaminación posibles (plantas espontaneas en chacra, polinización cruzada, semillas en maquinaria agrícola), es importante considerar todas ellas a la hora de establecer una estrategia de control en las áreas donde se realizarán semilleros.

Otro elemento especial del raigrás es que sus semilleros se encuentran integrados a la fase agrícola lo que hace necesario que la estrategia de control no solo abarque a los semilleros, sino que también debe incluir a todos los cultivos que integren la rotación en áreas donde se realizan estos semilleros.

Si bien la resistencia a glifosato en poblaciones de raigrás es la que conlleva la mayor atención, también se han constatado casos de resistencia a herbicidas graminicidas (inhibidores de la enzima ACCasa) y a iodosulfuron (inhibidor de la enzima ALS) por lo que se deberán establecer estrategias de manejo que también tomen en cuenta estas posibles resistencias.

A nivel mundial, al menos 15 países han reportado resistencias de raigrás a Glifosato. En la mayoría de estos países, se han seleccionado poblaciones de raigrás con resistencias múltiples, llegando a ser reportados biotipos resistentes a 7 modos de acción diferentes (Heap, 2019). Esto muestra que, aunque existen herramientas para el control químico, es esencial cuidar la susceptibilidad a nuevos y/o distintos herbicidas evitando sub-dosis, rotando diferentes modos de acción y teniendo especial cuidado en la calidad de aplicación. Además, el control químico debe ser integrado con buenas prácticas culturales que incluyan: rotación de cultivos y pasturas, cultivos de cobertura que generen buena competencia, uso de semillas confiables, limpieza de cosechadoras contratadas al ingresar al establecimiento y control mecánico.

CARACTERÍSTICAS A DESTACAR DEL RAIGRÁS COMO MALEZA

Se trata de una especie que, si bien no es nativa, se ha naturalizado y ocurre espontáneamente en todo el país. Es mayoritariamente autoincompatible, por lo que se reproduce por polinización cruzada ayudada por el viento que mueve su polen. Cada planta puede producir entre 1.000 y 5.000 semillas, dependiendo de la competencia, fertilidad y nivel de desarrollo que posea.

La semilla posee una etapa de dormición en la cual no germina, comenzando a hacerlo luego de las lluvias de fin de verano, continuando en todo el otoño y pudiendo tener emergencias de plántulas incluso en invierno, aunque en menores tasas. El tiempo de sobrevivencia de la semilla en la tierra es de dos años en promedio.

ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA DE LA CHACRA DONDE SE INSTALARÁ SEMILLERO DE RAIGRÁS

O CULTIVO DE INVIERNO:

Los siguientes puntos se colocan como una guía para la valoración previa de cuan problemática puede llegar a ser la situación de la chacra en consideración respecto a raigrases de difícil eliminación. Varios de ellos, no son por si solos positivos o negativos, esa valoración la deberá hacer quienes conocen cada situación en particular.

Cultivo antecesor:

Soja de 1º

Soja de 2º

Maíz

Cultivo de invierno con barbecho de verano o cultivo de verano perdido

Pradera o semillero de leguminosa

Situación de la chacra y chacras vecinas:

Sin manifestación de raigrases resistentes

Con sospecha de raigrases resistentes debido a fallas en controles

Con seguridad de presencia de raigrases resistentes

Historial de chacra a considerar:

Años de agricultura continua y estrategia de control de raigrás utilizado

Historial de siembra de coberturas con raigrás utilizando semilla propia o de origen desconocido

Historial de siembra de raigrás semillero o verdeo con semilla etiquetada

Los elementos anteriores no determinarán por si solos la estrategia a utilizar en cada caso, salvo en chacras donde se sabe que existe problema, pero si permitirá valorar cada situación en cuanto al riesgo potencial que presenta.

Esta es la primera etapa necesaria de considerar entre el productor y el técnico asesor a la hora de ir definiendo acciones.

PREVIO A LA SIEMBRA

Se deben controlar las sucesivas emergencias de raigrás espontáneo que se van dando en las chacras a partir del final de verano – comienzo del otoño.

Recomendación: esperar una alta emergencia de plántulas de raigrás, pero tener como objetivo realizar el control en plantas entre 2 hojas y 2 o 3 macollos.

Los herbicidas que se disponen para hacer el control en esta etapa son los graminicidas y los herbicidas totales con acción sistémica o de contacto, siendo la rotación de modos de acción un elemento clave en la estrategia de control de malezas a largo plazo.

Recomendación: Los herbicidas del Grupo A actúan a nivel del punto de crecimiento, deteniendo la producción de nuevas hojas y causando la abscisión a nivel de la base de las hojas presentes al momento de la aplicación.

Una forma de chequear la correcta translocación del herbicida es remover fácilmente la hoja en expansión, 2 o 3 semanas luego de la aplicación.

La utilización de graminicidas previo a la siembra de los cultivos de inverno puede presentar efecto sobre sus implantaciones.

Algunos de estos herbicidas, como el cletodim y haloxyfop, pueden presentar un breve efecto residual y afectar la germinación y el desarrollo inicial de especies susceptibles. Se recomienda que la aplicación de estos productos se realice 15 días antes de la siembra de los cultivos de inverno.