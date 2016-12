El Instituto Nacional de la Leche publicó el indicador.

Los precios recibidos por la industria láctea por los productos comercializados en octubre pasado en el mercado interno y en el externo fueron US$ 0,38 y $ 10,6 por litro de leche equivalente, según datos publicado por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

En el caso de los precios recibidos por el productor en el mismo mes por litro de leche remitida a la industria fueron de US$ 0,32 y $ 8,90.

Por lo tanto, la relación del precio recibido por la industria y el precio recibido por el productor se situó en 75%, considerando el promedio en los últimos 12 meses, informó el INALE. (Fuente: El Observador)

Se estima una lenta recuperación del sector lechero para finales del 2017

Existen grandes expectativas por el mercado chino y la recuperación económica de los mercados tradicionales en la medida que se tonifique el valor del petróleo.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga, manifestó que en las últimas semanas el sector da señales concretas de recuperación, sobre todo en lo que respecta a los valores internacionales.

Asimismo, el productor no desconoció que el clima es un factor fundamental y recordó que las precipitaciones de estos días pueden ser fundamentales para la recuperación, comentó.

Con ambos factores, valores internacionales buenos y clima aceptable, “las perspectivas para el próximo año son más positivas que para este”, sentenció.

Por otro lado, en referencia a las reservas, Braga sostuvo que si bien existe variabilidad entre las diferentes zonas, hay productores que lograron hacer las reservas con normalidad, pero el común de los casos es la falta de las mismas, debido a una primavera atípica, que fue corta y con ausencia de precipitaciones en momentos puntuales. “Hay productores que recurrieron a la compra de reservas”, agregó.

Por ello, el productor sostuvo que ahora las baterías están puestas en lo que serán las reservas de verano, para que las mismas sean de buen volumen y calidad.

GRAN EXPECTATIVA DE AUMENTO

Según explicó, la reducción de los rodeos en 2016 no se repetiría el próximo año, donde la lenta recuperación del sector fomentará el aumento de las cabezas. “Los productores van a querer recomponer el stock, porque quieren más leche”, comentó y agregó que se generará una gran expectativa en las empresas que tienen ganado para el próximo otoño: “creemos que va a ser muy firme y contundente, aunque aclaró que ello se dará siempre y cuando los valores del rubro, a pesar de que sea lenta, continúen con la actual recuperación.

VALORES ACTUALES

En lo que respecta al precio que se le paga al productor, la principal empresa nacional, CONAPROLE, ha dado una señal de estabilización cercana a los $ 9, más allá de los valores de los sólidos que se están produciendo. Ello es bueno, indicó el directivo, sobre todo para los primeros meses del año, en los cuales se prepara toda la parición de otoño.

Para 2017, Braga no duda de la recuperación de los valores, aunque aclaró que será lenta y estima que los buenos resultados se verán hacia finales del año. “Somos tomadores de precios de la demanda y ello depende del valor del barril de petróleo”, apuntó.

En cuanto a mercados, indicó que existen grandes expectativas sobre el mercado de China, en el cual aumentó la población y se vislumbra la necesidad de más proveedores. Allí CONAPROLE es reconocida y se está imponiendo, sostuvo Braga.

Reflexionó que en todos los mercados se tratará de un proceso lento que llevará su tiempo, pero que en la medida que se recompongan sus economías, y en el caso particular del gigante asiático tome confianza, las demandas de los lácteos se tonificarán.

LOS QUE QUEDARON POR EL CAMINO

Durante todo este período de malos valores y complejidad climática, aproximadamente se quedaron por el camino 200 productores, comentó Braga. Si bien informó que no se ha podido afinar el lápiz, porque no todos lo hicieron por las dificultades del sector, ya que hubo recambio generacional, se observó en el sector una redistribución de las hembras, cuando no fueron directamente al gancho para hacer caja. No obstante, estas fueron las de menor potencial genético para mantener el predio funcionando, culminó. (Fuente: portal TodoElCampo)

Venta total de quesos artesanales en el mercado de Ecilda Paullier

Tamberos que oscilan entre la producción de queso y remisión de leche, se vuelcan por la segunda opción gracias a una recuperación del valor de la misma.

Ecilda Paullier. La mayoría de los productores realizaron limpieza de praderas y tanto el raigrás como los verdeos no volvieron a rebrotar, lo que justifica una caída de la producción del 15 o 20 %, informó a TodoElCampo, Eduardo Mesa.

También, argumentó que aquellos que se aproximaron a la quesería por los bajos valores de la leche fluida, ahora se ven tentados a retomar la remisión gracias a una mejora de los precios.

Por otro lado, indicó que continúa la llegada de compradores de todas partes, en especial desde el este, interesados por el queso fresco y, sobre todo, por el Colonia. Tan requerido están impulsados por el turismo, que “pagan algún peso más”, dijo.

Todo ello repercute en buenos precios y ventas totales, sentenció Mesa.

Los precios promedio fueron los siguientes:

El queso fresco tipo Colonia, de primera calidad, de $ 100 a $ 110. Para el producto de marcas reconocidas y estacionadas, que ya están prontos, de $120 a $ 140.

Los quesos con destino a fundición se pagaron entre $ 80 y $ 90. La mozzarella de $ 105 a $ 110 la común, y la que ya tiene alguna marca impuesta en el mercado se colocaron entre $ 115 y $ 125.

Mientras tanto, los Dambo y Cuartirolo se comercializaron entre $ 105 a $ 125. El tipo Sardo se vendió en valores de entre $ 110 y $ 130; los quesos para rallar de $ 90 a $ 100 y los magros, con y sin sal, de $ 105 a $ 110. La manteca casera entre $ 90 y $ 100 el kilo.

El queso de cabra se vendió a $ 440 y el Roquefort nacional a $ 300, mientras que el queso Provolone parrillero, entre $ 140 y $ 180.

(Fuente: portal TodoElCampo).