Remitentes de la industria láctea Pili se reúnen este martes con representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) para evaluar alternativas ante la crisis que enfrenta la industria de Paysandú.

Roberto Ceriani, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza y directivo de ANPL, adelantó a Conexión Agropecuaria que se evaluarán alternativas para los remitentes de Pili tomando en cuenta el díficil escenario que vive la empresa. Hay un grupo de bancos que esperan por medidas en el corto plazo para seguir prestándole a Pili.

Una de las alternativas que se maneja es que Conaprole procese leche a fasón en la planta de Pili. Hubo un encuentro en la primera semana de enero en que se planteó esta alternativa como la principal medida en el corto plazo. Si bien no hay detalles, es posible que esto llevaría a una menor actividad en las plantas de Conaprole. Esta semana habrá una asamblea de los trabajadores de la cooperativa, quienes critican que Conaprole no cubrirá los puestos de las personas que se retiraron al cierre del año pasado.

Para Ceriani, lo “ideal” sería que el gobierno intervenga y se “logre una flexibilización de créditos del Banco República” que se sume a la operativa a fasón de Conaprole en Pili. La nueva planta de esta empresa tiene una capacidad de procesamiento de 400.000 litros diario y hoy está recibiendo 120.000 litros con un volumen decreciente. (Fuente: Blasina & Asociados)

Poder de compra de la leche sigue recuperándose

El precio al productor fue clave para la mejoría

El porcentaje de incremento del precio al productor fue decisivo para que el poder de compra de la leche continuara recuperándose en los últimos 12 meses, a noviembre pasado, según el Instituto Nacional de la Leche. En el otro platillo de la balanza, los costos se incrementaron en menor magnitud.

A la baja influyó una disminución en el precio de los concentrados que los productores dan en la alimentación a sus vacas, en tanto que la mano de obra asalariada, el precio de las semillas y los fertilizantes y la contratación de maquinaria, fueron aspectos que accionaron al alza en los primeros 11 meses de 2017. En noviembre, el poder de compra cayó 2% respecto al mes anterior.

Las claves

Poder de Compra. En pesos, creció 2% en noviembre en relación a diciembre de 2016.

Precio de la leche. En pesos, aumentó 6% en noviembre en relación a diciembre de 2016.

Costos de Producción.En pesos, se incrementaron en noviembre respecto a diciembre de 2016.

En 12 meses. A noviembre de 2017, el poder de compra de la leche se incrementó 4%, al aumentar el precio de la leche al productor (7%) y los costos en menor porcentaje (3%).

Pronostican “alta volatilidad” en mercado de lácteos

Técnica de Opypa aconseja “prepararse para gestionar el riesgo”. Por ahora no se esperan grandes cambios en precios de los lácteos en 2018.

“Altos niveles de volatilidad” y precios que no volverán a los niveles del boom de mediados de 2014, obligarán a la cadena láctea a “prepararse para gestionar el riesgo”.

Es la principal conclusión del trabajo Cadena láctea: situación y perspectivas, de Natalia Barboza Bacci, publicado en el Anuario 2017 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En sus comentarios finales sobre desafíos y perspectivas, la economista y técnica de Opypa reseñó que “los precios internacionales se recuperan luego de tres años de valores muy deprimidos”, al mismo tiempo que “la producción local responde de manera positiva a esta señal del mercado internacional”.

Barboza Bacci recordó que la remisión de leche a las industrias crecerá en torno a 6,5% en 2017, respecto al año anterior, en coincidencia con las cifras que maneja el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Deudas y producción

Sin embargo, “el margen positivo actual a nivel de los productores parecería ser insuficiente para compensar los dos años pasados de márgenes negativos. En particular, existen dificultades para hacer frente al pago de la deuda, aunque los niveles de morosidad se encuentran aún bajos en la fase primaria de la cadena: 3% de los créditos totales se encuentran vencidos a setiembre 2017″.

La técnica de Opypa sostuvo que “a nivel industrial, preocupa la situación de deuda de algunas empresas y la morosidad ya es importante: 16% de los créditos totales a setiembre 2017 se encontraban vencidos”.

Por otra parte, Barboza Bacci aseguró que “el mercado internacional se encuentra equilibrado por lo que no se esperan grandes cambios en los niveles de precios en el próximo año (por 2018)”.

En cuanto a la producción de leche de los principales jugadores, la tendencia de 2017 fue al crecimiento, respecto a 2016: Nueva Zelanda, 0,5%; Australia, 3%; Unión Europea, 0,6%; y EEUU, 1,7%.

Demanda sostenida para las diferentes variedades de quesos artesanales.

La temporada se lleva buena parte de la oferta quesera que se ofrece en la feria de Ecilda.

Ecilda Paullier. En diálogo con Eduardo Mesa manifestó que la primera feria de quesos se desarrolló con total agilidad, con menos oferta producto de la época pero con comercialización total. Cada martes a las 6:30 comienza la feria de quesos más popular de la región pero se hacen cortas producto de la alta demanda que tienen los mismos.

Dijo que sigue habiendo mucha avidez por los quesos buenos, en un mercado donde se colocan cada martes a la mañana unos 25 mil kilos de quesos en sus diferentes variedades.

Los precios promedio fueron los siguientes:

El queso fresco tipo Colonia, de primera calidad, se pagó de $ 100 a $ 110 por kilogramo.

Para el producto de marcas reconocidas y estacionados se alcanzaron valores de $130, $ 150 y $ 155.

Los quesos con fermento tipo Sbrinz, con estacionamiento de entre dos y tres meses, se mantuvieron con el precio de referencia de $180 a $ 210.

La mozzarella se pagó de $ 110 a $ 120 la común, y la que ya tiene alguna marca impuesta en el mercado entre $ 125 a $ 150.

Los quesos Dambo y Cuartirolo se comercializaron entre $ 120 a $ 130. El tipo Sardo se vendió en valores de entre $ 130 y $ 150; los quesos para rallar de $ 110 a $ 120 y los magros, con y sin sal, de $ 120 a $ 130. La manteca casera entre $ 100 y $ 110 el kilo. El queso Provolone parrillero, se vendió entre $ 140 y $ 180.

Mesa destacó que se vendió todo lo ofertado a muy buen ritmo con compradores del este del país que se llevan buena parte de lo que sale a venta. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)