El consultor, exministro y expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Roberto Vázquez Platero disertó el jueves en una charla organizada por Megaagro en el Paseo Alemán donde brindó una mirada al mercado mundial; “objetivo carne, aunque hoy no se puede hablar de carne sin hacer alguna referencia a los granos”, dijo a EL PUEBLO, “porque nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo, y sobre todo lo que pasó en los últimos años, que las relaciones que hay entre carne y granos son muy fuertes”. Añadió que ya sabíamos que la gran mayoría de las carnes en el mundo, se producen con granos, incluida la vacuna como es sabido que en Uruguay está creciendo, pero todo el pollo y todo el cerdo se produce con granos, entonces cuando explotan los precios de los granos, eso afecta mucho en la competencia por la tierra, cosa que pasó en Uruguay, movimiento de rodeo a zonas menos productivas, etc.

En este sentido en la charla habló sobre el mercado de alimentos, el caso particular de la carne, en todos los casos tratando de transmitir un mensaje; “muchas veces miramos con cierta liviandad a por qué pasan las cosas, y hoy tenemos como que todo pasa en China, pero por algo pasó en 2003, porque China hacía 40 años que venía creciendo al 10%, y a partir de 2003, explotan los precios, y no es porque haya pasado algo en China”.

Vázquez Platero comentó que hace un tiempo se encontró con un gremialista muy conocido en el tema de la carne, quien le comentó que el mundo no tiene carne, la gente cada vez come más y la carne va a valer mucho, “y eso no es así”, aseguró Vázquez, agregando que el mundo no se va a quedar sin carne, como no se va a quedar sin alimentos.

Sobre el final de la charla, se refirió a algunas cosas de Uruguay particularmente, que considera que “tenemos que mirar muy en serio”.

En este sentido indicó que Uruguay le exporta el 44% de la carne a China, pero lo más importante es que China es el primer mercado nuestro, como también es el primer mercado de Brasil, de India, y de Argentina, entonces “hay demasiados jugadores con trompos alrededor de China y uno puede decir que China podrá andar mejor o peor, “pero no tengo ninguna garantía de que China va a poder conformar el crecimiento de producción de la carne de todo el mundo”.

“Entonces tenemos otras cosas de la carne, tenemos la entrada de Brasil en Estados Unidos que me preocupa mucho, porque lo que teníamos antes como siempre era mercado de alternativa, cuando tiraba Rusia, muy bien, cuando tiraba China, muy bien, cuando se pinchaba Rusia, siempre estaba Estados Unidos atrás, ahora ya no lo tenemos más y eso es un grave problema para nuestras carnes.

El experto cuestionó que Uruguay está poco competitivo, está hecho un país caro, y es algo que nosotros sabemos, pero que ahora lo notan los extranjeros, hoy un extranjero de cualquier lugar del mundo viene acá y dice “qué caro que es esto”.

Citó como ejemplo que un pan acá vale el doble que en Estados Unidos, por lo que reflexionó que “hay algo en nuestra economía que no anda bien”.