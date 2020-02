La granja al día

No tengo ni idea de cómo va a satisfacerse la demanda de ajo en los próximos cuatro meses»

El 17 de enero, el importador holandés Denimpex descargó su último pedido de ajo y jengibre proveniente de China. «Desde entonces, no nos ha llegado ni una caja más desde el país asiático», dice Danny Deen, quien prevé que se producirá una catástrofe en el mercado del ajo y jengibre si esta situación perdura por mucho tiempo. «Todavía hay una gran incertidumbre sobre cuándo el mercado se reactivará. Al principio se hablaba que los suministros se reanudarían a mediados de febrero, luego se pensó que sería a finales de febrero y ahora se espera que sea a mediados de marzo. Nadie lo sabe».

Lo que sí se sabe es que actualmente hay una gran escasez de ajo. «China es, con diferencia, el mayor proveedor, por lo que la ausencia de producto chino tiene un efecto importante. España está aprovechando la situación al máximo durante estas semanas y sabe responder con rapidez a la demanda de los mercados, pero también se espera que su stock se agote una de estas semanas. Egipto ahora está comenzando con el ajo fresco, pero los volúmenes egipcios no son suficientes para servir a todos los mercados y las producciones de países como Chile, Argentina y México van a los Estados Unidos y los países vecinos», señala Danny.

También en el mercado del jengibre las existencias se están agotando. «Al igual que con el ajo, las alternativas son limitadas. Brasil ha terminado de cosechar y no comenzará a producir de nuevo hasta el verano. Perú ahora tiene los últimos contenedores en camino. Tailandia está recolectando, pero los volúmenes previstos son solo de alrededor del 30% de una cosecha estándar. Hay algunos contenedores de jengibre tailandés en camino, pero es imposible abastecer al mercado con eso. Los otros países no comenzarán a producir nuevamente hasta mayo», dice Danny.

«Si esta situación continúa, habrá una gran escasez. Los precios ya están subiendo y mucho. El 30 de enero vendíamos la caja de jengibre de 13 kilos por 22 euros. Mientras tanto el precio ha subido a 40 euros y se prevé que aumentará aún más», dice Danny. «Afortunadamente, todavía tenemos algunas existencias, pero primero atendemos a nuestros clientes habituales. Los importadores no habían contado con esta evolución. De hecho, ha sido imposible prever la situación. De lo contrario, habríamos llenado todas las cámaras frigoríficas».

Los precios de los tomates en Brasil se mantienen incluso con caída de calidad y Carnaval

Aunque es fuerte el calor no hay aumento de la oferta

Esta semana (del 17 al 21/02), el precio de la ensalada de tomate 3A y 2A de Larga Vida (caja de 18-20 kg) se mantuvo prácticamente estable en la venta al por mayor de São Paulo, vendiéndose con promedios de R $ 59,83 (-2, 54%) y R $ 33,38 (+ 0,59%), respectivamente. Según referentes, hay una mayor oferta de frutas manchadas debido a las lluvias, principalmente en Venda Nova do Imigrante (ES). En la venta al por mayor de Río de Janeiro (RJ), el precio, que fue de R $ 58.44 / caja, aumentó 12.25%, debido a la precipitación en la región de Nova Friburgo (RJ), reduciendo la oferta en el centro de Río. Los mayoristas comentaron esta semana que los consumidores han reducido las compras debido al carnaval. Lo que evitó una caída de los precios, incluso con la caída de la calidad y la menor demanda, es el suministro controlado, porque incluso en temporada alta y con el fuerte calor, la mayoría de las áreas cultivadas ya se han vendido, e incluso con el fuerte calor. En las últimas semanas en algunas de las principales regiones productoras, la oferta no ha aumentado significativamente. Para la próxima semana, es posible que el mercado continúe siendo lento debido al Carnaval, pero no se esperan cambios importantes en la oferta.

También en Brasil el mercado de las cebollas se enfría con el Carnaval

Bajo volumen de ventas aliado a la oferta alta presionó las cotizaciones

Los productores y comerciantes del sur informaron una reducción en los pedidos de cebolla esta semana (17-21 de febrero), asociada con el Carnaval. La cebolla criolla se vendió a R $ 0,84 / kg en Ituporanga (SC), una disminución del 0,49% en comparación con la semana anterior.

Las ventas menos voluminosas y la alta oferta ejercen presión sobre los precios y preocupan a las cebollas de Ituporanga (SC): los precios están muy cerca de los costos, proporcionando una rentabilidad unitaria promedio de solo R $ 0,02 / kg para la Casera. Una posible reacción de precios puede ocurrir a partir de marzo, considerando bajos inventarios y que el noreste no debería tener suficiente volumen para abastecer su mercado, lo que requiere envíos desde el sur.

São José do Norte (RS) está muy cerca de terminar sus actividades, el precio mostró una leve reacción del 5,8% esta semana, cerrando en R $ 0,92 / kg. En general, la cosecha de Rio Grande do Sul no fue remunerativa para el productor debido a los bajos precios, dada la mayor oferta en el Sur en su conjunto. Además, a diferencia de Santa Catarina, hubo una caída en la productividad y la calidad de los bulbos tempranos y tardíos, que se vieron afectados por la lluvia y la sequía.

La demanda de zanahorias y la oferta son bajas en Brasil

El precio no ha cambiado y se ha quedado en niveles superiores

En São Gotardo (MG), el comportamiento del mercado de la zanahoria siguió los mismos patrones que la semana pasada. Del 17 al 23/02 el precio estuvo en el rango de R $ 42.00 / caja de 29 kg «sucia». La productividad sigue afectada por las condiciones climáticas (húmedas y calientes), lo que reduce el suministro y la calidad de las raíces.

Los productores informaron que las descargas alcanzan hasta el 60% y que la lluvia fue el factor principal para los problemas de los cultivos. Otro punto destacado importante es que las ventas se vieron limitadas por la baja demanda actual, una consecuencia del carnaval y el final del mes, un momento en que el consumo tradicionalmente ha disminuido en todo el país.

Mercado. Con motivo del feriado de Carnaval volverán a la normalidad las encuestas de precios y volúmenes el jueves 27 de febrero.

Emilio Gancedo