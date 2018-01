Estaba previsto que el remate se realizara el sábado 10 en el hotel Conrad

La Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay (SCAU), que tradicionalmente realiza su remate denominado Gala Angus en febrero en el hotel Conrad de Punta del Este, decidió postergar esa actividad, confirmaron a El Observador el presidente de la SCAU, Álvaro Díaz Nadal, y el rematador Gerardo Zambrano.

«Se decidió postergar el remate porque más que una actividad comercial es una fiesta de la raza, y en este momento el sector agropecuario no está para fiestas», comentó el director de Zambrano & Cía, firma que conduce la subasta.

Díaz Nadal señaló que al tener en cuenta la situación del país y de los productores, no se puede realizar el remate, que es una fiesta de los cabañeros y de la permanente evolución de la genética ganadera del Uruguay. «Entendimos que el pueblo ganadero y los productores en general no están con el ambiente festivo, y nos pareció que no tenía sentido hacer este remate ahora», afirmó.

El productor agregó que es un momento muy difícil para el país y para los productores, de mucho compromiso, y fue lo que les llevó a tomar la decisión de al menos posponer el remate.

«Todavía no tenemos ni la fecha ni el lugar. Nuestra idea es dejar que pase la asamblea del martes 23, ver cómo evolucionan las cosas.

Si el ánimo de la gente cambia un poco estamos dispuestos a retomar esta actividad tradicional en el calendario de Angus, el momento más importante de genética de la raza en Uruguay», remarcó.