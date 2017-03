El precio promedio alcanzó 3.101 US$/ton. El índice global de precios aumentó en relación al evento anterior (+1,7%). Para LPE el precio promedio fue 2.855 US$/ton (+2,9%) y para LPD 1.948 US$/ton (-10,1%). Volumen comercializado +0,8% superior al evento anterior. (Fuente: GlobalDairyTrade)

La segunda licitación de marzo de Fonterra marcó un quiebre positivo para los lácteos en el mercado internacional. Con un aumento del 1,7% del valor medio de los productos, cortó con una racha de dos caídas consecutivas. En total se comercializaron 22.498 toneladas de lácteos a un precio promedio de US$ 3.101 la tonelada.

La leche en polvo entera, el producto más importante para Uruguay, tuvo un crecimiento de 2,9% del valor medio, cotizando US$ 2.855 por tonelada. Muchos aspiran que esta referencia sea un piso de precios, dada las proyecciones de las principales consultoras internacionales que estimaban a fin de año que este producto podría mantenerse en US$ 3.600 por tonelada a mediados de año.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada bajó 10,1% (US$ 1.948 por tonelada), la manteca aumentó 4,9% (US$ 4.910 por tonelada) y el queso Cheddar sufrió una baja de 1% (US$ 3.406 por tonelada). En grandes números, el mercado reaccionó para Uruguay de la forma más positiva. (Fuente: El País)

MGAP, INALE, Asociación del Queso Artesanal y seis Intendencias firmaron convenio para impulso de quesería

El MGAP junto a INALE, la Asociación del Queso Artesanal y las Intendencias de San José, Colonia, Soriano, Flores, Florida y Canelones firmaron este martes 14, un convenio para fortalecer el «Programa para la Quesería Artesanal». La firma tuvo lugar durante la sesión ordinaria del Congreso de Intendentes celebrado en el predio de la Expoactiva. Participó el Subsecretario del MGAP, Ing. Agr. Enzo Benech y el Presidente de INALE, Dr. Ricardo de Izaguirre.

Al comienzo del espacio relativo a la quesería artesanal, el Ing. Agr. Ernesto Triñanes, coordinador del programa, explicó los avances en la edición anterior del convenio. También disertaron el directivo de la Asociación de Queseros Artesanales, Alberto O`Brien, el Intendente de San José, Carlos Falero y el Intendente de Colonia, Carlos Moreira.

Al igual que el anterior convenio, se trabajará por la permanencia y desarrollo sustentable de los productores familiares queseros artesanales, a través del incremento de los parámetros de calidad de vida, la mejora de los sistemas de producción, el fortalecimiento de su organización, la inclusión en las cadenas comerciales y el cumplimiento de la normativa de inocuidad y formalización empresarial.

Especialmente, se apoyará el cumplimiento de la normativa en los predios queseros beneficiarios mediante la transferencia de información y asesoramiento técnico para su adecuación a la misma. Se colaborará técnicamente con las autoridades competentes (MGAP e Intendencias) para armonizar su actuación, de acuerdo a los plazos de implementación que se acuerden previamente y dar así cumplimiento a las normativas de inocuidad correspondientes a todos los actores de la cadena de la quesería artesanal.

Asimismo, para el cumplimiento de la normativa de habilitación de queserías artesanales y normas bromatológicas de las Intendencias participantes, se analizará el apoyo en las tareas del control y fiscalización de puestos de ventas de quesos artesanales. La citada cooperación será a los efectos de colaborar en la inspección que realizan los funcionarios de Bromatologías de las Intendencias de Colonia, Flores, San José y Soriano, en todo su territorio con especial énfasis en banquinas y zonas de retiro en rutas nacionales. (Fuente: MGAP)

El proyecto Tambo y Energía reportó mejoras en infraestructura y ahorro energético en tambos.

Aguerre subrayó que la responsabilidad de una buena gestión de los servicios ecosistémicos de la Cuenca del Santa Lucía no necesariamente es una obligación de los productores, y por ello el ministerio trabaja para apoyarlos.

El proyecto Tambo y Energía, de Promoción a la Mejora de la Eficiencia Energética y Uso de Energía Renovable del BID/FOMIN (Banco Interamericano de Desarrollo /Fondo Multilateral de Inversiones), y Conaprole, presentó este martes sus resultados finales, en jornada desarrollada en el hotel Holiday Inn (Montevideo).

Según manifestaron Gabriel Oleggini, subgerente en Producción de Leche y Relaciones Cooperativas en Conaprole y director del proyecto, y Pablo Darscht, coordinador del mismo, entre octubre de 2013 y febrero de 2017 fueron auditados establecimientos en todo el país, en su mayoría tambos de mediana escala (46 %). De acuerdo a esos resultados, se recomendaron en promedio 10 medidas para ahorrar, o disminuir los costos de la energía eléctrica. Tras haber realizado 540 auditorías energéticas, 292 productores invirtieron más de U$S 1.400.000 en implementar alrededor de 400 medidas de eficiencia energética en sus establecimientos, informaron.

Las auditorías revelaron que los tambos pequeños consumían más energía, en promedio 75 kilowatts por cada mil litros de leche, mientras que los establecimientos medianos 49 kilowatts y los 39, por lo que aseguraron que “la escala incide e incide mucho”.

Explicaron que las recomendaciones surgidas en las auditorías fueron acerca de las medidas de reducción del costo energético, donde se destaca la reconversión de reactivos, ajuste de tarifa, y por otro lado el uso de un tanque de frío adecuado al establecimiento, timer o bomba de vacío.

Sin embargo, reconocieron que no se podía trabajar en la eficiencia energética en algunos establecimientos donde las instalaciones no eran adecuadas, por lo que primero se procedió a realizar propuestas de mejora en la seguridad eléctrica, generalmente vinculadas las características del tablero, la llave diferencial y la puesta a tierra.

Además de que en todos los casos hubo ahorro de energía, los números demuestran que el proyecto tuvo “una alta aceptación”, con un 88 % de los productores que tomaron medidas, y el 82 % de ellos manifestaron que el servicio brindado durante la auditoría fue bueno. (Fuente: portal TodoElCampo)