Aumento en primera licitación de abril para los lácteos en FONTERRA.

El precio promedio alcanzó 3.005 US$/ton. El índice global de precios aumentó en relación al evento anterior (+1,6%). Para LPE el precio promedio fue 2.924 US$/ton (+2,4%) y para LPD 1.913 US$/ton (-0,8%). Volumen comercializado +0,6% superior al evento anterior. (Fuente: GloblaDairyTrade)

La primera licitación de abril de FONTERRA marcó una recuperación positiva para el precio de los lácteos en el mercado internacional. Con un aumento del 1,6% del valor medio, suma la segunda suba consecutiva. En total se comercializaron 22642 toneladas de productos a un precio promedio de US$ 3005 la tonelada. El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Horacio Rodríguez, dijo al portal Rurales El País que la actual licitación de la empresa neozelandesa “es positiva porque marca cierta tendencia de estabilidad o recuperación de precios”.

Desde enero a la fecha se han realizado ocho remates en FONTERRA y, entre subas y bajas, el precio medio de los lácteos registra una baja de 8,2%.

La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, viene anotando tres subas consecutivas. En la última licitación aumentó 2,4% su valor promedio que alcanzó US$ 2924 por tonelada. Horacio Rodríguez resaltó la necesidad de mirar estos cambios con “optimismo” y “esperar alcanzar los US$ 3500 por tonelada para mejorar los valores que hoy reciben los productores locales”.

En la primera licitación de diciembre del año pasado, cuatro meses atrás, la leche en polvo entera alcanzó una cotización de US$ 3593 por tonelada. Según proyecciones del Instituto Nacional de la Leche (INALE) y consultoras internacionales, para los primeros meses del segundo semestre del año el valor de este producto debería igual la línea aspirada por los productores. Más allá de estas perspectivas en el mercado internacional, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida comentó que lechería del futuro se va a caracterizar por su volatilidad, al igual que viene transcurriendo en estos tiempos en los diferentes remates de la plataforma neozelandesa.

En cuanto al comportamiento de otros productos en FONTERRA, la leche en polvo descremada bajó su valor 0,8%, cotizando US$ 1913 por tonelada. El queso Cheddar cayó 4,4% (US$ 3288 por tonelada), la mantequilla depreció 1,6% (US$ 4751 por tonelada) y la caseína de cuajo creció 6,9% (US$ 6.260 por tonelada). La próxima licitación está prevista para el martes 18 de abril. (Fuente: El País)

En la próxima licitación FONTERRA ofertará 20 % menos leche en polvo entera que en el evento anterior.

En el próximo evento FONTERRA ofrecerá 11.700 toneladas de leche en polvo entera, un 20 % menos que en el evento anterior del 21 de marzo. Respecto a la leche en polvo descremada la oferta será de 5.630 toneladas, o sea un incremento del 50 % sobre el evento anterior. Informó el viernes el Instituto Nacional de la Leche.

Precio de la leche de febrero al tambero fue de $ 9,58

Es un buen precio dicen tamberos, pero argumentan que los costos son altos

El precio promedio del litro de leche que recibió el productor tambero a nivel de todas las industrias lecheras del país durante el pasado mes de febrero fue de $ 9,58, lo que marca un incremento del 6% con relación al mes anterior.

Si se mide en dólares, el precio al productor fue US$ 0,34, registrando un aumento de 7% en relación a enero; se combinó un aumento del precio en pesos y una baja del tipo de cambio en ese mes, informó el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Agrega que en febrero de 2017, el precio promedio al productor se situó +28% en pesos, y +43% en dólares por encima de febrero de 2016.

En febrero la remisión de leche cayó 2,3 %

En el año cayó la remisión láctea respecto a 2015.

En febrero 2017 la remisión fue 2,3 % menor a la de febrero 2016; y en el acumulado de enero y febrero 2017 cayó 1,8 % en comparación al mismo período de 2016.

En volumen durante febrero de 2017 se remitieron 112,3 miles de litros; en enero y febrero el total asciende a 259,3 miles de litros.

El seis de abril parará la industria láctea

El sindicato de la industria láctea (FTIL) convocó a un paro general y nacional el próximo 6 de abril para denunciar la situación de crisis en el empleo del sector y poner el foco en la situación de Indulacsa (Salto) y Coleme (Cerro Largo), entre otras empresas.

En Indulacsa, del grupo francés Lactalis, se llegó a un acuerdo para que haya seguros de paro parciales y horarios de trabajo reducido, informó el dirigente Heber Figuerola. La empresa complementará con sus recursos la diferencia entre el seguro de paro y el salario. En Coleme también hay seguros de paro rotativos.

En Calcar (que tiene sus plantas en el departamento de Colonia) se redujo también la carga horaria de trabajo, agregó. Y en la empresa Granja Pinerolo, en Colonia, 15 trabajadores fueron enviados al seguro de paro. El sindicato asimismo quiere una definición sobre la reapertura de la planta 11 de Conaprole, en San José.

El gremio logró la conformación de una mesa sectorial con la participación de varios ministerios para analizar la situación de un sector que hoy emplea a unas 5.000 personas pero donde se perdieron 700 puestos de trabajo en los dos últimos años. El gremio quiere que se discuta la extranjerización de la industria láctea.

El paro general estará acompañado de una movilización en Salto frente a la planta de Lactalis.

(Fuente: El País)

Otra semana que transcurre con venta total de quesos artesanales.

Queseros incrementan los valores de los quesos ante la merma de producción existente.

Ecilda Paullier. La pizarra de quesos continúa muy firme, debido a que la merma de leche es importante y los productores se animan a pedir “algún pesito más”, comentó Eduardo Mesa a TodoElCampo. Si bien existen productores que ingresaron ganado nuevo al tambo, esto aún no se refleja en la producción de quesos, manifestó Mesa.

En este marco, dijo que la colocación de la oferta fue total y se registró la presencia de nuevos feriantes desde Montevideo, lo que demuestra que “la faltante de queso es importante”. Como si ello fuera poco, la operación desde el este del país continúa firme y se espera que sea así hasta el final de turismo. Se destaca la situación de los quesos tipo Colonia, que muestra poca oferta estacionada de marcas reconocidas y ello hizo que algunos asciendan hasta $ 150.