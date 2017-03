Hoy Uruguay tiene un sector lechero con deudas de más de US$ 300 millones por todo concepto y en menos de un año el rubro debe más de US$ 70 millones. Actualmente las gremiales lecheras se encuentran en la línea de establecer el mayor apoyo político de todos los sectores. En este sentido, el senador José Mujica “era una figura estratégica”.

En palabras del presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga, “lo que precisamos en este momento es oxígeno para tratar de dilatar los pagos hacia adelante para cuando el sector tenga una rentabilidad consolidada”.

El encuentro con Mujica está enmarcado en una serie de reuniones que las gremiales piensan realizar a fin de trasladar “la difícil y particular situación que vive el sector”, ya que según Braga, “si bien hay señales de recuperación a nivel internacional, a nivel local -producto de la prolongación de la crisis- el sector está muy golpeado y con muchos compromisos sobre la espalda”. Expresó que el Senador es un político reconocido, y dentro de su partido, “tiene mucha incidencia”.

El compromiso del senador Mujica “es el de establecer todos los puentes y dar el máximo apoyo desde su línea de acción a las políticas que se establecen en pro de herramientas que apoyen al sector”, dijo Braga. Agregó que el conjunto de las gremiales tienen que seguir trabajando con el resto de los grupos políticos.

Respecto a la paramétrica establecida por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), la cual reflejó un sostenimiento en el precio de la leche consumo, “solicitamos una corrección y análisis más político dadas las características y la realidad del sector en apoyo del mismo”. Desde la gremial creen que tiene que haber una corrección del precio de la leche tarifada por lo menos de dos pesos. Braga destacó que la leche consumo pesa de un 8 a un 10% en el volumen total de la leche, “nosotros precisamos una solución global para el total de la leche”, dijo. (Fuente: El País)

China sigue incrementando sus compras lácteas

Aunque hay mejoras «la demanda (láctea) se ha movido» pero «no lo suficiente como para elevar los precios más allá de los niveles actuales», advierte el INALE.

China continuará comprando leche y ajustando el mercado, sin embargo el INALE considera que la recuperación del mercado internacional obedece a ajustes en la oferta y no por mayor demanda. Esta ha mejorado pero no lo suficiente como para impulsar los precios.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) difundió un breve comentario sobre las importaciones Chinas, principal comprador lácteo en el mundo. Uruguay es su productor Nº 20 con 18 millones de dólares.

“Durante 2016 China importó 6.640 millones de dólares de productos lácteos, 100 veces las exportaciones de lácteos de Uruguay”, afirma.

No obstante ello “la demanda se ha movido” pero “no lo suficiente como para elevar los precios más allá de los niveles actuales”, advierte el INALE.

“La valorización del dólar, las dificultades económicas de países muy demandantes de lácteos, como Rusia y Venezuela, así como la tibieza de la demanda de algunos emergentes (principalmente dependientes del petróleo), han tirado de la cuerda en contra. Sin embargo, China ha tirado de la cuerda a favor”, indica.

PROVEEDOR NR. 20.

En 2016, las fórmulas infantiles y la leche en polvo entera fueron los principales productos; 55 países proveyeron lácteos a China, con destaque Oceanía y Europa. Uruguay se ubicó como proveedor en el lugar 20 con 18 millones de dólares, concluye. (Fuente: portal TodoElCampo)

Dos funcionarios de Conaprole Brasil acusados de pagar coimas

Lácteos exportados por Conaprole a Brasil están involucrados en una denuncia presentada por el Ministerio Público Federal (MPF) de ese país, por actos de corrupción que habrían permitido sortear controles sanitarios en productos que no se encontraban en condiciones de llegar a los consumidores.

Los denunciados, según informa el MPF, son Agenor de Castro Magalhaes, socio y administrador de la empresa Conaprole en Brasil, Edemar Perín gerente de la Unidad de Conaprole en Ivotí y un funcionario del Ministerio de Agricultura (MAPA) de Brasil, José Altamir Leite de Azevedo, que era quien recibía coimas para no cumplir con la inspección sanitaria e industrial de los productos de origen animal, informó en esta jornada el diario Zero Hora.

Según la investigación llevada adelante por la fiscalía brasileña, representantes de la empresa mantenían un “esquema de corrupción” en el cual pagaban coimas mensuales de entre US$ 600.00 y US$ 800.00 (R$ 1.800,00 a R$ 2.500,00) para librarse de la fiscalización de los productos y agilizar aspectos burocráticos. El procurador de la República, Celso Tres, acusó a Magalhes y Perín de falsificación ideológica, corrupción activa y crimen contra las relaciones de consumo. Por su parte Azevedo es acusado de corrupción pasiva y falsificación ideológica contra las relaciones de consumo. Según la denuncia, “los productos no pasaron por el control de calidad sanitaria y lo que es más grave, eran productos vencidos o descarte de leche que sabían estaban deteriorados/putrefactos para el consumo humano”, expresa una parte de la denuncia presentada.

La falta de fiscalización en los productos de Conaprole ocasionó “irregularidades en la toma de muestras de leche en polvo y suero en polvo importados, fraudando la fiscalización”.

Las exportaciones de leche en polvo de Uruguay tienen como principal destino a Brasil, un mercado que el año pasado representó el 72% de los negocios de ese producto. A su vez se colocó en ese período el 46% de las exportaciones de quesos y el 32% de manteca.

Para quienes conocen el cuidado de Conaprole sobre la calidad e inocuidad de sus productos y el tipo de servicio que presta a sus clientes en todo el mundo, la información divulgada en Brasil “es un absurdo”, expresó a El Observador el presidente de la cooperativa, Álvaro Ambrois. Explicó además que Conaprole no tiene procesos productivos en vecino país y que vende los productos que se elaboran en Uruguay a través de su empresa instalada en Brasil. Agregó que el mayor cuidado que tiene Conaprole es la responsabilidad y el prestigio de su marca a nivel mundial. “Es una información que no se corresponde con nuestra realidad y estamos analizando y recabando información en Brasil, para determinar el porqué surge esta denuncia”, expresó Ambrois.

Operación Pasteur

La denuncia presentada este 23 de febrero por el MPF es el resultado de la denominada Operación Pasteur que en 2014 desmanteló un esquema de fraude en la producción y distribución de la leche en el estadio de Río Grande del Sur.

En esa oportunidad también se descubrió el pago de coimas para saltear controles, permitiendo la llegada de productos alterados y nocivos a la población.

(Fuente: El Observador)