El valor medio diario de las exportaciones de carne brasileña en marzo pasó de US$ 62 millones a US$ 50,5 millones. Los datos se conocen después de que la Policía desarticulara una red de frigoríficos que vendía productos vencidos con connivencia de las autoridades.

Según la Policía Federal, varias empresas brasileñas sobornaron a fiscales sanitarios para que autorizaran la venta de carnes vencidas “maquilladas” con productos químicos o que no cumplían con los requisitos para el consumo. El escándalo alcanzó dimensiones internacionales y llevó a una veintena de países a anunciar restricciones temporales a las importaciones de las carnes brasileñas. El gobierno de Michel Temer inició una fuerte ofensiva para intentar limitar el impacto de la crisis a las empresas investigadas y algunos países como China, Egipto, Chile y Corea del Sur, que habían decretado restricciones a las importaciones de carne brasileña volvieron a autorizar las importaciones luego de recibir las pertinentes aclaraciones.