CASAS

VENTAS

VENDO CASA: Sarandí a 3 cuadras de Uruguay. 2 dormitorios con placares, 2 baños, living comedor amplio, despensa, garaje, patio techado, jardín de 47 mts. de terreno y sótano. TEL: 47328777. Vº 04/11/16

CASAS

ALQUILERES:

CASTRO & MEIRELLES NEGOCIOS INMOBILIARIOS ALQUILA: *Viera 126, 3 dormitorios, 2 baños y cocina a nuevos. *Apartamento Edificio en calle Uruguay y Larrañaga de 2 dormitorios, 1 baño, living comedor. *Espectacular Local Comercial frente a Plaza Artigas. TEL: 473 29108. CEL. 099991525. Vº 04/11/16

APARTAMENTOS

ALQUILERES

OPORTUNIDAD TRASPASO ALQUILER para estudiante femenino APTO. totalmente amueblado a 4 cuadras de Regional. TEL: 47334021 sólo llamadas en horario comercial. Vº 04/11/16

ALQUILO APARTAMENTO: Céntrico 1 y 2 dorms. Cel. 099 905 756. 091 075 857. Vº 04/11/16

TERRENOS

VENTAS

SE VENDE TERRENO en calle Guaviyú entre W. Beltrán y Michelini. Contado U$S 15.000.- o Financiado con entrega y cuotas. Llamar al Cel. 098730878. Vº 04/11/16

VENDO: 2 terrenos juntos. Chile al 2800, papeles al día, ideal para negocio. Cel. 099759466. Vº 04/11/16

AUTOS

VENTAS

Para AUTOS y Camionetas 25 Cubiertas usadas, bien, varios medidas. EQUIPO Música con potencia y 2 parlantes 10 pulgadas. 120 Flexib les nuevos. Cadena de BARCO eslabón 15x75mxm 3,60. $ 2.300.- GRIFERIA muy ANTIGUA completa de bronce. $ 1.600.- Cel. 099318984 NO SMS. Vº 04/11/16

VENDO TOYOTA 2.8 año 2000. Muy buen estado. Aire y Dir. C/240.000 kms. de fábrica. Papeles al día. Cel. 095346970. Vº 04/11/16

AUTOS

PERMUTAS

VENDO-PERMUTO: *Chevrolet Monza Mega SL, 2 puertas, año 93, nafta. Impecable. *Renault Trafic d furgón diesel 2001. *Ford Ranger doble cabina año 2000 diesel motor 2.5 full. *Nissan Tiida HB full manual 2011 nafta, 5 puertas. *Volkswagen Gol Power 2013, nafta, aire dirección. *Parati año 86, nafta, muy lindo. *Nissan Pathfinder V6 rural 4×4 full año 94. Tomo menor valor. Financio. Rivera 2057 bis al fondo. Solo llamadas al Cel. 099952506. Tel. 47339301. Vº 04/11/16

ISUZU GEMINI 81. RENAULT 12, 82. VISA 4 cil. 85. Vendo – permuto por mas o menos valor. Pago diferencia Contado. ARTIGAS 1983. Vº 04/11/16

OPEL Rekord 2.0. 70. V.W 1300, 74. FIAT 600 S. Auto FORD VICTORIA 55, motor y caja Toyota 2.0. Diesel. Vendo – Permuto. Pago dif. Contado. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 04/11/16

RENAULT 19 1994. FIAT UNO 1994. FIAT PREMIO 4 p. 92. Vendo-Permuto. Financio más o menos valor. Dif. Contado. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 04/11/16

TOYOTA 2.8 diesel D/C 1999. Flamante. Vendo-Permuto. Financio. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 04/11/16

CAMIONETAS

VENTAS

TOYOTA Corolla 93 FULL diesel. 2 RENAULT 4 s y 4 l 5 puertas y doble cabina. PEUGEOT 403 4 puertas. 25 Cubiertos usados, bien, varias medidas. 120 FLEXIBLES nuevos para Hidráulicos y Frenos. Vendo o permuto. Cel. 099318984 No SMS. Vº 04/11/16

VENDO CAMIONETA CHEVROLET año 51 Americana, motor Toyota 2.4. Cel. 095346970. Vº 04/11/16

Para FORD RANGER y TOYOTA HILUX, 4 ruedas originales de aleación 14, 5 agujeros x 110 $ 11.000.- 4 ruedas c/llantas deportivas 16, 5 agujeros x110, c/cubiertas nuevas 205/60 x 16 $ 12.800.- 2 Llantas 14, 5 agujeros x 110 $ 900.- CUBIERTAS desde $ 300.- C-R 13” 6 Pirelli 205/55/16”, 1-165/60/14”, 2-235/70/16”, 2-215/75/15”, 6 Michelin 195/55/15, C Michelin 245 y 215/70/16. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 04/11/16

MOTOS

VENTAS

Para YUMBO MAX: Freno de disco completo. Bicicletas varios tamaños y modelos. Máquinas combinadas de Carpintería. Cabecera y piecera de cama 2 plazas muy antiguas, totalmente de Bronce y también Griferia completa 2 cámaras de foto antiguas. Bicicletas antiguas con freno a varilla de hombre y de damas. Teléfonos de disco. Cel 099318984 no sms. Vº 04/11/16

VARIOS

¿PLACARES DE 6 PUERTAS? ÚNICOS EN CASADICHA: Línea exclusiva. Plastificados interior y exterior. Totalmente atornillado. Interior con amplia comodidad. Doble perchero y 9 estantes + 2 cajones 1.85 largo x 1.85 alto x 0,49 profundidad, colores blanco, tabaco, caoba y castaño. Único con fondo entero sin divisiones plásticas, armado en domicilio y envío sin costo. $ 7.990.- LÍNEA NO DESCARTABLE. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡NO LA DEJES PASAR! EN CASADICHA ES POSIBLE: *Sommier 1 plaza, colchón de espuma de alta densidad, soporte 90 kilos + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años de garantía. $ 5.599.- *Sommier 1 plaza, colchón de espuma de alta densidad, con pilow top, soporte 100 kilos + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años de garantía. $ 6.490.- *Sommier 1 y ½ plaza 110×190, colchón de espuma de alta densidad con pilow top, soporte 100 kilos + box 6 puntos, 2 centrales, 2 años garantía. $ 6.990.- *Sommier 2 plazas, 140×190, colchón de espuma semi ortopédico con euro top soft, 25 cts. alto, capitoneado de colchón y box en tela de algodón anti alérgica, ácaros y gérmenes, costuras y ribete con hilos elásticos, soporte 90 kilos x persona, 2 años de garantía. $ 9.980.- *Precios con el 50% de Dto. incluído. Partida Limitada. Precios contado efectivo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡JUEGOS DE LIVING TAPIZADOS EN TELA! URUGUAYOS E IMPORTADOS EN CASADICHA: *Juego tapizado tela lavable, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 8.990.- *Juego tapizado tela lavable, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, detalles en madera. $ 9.980.- *Juego tapizado tela lavable importado, fina terminación, sofá 3+2 cuerpos, 3 opciones color de tapizado. $ 13.990.- *Juego tapizado tela lavable importado, fina terminación, posabrazos anchos, sofás 3+2 cuerpos, 3 opciones de tapizado. $ 17.700.- *Juego esquinero tapizado tela lavable, importado, 3 opciones de colores c/almohadones, 6 lugares. $ 13.990.- *Juego en madera torneada tapizado entero en tela escocés, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡ROPEROS EN MADERA DE CASADICHA!: *Ropero en cedrillo 2 puertas, estantes + colgador. $ 8.290.- *Ropero en cedrillo 3 puertas, 6 estantes + colgador. $ 10.980.- *Ropero en cedrillo 4 puertas, 7 estantes + colgador. $ 14.500.- *Placard en cedrillo 4 puertas, 1.50 x 2 mts., 8 estantes + colgador. $ 19.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡ALACENAS Y APARADORES DE MADERA EN CASADICHA!: *Alacena 4 ptas. + 2 cajones, 2 con vidrio fantasía 0,73×1,74 alto x0,40 profundidad. $ 7.990.- *Alacena 6 ptas. + 3 cajones, 1,18×1,88 alto x0,40 profundidad. $ 10.990.- *Alacena 8 ptas. +

4 cajones, 4 vidrios fantasía en ptas. 1,48×1,70 alto x 0,40 profundidad. $ 12.990.- *Alacena 4 ptas. 2 con vidrio + 2 cajones en cedrillo, 0,82×1,78 alto x 0,40 profundidad. $ 15.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡EL CUERO ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego de living en cuero de chancho, colores chocolate o perla, sofá 3+2. U$S 1.490.- *Juego de living en Leather Fabric. composición de tela y cuero vacuno, 2 modelos, 2 colores perla y chocolate, sofás 3+2. U$S 2.100.- *Juego de living en 100% cuero vacuno, línea Minuano de exportación, color chocolate, sofás 3+2, interiores en espumas soft. U$S 2.990.- Precios en dólares americanos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¿COLCHONES DE ALTO SOPORTE? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Colchón 2 plazas 140x190x25 cts. alto, doble Euro Top, tela especial de algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, 5 años de garantía, soporte 120 kilos por persona. También en 130 x 185. $ 13.990.- *Colchón 2 plazas 140 x 190 x 30 cts. alto. Ünico con interior con lámina de madera que no permite deformación, capitoneado en tela de algodón bicolor, soporte 130 kilos x persona. También en 130 x 185, 3 años de garantía. $ 15.990.- *Colchón 2 plazas Ortopédico legítimo. Importado. Fabricado en espuma goma, densidad 60, capitoneado en jacquard, anti alérgico, ácaros y gérmenes, soporte 150 kilos por persona, 140 x 190 x 22 cts. alto. $ 21.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¿SILLAS Y REPOSERAS PLEGABLES? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Silla plegable en hierro y acero, posabrazos de madera, soporte hasta 120 kilos. $ 2.890.- *Silla plegable en aluminio uruguayo, alta variedad de colores, soporte hasta 120 kilos. $ 2.980.- *Silla reposera alta de aluminio uruguaya, rsp. alto, 5 posiciones de reclinado, soporte hasta 120 kilos. $ 3.690.- *Silla reposera baja, para playa, termas o río, 5 posiciones con almohadilla, importada, soporte 90 kilos. Variedad de colores. Lona en fibra vegetal y goma, origen Brasil. $ 2.400.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡JUEGOS DE COMEDOR! CASADICHA TE DA LO MEJOR: *Juego de comedor mesa en metal y tapa de vidrio templado + 4 sillas, respaldo alto, en cuerina negra. $ 7.990.- *Juego de comedor mesa en metal y tapa de vidrio templado + 6 sillas respaldo alto, en cuerina negra. $ 8.990.- *Juego de comedor mesa en metal, patas tapizadas en cuerina, tapa en vidrio templado + 6 sillas caño niquelado, tapizadas en cuerina negra, respaldo alto, costuras en relieve. $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

¡PARA TU LIVING COMODIDAD CASADICHA!: *Sillón mecedor madera maciza, torneado, respaldo y asiento alto. $ 2.980.- *Buraca en madera torneada maciza, respaldo alto reclinable de 3 posiciones, almohadones en tela de 8 botones. $ 6.490.- *Butaca recliner con apoya pies extraíble, tapizado en fina cuerina color negro. $ 6.990.- *Butaca importada en U, tapizado en fina cuerina, colores chocolate, cerezo y perla. $ 5.990.- *Sofá 3 cuerpos, tapizado en tela lavable, color bordeaux, importado. $ 7.990.- Precios contado efectivo. Pocas unidades. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

EN TU JARDÍN ESTÁ CASADICHA: *Catre reposera, estructura de caño, tela cruda color azul, respaldo reclinable en 5 posiciones. $ 1.590.- *Sombrillón 3×3 en tela color verde, estructura en caño. $ 1.990.- *Base de hierro fundido para sombrillón $ 1.890. *Juego en Rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa c/ vidrio, color marrón. $ 11.990.- Precios contado efectivo pre temporada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 04/11/16

CORTAMOS: Palmeras. Poda en altura. Tala de árboles. Con todo el equipo. Cel.091291974

RDL y sus mejores ofertas

*Balanza electrónica 40k con garantía de 6 meses $1.990./ *Carteles Led ABIERTO $599. *Etiquetadoras de precio, excelente calidad $299./ *Selladoras de bolsa 30cm $1.050./ *Selladoras de bolsa 40cm $1.490./ *Teléfonos de línea con captor $648. También arreglamos balanzas electrónicas. Consulte. Haga su pedido y le llevamos a domicilio sin costo. (Fotos por whatsapp). Cel. 099737229 – 098688246

VENDO: 2 tanques de hierro 200 lts. c/u. Carpa c/encerado; c/caños reforzados; 1 balanza de pie de gallo. Cel.098506366

VENDO: Carrito minigrill con todo para trabajar. U$S 3.500. Cel. 092656367

SE HACEN: Reparaciones y limpieza de estractores y cortinas de enrrollar. Tel. 47331041

VENDO: 2 Lavarropas James LR616TA en perfectas condiciones, con centrifugado. Uno a $3.900 y otro a $4.500. Dir. Larrañaga 1218. 1 heladera entera frío húmedo $6.900. Tel. 47331041. Cel. 091966180

SERVICIOS

SOLICITADOS:

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 04/11/16

TRABAJOS OFRECIDOS

SE OFRECE Señora para cuidado de enfermos o acompañante a domicilio, por la noche. Llamar al 47332158 – 094585504. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra responsable para Montevideo o Punta del Este, para cuidar Sra. sola, con buenas referencias. Llamar al 095182729. Vº 04/11/16.

SE OFRECE Sra. para Montevideo o Punta del este, para cuidar Sra. sola con referencias. Llamar al 092319883. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sr. para casero. Cel. 097173772. Vº 04/11/16

SE OFRECE Enfermera para cuidar ENFERMOS en Hospital, Sanatorios o casa de familia, con cursos de adulto mayor. Tratar con Patricia Darreche. Cel. 091734636. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Maciel 2540. Cel. 092218981. Vº 04/11/16

SE OFRECE doméstica por la mañana. Cel. 099772244. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para acompañante por la noche o realizar limpiezas con carnet de salud. Cel. 096928531. Vº 04/11/16

SE OFRECE muchacha para atención al público o todo tipo de labor. Comunicarse al 091283551. Vº 04/11/16

SE OFRECE empleada doméstica, acompañante o niñera con recomendaciones. Cel. 099953562. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. sola para trabajar en Montevideo. Tratar con Rosalba Pereira. Barrio Quiroga calle Patulé y calle 7 esquina Colón. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para doméstica con referencias. Cel. 091400095. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. como acompañante con disponibilidad horaria, buenas referencias, carnet de salud vigente. Comunicarse al TEL: 099484870 sólo llamadas. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para cuidado y/o acompañante de personas mayores o niñera. Cel. 098857896. Vº 04/11/16

SE OFRECE muchacha para niñera. Cel. 098027223. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos y/o realizar limpiezas. Cel. 098604118. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sereno jubilado. Llamar al Cel. 098888428. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra para acompañante, tareas domésticas, niñera, con retiro o cama. Cel 098766572. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sr. para pintura, sanitaria, trabajos en general, con referencias y experiencia. Cel 098965539. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidar niños por la mañana. Cel. 092237809. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas o acompañar Sra. mayor con referencias. Cel. 098869820. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para acompañantes de enfermos y/o cuidado de abuelos/as, con referencias y experiencia. Cel. 098658721. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos, acompañante con recomendaciones. Comunicarse al Cel. 091807105 Sra. Graciela Rivero. Vº 04/11/16

SE OFRECE muchacha para doméstica con retiro. Cel. 092319883. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas (no cocina). Cel. 092074080. Vº 04/11/16

SE OFRECE matrimonio para campaña. Cel. 098615804. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para acompañante o limpiezas. Cel. 098264554. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sr. para Pintor, Sanitaria y Trabajos en general. Cel. 098963539. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola, para Montevideo, con referencias. Llamar al 092319883. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera, cuidar personas por la noche. Llamar al 092612589. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. para Montevideo o Punta del Este, con referencias. Tratar al Cel. 092319883 – 095182729. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sr. para seguridad, empresa de limpiezas o para toda tarea con referencias. Cel. 092630565. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para Auxiliar de servicio con diploma, Ayudante de Rotisería. Cel. 098406858. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o limpiezas con recomendaciones. Tratar al Cel. 099953562. Vº 04/11/16

SE OFRECE Sr. para cuidar Chacra o casero. Cel. 096871908. Vº 04/11/16