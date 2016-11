CASAS

VENTAS

VENDO CASA: Sarandí a 3 cuadras de Uruguay. 2 dormitorios con placares, 2 baños, living comedor amplio, despensa, garaje, patio techado, jardín de 47 mts. de terreno y sótano. TEL: 47328777. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CENTRO, CASA dos dormitorios, living, cocina, comedor, baño, patio con churrasquera, a dos cuadras de calle Uruguay. U$S 95.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA Nueva, tres dormitorios, living, cocina, baño, garaje, fondo, en barrio Jardines de Don Bosco. Precio venta U$S 150.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA tres dormitorios, living, cocina, baño, fondo con barbacoa, garaje. Impecable lugar. Sobre Avda. Paraguay 858. Posible permuta por casa menos valor. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA en el Cerro, tres dormitorios, living, cocina-comedor, baño, patio, fondo grande, con posibilidades de hacer garaje, zona alta. Venta U$S 85.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA, CERRO, un lugar muy buscado con tres dormitorios, living, cocina, baño, cochera, fondo con 500 metros aproximado, con todos los servicios. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA, Barrio Ceibal, sobre calle Orestes Lanza, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo cerrado y patio al frente. U$S 55.000.- ALQUILADA. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA en barrio Cien Manzanas, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo, frente todo con rejas. Consulte. VENDO U$S 30.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA, Salto Nuevo, dos casas en un mismo padrón, sobre Avda. Patulé, casa frente con tres dormitorios y demás, con churrasquera. Muy buen precio. U$S 80.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: SALTO NUEVO, CASA dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo cerrado con churrasquera, buen lugar. Sólo U$S 45.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: Galpón en Cerro, faltan terminaciones, de 10×17 metros superficie, sobre Avda. con estructura de hierro adelante. Consulte en oficina. Salón Comercial, faltan terminaciones de 12×8 metros superficie, sobre Avda. Especial para comercio. Buena zona. Consulte. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

CASAS

ALQUILERES:

CASTRO & MEIRELLES NEGOCIOS INMOBILIARIOS ALQUILA: *Viera 126, 3 dormitorios, 2 baños y cocina a nuevos. *Apartamento Edificio en calle Uruguay y Larrañaga de 2 dormitorios, 1 baño, living comedor. *Espectacular Local Comercial frente a Plaza Artigas. TEL: 473 29108. CEL. 099991525. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOB ILIARIOS ALQUILA: Salón Comercial en Camino del Éxodo 1997 con baño, esquina de mucho pasaje. Casas económicas de uno y dos dormitorios, en Morquio 481. En $ 6.000.- y 7.500.- Salón Comercial en esquina, Cerro, a cuatro cuadras de TATA. Buen lugar. $ 8.000.- Galpón con baño zona Cerro, sobre Avda. Julio Delgado. $ 12.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ALQUILO APARTAMENTOS céntricos de 1 y 2 dormitorios. Tratar: 099905756 – 091075857. Vº 24/11/16

TERRENOS

VENTAS

SE VENDE TERRENO en calle Guaviyú entre W. Beltrán y Michelini. Contado U$S 15.000.- o Financiado con entrega y cuotas. Llamar al Cel. 098730878. Vº 24/11/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS : TERRENOS: TERRENO con 2800 metros para Cooperativa, con saneamiento, cerca Ruta 3 y Avda. Concordia. Consulte. TERRENO Cerro, 300 metros superficie, calle Nicanor Amaro. U$S 23.000.- Acepto Camión que esté bien para trabajar. Arenitas Blancas, dos Terrenos con más de 400 metros cada uno. Consulte. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 24/11/16

AUTOS

VENTAS

VENDO TOYOTA 2.8 año 2000. Muy buen estado. Aire y Dir. C/240.000 kms. de fábrica. Papeles al día. Cel. 095346970. Vº 24/11/16

AUTOS

PERMUTAS

ISUZU GEMINI 81. RENAULT 12, 82. VISA 4 cil. 85. Vendo – permuto por mas o menos valor. Pago diferencia Contado. ARTIGAS 1983. Vº 24/11/16

OPEL Rekord 2.0. 70. V.W 1300, 74. FIAT 600 S. Auto FORD VICTORIA 55, motor y caja Toyota 2.0. Diesel. Vendo – Permuto. Pago dif. Contado. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 24/11/16

RENAULT 19 1994. FIAT UNO 1994. FIAT PREMIO 4 p. 92. Vendo-Permuto. Financio más o menos valor. Dif. Contado. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 24/11/16

TOYOTA 2.8 diesel D/C 1999. Flamante. Vendo-Permuto. Financio. ARTIGAS 1983. TEL: 47327763. Vº 24/11/16

CAMIONETAS

VENTAS

TOYOTA Corolla FULL diesel 93. TOYOTA Corolla nafta, 84. PEUGEOT 403 4 puertas 59. RENAULT 4, 5 puertas c/freno disco. 120 FLEXIBLES nuevos para Frenos. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984. NO SMS. Vº 24/11/16

Para FORD RANGER y TOYOTA HILUX, 4 ruedas originales de aleación 14, 5 agujeros x 110 $ 11.000.- 4 ruedas c/llantas deportivas 16, 5 agujeros x110, c/cubiertas nuevas 205/60 x 16 $ 12.800.- 2 Llantas 14, 5 agujeros x 110 $ 900.- CUBIERTAS desde $ 300.- R 13” 6 Pirelli 205/55/16”, 1-165/60/14”, 2-235/70/16”, 2-215/75/15”, 6 Michelin 195/55/15, C Michelin 245 y 215/70/16. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 24/11/16

MOTOS

VENTAS

Para YUMBO MAX: Freno de disco completo. Bicicletas varios tamaños y modelos. Máquinas combinadas de Carpintería. Cabecera y piecera de cama 2 plazas muy antiguas, totalmente de Bronce y también Griferia completa 2 cámaras de foto antiguas. Bicicletas antiguas con freno a varilla de hombre y de damas. Teléfonos de disco. Cel 099318984 no sms. Vº 24/11/16

BICICLETAS

VENTAS

BICICLETA SPECIALIZED de CARBONO, Talla 54 de Ruta con 2 Ruedas de repuesto, todo impecable $ 27.000.- CUADRO de Aluminio con Horquilla de CARBONO ancha, Talla 54 de Ruta ZENITH sin usar, totalmente de fábrica $ 13.000.- SCOTT M/Bay Aspect Rod. 26” $ 12.000.- RUEDA trasera M/Bay 26” completa c/CUBIERTA Y Cremallera 8 coronas nuevas $ 1.000.- ZAPATILLAS Diadora M/Bay 42 c/las Trabas, impecables $ 1.900.- BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 700.- MAQUINAS combinadas de CARPINTERÍA y Herramientas varias. Cel. 099318984. Vº 24/11/16

VARIOS

¡RENOVÁ TU JARDÍN!: *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa y 2 sillas todo plegable para exterior. $ 4.200.- *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa 1×1 + 4 sillas tapa de mesa en vidrio templado para exteriores. $ 10.500.- *Juego de living en Ratán sintético sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa c/vidrio + juego de almohadones. $ 10.990.- *Catre reposera plegable para jardín o camping, estructura en hierro y lona cruda muy resistente. $ 1.590.- *Banco de plaza para jardín o interior estructura en hierro fundido y madera tratada 2 o 3 personas. $ 3.390.- *Hamaca jardín mediana muy confortable, estructura hierro y caño, totalmente atornillada, asiento en lona verde y blanco, toldo verde o azul y blanco, toldo azul. capacidad 2 personas. $ 3.990.-*hamaca jardín grande reforzada. Muy confortable. Estructura en caño y hierro, pintura Epoxi para exteriores, asiento en hierro tapizado, textilina recambiable. Totalmente atornillada, capacidad 3 personas. $ 7.790.-´1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¿ESQUINEROS Y LIVING IMPORTADO! CASADICHA TIENE OPCIONES: *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos medianos, tapizados en tela de tapicería lavable, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos respaldos altos, tapizados en tela de tapicería lavable, 2 opciones de colores. $ 16.990.- *Esquinero capacidad 6 personas tapizado en tela combinada lisa y estampada, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Esquinero capacidad 5 personas, tapizado en tela lisa jaspeada, color verde y negro. $ 12.990.- *Sofá solo 3 cuerpos tapizado tela bordeaux, tela lavable $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¡LO MEJOR PARA TU BARBACOA O JARDIN! CASADICHA TIENE LA MADERA: *Juego de madera de Teka, impermeabilizado parta exterior o interior, mesa hexagonal con patas plegables, 120×120 + 4 sillas plegables, todo madera maciza. $ 12.950.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa rectangular de 1.40×0,80 patas plegables, centro para sombrillón + 6 sillas plegables, todo madera maciza. $ 21.200.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa oval, extensible de 1.80 a 2.40 de largo x 1.20 ancho + 6 sillas plegables. $ 29.900.- *Sombrillón 3×3 mts. en tela color verde, estructura en caño. $ 1.990.- *Sombrillón en tela color beige o azul y blanca, estructura de madera con roldana. $ 2.300.- *Base en hierro fundido para sombrillón, diseño y buen soporte. Aparador doble para diámetros. $ 1.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¿COLCHONES DE MEDIDAS ESPECIALES 2 PLAZAS? CASADICHA LOS TIENE: 1.40 X 2MTS. 1.50 X 1.90. 1.50 X 2MTS. 1.60 X 1.90. 1.60 X 2MTS. Alturas de 20 cts. o 30 cts. Soportes para 90, 100, 110 y 130 kilos por persona. Stock permanente. Entrega inmediata. DESDE 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¡EN TU LIVING! CASADICHA: Sofás y Juegos de sofás 3+2 en cuero. Variedad de modelos, colores chocolate, marrón y perla, 4 modelos. Sofá 2 cuerpos desde $ 19.900. Sofá 3 cuerpos desde $ 21.500.- Juego 3+2 desde $ 37.980.- Totalmente en cuero. No contienen partes en PU – Ni PVC. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¡PARA TU DORMITORIO! CASADICHA: Roperos en lámina plastificada, atornillados, fondos enteros, cajones con riel de metal yruedas, cerradura con llave y traba, 3 y 4 puertas, líneas no descartables. Desde $ 3.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¡LO MEJOR NO CUESTA MAS! LANZAMIENTO CASADICHA: Nueva línea de sommier importado 2 plazas. Exclusivo. 140 x 190 x 0,72 de alto total. Colchón de espuma de altísima densidad + pilow top, soporte 200 kilos, tela capitoneada, estampada en Jacquard. Máxima protección antialérgico, ácaros y gérmenes, box en madera maciza estacionada con 7 puntos de apoyo. $ 14.990.- Colchón solo 2 plazas, 32 cts. alto. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¡TODA LA LÍNEA MEXICANA ESTÁ EN CASADICHA!: Muebles importados. Madera maciza en pino Elliottis. Herrajes en hierro. Modulares. Alacenas. Roperos. Cómodas, Cajoneras. Espejos. Bares. Comedores. Respaldos para sommier de 1 y 2 plazas. Mesas de luz. Dressuar. Mesas de living. Racks. Muebles rústicos. Únicos. 2 opciones de lustre mate, claro y oscuro. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¿CAMBIAS TU COMEDOR? JUEGOS DE BUENA MADERA EN CASADICHA: *Juego ALAMO, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Suede.$ 26.500.- Juego LEMON, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Chenille. $ 18.900.- Juego COCO, mesa en madera maciza de cedro, oval, extensible + 6 sillas madera de roble, asiento y respaldo tapizados en Suede. $ 26.990.- Juego macizo, mesa en madera maciza de cedrillo + 6 sillas madera maciza. $ 14.900.- Juego mexicano, mesa madera maciza en Elliottis, tachas en hierro + 6 sillas macizas respaldo alto con tachas hierro, color claro. $ 16.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

¿SOMMIER PLAZA ½? CASADICHA TE DA OPCIONES: *Sommier 110×1.90, colchón capitoneado, 20 cts. de alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 1 año de garantía. $ 5.990.- *Sommier 110×1.90 colchón capitoneado, 20 cts. alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años de garantía. $ 6.890.- *Sommier 110×190 colchón capitoneado, semi ortopédico de 24 cts. alto, tela en jacquard, anti ácaros y bacterias, 3 años de garantía, soporte 90 kilos + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 8.990.- *Sommier 110×1,90 colchón capitoneado en algodón alta densidad, 20 cts. alto, soporte 100 kilos, anti alérgico, ácaros y bacterias, 5 años de garantía + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 10.980.- *Sommier 110×1,90 colchón capitoneado en algodón extra máxima densidad, 25 cts. alto, soporte 125 kilos, anti alérgico, ácaros y gérmenes + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 5 años de garantía. $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/11/16

VENDO: Cafetera KENWOOD. Excelente estado. Gran capacidad. $ 1.100.- Impresora Multifunción HP. Excelente estado. $ 1.500.- Equipo de audio c/CD, radio AM-FM. Excelente estado. $ 2.500.- Parlantes Logitech. Excelente estado. $ 1.500.- Bicicleta niña con canasto GRAZIELLA $ 1.200.- Muy buen estado. Tratar al Cel. 099163741. Vº 24/11/16

VENDO: Mesa monolítico de patio con 3 bancos. Pileta de lavar. TEL: 47341951. Vº 24/11/16

SERVICIOS

SOLICITADOS:

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 24/11/16

NO TE QUEDES SENTADO EN TU CASA PARA GENERAR NUEVOS INGRESOS. COMUNICATE AL 098337325. SOLO LLAMADAS. Vº 24/11/2016

DEDICA UN RATITO DE TU TIEMPO LIBRE, PARA TENER NUEVOS INGRESOS. ACORDE A TU RESPONSABILIDAD, POR INFORMES 098337325. NO. MENSAJES. Vº 24/11/2016

SI USTED QUIERE GOZAR DE BUENA SALUD, CONSULTE SIN COMPROMISOS; A REPRESENTANTES DE LINEA NUTRICIONAL, AYUDAN AL CANSANCIO, ESTRES, SOBREPESO Y MÁS. CONSULTAS AL 098337325.vº 24/11/2016

TRABAJOS

OFRECIDOS

SE OFRECE Señora para cuidado de enfermos o acompañante a domicilio, por la noche. Llamar al 47332158 – 094585504. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sr. para tareas en campaña. Cel. 091602895. Vº 24/11/16

SE OFRECE muchacha para comercio o niñera con disponibilidad horaria. Cel. 092743798. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. mayor. Buenas referencias. Cel. 099849736. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. por la mañana para limpiezas o niñera. Buenas referencias. Por consultas al 098624579. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos, realizar limpiezas, niñera o doméstica. Cel. 099404973. Vº 24711/16

SE OFRECE Sr. para casero con experiencia. Cel. 096871908. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para Montevideo o Punta del Este para cuidar Sra. sola con buenas referencias. Cel. 092906294. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. responsable para Montevideo para compañía de Sra. sola con experiencia. Cel. 092906294. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. seria y responsable para compañía de Sra. sola con experiencia y buenas referencias para Montevideo. Cel. 095182729 – 092906294. Vº 24/11/16

SE OFRECE Muchacho para ayudante de panadería. Con experiencia. Cel. 098664793. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sr. para trabajos de Albañilería, pintura, etc. Cel. 099953562. Vº 24/11/16

SE OFRECE Matrimonio mayor con conocimientos para caseros en Chalet, Punta del este o Argentina. Con referencias. Cel. 099103032 – 092403560. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para cocinera y Sr. para encargado o casero, Con 3 hijos. Cel. 098028297. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para acompañante Sra. sola. Cel. 092420027. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sr. para casero, sereno. Cel. 092420027. Vº 24/11/16

SE OFRECE Muchacha para cuidar enfermos con experiencia y buenas referencias. DISPONIBILIDAD HORARIA Y CONDUCCIÓN. CEL. 092918857. . Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para Montevideo para compañía de Sra. sola con buenas referencias. Llamar al 092906294. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, acompañante de Sra. o niñera. Cel. 099250390. Vº 24/11/16

SE OFRECE Muchacho para cuidado de enfermos o limpiezas. Cel. 098688969. Vº 24/11/16

SE OFRECE Muchacho para limpieza de terrenos o ayudante de verdulería. Cel. 091032859. Vº 24/11/16

SE OFRECE Sr. para cuidar casa o casaquinta a cambio de hospedaje. Tiene referencias y es jubilado. Cel. 091051457. Vº 29/12/16

SE OFRECE Sra para la temporada en Montevideo. Cel 092129410. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para cuidar enfermos. Cel 092129410. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para limpiezas por horas. Cel 092129410. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Señor para sereno o casero, ciudad o campaña. Cel 092000346. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Muchacho responsable, para reparto todos los días o fin de semanas( por la noche), con papeles al día y conocimientos de calles. Cel 099899032. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Señora responsable para Montevideo o Punta del Este, para cuidar señora sola, con buenas referencias. Cel 095182729. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para ayudante de peluquería. Cel 092771965. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Muchacho para ayudante de panadero. Cel 098664793. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para doméstica con cama en Punta del Este(temporada). Cel 092771965. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para limpiezas. Cel 092169325. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra joven para limpiezas. Cel 092476839. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sr para trabajar en la construcción, con referencias. Cel 091081364. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Sra para acompañante de persona mayor. Tiene experiencia. Cel 091973813. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Señora responsable para Montevideo para cuidar sra .sola con buenas referencias y experiencia. Cel 092906294. Vº 24/11/2016

SE OFRECE Señora responsable para Montevideo o Punta del Este, para compania de sra sola con experiencia y buenas referencias. Cel 095182729. Vº 24/11/2016