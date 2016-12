CASAS

VENTAS

VENDO CASA: En Zona Plaza Deportes, 2 dormitorios y demás. Oportunidad U$S 110.000.- TEL: 096444039 de lunes en adelante. Esc. Jorge Guionet. Vº 08/12/16

TRASPASO ALQUILER: Local para comercio, zona centro. $ 12.500.- Cel. 091338583. Vº 08/12/16

CASAS

ALQUILERES

NECESITO PIEZA en casa de familia para alquilar. Pago hasta $ 2.700.- Cel. 092425695. Vº 08/12/16

TERRENOS

VENTAS

SE VENDE TERRENO en calle Guaviyú entre W. Beltrán y Michelini. Contado U$S 15.000.- o Financiado con entrega y cuotas. Llamar al Cel. 098730878. Vº 08/12/16

AUTOS

VENTAS

VENDO TOYOTA 2.8 año 2000. Muy buen estado. Aire y Dir. C/240.000 kms. de fábrica. Papeles al día. Cel. 095346970. Vº 08/12/16

VENDO 4 Cubiertas BRIDGESTONE 265 – 70 x 16. Medio uso. Óptimo estado. U$S 380.- las 4. Cel. 099982279. Vº 08/12/16

CAMIONETAS

VENTAS

TOYOTA Corolla FULL diesel 93. TOYOTA Corolla nafta, 84. PEUGEOT 403 4 puertas 59. RENAULT 4, 5 puertas c/freno disco. 120 FLEXIBLES nuevos para Frenos. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984. NO SMS. Vº 08/12/16

BICICLETAS

VENTAS

PARA EL DIA DE PAPÁ NOEL Y REYES: TRICICLOS Y BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 700.- BICICLETA SPECIALIZED de CARBONO, Talla 54 de Ruta con 2 Ruedas de repuesto, todo impecable $ 27.000.- CUADRO de Aluminio con Horquilla de CARBONO ancha, Talla 54 de Ruta ZENITH sin usar, totalmente de fábrica $ 13.000.- SCOTT M/Bay Aspect Rod. 26” $ 12.000.- RUEDA trasera M/Bay 26” completa c/CUBIERTA Y Cremallera 8 coronas nuevas $ 1.000.- ZAPATILLAS Diadora M/Bay 42 c/las Trabas, impecables $ 1.900.- Cel. 099318984. Vº 08/12/16

VARIOS

¡RENOVÁ TU JARDÍN!: *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa y 2 sillas todo plegable para exterior. $ 4.200.- *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa 1×1 + 4 sillas tapa de mesa en vidrio templado para exteriores. $ 10.500.- *Juego de living en Ratán sintético sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa c/vidrio + juego de almohadones. $ 10.990.- *Catre reposera plegable para jardín o camping, estructura en hierro y lona cruda muy resistente. $ 1.590.- *Banco de plaza para jardín o interior estructura en hierro fundido y madera tratada 2 o 3 personas. $ 3.390.- *Hamaca jardín mediana muy confortable, estructura hierro y caño, totalmente atornillada, asiento en lona verde y blanco, toldo verde o azul y blanco, toldo azul. capacidad 2 personas. $ 3.990.-*hamaca jardín grande reforzada. Muy confortable. Estructura en caño y hierro, pintura Epoxi para exteriores, asiento en hierro tapizado, textilina recambiable. Totalmente atornillada, capacidad 3 personas. $ 7.790.-´1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¿ESQUINEROS Y LIVING IMPORTADO! CASADICHA TIENE OPCIONES: *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos medianos, tapizados en tela de tapicería lavable, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos respaldos altos, tapizados en tela de tapicería lavable, 2 opciones de colores. $ 16.990.- *Esquinero capacidad 6 personas tapizado en tela combinada lisa y estampada, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Esquinero capacidad 5 personas, tapizado en tela lisa jaspeada, color verde y negro. $ 12.990.- *Sofá solo 3 cuerpos tapizado tela bordeaux, tela lavable $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡LO MEJOR PARA TU BARBACOA O JARDIN! CASADICHA TIENE LA MADERA: *Juego de madera de Teka, impermeabilizado parta exterior o interior, mesa hexagonal con patas plegables, 120×120 + 4 sillas plegables, todo madera maciza. $ 12.950.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa rectangular de 1.40×0,80 patas plegables, centro para sombrillón + 6 sillas plegables, todo madera maciza. $ 21.200.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa oval, extensible de 1.80 a 2.40 de largo x 1.20 ancho + 6 sillas plegables. $ 29.900.- *Sombrillón 3×3 mts. en tela color verde, estructura en caño. $ 1.990.- *Sombrillón en tela color beige o azul y blanca, estructura de madera con roldana. $ 2.300.- *Base en hierro fundido para sombrillón, diseño y buen soporte. Aparador doble para diámetros. $ 1.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡PARA TU DORMITORIO! CASADICHA: Roperos en lámina plastificada, atornillados, fondos enteros, cajones con riel de metal yruedas, cerradura con llave y traba, 3 y 4 puertas, líneas no descartables. Desde $ 3.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡LO MEJOR NO CUESTA MAS! LANZAMIENTO CASADICHA: Nueva línea de sommier importado 2 plazas. Exclusivo. 140 x 190 x 0,72 de alto total. Colchón de espuma de altísima densidad + pilow top, soporte 200 kilos, tela capitoneada, estampada en Jacquard. Máxima protección antialérgico, ácaros y gérmenes, box en madera maciza estacionada con 7 puntos de apoyo. $ 14.990.- Colchón solo 2 plazas, 32 cts. alto. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡TODA LA LÍNEA MEXICANA ESTÁ EN CASADICHA!: Muebles importados. Madera maciza en pino Elliottis. Herrajes en hierro. Modulares. Alacenas. Roperos. Cómodas, Cajoneras. Espejos. Bares. Comedores. Respaldos para sommier de 1 y 2 plazas. Mesas de luz. Dressuar. Mesas de living. Racks. Muebles rústicos. Únicos. 2 opciones de lustre mate, claro y oscuro. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¿CAMBIAS TU COMEDOR? JUEGOS DE BUENA MADERA EN CASADICHA: *Juego ALAMO, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Suede.$ 26.500.- Juego LEMON, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Chenille. $ 18.900.- Juego COCO, mesa en madera maciza de cedro, oval, extensible + 6 sillas madera de roble, asiento y respaldo tapizados en Suede. $ 26.990.- Juego macizo, mesa en madera maciza de cedrillo + 6 sillas madera maciza. $ 14.900.- Juego mexicano, mesa madera maciza en Elliottis, tachas en hierro + 6 sillas macizas respaldo alto con tachas hierro, color claro. $ 16.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¿SOMMIER PLAZA ½? CASADICHA TE DA OPCIONES: *Sommier 110 x 1.90, colchón capitoneado, 20 cts. de alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 1 año de garantía. $ 5.990.- *Sommier 110 x 1.90 colchón capitoneado, 20 cts. alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años de garantía. $ 6.890.- *Sommier 110×190 colchón capitoneado, semi ortopédico de 24 cts. alto, tela en jacquard, anti ácaros y bacterias, 3 años de garantía, soporte 90 kilos + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 8.990.- *Sommier 110 x 1,90 colchón capitoneado en algodón alta densidad, 20 cts. alto, soporte 100 kilos, anti alérgico, ácaros y bacterias, 5 años de garantía + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 10.980.- *Sommier 110 x 1,90 colchón capitoneado en algodón extra máxima densidad, 25 cts. alto, soporte 125 kilos, anti alérgico, ácaros y gérmenes + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 5 años de garantía. $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡CAMBIÁ TU COLCHÓN! Y DULCES SUEÑOS CON CASADICHA: *Colchón 2 plazas Espuma firme intermedia, capitoneado polyester, 130 x 185 x 20 y 140 x 190 x 20 $ 4.990.- 1 año de garantía. *Colchón 2 plazas Espuma firme, alta densidad, robusta, capitoneado, Jacquard, 140 x 190 x 20, 3 años garantía. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas Espuma firme alta densidad, Seréniti, capitoneado en algodón 140 x 190 x 20. 4 años garantía. $ 6.990.- *Colchón 2 plazas Espuma firme alta densidad + pilow euro top, 140 x 190 x 25, capitoneado en algodón, 2 años garantía. $ 7.990.- Precios contado efectivo. Oferta limitada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

NUEVO AÑO NUEVO LIVING DE CASADICHA: *Juego de sofás 3+2 en cuero, colores chocolate o perla, comodidad absoluta, estilo, calidad, con mesa de living de obsequio. U$S 1.250.- (Dólares). *Juego de sofás 3+2 en cuero vacuno, colores marrón o perla, comodidad, calidad, diseño. Con mesa de living de obsequio U$S 1.850.- (Dólares). *Juego de sofás 3+2 en cuero vacuno, color Dark.Brown, asientos con resortes poket, respaldo alto, calidad Premium. Con mesa de living de obsequio. U$S 2.250.- (Dólares). *Juego de sofás Chesterfield, capitoneado en suede, tacto cuero vacuno, sofá 2 cuerpos + 2 butacas 1 cuerpo, color chocolate. Con mesa de living de obsequio. U$S 1.950.- (Dólares). 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

¡DESCANSÁ, DORMÍ, SOÑÁ CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, soporte 70 kilos por persona, capitoneado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales.1 año garantía. $ 6.990.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, soporte 70 kilos por persona, capitoneado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años garantía. $ 7.990.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, alta densidad + pilow top, 25 cts. de alto, capitoneado estampado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales, soporte 100 kilos por persona, 2 años de garantía. $ 9.300.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, alta densidad + pilow eurotop, 28 cts. de alto, capitoneado estampado en algodón, box reforzado 7 patas con anti deslizante, soporte 120 kilos por persona, 2 años de garantía. $ 11.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 08/12/16

LAS DE NUÑEZ (el apellido de la Pízza): TeL: 473 31 461 – Cel: 099-163 945-091-307 248. Pizza común $90. Pizza con Muzza $160. Pizza con Muzza y Aceitunas $180. Pizza con Muzza y Choclo $180. Pizza con Muzza y Huevo duro $180. Pizza con Muzza y Palmitos $180. Pizza con Muzza y Jamón $210. Pizza con Muzza y Panceta $210. También las preparamos con los gustos que elijas. Porción de Fritas $ 80. Bauru $170. Chivitos Común $140. Chivitos Canadiense $170. Planchas Común $100. Planchas con Muzza $110. Hamburguesa Común $60. Hamburguesa Completa $ 90 + Fritas $110. Oferta 3 Hamburguesas simples $100. Panchos Común $40

Panchos con Muzza $50. Panchos Completo $90. Milanesa al Pan $210. Milanesa Napolitana $210. Milanesa al Plato para 2 $310. Milanesa Big $210. Todas las Bebidas. Envío sin Costo.

VENDO: Silla para bebé de 0 a 12 meses. Casi sin uso. Bicicleta Winner R16 para niño poco uso.

Coche para bebé. 3 posiciones. Nuevo. Cel. 098152393

VENDO: Sobadora cilindro. Gastromaq. M. 550. Nueva. Funcionando. $59.000. Lavarropas James. Funcionando bien. $3.900. Rueda completa. Fusca R.14. $1.450. Cel. 099422659. (Llamadas)

ANDRÉS SENA: Pintura: exterior e interior. Yeso: cielo razo, paredes, etc. Cielo razo en PVC. Electricidad. Aire acondicionado. Presupuestos sin costo. Visite mi página y vea nuestro trabajo. Reformas Salto. Cel. 098246046

«EL GUERRERO» Le llevamos el material que necesite. El block, ladrillos, arena, pedregullo, relleno, tierra para jardín, piedra para cimiento, también cesped. No cobramos envío, solo el material. ¿Qué tal? Cel. 098521508

Vendo por cierre de comercio: Cortadora de fiambre a solo $6.000. Freezer puerta de vidrio de 300L. $7.500. Heladera vitrina horizontal $10.000. Llevo a domicilio. Cel. 098688246

PARA TU CUMPLE: *1 torta de cumple 40 porciones. *50 saladitos./ *50 sandwiches de jamón y queso./ *50 empanaditas empanadadas de copetín./ *50 mini pizzetas c/muzza. *1 torta salada./ Todo por $2.300. Pedidos c/ anticipación al Tel. 473 42700

¡¡¡VENTA TV COLOR!!! Ofertas TV 14″ $600 y 800. TV LG 21″ con control $1.450. TV Wespoint 21″ Slim c/control $1.700. Panavox 21″ c/control $1.500. Tomo TV roto o como pago. -Reparaciones- Tel. 473 40320 – Cel. 098609131

VENDO: *Cámara filmadora HP, memoria expandible (fotos, grabación en HD) $3.500. *Trompeta nueva «Memphis» con estuche y kit limpieza $450. Cel. 091823607

REPARO: Televisores. Presupuestos sin costo, arreglos en el día, voy a domicilio. Consulte al Cel. 092019271

VENDO: Cachorra Pastor Alemán $1.500. Padres a la vista. Cel. 098830197

VENDO: Heladera a Supergas. Impecable. Tratar: 8 de Octubre 773

COMPRA Y VENTA – OFRECE: Hamacas de patio $3.000. Roperos $2.500 – 1.100. Comodas $800 – 1.600. Bargueños $1.400 – 1.700. Aparador c/mesada marmol $3.000. Rack $1.260. Esquinero cristalero $2.500. Cristalero $5.000. Cocinilla $900. Camas 2 P. $1.800 – 2.200. Cama 1 plaza $1.000 a 1.500. Ituzaingó 1487 Ceibal. Cel. 091975173 – 092162557

PARA LAS FIESTAS: *1 postre./ *30 sandwiches de jamón y queso./ *30 sanwiches olímpicos./ *30 empanaditas de copetín./ *30 saladitos/ Todo por $1.800. Pedidos c/ anticipación al Tel. 473 42700

SE HACEN: Trabajos de fumigación. Podas y limpiezas de terrenos Cel. 098079524

ATILA CELULARES: Venta de celulares y tablets, reparaciones garantidas. Uruguay 524. Cel. 098219243

COMPRAMOS TELEVISORES: Con fallas o sin funcionar de 20″ y 21″. Con defectos de imagen o problema en los colores. Vamos a domicilio. Pagamos en el acto. Cel. 098279937

VENDO: Chanchas gordas de criadero para manufactura. Cel. 098408064

VENDO: Heladera G.E. Celerio Año 2015. Varela 1081

VENDO: Juego living $3.000. Tel. 473 35458

VENDO: Lavarropas JAMES. Funcionando impecable. Cel. 098165340

VENDO TV 21″. Con control, entrada par DVD, sirve para antena o cable. Llevo a domicilio $1.700. Cel. 099956504

SE VENDE: Bote Casarino Caico con zorra y enganche. Inscripto U$S 1.000. Con motor U$S 1.200. Cel: 099803389. Tel: 473 25561. Por la tarde.

VENDO: Torre de Pentium 4, 1gb de ram y 10 gb de disco poco uso, impecable, en solo $1200 y calefón James de 110 litros en $4800 poco uso. Viera 41 – Cel. 098659420 o 098772216

SERVICIOS

SOLICITADOS:

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 08/12/16

TRABAJOS

OFRECIDOS

SE OFRECE Señora para acompañar Sra. mayor, niñera o limpiezas. Disponibilidad horaria de 9 a 14 horas. Buenas referencias. Cel. 098909029. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para acompañante de personas. Cel. 098184582. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina en Rotisería o Minigrill con referencias. Cel. 091641564. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sr. para trabajar en Rotisería o Pizzería, reparto o interior del local con referencias. Cel. 099702288. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. joven con experiencia y referencias para tareas domésticas o limpiezas. Cel. 099861567. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores y/o enfermos. Cel. 099861567. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para trabajar en casa de familia. Cel. 098182578. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas y cuidado de personas. Cel. 092919572. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacho para limpiezas de terrenos o cualquier tarea. Cel: 092101481. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo con buenas referencias y experiencia. Cel. 095182729. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacha para atención al público o otra labor. Cel. 091283551. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas de limpiezas o cuidado de ancianos y otros quehaceres. Cel. 091684257. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos en internación o domicilio con experiencia y referencias. Cel. 091641564. Vº 08/12/16

CUIDO ENFERMOS en Hospital, Sanatorio y Domicilio. Cuido Sr. y/o Sra. sola. Hago limpiezas. Tengo referencias. Cel. 098267355 Sra. Janet Lamarthee. Vº 08/12/16

SE OFRECE Matrimonio para trabajar en zona rural, Liceo cerca, con referencias y experiencia Rubro Cítrico o ganadero. Cel. 099702288. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacha para cualquier tarea en Salto o Montevideo. Cel. 091032859. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sr. para cuidar casa o casaquinta a cambio de hospedaje. Tiene referencias y es jubilado. Cel. 091051457. Vº 29/12/16

SE OFRECE Sra para tareas por la noche, exp. en Motel o cuidado de enfermos. Cel 097986236. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sr. para chofer con libreta F y E o trabajos administrativos. Cel. 099071951. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacha para limpiezas o cualquier tipo de tareas, con muy buenas referencias actuales. Cel. 098167581. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona mayor con experiencia y referencias. Cel. 091973813. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para con cama o matrimonio con referencias. Cel. 091697100. Vº 08/12716

SE OFRECE Muchacha para niñera o limpiezas. Cel. 098027223. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos en la noche. Cel. 098403868. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sr. Para casero en chacra. Cel. 096871908. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacho para chofer con libreta cat. A y G2. Cel. 092924835. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera, cuidar persona mayor o todo tipo de tareas. Cel. 099404973. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo con conocimiento y experiencia y referencias. Cel. 095182729. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacho (18 años) para ayudante de repartidor. Cel., 091671157. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacha para limpiezas. Cel. 091671157. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor por el día o noche, con referencias actuales. Tratar al Cel. 091332889. Vº 08/12/16

SE OFRECE Niñera con experiencia, disponibilidad de horario para mucama, atención al público, con referencias. Cel. 099574709. Vº 08/12/16

SE OFRECE Jardinero con referencias. Cel. 099823586. Vº 08/12/16

SE OFRECE Muchacha (26 años), limpiezas, ayudante de cocina, niñera. Cel. 099196182. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona sola, limpiezas y/o niñera. Tiene referencias. Cel. 091974733. Vº 08/12/16