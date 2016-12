CASAS

VENTAS

VENDO CASA: En Zona Plaza Deportes, 2 dormitorios y demás. Oportunidad U$S 110.000.- TEL: 096444039 de lunes en adelante. Esc. Jorge Guionet. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA Zona Este, dos dormitorios, living, cocina, baño, garaje, fondo. U$S 95.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: centro, Casa dos dormitorios, living, cocina, comedor, baño, patio con churrasquera, a dos cuadras de calle Uruguay. U$S 95.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA NUEVA, tres dormitorios, living, cocina, baño, garaje, fondo, en barrio Jardines de Don Bosco. Precio venta U$S 150.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA tres dormitorios, living, cocina, baño, fondo con barbacoa, garaje. Impecable lugar. Sobre Avda. Paraguay 858. Posible permuta por casa menos valor. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA en el Cerro, tres dormitorios, living, cocina-comedor, baño, patio, fondo grande, con posibilidades de hacer garaje, zona alta. Venta U$S 85.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA, Cerro, sobre Avda. Camino del Ëxodo, cerca TATA, hay que reciclarla. Terreno con una superficie de 500 metros. Julio Delgado 32. TEL: 46331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA en barrio Cien Manzanas, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo, frente todo con rejas. Consulte. VENDO U$S 30.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CASA, Salto Nuevo, dos casas en un mismo padrón, sobre Avda. Patulé, casa frente con tres dormitorios y demás, con churrasquera. Muy buen precio. U$S 80.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: SALTO NUEVO, Casa dos dormitorios, living, cocina, baño, garaje, fondo, frente con rejas. Sobre Avda. Patulé Salto Nuevo. U$S 90.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

CASAS

ALQUILERES

ALQUILO CASA PIRIÁPOLIS: Completa 6 personas, parrillero techado, parque arbolado. Buen precio. Llame HOY. ALQUILO APTO. PUNTA DEL ESTE: Frente a la Brava 2º piso, servicio mucama. Buen precio. Llame HOY. TEL: 45325804. Cel. 095087402. Vº 15/12/16

ALQUIL0 HABITACION para estudiante masculino en pleno centro con todos los servicios. $ 2.800.- Apartamento para 3 estudiantes en pleno centro. $ 4.000.- c/u. Uruguay 524. Cel. 092203103. Vº 15/12/16

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS: ALQUILO APTO. dos dormitorios, living, cocina, baño, terraza con churrasquera, sobre Avda. Batlle 2705. $ 12.000.- APTO. Guaviyú 930, dos dormitorios chicos, cocina-comedor, baño y fondo. Salón Comercial en camino del Ëxodo 1997 con baño, esquina Apolón. $ 9.000.- Salón Comercial en esquina, Cerro a cuatro cuadras de TATA. Buen lugar. $ 8.000.- Galpón con baño zona Cerro sobre Avda. Julio Delgado. $ 12.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ALQUILO APARTAMENTO en pleno centro. APTO. para Consultorio Médico, Clínica Odontológica, Inmobiliaria, Escritorios en calle Uruguay, lugar muy comercial. Uruguay 524. Cel. 092203103. Vº 15/12/16

TERRENOS

VENTAS

SE VENDE TERRENO en calle Guaviyú entre W. Beltrán y Michelini. Contado U$S 15.000.- o Financiado con entrega y cuotas. Llamar al Cel. 098730878. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE TERRENOS: Terreno con 2800 metros para Cooperativa, con saneamiento, cerca Ruta 3 y Avda. Concordia. Consulte. Terreno Barrio Víctor Lima, 313 metros superficie, con relleno, bien parejo, pronto para construír. Pasan todos los servicios. U$S 28.000.- Terreno Cerro, 300 metros superficie, calle Nicanor Amaro. U$S 23.000.- Acepto Camión que esté bien para trabajar. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: Galpón en Cerro, faltan terminaciones de 10×17 metros superficie, sobre Avda. con estructura de hierro adelante. Salón Comercial, faltan terminaciones de 12×8 metros superficie, sobre Avda. especial para comercio, Barrio Cerro. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

ESCRITORIO GELÓS NEGOCIOS INMOBILIARIOS VENDE: CHACRA, 5 hás sobre Ruta 31, con buen pozo y casa precaria. Se acepta propiedad en ciudad y diferencia con posible financiación. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 15/12/16

AUTOS

VENTAS

VENDO TOYOTA 2.8 año 2000. Muy buen estado. Aire y Dir. C/240.000 kms. de fábrica. Papeles al día. Cel. 095346970. Vº 15/12/16

VENDO 4 Cubiertas BRIDGESTONE 265 – 70 x 16. Medio uso. Óptimo estado. U$S 380.- las 4. Cel. 099982279. Vº 15/12/16

CAMIONETAS

VENTAS

TOYOTA Corolla FULL diesel 93. TOYOTA Corolla nafta, 84. PEUGEOT 403 4 puertas 59. RENAULT 4, 5 puertas c/freno disco. 120 FLEXIBLES nuevos para Frenos. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984. NO SMS. Vº 15/12/16

MOTOS

VENTAS

VENDO YUMBO GSII, 125 cc. 0 km. $ 35.000.- Cel. 099041406. Vº 15/12/16

VENDO TRICICLO YUMBO 125, año 2012. Perfecto estado. $ 45.000.- Cel. 099936162. Vº 15/12/16

BICICLETAS

VENTAS

PARA EL DIA DE PAPÁ NOEL Y REYES: TRICICLOS Y BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 700.- BICICLETA SPECIALIZED de CARBONO, Talla 54 de Ruta con 2 Ruedas de repuesto, todo impecable $ 27.000.- CUADRO de Aluminio con Horquilla de CARBONO ancha, Talla 54 de Ruta ZENITH sin usar, totalmente de fábrica $ 13.000.- SCOTT M/Bay Aspect Rod. 26” $ 12.000.- RUEDA trasera M/Bay 26” completa c/CUBIERTA Y Cremallera 8 coronas nuevas $ 1.000.- ZAPATILLAS Diadora M/Bay 42 c/las Trabas, impecables $ 1.900.- Cel. 099318984. Vº 15/12/16

VENDO BICI BACCIO rod. 26. Nueva. Sólo llamadas. Cel. 099648922. Vº 15/12/16

VARIOS

¡RENOVÁ TU JARDÍN!: *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa y 2 sillas todo plegable para exterior. $ 4.200.- *Juego de jardín en Ratán sintético, mesa 1×1 + 4 sillas tapa de mesa en vidrio templado para exteriores. $ 10.500.- *Juego de living en Ratán sintético sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa c/vidrio + juego de almohadones. $ 10.990.- *Catre reposera plegable para jardín o camping, estructura en hierro y lona cruda muy resistente. $ 1.590.- *Banco de plaza

para jardín o interior estructura en hierro fundido y madera tratada 2 o 3 personas. $ 3.390.- *Hamaca jardín mediana muy confortable, estructura hierro y caño, totalmente atornillada, asiento en lona verde y blanco, toldo verde o azul y blanco, toldo azul. capacidad 2 personas. $ 3.990.-*hamaca jardín grande reforzada. Muy confortable. Estructura en caño y hierro, pintura Epoxi para exteriores, asiento en hierro tapizado, textilina recambiable. Totalmente atornillada, capacidad 3 personas. $ 7.790.-´1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¿ESQUINEROS Y LIVING IMPORTADO! CASADICHA TIENE OPCIONES: *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos medianos, tapizados en tela de tapicería lavable, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Juego de living sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos respaldos altos, tapizados en tela de tapicería lavable, 2 opciones de colores. $ 16.990.- *Esquinero capacidad 6 personas tapizado en tela combinada lisa y estampada, 3 opciones de colores. $ 13.590.- *Esquinero capacidad 5 personas, tapizado en tela lisa jaspeada, color verde y negro. $ 12.990.- *Sofá solo 3 cuerpos tapizado tela bordeaux, tela lavable $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡LO MEJOR PARA TU BARBACOA O JARDIN! CASADICHA TIENE LA MADERA: *Juego de madera de Teka, impermeabilizado parta exterior o interior, mesa hexagonal con patas plegables, 120×120 + 4 sillas plegables, todo madera maciza. $ 12.950.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa rectangular de 1.40×0,80 patas plegables, centro para sombrillón + 6 sillas plegables, todo madera maciza. $ 21.200.- *Juego de madera de Teka, impermeabilizado para exterior o interior, mesa oval, extensible de 1.80 a 2.40 de largo x 1.20 ancho + 6 sillas plegables. $ 29.900.- *Sombrillón 3×3 mts. en tela color verde, estructura en caño. $ 1.990.- *Sombrillón en tela color beige o azul y blanca, estructura de madera con roldana. $ 2.300.- *Base en hierro fundido para sombrillón, diseño y buen soporte. Aparador doble para diámetros. $ 1.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡PARA TU DORMITORIO! CASADICHA: Roperos en lámina plastificada, atornillados, fondos enteros, cajones con riel de metal yruedas, cerradura con llave y traba, 3 y 4 puertas, líneas no descartables. Desde $ 3.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡LO MEJOR NO CUESTA MAS! LANZAMIENTO CASADICHA: Nueva línea de sommier importado 2 plazas. Exclusivo. 140 x 190 x 0,72 de alto total. Colchón de espuma de altísima densidad + pilow top, soporte 200 kilos, tela capitoneada, estampada en Jacquard. Máxima protección antialérgico, ácaros y gérmenes, box en madera maciza estacionada con 7 puntos de apoyo. $ 14.990.- Colchón solo 2 plazas, 32 cts. alto. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡TODA LA LÍNEA MEXICANA ESTÁ EN CASADICHA!: Muebles importados. Madera maciza en pino Elliottis. Herrajes en hierro. Modulares. Alacenas. Roperos. Cómodas, Cajoneras. Espejos. Bares. Comedores. Respaldos para sommier de 1 y 2 plazas. Mesas de luz. Dressuar. Mesas de living. Racks. Muebles rústicos. Únicos. 2 opciones de lustre mate, claro y oscuro. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¿CAMBIAS TU COMEDOR? JUEGOS DE BUENA MADERA EN CASADICHA: *Juego ALAMO, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Suede.$ 26.500.- Juego LEMON, mesa en madera maciza de roble + 6 sillas madera roble y asiento tapizado en Chenille. $ 18.900.- Juego COCO, mesa en madera maciza de cedro, oval, extensible + 6 sillas madera de roble, asiento y respaldo tapizados en Suede. $ 26.990.- Juego macizo, mesa en madera maciza de cedrillo + 6 sillas madera maciza. $ 14.900.- Juego mexicano, mesa madera maciza en Elliottis, tachas en hierro + 6 sillas macizas respaldo alto con tachas hierro, color claro. $ 16.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¿SOMMIER PLAZA ½? CASADICHA TE DA OPCIONES: *Sommier 110 x 1.90, colchón capitoneado, 20 cts. de alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 1 año de garantía. $ 5.990.- *Sommier 110 x 1.90 colchón capitoneado, 20 cts. alto, soporte medio + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años de garantía. $ 6.890.- *Sommier 110×190 colchón capitoneado, semi ortopédico de 24 cts. alto, tela en jacquard, anti ácaros y bacterias, 3 años de garantía, soporte 90 kilos + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 8.990.- *Sommier 110 x 1,90 colchón capitoneado en algodón alta densidad, 20 cts. alto, soporte 100 kilos, anti alérgico, ácaros y bacterias, 5 años de garantía + box 6 puntos apoyo, 2 centrales. $ 10.980.- *Sommier 110 x 1,90 colchón capitoneado en algodón extra máxima densidad, 25 cts. alto, soporte 125 kilos, anti alérgico, ácaros y gérmenes + box 6 puntos apoyo, 2 centrales, 5 años de garantía. $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡CAMBIÁ TU COLCHÓN! Y DULCES SUEÑOS CON CASADICHA: *Colchón 2 plazas Espuma firme intermedia, capitoneado polyester, 130 x 185 x 20 y 140 x 190 x 20 $ 4.990.- 1 año de garantía. *Colchón 2 plazas Espuma firme, alta densidad, robusta, capitoneado, Jacquard, 140 x 190 x 20, 3 años garantía. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas Espuma firme alta densidad, Seréniti, capitoneado en algodón 140 x 190 x 20. 4 años garantía. $ 6.990.- *Colchón 2 plazas Espuma firme alta densidad + pilow euro top, 140 x 190 x 25, capitoneado en algodón, 2 años garantía. $ 7.990.- Precios contado efectivo. Oferta limitada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

NUEVO AÑO NUEVO LIVING DE CASADICHA: *Juego de sofás 3+2 en cuero, colores chocolate o perla, comodidad absoluta, estilo, calidad, con mesa de living de obsequio. U$S 1.250.- (Dólares). *Juego de sofás 3+2 en cuero vacuno, colores marrón o perla, comodidad, calidad, diseño. Con mesa de living de obsequio U$S 1.850.- (Dólares). *Juego de sofás 3+2 en cuero vacuno, color Dark.Brown, asientos con resortes poket, respaldo alto, calidad Premium. Con mesa de living de obsequio. U$S 2.250.- (Dólares). *Juego de sofás Chesterfield, capitoneado en suede, tacto cuero vacuno, sofá 2 cuerpos + 2 butacas 1 cuerpo, color chocolate. Con mesa de living de obsequio. U$S 1.950.- (Dólares). 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

¡DESCANSÁ, DORMÍ, SOÑÁ CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, soporte 70 kilos por persona, capitoneado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales.1 año garantía. $ 6.990.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, soporte 70 kilos por persona, capitoneado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales, 2 años garantía. $ 7.990.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, alta densidad + pilow top, 25 cts. de alto, capitoneado estampado, box reforzado, 6 puntos apoyo, 2 centrales, soporte 100 kilos por persona, 2 años de garantía. $ 9.300.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, alta densidad + pilow eurotop, 28 cts. de alto, capitoneado estampado en algodón, box reforzado 7 patas con anti deslizante, soporte 120 kilos por persona, 2 años de garantía. $ 11.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 15/12/16

VENDO: Netbook LG. Excelente estado. Rebajada. Sólo llamadas. Cel. 099648922. Vº 15/12/16

ATILA CELULARES: Venta de Celulares y Tables. Reparaciones garantidas. Uruguay 524. Cel. 098219243. Vº 15/12/16

SERVICIOS

SOLICITADOS:

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 15/12/16

TRABAJOS

OFRECIDOS

SE OFRECE Señora para Temporada en Punta del Este o Maldonado, niñera o doméstica. Cel. 098509179. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, limpiezas, lavados. Solís 1498. Vº 15/12/16

SE OFRECE muchacha para niñera o limpiezas. Cel. 098905895. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con referencias. Cel. 091400095. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacha para ayudante de cocina, limpiezas, moteles, niñera. Cel. 092237809. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para Montevideo o Punta del Este para cuidar Sra. sola, con buenas referencias, conocimiento y experiencia. Llamar al 095182729. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina en Rotisería o Minigrill con referencias. Cel. 091641564. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para trabajar en Rotisería o Pizzería, reparto o interior del local con referencias. Cel. 099702288. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. joven con experiencia y referencias para tareas domésticas o limpiezas. Cel. 099861567. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores y/o enfermos. Cel. 099861567. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con referencias. Cel. 091400095. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para limpiezas y cuidado de personas. Cel. 092919572. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacho para limpiezas de terrenos o cualquier tarea. Cel: 092101481. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo con buenas referencias y experiencia. Cel. 095182729. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacho para toda tarea, electricista, reparto, etc. Cel. 097515375. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. joven para peón rural y/o ayudante de panadero. Cel. 092349642. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos en internación o domicilio con experiencia y referencias. Cel. 091641564. Vº 15/12/16

CUIDO ENFERMOS en Hospital, Sanatorio y Domicilio. Cuido Sr. y/o Sra. sola. Hago limpiezas. Tengo referencias. Cel. 098267355 Sra. Janet Lamarthee. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacha para cuidar enfermos en Sanatorios y domicilios con referencias. Cel. 099702288. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para Casero. Cel. 096249825. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para chofer con libreta F y E o trabajos administrativos. Cel. 099071951. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para cuidar casa o casaquinta a cambio de hospedaje. Tiene referencias y es jubilado. Cel. 091051457. Vº 29/12/16

SE OFRECE Muchacha para limpiezas o cualquier tipo de tareas, con muy buenas referencias actuales. Cel. 098167581. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacha para atención al público o otra labor. Comunicarse al TEL: 091283551. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacha para cuidar enfermos, mucama, vendedora al público, limpiezas. Cel. 092029882 – 098536718. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. Para casero o sereno. Cel. 092000346. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacho para chofer con libreta cat. A y G2. Cel. 092924835. Vº 08/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, acompañante Sra. sola etc. Con recomendaciones. Cel. 099953562. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con buenas referencias o para cuidar persona mayor. Tratar al Cel. 099499077. TEL: 47323560. Vº 15/12/16

SE OFRECE Muchacho (18 años) para ayudante de repartidor. Cel., 091671157. Vº 15/12/16

SE OFRECE Cuidador con experiencia para acompañar a enfermos y personas solas en internación o domicilio. Cel. 099981851. Vº 15/12/16

SE OFRECE Niñera con experiencia, disponibilidad de horario para mucama, atención al público, con referencias. Cel. 099574709. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para doméstica en casa de familia con buenas referencias comprobables. Cel. 098182578. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sra. para compañía Sra sola para Montevideo con buenas referencias y experiencia. Cel. 092906294. Vº 15/12/16

SE OFRECE Jardinero con referencias. Cel. 099823586. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para trabajar cualquier tareas de campo o chacra o trabajos de albañil, limpieza de terreno y poda. Cel. 092357858. Vº 15/12/16

SE OFRECE Sr. para trabajo en empresa seguridad, limpiezas, etc. C/currículum con referencias personales. Cel. 092630565. Vº 15/12/16