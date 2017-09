CASAS

ALQUILO CASA MODERNA: en Luis Alberto de Herrera 1320. Palier, living comedor, 3 dorms., star, antecocina, cocina grande, baño con placard, garaje, barbacoa, depósito, estufa a leña, aljibe, amplio terreno, muro perimetral y rejas. $14.000. Cel. 098710674. Vº 7/9/2017

ALQUILER CENTRO: Casa y Apto 2 dormitorios, ambientes amplios. todo al.exterior. Excelente ubicación cerca de Universidades, centro de Salto y todos los servicios. Trato directo. Cel. 098305770. Vº 07/09/17

PIEZAS PARA ESTUDIANTES FEMENINAS: CASA SAN LUCAS. Rca. Argentina 40 casi Uruguay. Habitaciones solas o compartidas, wifi, cable, lavadero, jardín, cocina completa compartida. TEL: 47329789 (correo de voz). idea.5491@ yahoo. com.br Vº 07/09/17

SE ALQUILA LOCAL con baño $ 9.500.- Z. Michelini 698. Cel. 099993409. Vº 07/09/17

OPORTUNIDAD PARA ESTUDIANTE FEMENINA: Sólo hasta diciembre dispongo 2 lugares en Apartamento a 4 cuadras de Regional, totalmente amueblado. Sólo llamadas en horario de comercio. TEL: 47334021 – 47341141. Vº 07/09/17

SE ALQUILA APTO. nuevo para Estudiantes, 1 dormitorio, cocina comedor, baño, balcón, cerca Universidad. $ 8.750. Contacto: Cel. 099736200. Vº 07/09/17

VENTAS

SR. INVERSOR VENDO APTO. en barrio San Martín, 2 dormitorios, demás comodidades y terraza. Buena renta. TEL: 47326314, Vº 07/09/17

VENTAS

TODO A REMATE: 1 TOYOTA Corolla EXTRA FULL nafta 97. PEUGEOT 403 4 puertas 59. 2 RENAULT 4, 5 puertas c/freno disco. VENDO O PERMUTO. 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- TRICICLOS Y BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 700.- BICICLETA SPECIALIZED de CARBONO, Talla 54 de Ruta, todo impecable $ 20.000.- PARA AUTOS y Camionetas 25 Cubiertas usadas, bien, varias medidas.- Zapatillas Diadora M/B 42 con traba $ 1.900.- Cel. 099318984. NO SMS. Vº 07/09/17

VENDO: VW FUSCA año 82. 1 Carburador. Impecable de motor y chapa con enganche para zorra. $ 60.000.- TEL: 47324409. Vº 07/09/17

Para FORD RANGER y TOYOTA HILUX, 4 ruedas originales de aleación 14, 5 agujeros x 110 $ 11.000.- 4 ruedas c/llantas deportivas 16, 5 agujeros x110, c/cubiertas nuevas 205/60 x 16 $ 12.800.- 2 Llantas 14, 5 agujeros x 110 $ 900.- CUBIERTAS desde $ 300.- C-R 13” 6 Pirelli 205 / 55 / 16”, 1-165 / 60 / 14”, 2-235/ 70 / 16”, 2-215 /75 /15”, 6 Michelin 195 / 55 / 15, C Michelin 245 y 215 / 70 / 16. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 07/09/17

UTILITARIOS: FAW 1.9 ton. 2010 U$S 9.500.- TOYOTA Pick up 98, 2.8 D. U$S 11.000.- TOYOTA D/C 93, 2.4 D. U$S 11.000.- TOYOTAD/C 89, 2.4 D. U$S 7.500.- DAHIATSU nafta Pick up 95 U$S 3.900.- PEUGEOT Pick up 95. Todo Toyota 2.0 D. U$S 6.900.- PERMUTAS-VENTAS-FINANCIACIÓN. TEL: 47327763. Vº 07/09/17

VENDO FORD FESTIVA año 97, automático. Único dueño. 67.000 kms. de fábrica. Excelente estado. No permuto. Cel. 099732188. Vº 07/09/17

VENDO: RENAULT 19 año 94 U$S 4.900.- FIAT PREMIO 92, 1.6, 4 ptas. U$S3.900.- VISA 85. FIAT 600 S. VW 1300, 74. VICTORIA 55, motor Toyota 2.0. permuto. TEL: 47327763. Vº 07/09/17

VENTAS

TODO A REMATE EL 08/09/17, 17 hs. En Gaboto 2956: BICICLETA SCOTT Speedster 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.300.- o PERMUTO por Scott mountain bike Tm de menor valor. SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- o PERMUTO por Scott mountain bike Tm igual o menor valor. CEL: 099318984 NO SMS. Vº 07/09/17

VENTAS

TODO A REMATE EL 08/09/17, 17 hs. En Gaboto 2956: BICICLETA con MOTOR Japonés tipo Velosolex $ 2.800.- Mesa TV niquelada $ 300.- CAMAS 1 y 2 plazas de hierro y de madera, cabecera y piecera 2 plazas. Totalmente de BRONCE $ 1.900.- 2 Tocadiscos y 2 cámara de fotos Antiguos. Máquina de escribir Olivetti. EQUIPO música c/potencia y 2 parlantes 10” para autos. Cel. 099318984. N O SMS. Vº 07/09/17

VARIOS:

¡LO NUEVO SIEMPRE EN CASADICHA!: *Juego de comedor importado, mesa de 1.20 x 0,70 + 4 sillas, todo en hierro y simil madera. $ 2.990.- *Juego de comedor nacional, madera maciza, mesa 1mt. x 0,65 + 4 sillas. $ 3.990.- *Juego de comedor importado, mesa tapa de vidrio templado 1.20 x 0,70 + 4 sillas tapizadas en PU lavable. $ 4.990.- *Juego de comedor nacional, madera maciza, mesa 1.44 x 0,75 + 6 sillas $ 5.990.- *Juego de comedor importado, mesa tapa de vidrio templado 1.40 x 0,80 + 6 sillas tapizadas en PU lavable. $ 6.990.- Con tarjetas de débito 10% Dto. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458. Vº 07/09/17

¡OPORTUNIDADES CASADICHA!: *Sommier 2 plazas, 140 x 190, capitoneado, Jacquard, box 7 puntos de apoyo, patas de madera, colchón de espuma firme. $ 7.590.- *Sommier 2 plazas 140 x 190, capitoneado estampado, anti ácaros y gérmenes, box 6 puntos de apoyo, colchón de espuma firme. $ 6.890.- *Sommier 2 plazas colchón espuma firme, densidad media, capitoneado, Jacquard, soporte 80 kilos x persona, box 7 puntos apoyo, patas de madera. $ 8.990. *Sommier 2 plazas importado, colchón de espuma, densidad media, capitoneado estampado, soporte 85 kilos, box reforzado 7 patas de madera. $ 9.980.- *Sommier 2 plazas colchón de espuma alta densidad, capitoneado en algodón anti alérgico, 24 cts. de alto, soporte 95 kilos x persona, box 6 puntos de apoyo. $ 10.890.- *Sommier 2 plazas, colchón espuma, alta densidad, capitoneado en algodón anti alérgico, manta pilow top, soporte 100 kilos por persona, box 6 puntos de apoyo. $ 11.690.- Con tarjetas de débitos 10% Dto. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¿COLCHONES? CASADICHA: *Colchón 1 plaza Eco funda de tela, 13 cts. $ 1.399.- 16 cts. $ 1.599.- *Colchón 1 plaza saldo de exportación, alta densidad, 17 cts. capitoneados en algodón. $ 2.690.- *Colchón 1 plaza densidad media, capitoneado, 20 cts. alto. $ 2.899.- *Colchón 2 plazas, funda de tela línea Eco. $ 2.990.- *Colchón 2 plazas, funda de tela línea media. $ 4.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡CAMAS-CUCHETAS-MARINERAS DE BUENA MADERA EN CASADICHA!: *Cama 1 plaza mad. maciza, desarmable, lustrada. $ 2.980.- *Cucheta mad. maciza, desarmable, abulonada, baranda y escalera. $ 6.990.- *Cama marinera, mad. maciza, desarmable, abulonada, cama superior c/baranda, cama inferior, ruedas y patas plegables. $ 7.590.- *Cama 2 plazas mad. maciza, torneada, desarmable, abulonada, parrilla reforzada doble pata.

$ 5.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡ADELANTÁ LA PRIMAVERA EN CASADICHA!: *Juego para exterior de living, Ratán, plástico, sofá 2 cuerpos + 2 butacas con almohadones, mesa con vidrio templado. $ 10.990.- *Juego para exterior de living, Ratán, plástico, modelo cerrado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, respaldo alto, almohadones, mesa con vidrio templado. $ 12.990.- *Juego de mesa y 4 sillas en Ratán, plástico. mesa 1mt. x 1mt., tapa vidrio templado, sillas totalmente tapizadas en Ratán, respaldo alto. $ 12.990.- *Hamaca para jardín, estructura en caño, toda atornillada, toldo desmontable en lona, silla 2 cuerpos en lona rallada. $ 4.990.- *Hamaca para jardín, estructura en caño reforzado, toda atornillada, toldo desmontable en lona, silla 3 cuerpos en textilina parta exteriores. $ 9.980.- *Banco para jardín o barbacoa, estructura en hierro fundido, asiento en madera, todo atornillado. $ 2.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡SOMMIER DE 1 Y ½ PLAZA PARA DURAR! EN CASADICHA: *Sommier 1 y ½ plaza 110×190, colchón espuma firme, alta densidad, soporte 90 kilos, capitoneado en algodón anti alérgico, box 6 puntos de apoyo. $ 9.600.- *Sommier 1 y ½ plaza 120 x 185 importado, colchón espuma firme, alta densidad, soporte 90 kilos, capitoneado, Jacquard, anti ácaros, bacterias y gérmenes, box reforzado, 7 puntos de apoyo. $ 10.990.- *Sommier 1 y ½ plaza 110 x 190 importado, colchón de espuma firme, alta densidad con pilow soft, soporte 100 kilos, capitoneado, bicolor en algodón, anti alérgico, box reforzado, 7 puntos de apoyo (patas de madera) $ 10.990.- *Sommier 1 y ½ plaza 110 x 190, nacional, exclusivo colchón extra alta densidad, de 30 cts. de alto, lámina interior anti deformante, capitoneado en algodón anti alérgico, box 6 puntos de apoyo. $ 13.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡RENOVÁ TU COLCHÓN O SOMMIER EN CASADICHA!: *Protectores para colchón, capitoneados para 1P. 2P. Queen y King, comunes e impermeables. *Cubre somier para 1P. 2P. Queen y King, lisos o bolados. *Juegos de sábanas 1P, 1 y 1/2P. 2P. Queen y King, 100% algodón. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡NUEVAS LÍNEAS DE COMEDORES EN CASADICHA!: *Juego de comedor en madera maciza de 8 sillas, respaldo alto, asiento tapizado en tela, mesa maciza de 2.10×1.06. *Juego de comedor en madera maciza de 6 sillas, respaldo alto, asiento tapizado de tela, mesa maciza de 1.70×0,95, color tabaco. *Juego de comedor en madera maciza de 6 sillas tapizadas en asiento, mesa extensible redonda o oval, de 1.06 a 1.30, opción 1.06 a 1.63, de pie grueso tapizado en color cedro. *Líneas importadas en roble, cedro y gomero. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¿COLCHONES DE DENSIDAD? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Colchón importado, verdadero ortopédico, soporte 150 kilos por persona, espuma goma de larga vida útil. Comodidad, correcta postura cervical, Certificación Internacional, 140x190x21 cts. $ 21.990.- *Colchón importado, alto soporte, extra firme, soporte 140 kilos por persona, espuma firme + soft pilow, correcta postura cervical lumbar, 140x190x25 cts. Certificación Internacional. $ 14.990.- *Colchón importado, máxima altura, extra alta densidad, soporte 120 kilos x persona, 140x190x32 cts. pilow soft, correcta postura cervical lumbar. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡NUEVA LÍNEA DE ROPEROS Y CÓMODAS DE CASADICHA! *Roperos y Cómodas plastificados, atornillados, cajones c/riel y ruedas, fondos enteros, variedad de colores y tamaños, 2 – 3 – 4 y 6 ptas. También ropero 2 ptas. corredizas c/riel de aluminio. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº07/09/17

¡LO NUEVO SIEMPRE EN CASADICHA!: Nueva línea de colchones y somier Ultrapédico. Productos Importados con control de calidad norma Internacional ISSO 9001. *Colchón 2 plazas 140x190x26 cts. alto, espuma de poliuretano de extra alta densidad, soft pilow que aporta tacto suave, postura correcta cervical, soporte hasta 150 kilos x persona, capitoneado en exclusiva tela de algodón anti alérgico, ácaros y gérmenes. $ 12.990.- *Colchón QUEEN 2 plazas 1.60 x 190 x 26 cts. alto, características idénticas al anterior. $ 14.990.- *Sommier Ultrapédico 140 x 190 x 0,65 altura total,box extra reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales, patas madera de caoba atornilladas con anti deslizante. $ 16.590.- *Sommier Ultrapédico QUEEN 160x190x0,65 altura total, 2 box extra reforzados, 6 puntos de apoyo cada uno, patas de madera de caoba atornilladas con anti deslizante. $ 19.980.- PRODUCTOS PREMIUN. Calidades y precios insuperables al alcance de todos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡EN TU LIVING O COMEDOR CASADICHA: Aparadores y Alacenas en madera maciza. Nacionales e Importados, 4 opciones de modelos, tamaños y lustres, 4, 6, 8 y 10 puertas + 2, 3 y 4 cajones. Desde $ 8.990.- Bargueños. Dressuar. Mesas de arrime. Mesas centrales. Bares. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡LA MADERA ES DE CASADICHA!: *Juego de living madera maciza torneado, con almohadones en tela, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living madera maciza torneado, con almohadones en tela, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 10.790.- *Juego de living madera maciza, mod. liso, respaldo alto, tapizado en cuerina o tela, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 10.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡DISFRUTA DEL CAMPING CON CASADICHA!: *Catres plegables en aluminio. Uruguayos. *Catre reposera en aluminio, respaldo reclinable, caño de aluminio de 1 pulgada, soporte 120 kilos. Desde $ 3.990.- *Catre plegable en hierro acerado tipo tijera, lona cruda base P.V.C. Soporte 120 kilos. $ 2.990.- *Catre plegable en hierro acerado, respaldo reclinables 5 posiciones, lona cruda reforzada, soporte 80 kilos. $ 1.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¡LIVINGS EXCLUSIVOS DE CASADICHA!: *Juego BERGERE tapizado en lino color gris, respaldos capitoneados, asientos con almohadones con cierre, butacas con volado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 58.900.- *Juego BERGERE tapizado en CHEVILLE bordeaux, respaldos capitoneados, asientos con almohadones y cierre, butacas y sofá con volado, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 69.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/09/17

¿Su cortina está rota? Llame al Tel. 47329320 También le reparamos la cerradura de su casa y solucione su problema. Consulte presupuesto Tel. 47329320, Cel. 099964416. Vº 07/09/17

VENDO: CAPAS para ovejas, Bolsones para 500 kgs. con válvula. TEL: 47379379. Vº 07/09/17

ATILA CELULARES: Venta de celulares, tablets, reparaciones garantidas. Uruguay 524. Cel.098219243. Vº 07/09/17

ELECTRICISTA: Instalaciones y reparaciones en general. Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de aire acondicionado. Cel. 099607051. Tel. 47325991. Vº 07/09/17

SOLICITADOS:

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 07/09/17

TRABAJOS OFRECIDOS

SE OFRECE Sra. para trabajo doméstico. No cuido enfermos. Con referencias. Cel. 098182578. Vº07/09/17

SE OFRECE SR. para cortar pasto, arreglos de jardín en general. TEL: 47378236. Cel. 091367694. Vº 07/09717

SE OFRECE Muchacha para todo tipo de tareas con experiencia. Cel. 092943665. Vº 07/09/17

SE OFRECE Doméstica, acompañante de Sra. por la tarde, con retiro o con cama o niñera. Cel 098766572 Rosario. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. para doméstica con referencias. Cel. 099604815. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. para limpiezas o acompañante, con cama o con retiro. Cel. 098766572. Vº 07/09/17

SE OFRECE Ex Guardia de Seguridad para sereno o casero para ciudad o campaña. Cel. 093398760. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sr. para trabajo de albañilería, sereno, jardinero, jubilado, con referencias. Tratar al Cel. 098888428. Vº 07/09/17

SE OFRECE Chofer, libreta cat. D. carnet de salud vigente, conocimientos montacarga, retro, pala, maquinaria agrícola y mecánica, con referencias. Cel. 098687838 – 091497529. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sr. para Albañilería, Revestimientos, Encofrados, Herrería, Rejas, Soldaduras, Cortes de árboles, limpiezas terrenos etc. Cel. 092718073. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. para doméstica, mensual, con referencias. Tratar al 098182578. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de Sra. sola, niñeras con experiencia y referencias. Cel. 099953562. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sr. para tareas de campo, chacras, ayudante de albañil, limpiezas de terrenos, etc. Cel. 092357858. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por tanto. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos en Sanatorio u Hospital con experiencia. Cel. 098481990. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sra. joven para trabajar en Super M. Hoteles. Restaurant. Hospital. Sanatorio, Caif. Escuelas. Hogares de Adultos Geriátricos. Casa de flia. Cursos aprobados de auxiliar de servicio. Ayudante de cocina. Tisanería. Libreta de conducir. Carnet de salud al día. Buenas referencias. Llamar al 47342773 – 098533075. Vº 07/09/17

SE OFRECE MUCHACHA PARA PELUQUERÍA. Cel. 098543394. Vº07/09/17

ME OFREZCO: Para trabajar, en supermercado o tienda, tengo 22 años, ciclo básico completo. Cel 092787566-473 78536. Vº 07/09/17

SE OFRECE Muchacha para acompañante personas mayores a domicilio, con referencias. Cel 099186289. Vº07/09/17

SE OFRECE Muchacha dinámica para supermercado, atención al público o ventas, rotisería, muy buenas referencias. Cel 099096961. Vº07/09/17

Ingeniero Electrónico SOLICITA trabajo en cualquier empresa. Cel 092743367. Vº07/09/17

SE OFRECE Matrimonio para estancia, tambo o chacra, con referencias. Cel 099396847.473 24246. Vº07/09/17

SE OFRECE Sra para cuidado de personas mayores y/o niños, doméstica, con referencias. Cel 099919824. Vº 07/09/17

SE OFRECE Sr para mantenimiento de casas de familia o empresas, amplio conocimiento de albañilería en general, buenas referencias. Llamar 093765519. Vº 07/09/17

SE OFRECE Muchacha para tareas en comercio, tiendas o supermercado, niñera, limpiezas en casa de familia. Cel 099374773. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Casero o sereno para campaña o ciudad, con referencias( de referencia 099468541) Cel 099705424. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Sra para cocinera en campaña. Cel 099447819. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Sra para tareas de limpiezas en bungalows de termas o en casa de familia. Cel 099588714. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Muchacho responsable, con ganas y tiempo para trabajar, libreta de conducir Cat C, conocimiento de calles y mecánica. Cel 092169757. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Señora con cama para Salto o Montevideo, para señora sola o matrimonio solo, no enfermos , no necesita aportes. Cels 098152061-098378852. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Matrimonio sin hijos para estancia o puesto, con referencias. CEL 098143146. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Jubilado para cuidar animales en establecimiento rural o como casero en estancia chica. Cel 0925302494. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Sra para acompañante de persona sola por la noche. Cel 096780154. Vº 7/9/2017

SE OFRECE Casero o peón. Cel 096032677. ARANDA Vº 7/9/2017

SE OFRECE Doméstica por la mañana. Cel 091932912. Vº 7/9/2017