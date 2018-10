CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS Vº 11/10/18

CASAS ALQUILERES:

Oportunidad. Vendo casa en el Cerro cerca Plza Flores, 3 dormitorios, cochera, fondo chico U$S 90000. Tratar 091528337-098313212. Vº 11/10/18

NECESITO ALQUILAR PIEZA con baño. Particular. Independiente. Zona Ceibal Sur. Cel. 094738126. Vº 11/10/18

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 11/1018

LOCALES ALQUILERES:

ATENCION INVERSIONISTAS: Traspaso excelente Comercio en inmejorable zona de Salto, a pleno funcionamiento, con excelentes ingresos con 9 años de antigüedad. Por más información llamar al Cel. 098462095 sólo llamadas a partir de las 15 horas. Vº 11/10/18

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO APARTAMENTO de 2 dormitorios, céntrico. Sarandí 305. Gran terraza. $ 12.500.- Cel. 099227382. Vº 11/10/18

ALQUILO APTO. En San Martín 1er piso block C, con 3 dormitorios y demás comodidades. Excelente estado. TEL: 47333297 – 47321028. Cel. 098161876. Vº 11/10/18

ALQUILO Para persona sola, habitación con baño, cocina y estar. Zorrilla 630 Planta baja. Cel. 099261849. Vº 11/10/18

TERRENOS VENTAS:

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº 11/10/18

POR VIAJE VENDO TERRENO de 300 m² con Galpón de chapa /7×5.50). Platea de madera para futura Casa pre fabricada. UTE. OSE y Cámara séptica. Contacto: 099751976 (Llamadas). Vº 11/10/18

ALQUILO. Apartamento en San Martín Block C, 3 dormitorios y demás comodidades en perfecto estado. Cel. 098161876 – Tel. 47333297. Vº 1110/18

CAMIONETAS VENTAS:

VENDO TOYOTA full, diesel 2004. Entrega y cuotas. Cel. 099737156. Vº 11/10/18

VENDO FIAT 147, diesel. Muy económico. $ 140.000. Financiado y sin interés. TEL: 47333500. Cel. 098785922. Vº 11/10/18

VENDO RENAULT 18 a nafta. $ 195.000. Financiado y sin interés. TEL: 47333500. Cel. 098785922. Vº 11/10/18

VENDO FIAT UNO año 2001, a nafta. U$S 3.000 más cuotas. TEL: 47333500. Cel. 098785922. Vº 11/10/18

BICICLETAS VENTAS:

BICICLETASPROFESIONALES Y PARA NIÑOSSPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- SCOTT -SCALE 50 Talla L – R26″ XT 10 coronas, frenos disco hidráulicos. IMPECABLE U$S 700 K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kg. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984. NO SMS. Vº 11/10/18

VARIOS:

¿OPCIONES EN LIVING? CASADICHA: *Juego Nacional, tapizado en tela Tapicería lavable, sofás 3+2 cuerpos, 3 opciones de colores lisos o estampados. $ 14.990.- *Juego nacional, sofás esquinero, 2 piezas de 2 cuerpos cada uno, tapizado en tela Tapicería lavable, verde jaspeado. $ 13.990.- *Juego Importado tapizado en cuerina gruesa, colores negro, beige y chocolate, respaldo alto, sofás 3 + 2 cuerpos. $ 18.900.- Juego Importado tapizado combinado en tela Tapicería lavable, sofás 3 + 2 cuerpos. $ 16.990.-Esquinero Importado, sofá 4 cuerpos + Isla, respaldo con almohadones, tapizado en fina tela lavable, colores gris o granate. $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡TU JUEGO DE COMEDOR ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego mesa y 4 sillas, símil madera y caño, sillas reforzadas atornilladas. $ 5.390.- *Juego mesa y 6 sillas, símil madera y caño, sillas reforzadas atornilladas. $ 6.990.- *Juego mesa y 6 sillas madera maciza, lustrado. $ 6.990.- *Juego mesa y 4 sillas madera maciza reforzado, respaldo alto. $ 7.590.- *Juego mesa y 6 sillas madera maciza, reforzado, respaldo alto. $ 8.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡DORMÍ TRANQUILO CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas, colchón espuma de polyfón, alta densidad 140x190x20cts. Soporte 80 kilos x persona + box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 11.590.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón alta densidad 140x190x20cts. Soporte 95 kilos x persona + box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 13.590.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón espuma poliuretano, 140x190x 25cts. Con soft pilow, soporte 110 kilos x persona + box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 15.490.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón espuma polyfón + pilow top soft, 140x190x28cts. Soporte 120 kilos x persona + box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 16.990.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón espuma extra alta densidad, 140x190x28cts. Soporte 130 kilos x persona + box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 20.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

PARA TU DORMITORIO PLACARES DE CASADICHA!: Línea exclusiva en lámina plastificada interior y exterior, totalmente atornillados, fondo entero sin varillas plásticas, 6 puertas +‘2 cajones + 9 estantes + 2 colgadores, colores cerejeia o blanco. $ 9.980.- *Línea exclusiva en lámina plastificada interior y exterior, totalmente atornillado, fondo entero, 6 puertas + 2 cajones + 7 estantes + 3 colgadores + cerradura y pasador en puertas centrales, color tabaco. $ 10.990.- Armado y flete sin costo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 3.990. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 4.790.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 7.790.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.590.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 8.590.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x20 cts. capitoneado, algodón, soporte 95 kilos x persona. $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡VIVÍ LA PRIMAVERA CON CASADICHA!: Sillas plegables en aluminio o hierro. Reposeras plegables en aluminio o hierro. Catres en aluminio o hierro. Reposera catre en aluminio. Mesas plegables en aluminio rapa cármica. Mesa plegable en aluminio con banquetas. PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡DATE EL GUSTO EN CASADICHA!: *Juego de living en cuero 100% vacuno. Importado. Sin partes sintéticas ni PU. Certificado de garantía de fábrica. Estructuras en madera tratada con garantía. Sofá 2 cuerpos ‘sofá 3 cuerpos, colores perla, avellana, chocolate y negro. Entrega inmediata. U$S 2.690.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡LIVING CON CLASE DE CASADICHA!: *Juego Importado sofá 2 cuerpos + sofá 3 cuerpos, tapizado en tela tapicería, fina terminación, colores gris o beige. $ 27.990.- *Juego living Bergere tapizado en pana verde inglés, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, respaldos capitoneados, patas en madera torneada con volados almohadones c/cierre. $ 59.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¿SILLAS SUELTAS? CASADICHA TE ESPERA: *Silla importada, estructura en caño atornilladas, tapizada en cuerina negra. $ 1.890.- *Silla Nacional madera maciza reforzada, respaldo alto. $ 1.790.- *Silla importada madera de roble, color Ibúia, asiento tapizado en tela rústica, respaldo alto. $ 4.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡SOMMIER QUEEN DE CASADICHA!: Exclusiva línea importada, alta densidad, colchón de espuma virgen de alta gramatura, soporte 120 kilos x persona, manta pilow soft, suave tacto corporal, 2 box reforzados patas de madera roscadas con anti deslizante, 160x190x28 cms en colchón + box $ 20.980.- Exclusiva línea importada, alto soporte extra alta densidad para hasta 150 kilos x persona, colchón en polyuretano 100%, pilow soft de latex, 160x2mts.x22 cms en colchón + 2 box tapa entera que proporciona 100% de apoyo, patas en madera roscada con anti deslizante. $ 33.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¿SOMMIER 1 PLAZA? CASADICHA TIENE LO QUE BUSCAS: *Sommier 1 plaza, colchón espuma densidad media, soporte 70 kilos, capitoneado jacquard, anti alérgico, ácaros y bactérias, 80×1.85×20 cms. Box reforzado patas de madera c/tornillo. $ 8.890.- *Sommier 1 plaza colchón espuma alta densidad, soporte 80 kilos, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, 90x190x20 cms. Box reforzado paras de madera c/tornillo. $ 9.890.- *Sommier 1 plaza colchón espuma alta densidad,, soporte 90 kilos, capitoneado en algodón, anti ácaros, bactérias y gérmenes, 90x190x20 cms. Box reforzados para piramidales. $ 12.990.- *Sommier 1 plaza colchón espuma alta densidad, soporte 95 kilos, capitoneado algodón bicolor, anti alérgico, ácaros y bactérias, 90x190x24 cms. Box reforzado patas piramidales. $ 13.290.- *Sommier 1 plaza importado, espuma altísima densidad alto, soporte 130 kilos, pilow soft, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado, alto, tapa enterra, patas en madera de caoba 2 con ruedas. $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡LO NUEVO SIEMPRE EN CASADICHA!: *Butacas Bergere individuales, estilo capitoneadas con volado, tapizadas en fina tela de tapicería lavable, variedad de colores, asiento con almohadón con cierre. $ 16.990.- *Butaca clásica de living, tapizada en cuerina negra con almohadón con cierre. $ 4.990.- *Butaca mod. U importada, en cuerina cerezo o perla con almohadón con cierre. $ 5.590.- *Butaca en madera clásica con almohadones, lustre roble, almohadones en tela estampada. $ 4.590.- *Butaca en madera maciza, respaldo alto reclinable, almohadones en tela a 8 botones. $ 9.290.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

LA CUCHETA Y MARINERA ES DE CASADICHA: *Cucheta en madera maciza, desarmable, abulonada, mod. Liso, lustre roble claro. $ 7.590.- Baranda y escalera. *Cucheta en madera maciza torneada, desarmable, desmontable, abulonada, lustre roble oscuro. $ 8.990.- Baranda y escalera. *Cucheta importada en madera maciza, desarmable, desmontable, abulonada, doble baranda en cama superior, lustre claro color miel, pino Elliottis. $ 11.500.- Escalera. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡EL JARDIN LLEGÓ A TU CASA CASADICHA: *Hamaca de jardín mediana, caño reforzado, silla reforzada, todo desmontable, colores verde blanco, azul blanco. $ 7.490.- *Hamaca de jardín grande. Ünica en su tipo, caño de 2 pulgadas de diámetro, pared gruesa, silla con estructura en caño cuadrado atornillado, asiento en textilina. Todo desmontable. $ 13.990.- *Sombrillón para jardín, estructura en madera, dispositivo de apertura con roldana, lona gruesa, diámetro 2.60 mts. Colores beige, azul y blanco. $ 2.990.- *Sombrillón para jardín, estructura de aluminio, dispositivo de apertura con manija, lona gruesa, colores verde, beige, blanco, estampado. Diámetro 3 mts. $ 3.500.- *Sombrillón con brazo, diámetro 3 mts., tela gruesa, colores beige o verde, estructura de hierro de 48 mm apertura c/roldanas, ángulo regulables. $ 6.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡EL JARDÍN LLEGÓ A TU CASA CON CASADICHA!: *Banco para jardín, estructura de hierro fundido, silla de madera tratado para exterior e interior. $ 4.790.- *Juego de exterior o interior, madera maciza de meranti tratada, mesa octogonal + 4 sillas plegables. $ 19.900.- Con 6 sillas plegables $ 23.900.- *Juego de comedor exterior o interior, madera maciza de meranti tratada, mesa rectangular con centro para sombrillón, 6 sillas plegables $ 21.900.- *Bases en hierro fundido, 35 kilos para sombrillón. Base cuadrada $ 2.990.- Base redonda $ 2.490.- Base sombrillón con brazo, 14 kilos. $ 1.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡EL JARDÍN LLEGÓ A TU CASA CON CASADICHA!: *Juego en Rattán sintético, 2 butacas c/posabrazos y almohadón + mesita con vidrio. $ 8.390.- *Juego en Rattán sintético sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa, mod. Cerrado. $ 11.390.- *Juego en Rattán sintético sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa, mod. cerrado. $ 12.390.- *Juego en Rattán plástico, mod. tipo poltrona, respaldo alto, estructura en caño acerado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa. Todo en color gris cemento. $ 24.300.- *Juego de comedor en Rattán sintético, estructura de acero, mesa rectangular 0.90 x 1.60, tapa de rattán + vidrio, 6 sillas butaca con posabrazo. $ 24.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

¡DISFRUTÁ ESTA PRIMAVERA CON CASADICHA!: *Catres plegables en hierro y lona con respaldo regulable. $ 2.290.- *Catre plegable en hierro tipo tijera, lona reforzada de tela. $ 3.290.- *Catre en aluminio uruguayo , reforzado, cintas recambiables. $ 4.790.- *Catre en aluminio uruguayo, reforzado con respaldo y piecera, cintas recambiables. $ 7.300.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 11/10/18

MARIA ACOSTA: Técnico Pedicura. Atención Integral. Afecciones del pie. Cel. 091035839. TEL: 47329175. Vº 11/10/18

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE SRA. PARA VENTAS. Con referencias. Cel. 098476182. Vº 11/10/18

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza o cuidado de niños o cuidado de enfermos. Soy asistente geriátrica y cuento con buenas referencias. Cel. 092677625. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o niños. Cel. 097297239. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para ayudante de peluquería. Cel. 059644151. Preguntar por Alicia García. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sr. solo para encargado de estancia chica. Cel. 099886757. Vº 11/10/18

SE OFRECE Muchacha para limpieza, cuidado de personas mayores o niñera, por la mañana. Cel. 098572611. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para asistente de cuidados y acompañante capacitado por INEFOP y BPS en hospital, sanatorio y a domicilio. Tratar: Avda. Solari 1959 frente al Bernasconi. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas con referencias. Gautrón 1038. Lourdes. Cel. 099865394. Vº 11/10/18

SE OFRECE Matrimonio sin hijos para cuidado de casas quintas. Gautrón 1038. Víctor. Cel. 092934009. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 098871028. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sr. para peón de estancia con referencias. Cel. 099886757. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de niños con referencias, con curso de auxiliar de servicio y disponibilidad horaria. Cel. 091093753. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos, limpieza y cuidado de niños con referencias y disponibilidad horaria. Cel. 091831790. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sr para casero con o sin familia. Cel. 099636043. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. mayor para planchados a domicilio. Tratar al TEL: 096105481. Vº 11/10/18

SE OFRECEN TECNICOS instaladores autorizados po UTE. Cel. 098049116 – 098943852. Vº 11/10/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de trabajo. Cel. 091741483. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para tareas varias, buenas referencias. Cel. 098042687. Vº 11/10/18

SE OFRECE muchacha para todo tipo de tareas para la ciudad. Cel. 097445140. Vº 11/10/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas. Cel. 092331314. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, acompañante o niñera. Cel. 098880592. Vº 11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cobro por hora. Tengo referencias. Soy responsable en el trabajo. Cel. 099479870. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra para cuidar enfermos. Comunicarse Cel 096391567. Vº 11/10/18

SE OFRECE : Muchacha para empleada doméstica o cuidar niños. Cel 092237809. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra para limpiezas o cuidar personas mayores. Cel 098717612-47324198. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sr. para cocinero para esquila. Cel 099886757. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra. para acompañar Sra. sola. Chile 2450. Cel 098954039. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sr. capacitado por INEFOP y BPS en asistente de cuidados y acompañante ; en hospital , sanatorio y domicilio. TRATAR en avda. Solari 1959, frente al Bernasconi. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Muchacha para acompañar señora o para tareas domésticas. Tel 473 37359-098188909. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Señora con referencias para limpiezas. Cel 097470313. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Muchacha para todo tipo de tareas para la ciudad. Cel 097445140. TEL. 47321021. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Muchacha para limpiezas. Cel 092331314. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Tambero o casero o cualquier tarea de Campo, co n referencias. Cel 094550923. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Muchacho para todo tipo de trabajo. Cel 091741483. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra para doméstica todo trabajo con cama o retiro. Cel 099404973. Vº 11/10/18

SE OFRECE: para toda tarea en campaña o Montevideo. Cel 092308200. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Señora para tareas varias(con conocimientos de administración de empresas)

Cel 098045460. Vº 11/10/18.

SE OFRECE: Señora mayor, para trabajos domésticos, con cocina sencilla, para niñera, para adultos, particular, hospital. Recomendaciones al día. Llamar098115942-091859132. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Empleada doméstica o limpiezas. Tratar 473 23157 o 096369408. Lourdes, con referencias. Vº 1110/18

SE OFRECE: Muchacho para reparación de computadoras, con experiencia y compromiso. Cel 098833890. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra para tareas domésticas, con referencias. Cel 099535569. Vº 1110/18

SE OFRECE: Sra. para cuidar personas mayores, o niñera por la mañana. Cel 098572611. Vº 1110/18

SE OFRECE: Señora para tareas de limpiezas, ayudante de cocina y para cuidado de niños, cuenta con título de auxiliar de servicios y con referencias. Cel 0910933753. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Señora para cuidar o acompañar a señoras solas o enfermas, voy a cualquier parte del país con cama. Cel 099761258. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Casero y cocinero para campaña, con referencias. Cel 091096268. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra. para limpieza. Cel. 092477495. Vº 11/10/18

SE OFRECE: Sra. sola por el día para acompañar con referencias. Cel. 098182578 Vº 11/10/18

SE OFRECE Señora para trabajar para limpieza. Tel. 47324798. Vº11/10/18

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores o niñera con referencias. Cel. 092494042. Vº11/10/18

SE OFRECE Sra. para doméstica y niñera con referencias. Tel. 473 23157. Vº11/10/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, acompañante y demás tareas con cama o con retiro. Cel. 099404973. Vº11/10/2018

SE OFRECE Muchacha para tareas domésticas o cuidar niños. Tel. 473 378135. Cel. 091350603. Vº11/10/18

SE OFRECE Sra. para doméstica u otra tarea. Cel. 098724079. Vº11/10/18