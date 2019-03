CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS Vº 07/02/2019

VENDO CASA pleno centro, estilo colonial, impecable. 3 dormitorios, 2 baños, escritorio independiente, living con estufa, 2 comedores, garaje con lavadero, apartamento completo en planta alta, sub suelo 3 ambientes con estufa, fondo con parrillero y jardín. Cel. 099733889 – 092419617. Vº 07/02/2019

CASAS ALQUILERES:

CASTRO & MEIRELLES NEGOCIOS INMOBILIARIOS ALQUILA: *EDIFICIO “EL MIRADOR”, 2 dormitorios, 1 baño, cocina y terraza lavadero. Espectacular vista a la ciudad. $ 13.800.- más gastos comunes. *RIVERA 1850: 4 dormitorios, 2 baños, living con estufa a leña, amplio patio con churrasquera. $ 16.000.- *LOCAL COMERCIAL EN CALLE LAVALLEJA: Pleno centro, cuenta con 8 cocheras. $ 42.000.- *CORDOBA 55: Amplio Apto. Céntrico a media cuadra de calle Uruguay, 2 dormitorios con salida a balcones, living comedor, cocina, baño y gram terraza. $ 14.000.- *EDIFICIO “LA URUGUAYA” CALLE URUGUAY: Pleno centro, Apto. contrafrente de 1 dormitorio, kitchenet, living comedor, terraza. $ 8.000.- más gastos comunes. Tel: 47329108. Cel. 099991525

ALQUILO SIN GARANTIA: Y con referencias, 3 habitaciones, baño, patio interior en proximidades a Patulé y 18 de Julio. $ 7.000.- Incluye Agua y Luz. 094907002 Wpp. Vº 07/02/2019

ALQUILO ESCRITORIO: Rebajado. Ideal para profesionales. Excelente ubicación e iluminación. Cel. 098167934. Vº 07/02/2019

ALQUILO: Trato Directo: 099736200 MONOAMBIENTE. Apartamento con balcón. Cervantes y 18 de Julio. Garantía: ANDA ó PORTO SEGUROS. $ 8.500.- Vº 07/02/2019

ALQUILO: Local / Galpón. Con entrepiso de hormigón. Superficie total 476m2. Artigas 1707 (casi W. Beltrán). Cel. 099734 302. Vº 07/02/2019

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 07/02/2019

APARTAMENTOS VENTAS:

VENDO APTO. En Barrio San Martín, planta baja, 2 dormitorios. Excelente estado y ubicación, con cerramiento. U$S 80.000.- o PERMUTO por Apto. En Montevideo en iguales condiciones. (Cordón, Palermo, Centro y Tres Cruces). Tratar al 099163741 – 099478502. Vº 07/02/2019

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO APARTAMENTO de 2 dormitorios, céntrico. Sarandí 305. Gran terraza. $ 12.500.- Cel. 099227382. V 07/02/2019

TERMAS DEL DAYMAN: APTO CON PISCINA ( 2 DORMITORIOS ) BARRIO JARDINES Y CASA CON GRAN PARQUE ( 1 DORMITORIO) BARRIO LA CHINITA AMUEBLADOS . PROX A RUTA3 Y PISCINAS, TERMINAL Y TODOS LOS SERVICIOS. ALQUILER DIARIO O MENSUAL. INFORMES : 098 305 770. Vº 07/02/2019

APARTAMENTOS COMPRAS:

SE NECESITA EN COMPRA 1 a 5 APARTAMENTOS en Zona CORDON. Montevideo o Casona antigua. Consultar: Machado Da Silva. Agraciada 1460. Salto. 094907002 Wpp. Vº 07/02/2019

TERRENOS VENTAS:

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº 07/02/2019

VENDO 10 TERRENOS P. Del Diablo Manzana 88 de 600 m² y 510 m², a 7 cuadras de la Playa, luz y pozo semisurgente. U$S 38.000.- y U$S 25.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 07/02/2019

POR VIAJE VENDO TERRENO de 300 m² con Galpón de chapa /7×5.50). Platea de madera para futura Casa pre fabricada. UTE. OSE y Cámara séptica. Contacto: 099751976 (Llamadas). Vº 07/02/2019

VENDO TERRENO en Arenitas Blancas, 416 m², calle Guayacán. Terreno alto y seco. Contribución al día. U$S 17.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 07/02/2019

SE NECESITA EN ARRENDAMIENTO, de 1000 a 2000 hectáreas, ganadera, con 50% para hacer comida, valores entre 90 y 125 U$S. Cel. 094907002. Machado da Silva. Vº 07/02/2019

CAMIONETAS VENTAS:

VENDO FIAT FIORINO 98, caja larga, a nafta. Facilidades. 2 Motos scooter en desuso. Cel. 094907002. Vº 07/02/2019

CHEVROLET S 10 turbo, Diesel 1997. Vidrios y Espejos eléctricos. U$S 10.500.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable. U$S 5.800.- RENAULT 4 L: Cubiertas Y Tapizado Nuevos. Tren dro. C/freno de disco $ 55.000.- PEUGEOT 403 año 1959 al día. $ 25.000.- Cel. 098318984 NO SMS. Vº 07/02/2019

USADOS PARA TOYOTA Hilux 1996 todos los faros $ 1.100.- Capó y 1 Guardabarros $ 1.400.- Defensa $ 5.000.- Para TOYOTA Corolla 1987. Faros $ 1.000.- TAPA Cilindros NISSAN Nueva sin uso $ 10.000.- Baca para Utilitario para llevar Escaleras. $ 900.- 4 BARREROS orig. de Toyota Corolla 1993 sin usar $ 2.000.- NO SMS. Cel. 099318984. Vº 07/02/2019

BICICLETAS VENTAS:

BICICLETASPROFESIONALES Y PARA NIÑOSSPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- SCOTT -SCALE 50 Talla L – R26″ XT 10 coronas, frenos disco hidráulicos. IMPECABLE U$S 700 K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kg. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984. NO SMS. 07/02/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.30 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡PLANCHAS DE POLYFÓN PARA ALMOHADONES EN CASADICHA! Plancha standart de 1-2-3, 10-5-8-4y 10ctms de alto 140×190. Plancha alta densidad- 3-5-7 y 10 cmts de alto 140x190Polyfón picado virgen para relleno, bolsa 1 kg, aproximado o bolsa a granel de 5 kg en adelante. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 07/02/2019

¡INVATIBLE! CASADICHA! *Cucheta en madera maciza desarmable abulonada+ baranda y escalera+2 colchones + 2 almohadas $12.490.- *Cucheta en madera maciza desarmable desmontable abulonada-torneada baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas $14.490.- *Cucheta en madera maciza-pino ELLIOTIS importada desarmable-desmontable abulonada, cama superior con doble baranda y escalera + 2 colchones $16.990.- *Cama marinera en madera maciza desarmable abulonada, baranda de respaldo en cama superior( para convertir en sofá), cama inferior con ruedas+ patas plegables (para convertir en cama de 2 plazas)+ 2 colchones+2 almohadas $13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº07/02/2019

¡COLCHONES DE CASADICHA! *Colchón standart 1 plaza funda de tela, 13 ctms de alto $2.200, 16 ctms de alto $2.600.- *Colchón intermedio soporte 50 kilos funda jackard 1 plaza 16 ctms de alto $3.490.- *Colchón intermedio –soporte 60 kilos capitoneado algodón 1 plaza 16 ctms de alto $4.300.- *Colchón intermedio soporte 70 kilos capitoneado jackard 1 plaza 17 ctms $4.690. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 07/02/2019

¿ALTA DENSIDAD? CASDICHA: *Colchón alta densidad, importado- capitoneado jackard, soporte 75-80 kilos 1 plaza 16 ctms $4.890.- *Colchón alta densidad-importado capitoneado jackard- soporte 75-80 kilos 1 plaza 20 ctms $5.490.- *Colchón alta densidad-importado-capitoneado jackard-soporte 86 kilos 1 plaza 20 ctms $5.790.- *Colchón alta densidad nacional-capitoneado jackard soporte 85-90 kilos 1 pla<a 20 ctms $6.890.- *Colchón alta densidad Ncional-capitoneado jackard-soporte 90-95 kilos 1 plaza 20 ctms $ 7.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 07/02/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 4.180. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 5.700.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 8.500.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.990.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.390.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 10.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡RENOVÁ TU SOFÁ CON CASADICHA! Si!!: FUNDAS o Forro para sofás de 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad de colores. Desmontables. Prácticos. Lavables. Renová tu living con muy poco. Totalmente capitoneados, ajustables. Desde $ 980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 476336458. Vº 07/02/2019

¡ELEGÍ EL SOMMIER! CASADICHA TIENE EL QUE BUSCAS: *Sommier 2 plazas colchón espuma extra firme, alta densidad, soporte 90 kilos por lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadones c/fumda de obsequio. $ 12.990.-

*Sommier 2 plazas colchón 26 ctms. Espuma firme, alta densidad, soporte 95 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 14.290.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms. Espuma firme alta densidad, soporte 110 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 15.900.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms Espuma firme alta densidad, soporte 120 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 14.590.- *Sommier 2 plazas colchón 32 ctms. con lámina interior, anti deformante, extra alta densidad, soporte 120 kilos x lado, pilow viscoelástico, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadones c/funda de obsequio. $ 18.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¿SOMMIER INFANTIL? ÚNICOS EN CASADICHA: 1 plaza colchón de espuma firme, soporte 65 kilos, tela anti ácaro, bactérias y gérmenes, motivo Minie rosado para niña o Minions azul para niño, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 6.990.- Kit Sommier Infantil + respaldo plastificado blanco, mesa de luz + almohada c/funda + ropero 2 puertas corrediza + 2 cajones + 5 estantes + colgador. $ 16.500.- Dormitorio completo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¿BUSCAS COLCHÓN O SOMMIER DE RESORTES? CASADICHA TIENE EL MAYOR Y MAS VARIADO STCK DISPONIBLES DEL MERCADO: Productos Importados. Calidad. Comodidad. Durabilidad. 1 plaza 0.90×1.90. 2 plazas 1.40×1.90. Queen 1.60×2 mts. King 1.80×2 mts. Super King 2 mts. X 2 mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¿ROPEROS PUERTA CORREDIZA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Ropero 2 puertas corrediza, riel de aluminio, 4 estantes + colgador, totalmente atornillados, 0.92 de frente x 0.45 profundidad x 1.83 alto, colores blanco o tabaco. $ 4.790.- *Ropero 2 puertas corrediza riel de aluminio, , 4 estantes + colgador + 2 cajones, totalmente atornillado, fondo entero sin divisiones, 0,93 de frente x 0,49 profundidad x 1,85 alto, colores blanco o trabajo, placa plastificada 15 milímetros. $ 6.190.- *Ropero 3 puertas corrediza riel de aluminio, 8 estantes + 2 percheros + 2 zapateras + 2 cajones, fondo entero, totalmente atornillado, 1.73 de frente x 0.52 profundidad x 2.05 de alto, color demolición, blanco. $ 13.990.- PRODUCTOS 1ª calidad. Armados sin costo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¿FORROS PARA COLCHÓN? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Forros para colchón de 1, 2 plazas y col. de sommier de 30 cts. alto, confeccionados en tela de algodón 100%, cierre desmontable. Variedad de colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡SÁBANAS PARA TU COLCHÓN! VENÍ POR CASADICHA: *Juegos de sábanas 1, 1 y ½, 2 plazas, Sommier 2 plazas, Sommier Queen y King. Microfibra. Algodón y Polyester, 100% Algodón. Importadas. También solo sábana de abajo, 1 y 2 plazas, 100% algodón. Colores lisos, variedad. 1º de Mayo 308 casi Agracaiada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡PROTEGÉ TU COLCHÓN O SOMMIER CON CASADICHA!: *Protectores para colchón, capitoneados en algodón, proceso anti ácaros, bactérias y gérmenes, desmontables, lavables, prácticos para 1, 1 y ½, 2, Queen y King. Pollerin y cubre box, lisos o con volados, para 0.80, 0.90, 1.40, 1.60 y 1.80. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡DISFRUTÁ EL VERANO CON CASADICHA!: Juegos de jardin en Ratán sintético o Ratán con resina, butacas con almohadones, mesa con vidrio, 4 opciones de modelo. Desde $ 8.390.- Hamacas para jardín o balcón 2 y 3 cuerpos, estructuras reforzadas, tapizados en tela (lona rayada), azul blanco, verde blanco, hamaca grande reforzada, caño 2 pulgadas, asiento y respaldo en textilina. Desde $ 5.500.- Sillas. Reposeras, altas o bajas. Reposeras. Cama con apolla pies, nacionales, en aluminio o hierro importadas. Catres importados en hierro. Catres nacionales en aluminio. Sombrillas playa 1.80 diámetro, filtro UV. Sombrillones de jardín 3 mts. 3.20 mt diámetro, bases en hierro 35 lts. Para sombrillones, base ½ luna en hierro. Sombrillón con brazo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TWEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡OPORTUNIDADES CASADICHA!: *Cama 2 plazas madera maciza, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, pata central, mod. liso + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 9.390.- *Cama 2 plazas mad. maciza, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, doble para central, mod. torneada + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 10.690.- *Cama 2 plazas mad. maciza, reforzada, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, mod. torneado importada + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 11.890.- 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡AGRANDÁ TU LIVING EN CASADICHA!: *Sofá esquinero importado 3 cuerpos + isla, tapizado exclusivo en tela agamuzada, respaldo con almohadones, colores granate o gris estampado. $ 15.490.- *Sofás 3+2 cuerpos, nacionales, tapizados en tela tapicería combinada, liso, estampado, combinaciones marrón liso resp. estampado. Bordeaux liso resp. estampado. $ 14-990.- *Sofá 3+2 cuerpos importado, tapizados en fina cuerina, colores chocolate o negro, respaldo alto, fina terminación. $ 18.990.- *Sofás 3+2 cuerpos importado, exclusivo modelo, tapizado en tela sueide, gris o marrón claro, respaldo alto con riñonera, fina terminación. $ 25.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¿COMODIDAD – CALIDAD – DESCANSO – BUENA POSTURA CERVICAL? SOMMIER QUEEN Y KING DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90×2 cts. En colchón espuma firme de alta densidad, soporte 120 kilos x persona. Pilow soft viscoelástico suave tacto corporal, tapizado, capitoneado en algodón con malla de alta gramatura + 2 box reforzados, patas en madera antideslizantes + 2 almohadas de plumas de obsequio. $ 21.990.- *Sommier Queen 1.60x2mtsx30 cts. en colchón espuma firme de alta densidad, soporte 130 kilos por persona, doble pilow soft viscoelástico, suave tacto corporal, tapizado capitoneado en 100% algodón, anti alérgico + 2 box reforzados, patas de alto impacto anti deslizante + 2 almohadas de plumas de obsequio. $ 31.990.- *Sommier King 1.80x2mtsx30 cts. colchón de estructura de resortes enfundados en 3 zonas de soporte, pilow insert látex gel, espuma alta densidad alto soporte, aislador de fibras. Tapizado en tela mate lasse, tejido de punto anti alérgico + 2 box reforzados, patas de alto impacto anri deslizante, soporte 150 kilos por persona. $ 49.980.- + 2 almohadas de plumas de obsequio. IDEM 2 mtsx2mts. $ 56.980.- Productos importados. Certificación de fabricación en calidad internacional, Normativa ISSO 9001 e Immetro de origen. Productos sin sorpresas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡LA MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Roperos en madera nacionales, estructura maciza, enchapado en cedrillo, 2, 3 y 4 puertas. *Roperos en madera maciza pino Elliottis importados, colores claro y oscuro, 2, 3 y 4 puertas + cajones. *Placard en madera maciza y cedrillo, nacional, 4 puertas 1.54x2mts.x0.52 profundidad. *Placares en madera estructura maciza y cedrillo, 4, 8 y 10 puertas, 1.20×2.20, 1.60×2.20, 2 mtsx2.20. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

¡PARA TU COCINA! TODA LA MADERA DE CASADICHA: Amoblamiento completo línea mexicana. madera maciza pino Elliottis. Cedrillo y Pino. Aparadores. Alacenas. Buffets. Dresoire. Cristaleros. Estanterías. Cajoneras. Paneleros. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 07/02/2019

TRABAJOS SOLICITADOS:

INCORPORAMOS: 5 Jóvenes para trabajar en ventas y por redes sociales, ganas por desempeño y actitud. $ 15.000.- $ 20.000.- y más de $ 30.000.- Entrevistas: 098337325 solo llamadas y whasapp. Vº 07/02/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas de familias, oficinas. Cel. 091985528. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para Promotora, para realizar tareas de limpieza con referencias y experiencia. Disponibilidad horaria. Cel. 091938302. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar niños y adultos o cualquier otra tarea, con referencias actuales. TEL: 47327828. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para realizar limpiezas o para niñera, también para realizar y tareas de campo, con experiencia y referencias. Disponibilidad horaria. Cel. 092453020. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de campo, como peón, cerca de la ciudad con referencias. Cel. 096108295. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para realizar tareas domésticas y para cuidado de enfermos. Cel. 091938302. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola, para Montevideo con experiencia, responsable y referencias. Cel. 091087203. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. mayor, responsable, con experiencia y referencias para cuidar Sra. sola para Montevideo. Llamar al 095860391. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto. Cel. 098294908. Tel. 47355856. Bº Minervine. Diagonal 4 Nº 2097. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, ayudante de cocina o cuidado e niños. Cel. 098719162. Vº 07/02/2019

SE OFRECE muchacho para todo tipo de trabajos. Cel. 092740430. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para peón de campo, alambrador o sereno con referencias. Cel. 098880592. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos, niñera, acompañante de personas mayores, con referencias personales, disponibilidad horaria, amable, responsable y honesta. Comuníquese al 098880592. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sras. mayores en domicilio y demás tareas, cualquier parte del país. Cel. 099761258. Vº 07/02/2019

SE OFRECE muchacho para sereno o cuidar enfermos. Industria Viv. 24. Saladero. Vº 07/02/2019.

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo. Responsable con experiencia y referencias. Cel. 091087203. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para toda tarea doméstica. Cel., 096126087. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas y niñera. Cel. 091608724. Vº 07/02/2019

SE OFRECE peón de campo, con referencias, o para cualquier tipo de tareas. Cel. 091955153. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. responsable para cuidar Sra. sola para Montevideo, con experiencia y referencias. Llamar al 095860391. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para casero de estancia. Cel. 099886757. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos o cualquier otra tarea, con experiencia y referencias. TEL: 47327828. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. mayor para casero o peón de campo. Cel. 098196178. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, realizar limpiezas o como acompañante de personas mayores por el día o la nocha, con muy buenas referencias. Cel. 099939166. Vº 07/02/2019

SE OFRECE alambrador con experiencia. Diagonal 4 Nº 2097. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para servicio de asistencia y acompañante personal y profesional. Llamar al Cel. 093646370. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para toda tarea o para recepción en Hoteles. Cel. 098306002. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para doméstica, niñera, cuidar persona mayor, con cama, para ciudad o Montevideo. Cel. 099404973. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. sola para acompañar personas para Montevideo. Cel. 096122294. Vº 07/02/2019

SE OFRECE SRA. con disponibilidad horaria, conocimiento computación, secundaria completa, carné de salud y manipulación de alimentos (vigente). Experiencia atención al público. Cel. 092966216. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de niños y de enfermos. Cel. 099346034. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para casero. Cel. 091791590. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para niñera o limpiezas. Cel. 091375092. Vº 07/02/2019

SE OFRECE muchacho para ayudante de panadero o sereno. Industria Viv. 24 Saladero. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo, con experiencia y referencias. Responsable. Cel. 095568958 – 091087203. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. de 40 años para tareas de campo con referencias. Cel. 091955153. Vº 07/02/2019

SE OFRECE niñera por la mañana con referencias, con curso en auxiliar en educación inicial Instituto Mundo Nuevo. Cel. 092621842. Vº 07/02/2019

SE OFRECE SRA. Para limpiezas semanales o 3 veces por día o para cuidado de personas mayores o niños. Con referencias. Cel. 098396681. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. responsable con experiencia para cuidar Sra. sola en Montevideo o Punta del Este, con buenas referencias. Cel. 095860391. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para sereno o peón de estancia con recado completo y libreta de conducir cat. A. También para alambrar o demás tareas. Cel. 091486357.Vº 07/02/2019

SE OFRECE SR. PARA CASERO en estancia, mayor de edad, con referencias. Cel. 098196178. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de enfermos con experiencia y referencias comprobables, con curso de BPS de asistente personal, en domicilio u hospital, limpiezas. Cel. 091818202. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cocina y cuidado de enfermos. Experiencia. Disponibilidad horaria. Cel. 091938502. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. para servicio de asistente de cuidado y servicio de acompañante. Profesional en primeros auxilios de enfermería. Tratar: Ituzaingó 1420. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas mayores, durante el día o la noche. Experiencia y referencias, para Salto o Montevideo. Cel. 099989004. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. Sola, responsable para acompañar persona sola o cuidar enfermos, disponibilidad horarIa. Cel. 092515932. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para niñera con curso de auxiliar en Educación Inicial. TEL: 47346927. Cel. 092361258 – 092621842. Vº 07/02/2019.

SE OFRECE Sr. para servicio de acompañante y asistencia de cuidados en hospital, sanatorios o domicilio. Tratar: Cel. 096121295 – 092677515. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para niñera, acompañante para la noche, para la ciudad o fuera de la ciudad. Para Temporada con cama. Referencias. Disponibilidad de horarios. Cel. 098420639. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sra. para realizar tareas de limpieza y cocina, cuenta con experiencia y referencias. Disponibilidad horaria. Cel. 091938302. Vº 07/02/2019

SE OFRECE Sr. profesional en asistente de cuidados y acompañante en sanatorio, hospital y domicilio. Aprobado por INEFOP y BPS. Llamar al 096121295 – 092677515. Vº 07/02/2019

SE OFRECE muchacha joven para trabajar. Estudios: *Bachiller completo. *Cursando Facultad de Ciencias Sociales. *Auxiliar Contable. *Administración de Empresas. Disponibilidad horaria muy activa y emprendedora. TEL: 47378401 – Cel. 098714782. Vº 07/02/2019

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 07/02/2019