CASAS

VENTAS

VENDO CASA: 2 dormitorios, garage, fondo y demás comodidades, Cerca del Shopping. Llamar al 098958827. Vº 06/06/2019

VENDO CASA pleno Cerro. Muy segura. Impuestos al día. Hacés el negocio y te mudás. Llámame y la ves. Cel. 092419617. Vº 06/06/2019

CASAS

ALQUILERES

ALQUILO MONOAMBIENTE con termofón, aire, cocina y baño completo, patio. 6 de Abril 742 (A estudiante o persona sola. $ 7.000.- TEL: 47330114. Cel. 098054121. Vº 06/06/2019

APARTAMENTOS

ALQUILERES

SE ALQUILA POR DIA PARA TURISTA APARTAMENTO: en zona céntrica, totalmente amueblado, con garaje incluído, con total seguridad. Cel. 099942629. Vº 06/06/2019

TERRENOS

VENTAS

VENDO TERRENO Arenitas Blancas, 416 m2. Zona Peñón. Contribución al día. Excelente precio. Llámame 092419617. Vº 06/06/2019

POR VIAJE VENDO TERRENO: de 300 m2 con galpón de chapa (7×5.50). Platea de madera para futura casa pre fabricada. UTE. OSE y cámara séptica, Cel. 099751976 (llamadas). Vº 06/06/2019

VENDO 10 TERRENOS Punta del Diablo, a 7 cuadras de la playa, luz y pozo semisurgente. Excelentes precios. Llámame 092419617. Vº 06/06/2019

AUTOS

VENTAS

VENDO FIAT 600 S, AÑO 1979 ORIGINAL. Excelente estado. Cel. 098648916. Vº 06/06/2019

VENDO AUTO PEUGEOT 106 XR – 95. Excelente estado general, totalmente al día con seguro. Tratar: Asencio 1387. TEL: 47324140. Vº 06/06/2019

VENDO PEUGEOT 106 motor 1100. Alarma, levanta vidrios y traba de puertas eléctricos. Totalmente al día, patente, títulos, seguros. Excelente estado de conservación. (5000) Grito de Asencio 1387. Tel. 47324140. Cel. 093587168. Vº 06//06/2019

BICICLETAS

VENTAS

SCOTT SPEEDSTER S10 Talla 54 Cuadro Aluminio y Horq. Carbono 9 coronas. U$S 650.- K2 MONOCASCO CARBONO Talla 52. Pesa 8 Kgs, 10 coronas , movimiento centro. Manillar. Asiento y p/silla también de carbono. Material SRAM. Impecable. U$S 1.850.- SCHWINN. Fasback Talla 54, cuadro aluminio y horq. carbono. U$S 900.- SCCOTT SPEEDSTER LTD, Talla 52, 10 copronas c/aluminio y horq. carbono, ruedas: delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. “ORIGINAL” e Impecable. U$S 1.000.- SPECIALIZED AALEZ Talla 56, 9 corinas. Todo el cuadro de Carbono. PIPAS y horq. aluminio “Original”. U$S 600.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla. Con Parrilla. Faro. Timbre e Inflador. U$S 200.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla de Dama con Parrilla. U$S 190.- Bicicleta BIANCHI de Dama. Todo “Original” e Impecable y 2 Cubiertas 0 Km, U$S 150.- Solo Llamadas NO SMS de 8 a 20y30 horas. Cel. 099318984. Vº 06//06/2019

Bicicleta SCOTT M/Bay Scale 770 rodado 27 y ½. Talla L. Frenos Disco Hidraúlicos c/regulador de la Suspensión de Horquilla. U$S 750.- Cel. 099318984. No SMS. Vº 06/06/2019

MOTOS

VENTAS

VENDO Moto YUMBO. Papeles al día. Buen estado 15.000.- Cel. 098054121. Vº 06/06/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.00 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡PLANCHAS DE POLYFÓN PARA ALMOHADONES EN CASADICHA! Plancha standart de 1-2-3, 10-5-8-4y 10ctms de alto 140×190. Plancha alta densidad- 3-5-7 y 10 cmts de alto 140x 190 Polyfón picado virgen para relleno, bolsa 1 kg, aproximado o bolsa a granel de 5 kg en adelante. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 06/06/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 4.290. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.680.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x 190×20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 9.200.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 9.480.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.590.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 10.580.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¿SOMMIER 2 PLAZAS? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 90 kilos por persona, 20 cts. alto, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 13.600.- *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 95 kilos por persona, 26 cts. de alto con doble soft pilow, box reforzado, 6 puntos apoyo. $ 14.600.- *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 110 kilos por persona, 26 cts. alto, pilow soft, box reforzado, 7 puntos de apoyo. $ 15.990.- *Sommier 2 plazas 140×190 Ultrapédico, colchón alta densidad, soporte 120 kilos por persona, 26 cts. de alto, pilow soft, box reforzado, 7 puntos de apoyo, patas en madera de caoba. $ 18.390.- *Sommier 2 plazas ortopédico, 140×190, único con interior con lámina antideformante, colchón 7 puntos de apoyo. $ 19.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

CHISPEROS Y ATIZADORES DE CASADICHA: Banco Matero en madera maciza. Silla baja. Matera madera maciza. Chisperos para estufa 4 modelos en hierro labrado. Juegos atizadores para estufa, 5 modelos. Leñeros, Productos importados en hierro fundido. Pintura para alta temperatura. Exclusivos diseños. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡SILLONES CASADICHA?: *Sillón Mecedor, madera maciza torneado grueso, colores lustre claro y oscuro. $ 4.490.- *Sillón Flex Chair, 2 modelos, colores natural, azul y negro. Desde $ 2.680.- *Sillón Recliner, cuerina importada. Posapie rebatible. Dispositivo lateral de apertura, colores chocolate o negro. $ 14.950.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

PLAN RECAMBIO EN CASADICHA: Traé tu viejo colchón vale $ 1.000.- Llévate el mejor colchón del mercado, 140x190x26 ctm. IMPORTADO con normas de calidad Inmetro y ISSO 2017. Soporte 110 kilos por lado, 26 cts. de alto, pilow soft viscoelástico, núcleo 100% polyuretano virgen de alta densidad, capitoneado algodón con proceso anti alérgico, ácaros y bacterias. $ 12.990.- Te descontamos el valor de tu colchón y fináncialo como quieras. Promoción no acumulable a promociones de tarjetas o créditos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

PLAN RECAMBIO DE SOMMIER EN CASADICHA: Te cambiamos tu viejo sommier por un sommier único en su clase. Te descontamos $ 2.000.- x el viejo sommier, el saldo lo pagás como quieras.*Sommier 2 plazas 140×190, colchón de 32 cts. de alto, pilow viscoelástico, lámina interior anti deformante de espuma, soporte 120 kilos por persona, box de tapa entera (No Parrilla), patas en madera de caoba atornilladas, 7 puntos de apoyo, 3 centrales, 0.69 cts. de altura total. Fácil ascenso y descenso. Producto importado con control de calidad. Normas ISSO E INMETRO. Garantía doble. Colchón + box. $ 19.990.- ¿QUE TE VAS A REGALAR. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

CASADICHA: Toda la línea en Aparadores. Bargueños. Modulares. M.D.P. Pino Elliottis. Finestra y Pino Nacional. 1.04x2mts. 1.20x2mts. 1.30x2mts. 1.50x2mts. 1.54x2mts. 1.70x2mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡EN TU LIVING! CASADICHA: *Juego de living BERGERE, tapizado en exclusiva, tela de tapicería, respaldo capitoneado. *Juego sofá 2 cuerpos + 2 butacas color bordeaux. $ 49.900.- *Juego sofá 3 cuerpos + 2 butacas color azul noche. $ 54.900.- *Butacas individuales 1 cuerpo, color beige, respaldo capitoneado, sueltas. $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¿PANELES PARA PANTALLAS PLANA? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Panel para 42” pulgadas, 0,90altox1 ,20ancho, 2 soportes para DVD o Video, colores Fendy o Blanco. $ 2.990.- *Panel para 55” pulgadas 1.11 altox1,36ancho, 2 espacios para DVD, Video, colores Malbec – Blanco. $ 3.490.- *Panel para 55” pulgadas, 1mt.altox1,36ancho, 2 espacios para DVD-Video, color demolición. $ 3.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¿SOMMIER PLAZA Y MEDIA? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 75 kilos, capitoneado jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 10.990.- *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 85 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 11.990.- *Sommier importado 1,20×1,85,20 cts. alto, colchón espuma polyuretano firme, soporte 95 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 13.690.- *Sommier importado 1.10×1,90×26 vts. alto, colchón pilow top soft de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de alta densidad, soporte 110 kilos, capitoneado en malla de algodón, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 15.280.- *Sommier importado 1.10x 1,90×26 cts. alto, colchón pilow top de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de extra alta densidad, soporte 120 kilos, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 6 puntos de apoyo de centrales. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡EL CUERO ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego de living en cuero vacuno 100%. Sin agregados ni partes sintéticas. Línea Minuano cuero de la región. No occidental. Sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos, 4 colores, chocolate, negro, avellana, perla, patas en madera de caoba, estructura con 1 año de garantía, cuero, 6 meses de garantía. Respaldo alto con riñonera. U$S 2.690.- *Sofá 3 cuerpos color coñac, 100% cuero, patas en madera de caoba, respaldo alto con riñonera. U$S 1.890.- *Sofá 2 cuerpos Leather Fabric, color Habano, respaldo alto con riñonera. U$S 930.- *Precios expresados en dólares americanos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡PARA TU SOMMIER O CAMA! CASADICHA: COLCHAS Y ACOLCHADOS, 2 plazas, variedad de líneas. Colchas línea Home. Diseños exclusivos en algodón. Acolchados de Plumas o fibra siliconada, 2 plazas y Queen. Variedad de colores lisos y combinados desde $ 1.690.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡ORDENÁ TUS LIBROS CON CASADICHA!: Bibliotecas todas en M.D.F. Placa plastificada. Atornilladas. Abiertas o con puertas. Colores: blanco, cerejeia, tabaco, demolición. *Bibliotecas en madera maciza línea mexicana, colores natural, roble claro, roble oscuro, abierta con 2 puertas bajas, 2 puertas enteras, 2 puertas enteras + 2 cajones. *Biblioteca en madera maciza finestra color nogal, 2 puertas con vidrio + 2 cajones con riel metálico con ruedas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡VESTÍ TU SOMMIER CON CASADICHA!: *Respaldo en M.D.F plastificado blanco tabaco + 2 mesas de luz, 1 cajón + zapatera. 1.40 2 p. $ 3.590.- *Respaldo en M.D.F. placa de 15 color demolición + 2 mesas de luz altas de 3 cajones, demolición negro, 1.40 2p. $ 4.290.- *Respaldo en M.D.F. plastificado, alto, espejo en cabecera, color demolición + 2 mesas de luz 2 caj.+ espacio, riel de metal con ruedas, 1.40 2p. $ 8.990.- *Respaldo en madera maciza de finestra + 2 mesas de luz madera, 1 cajón + puerta roble oscuro, 1.40 2p. $ 8.990.- *Respaldo en madera maciza línea mexicana para 1.60 + 2 mesas de luz, 1 cajón + puerta herrajes de metal. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡TODAS LAS CAMAS DE MADERA EN CASADICHA!: *Cama maciza 1 plaza respaldo alto, desarmable, atornillada. $ 3.490.- *Cama maciza 1 plaza mod. Provenzal torneada, desarmable, abulonada. $ 4.590.- *Cama maciza 2 plazas respaldo alto, desarmable, abulonada, parrilla reforzada, doble pata central. $ 5.590.- *Cama maciza 2 plazas Provenzal, torneada, desarmable, abulonada, parrilla reforzada, doble pata central. $ 6.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¿COLCHÓN 2 PLAZAS MEDIDA ESPECIAL? CASADICHA ENTREGA INMEDIATA: *Colchón 2 plazas 140×2 mts.x22 cts. alto, alta densidad, soporte 120 kilos x persona. $ 19.500.- *Colchón 2 plazas 150x190x20 cts alto, alta densidad, soporte 90 kilos x persona. $ 15.990.- *Colchón 2 plazas 1.35×1.85×20 cts. alto, alta densidad, soporte 80 kilos x persona. $ 13.990.- *Colchón 2 plazas 1.60x2mts.x26 cts. alto, alta densidad, soporte 110 kilos x persona. $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡DECIR BUEN DESCANSO ES CASADICHA!: *Sommier medida especial, 160x2mtsx26 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + pilow soft recilente, capitoneado algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, espuma extra firme, soporte 110 kilos x persona, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 29.990.- *Sommier medida especial, 160x2mtsx30 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + doble pilow soft recilente, revestimiento capitoneado con tejido de punto matelasseado, anti alérgico, ácaros y bactérias, soporte 120 kilos x persona extra firme, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 35.990.- *Sommier medida especial 180x2mtsx35 cts. alto colchón, colchón de latex, espuma alta densidad, alto soporte y 3 zonas de soporte, en resortes enfundados, tejido matelasse de punto, aislador de fibras sintéticas, pilow de espuma ultra soft recilente, tejido anti deslizante, soporte 130 kilos x persona, 2 box reforzados 6 puntos de apoyo c/u. $ 51.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¿PERCHEROS O DESPOJADOR? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Percheros y Despojadores Nacionales en madera maciza, lustrados, torneados de 6 y 9 picos. Desde $ 3.200.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡CALIENTA CAMAS DE CASADICHA!: *Calienta cama 1 plaza importado, manta polyester algodón, control remoto manual de temperatura, 0,80×1,50 largo. $ 1.550.- *Calienta cama 2 plazas importado, manta polyester algodón, doble control remoto, temperatura bizona, 1.40×1.60 largo. $ 2.590.- Color Natural. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

¡LIVING ESQUINERO O LIVING 3+2! OPCIONES CASADICHA: *Esquinero desmontable con isla, tapizado en fina tela agamuzada, almohadones, capacidad 7 personas, colores granate o gris oscuro con almohadones estampados. $ 15.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en fina tela liso + respaldo estampado, bordeaux + estampado en respaldo, marrón + respaldo estampado. $ 15.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en cuerina importada, colores beige, negro y chocolate. $ 20.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 06/06/2019

ALQUILER: FREEZER – CÁMARAS – HELADERAS. 099422659. Dr. Morquio 823. Vº 06/06/2019

REGALO: Heladera con freezer, solo problema en la puerta. $ 5.000.- Cel. 099609269. TEL: 47338270. (solo en la tarde). Vº 06/06/2019

VENDO: Dínamo y soldador para 220. Cel. 098275890. Vº 06/06/2019

BIG BAGS: Venta de escombro mayor y menor. Tel. 47333500. Cel. 099430099. Vº 06/06/2019

VENDO: Llanta 14 pulgadas, deportiva de acero. Completa. Llanta para Ami 8 o Visa. Alernador delcorreni 12 volt. Cel. 099061859. Vº 06/06/2019

ARTE MIMBRE: ¡DOMINGO OFERTA! En Arte Mimbre. Todos los domingos de 10 a 13 horas. TEL: 47333500. Cel. 099430099. Vº 06/06/2019

BIG BAGS: Servicio de Gruas, Descarga de contenedores, etc. TEL: 47333500. Cel. 099430099. Vº 06/06/2019

TRABAJOS

OFRECIDOS

SE OFRECE SR. para peón de campo, con referencias. Cel. 098854632. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidados de persona con disponibilidad de horarios, mayor, con referencias. Cel. 098184582. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sanitario y Albañil. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 06/06/2019

SE OFRECE chofer profesional con referencias. Cel. 091617728. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo para acompañar Sra. sola con experiencia. Responsable y referencias. Llamar al 096113542. Vº 06/06/2019

SE OFRECE acompañante de persona a domicilio o sanatorio, recibido de enfermero, con experiencia y buenas referencias. Cel. 099347556. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de mantenimiento. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de personas mayores. Cel. 098296671. Vº 06/06/2019

SE OFRECE muchacha para moza, atención al público, fiambrería, reposición con referencias laborales. Cel. 091620152. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto. Cel. 098294908. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para trabajo de auxiliar en Educación Inicial para jardín o niñera, siempre por la mañana, con referencias. Cel. 092621842. Tel. 47346927. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar niños y tareas domésticas. Cel. 092237809. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o acompañante de Sra. mayor. Cel. 092008600. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Educadora para cuidado de niños con experiencia y referencias. Cel. 098531110. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para cualquier tipo de tareas igual panadería. Cel. 099443856. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica o niñera con referencias. Cel. 47323157 Lourdes. Vº 06/06/2019

SE OFRECE chofer para acompañante de personas mayores y distintas tareas, referencias, responsabilidad. Cel. 099061859. Vº 06/06/2019

SE OFRECE muchacha para cuidado de niños, referencias comprobables. Horario disponible 7 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Cel. 092982954. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Modista para costuras en serie y trabajos a domicilio en general. Cel. 098073910. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo o Punta del Este con referencias, experiencia y responsible. Llamar al 092471889. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con experiencia y referencias. Llamar al 095860391. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. jubilada para Montevideo para cuidar Sra. sola con buenas referencias, responsable y con experiencia. Llamar al 095285605. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica. Buenas referencias. TEL: 47327305. Cel. 094346560. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina con certificado de INEFOP. Tel. 47327305. Cel. 094346560. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Asistente de cuidado y acompañante por hora, por día y por noche. Cel. 093646370 – 092677515. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o limpiezas. Cel. 092149681. Vº 06/06/2019

SE OFRECE albañil, pintor y sanitario. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. de confianza para trabajos de Sereno con locomoción. Cel. 091718588 – 098592451, Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. jubilada para Montevideo para cuidar Sra. o Sr. solo con experiencia, responsable y referencias. Llamar al 096113543. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador con referencias. TEL: 47355856 – Cel. 098294908. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para trabajar en Montevideo o Canelones con cama. Cel. 092552471. Vº 06/06/2019

SE OFRECE SR. para trabajos de jardinería en general. Buenas referencias. Cel. 099114384. Vº 06/06/2019

SE OFRECE chofer para acompañante de personas mayores y distintas tareas, referencias, responsabilidad. Cel. 099061859. Vº 06/06/2019

SE OFRECE muchacha para Reposición, Fiambrería, atención al público, moza, etc. Con referencias comprobables y carnet de salud comercial vigente. Cel. 091620152. Vº 06/06/2019

SE OFRECE muchacha para cuidado de niños, referencias comprobables, horario disponible 7 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Cel. 092982954. Vº 06/06/2019

ME OFREZCO para casero o sereno para campaña o ciudad o tambo. Cel. 099705424. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas mayores con referencias. Cel. 098184582. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de ancianos o enfermos por sistema de cuidado (4 hs. Por día) SNIC (BPS) o particular. Cel. 097351711. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. jubilada para cuidar Sra. sola, para Montevideo o Punta del Este, soy del interior, tengo buenas referencias, experiencia y responsable. Cel. 095860391. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos (preferentemente mujer), niñera, cocina, cuento con referencias comprobables. Tel. 47329490. Cel. 098435373. Vº 06/06/2019

SE OFRECE muchacho con conocimiento de Barman Coctelero y también repartidos o cobrador con experiencia. Cel. 091855144. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Operador para máquina con licencia de conducir y diploma en retroexcavadora. Cel. 098765027. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para mantenimiento en albañilería y pintura, con o sin recibo oficial y con referencias actuales. Cel. 098654257. Vº 06/06/2019

BUSCO TRABAJO con cama para Montevideo para acompañar Sra. sola, soy jubilada y del interior, tengo experiencia y referencias. Responsable. Llamar al 095860391 o 096113548. Vº 06/06/2019

SE OFRECE Sr. para Fumigaciones FAMASTIL. Eliminación total de cucarachas y todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 06/06/2019