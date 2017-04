CASAS

VENDO CASA 2 dormitorios, living con estufa, comedor y cocina grande, fondo con parrillero. TEL: 47347847. Cel. 091850426. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS Inmobiliaria: VENDE CASA en CERRO, dos dormitorios, living-comedor con estufa, baño, cochera, fondo cerrado, dos piezas al fondo, churrasquera. Precio U$S 90.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS Inmobiliaria: VENDE Muy buena propiedad dos dormitorios, living, cocina-comedor con estufa, baño, galería, entrada lateral, al fondo galpón o cochera para seis autos, pieza servicio y patio. Muy bien ubicada, céntrica. Posible permuta y diferencia. Consulte. Delgado 32.- TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS Inmobiliaria: VENDE en Salto Nuevo, Casa sobre Avda. Patulé, dos dormitorios, garaje, fondo, frente con rejas. U$S 90.000.- CENTRO, Casa dos dormitorios, cocina, baño, living, patio, buen lugar. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS Inmobiliaria: VENDE Casa en Avda. Paraguay, Cerro, dos dormitorios, living, cocina, garaje, barbacoa, fondo cerrado. Posible permuta por menor valor. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS Inmobiliaria: VENDE Casa para reciclar, Camino del Éxodo, casi Silvestre Blanco, con terreno de 500 metros, zona muy buena, cerca TATA. U$S 85.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA: VENDE CASA en Salto Nuevo, calle Catalán 652, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo chico cerrado. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA: VENDE CASA en Barrio Cien Manzanas, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo, entrada lateral, está sobre pasaje peatonal. Consulte. Saladero, Casa nueva un dormitorio, cocina, living-comedor, cimiento para dos dormitorios más, entrada lateral. SOLO U$S 28.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA: VENDE Casa, Ceibal, casa alquilada, cerca Avda. Ferreira Aldunate, dos dormitorios, living, cocina, baño, entrada lateral y fondo. U$S 35.000.- Julio Delgado 32. TEL: 473 31647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

VENTA PASTELERÍA PANADERÍA MICRO CENTRO: Trabajando- Todo armado, lugar estratégico. Heladera, freezer, horno, 2 gravillares c/ latas, torno gde. Amasadora, Balanzas, sobadora gde. Batidora, heladera, vitrina horiz. y vertical, galleteros, registradora, sella bolsas, cámaras tv, luminaria, muebles. Opción solo las instalaciones o incluyendo traspaso alquiler. Sólido local 5 X 27 m —Seguridad – U$S 35.000 se escuchan propuestas. Exclusivas de MACHADO DA SILVA – Consulte personalmente. Barbieri 601. Cel. 094907002. Vº 27/04/17

CASAS ESPECIAL PARA INVERSORES, ZONA 2 da. de Policía, 5 cuadras de las Universidades, 3 o 4 dorm. garaje y demás comodidades, 200 m2 edif. Con poca obra dividible hasta en 3 unidades de casas independientes U$S 130.000. Consultar personalmente en Barbieri 601 – 094907002. MACHADO DA SILVA – C.I.U. Vº 27/04/17

CASAS CONFORTABLES de POCOS AÑOS Y ESPACIOSAS : A) B° SAN MARTÍN 3 dorm. Playroom, cocheras , fondo y demás U$S 210.000 o entrega U$S 65.000 más cuotas por el Banco de su preferencia. VILLA MAGUEY : 4 dorm. 3 baños y demás 1,800 m2 U$S 175.000 o entrega U$S 50.000 + cuotas por Banco. Consultar personalmente Barbieri 601 – 094907002 – MACHADO DA SILVA exclusivas. Vº 27/04/17

VENDO CASA a 1 cuadra Universidad y 2 de calle Uruguay, 2 dormitorios y demás. U$S 120.000.- Cel. 096444039. Vº 27/04/17

VENDO CASA a 1 cuadra de plaza de deportes, 2 dormitorios y demás con cochera y patio. Buen estado. U$S 110.000.- Cel. 096444039. Vº 27/04/17

ALQUILER CENTRO: Casa y Apto 2 dormitorios, ambientes amplios. todo al.exterior. Excelente ubicación cerca de Universidades, centro de Salto y todos los servicios. Trato directo. Cel. 098305770. Vº 20/04/17

SE NECESITA EN ALQUILER CASONA ANTIGUA. CONSULTAR BARBIERI 601. Cel. 094907002. TEL: 47324954. MACHADO DA SILVA. Vº 27/04/17

APTOS VENTAS : Bº SAN MARTÍN 2 dorm y demás. MICROCENTRO 2 dorm. gge y demás, bajos gastos comunes. Consultar personalmente en BARBIERI 601. MACHADO DA SILVA. Vº 20/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA: VENDE TERRENOS. *Barrio Víctor Lima, pasan todos los servicios, 313 metros, en el centro del barrio. Precio venta U$S 30.000.- *Barrio San José, 377 metros, con agua y luz instalados. Venta U$S 29.000.- *Cerro, Nicanor Amaro casi Rpca. Argentina, 300 metros. Venta U$S 28.000.- *Terreno con 2800 metros, pasan todos los servicios, cerca Avda. Concordia. Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA VENDE CERRO: Terreno con dos piezas y baño, entrada lateral, fondo, buen lugar. Precio venta en solo U$S 29.000.- Julio Delgado 32. TEL: 47331647. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

CAMPOS C/ INFRAESTRUCTURA, OFERTAS : 315 hás. PROX BELLA UNIÓN. Represa, riego, actualmente caña azúcar, buenas casas, accesos. CONEAT 82 y 101. VENTA. Se recibe apartamento en Montevideo o Punta del Este como parte de pago. MACHADO DA SILVA – machjorge@gmail.com 094907002. AVDA. BARBIERI 601 – SALTO. Vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA VENDE: Campos, Arriendo, campo en Pueblo Belén, 71 hectáreas, casa precaria, agua, luz, tajamar. Consulte en Julio Delgado 32. Cel. 099547927. Vº 27/04/17

CAMPO BELLA UNIÓN 100 HÁS CONEAT 87, AGRÍCOLA. Represa – riego – Ultima producción caña azúcar Accesos – Energía. U$S 2.000 x há. Otro lindero 140 hás. agrícola – riego, actualmente caña, accesos, 3 buenas casas, energía. SE escuchan propuestas y se reciben propiedades urbanas c/ parte pago. Éstas exclusivas en MACHADO DA SILVA. 094907002 – machjorge@gmail.com vº 27/04/17

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA VENDE: Campo en Pueblo Levitan, 170 hectáreas, casa precaria, con costas al arroyo Mataojo, sin luz. Consulte en Julio Delgado 32. Cel. 099547927. Tel. 473 31647 Vº 27/04/17

VENDO SUZUKI GRAN VITARA, 65.000 kms. U$S 18.000.- Cel. 099984833. Vº 27/04/17

DIA DE LA MADRE: TOYOTA Corolla FULL diesel 93. PEUGEOT 403 4 puertas 59. RENAULT 4, 5 puertas c/freno disco. VENDO O PERMUTO. 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CALOI de aluminio M/Bay 26”. MERIDA M/Bay 2016 Profesional c/freno disco y horq. regulable, totalmente original. Impecable. TRICICLOS Y BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 700.- BICICLETA SPECIALIZED de CARBONO, Talla 54 de Ruta con 2 Ruedas de repuesto, todo impecable $ 25.000.- CUADRO de Aluminio con Horquilla de CARBONO ancha, Talla 54 de Ruta ZENITH sin usar, totalmente de fábrica $ 13.000.- SCOTT M/Bay Aspect Rod. 26” $ 11.000.- Cel. 099318984. NO SMS. Vº 27/04/17

VENDO VISA 1.7 diesel o permuto por menor valor. U$S 4.000.-Gasta $ 1.200.- para ir a Montevideo. Papeles al día. Cel. 096444039. Vº 27/04/17

TOYOTA Corolla EXTRA FULL 1.6 cc. 1997, Inmaculado, 153 mil kms. Aire acondicionado. Alarma. Cierre central. Alarma de luces. Techo corredizo. Airbags. Vidrios y espejos eléctricos, Radio con control, 3ª luz de freno, apoya cabezas. Todo de fábrica. VENDO. SE ACEPTA PERMUTA. NO SMS. Cel. 099318984. Vº 27/04/17

¡DORMÍ TRANQUILO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas, línea Eco, 140 x 190. Funda de tela. $ 3.290.- *Colchón 2 plazas, línea Intermedia, 140x190x16 cts. Funda de tela. $ 4.390.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140 x 190 x 20 cts. Funda capitoneada. $ 4.990.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia alta, 140 x 190 x 20 cts. capitoneado jacquard. $ 5.590.- *Colchón 2 plazas, alta densidad, 140 x 190 x 20 cts. capitoneado jacquard. $ 7.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¡DESCANSÁ, DORMÍ, SOÑÁ, ELEGÍ LO MEJOR, ELEGÍ CASADICHA: *Sommier 2 plazas, 140 x 190, colchón de Espuma standart, capitoneado Jacquard, box con 7 patas de madera, 3 centrales + 2 almohadas de obsequio. $ 7.990.- *Sommier 2 plazas 140 x 190, colchón de Espuma densidad media, soporte 90 kilos x persona, capitoneado estampado polyester, box 6 puntos de apoyo + 2 almohadas obsequio. $ 8.990.- *Sommier 2 plazas 140 x 190 colchón de Espuma, alta densidad, 24 cts. de alto, capitoneado Jacquard, box 6 puntos de apoyo + 2 almohadas de obsequio. $ 9.690.- *Sommier 2 plazas. 140 x 190 colchón de Espuma alta densidad, 24 cts. alto, soporte 95 kilos x persona, totalmente capitoneado en algodón, box 6 puntos de apoyo + 2 almohadas de obsequio. $ 10.900.- *Sommier 2 plazas 140 x 190, D. 60, colchón de extra alta densidad + pilow top, soporte 110 kilos x persona, capitoneado, totalmente en algodón, box 6 puntos apoyo + 2 almohadas de obsequio. $ 11.600.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¿SOMMIER DE 1 PLAZA Y MEDIA? PASÁ POR CASADICHA: Líneas Nacionales e Importadas. Alturas de 20, 24, 25 y 30 cts. Soportes 80, 90, 100 y 120 kilos. *Sommier Robusta, 110x190x24 cts. En colchón, soporte 90 kilos, capitoneado, Jacquard, box 6 puntos de apoyo 2 centrales. $ 9.500.- *Sommier Importado 1.20 x 1.85 x 20 cts. colchón densidad alta, soporte 85 kilos, capitoneado algodón, box 7 puntos de apoyo. $ 10.400.- *Sommier Garden, Nacional, Extra alta densidad, 110 x 190 x 30 cts. soporte 120 kilos, colchón con lámina interior, anti deformante de espuma, capitoneado algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box 6 puntos de apoyo. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¡TODAS LAS ALMOHADAS TODAS! EN CASADICHA: *Almohadas en polyfón Eco, Intermedia y alta densidad. *Almohadas siliconadas, Eco, Intermedias, capitoneadas y soft. *Almohadas cervicales, anti reflujo de columna, respaldo cervical, rollos chicos y grandes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¡COMODIDAD PARA TU LIVING! FUTONES Y SOFÁ CAMA EN CASADICHA: *Futón cama, estructura en caño, silla de 2 posiciones, almohadón en tela cruda, relleno en fibra siliconada y picado. $ 8.690.- *Futón cama combinado, posabrazos en roble + silla en caño, 2 posiciones, almohadón en tela cruda relleno en fibra siliconada y picado. $ 11.990.- *Futón cama en roble madera maciza, silla de 3 posiciones, almohadón en tela cruda relleno en fibra siliconada y picado. $ 13.990.- *Sofá cama 1 plaza tapizado en tela, colores negro, marrón o beige. Importado. $ 5.590.-*Sofá cama 1 plaza tapizado en cuerina, color rojo o negro, importado. $ 7.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¿SOMMIER DE MEDIDA ESPECIAL? CASADICHA TIENE TODA LA LÍNEA IMPORTADA: Calidad Premiun, resortes pocket, espumas de alta y extra alta densidad, certificación ISO 9001 – certeza de calidad. Medidas 160 x 2mts. – 180 x 2mts. – 2 x 2 mts. DESDE $ 20.990.- Soporte 100 kilos x persona. 1º de Mayo 308 casi AGRACIADA. Tel: 47336458. Vº 27/04/17

¡TU DESCANSO EN ESTE OTOÑO MERECE UN CAMBIO! ¡PLAN RECAMBIO DE CASADICHA!: Cambiá tu viejo colchón Vale $ 1.000.- y llevate un exclusivo colchón importado de 25 cts. de alto, con euro pillow soft, tacto suave, soporte 100 kilos por persona, capitoneado, certificación internacional ISO 9001, que te da certeza y garantía de calidad. Saldo en 10 cuotas sin recargo de $ 999.- con todas las tarjetas o créditos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

¡EN TU LIVING ESTÁ CASADICHA!: *Juego de living Nacional tapizado en eco cuero grueso, sofá 2 y ½ cuerpos + 2 butacas, asiento con almohadón con cierre, cuerina con forro, colores chocolate o negro. $ 7.590.- *Juego de living Nacional en madera maciza torneada, almohadones en tela con botones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 8.990.- Sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 9.990.- *Juego de living Nacional, tapizado en eco cuero, grueso, respaldo alto, asiento con almohadones con cierre, colores negro o chocolate, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living Importado, tapizado en tela, combinado liso estampado, 3 opciones de colores, sofás 3+2. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/04/17

Teléfono 47326897. Confección y alquiler de vestidos de novias, 15 años y trajes. Máxima discreción. Cel. 098461081. (sólo llamadas). Vº 27/04/17

ERES VENDEDORA/OR, EMPPRENDEDOR, AMA DE CASA: Oportunidad Económica!!! Ganancias $ 18.000.- $ 22.000.- $ 32.000.- y más de 40.000.- Acorde a Disponibilidad. Perfil: muy responsable. Buena actitud y buena presencia. Por entrevistas al 098337325 solo llamados. Vº 27/04/17

SE OFRECE Muchacha para atención al público o niñera u otras labores. Cel. 091283551. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sr. para trabajar en construcción y Sra. para cuidado de enfermos o personas mayores en ciudad o campaña. TEL: 47344897. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sr. para trabajos de albañilería, sereno, jardinero, jubilado con referencias. Cel. 098888428. Vº 27/04/17

ME OFREZCO para acompañar señora de lunes a viernes por la noche. Cel. 092902915. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con experiencia, responsable y referencias, no importa su estado de salud. Llamar al 095182729. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sra. para Montevideo para compañía Sra. sola con buenas referencias, responsable y experiencia. Llamar al 095568958. Vº 27/04/17

SE OFRECE Niñera o mucama con disponibilidad horaria. Acompañante de personas. Cel. 099574709. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sra. para cuidar niños o personas de la 3ª edad, con referencias. Cel. 099702288. Vº 27/04/17

ME OFREZCO: para cuidar enfermos o acompañar Sra. sola, para Montevideo o Concordia. Con referencias. Llamar al Cel. 099071458. Vº 27/04/17

SE OFRECE Muchacha para trabajos de doméstica en casa de familia con buenas referencias. Cel. 099702288. Vº 27/04/17

SE OFRECE Muchacha para trabajos de doméstica o cuidar personas enfermas, con referencias. Cel. 099656505. Vº 27/04/17

SE OFRECE persona jubilada para tareas de casero, sereno, parquero, puestero o cualquier trabajo, puedo ir con la Señora. Tiene buenas referencias. Tratar: Florencio Sánchez Viv. 16 Complejo Santa Teresa. Salto Nuevo. Cel. 092176052. Vº 27/04/17

ME OFREZCO para casero o sereno o puesto para campaña o chacra, manejo tractor. Cel. 099705424. Vº 27/04/17

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola con buenas referencias, responsable y con experiencia. Llamar al 095182729. Vº 27/04/17

SE OFRECE Muchacho para trabajo de campo, con recado completo. Cel 091457331. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para doméstica o limpiezas. Cel 097161572. Vº 27/04/2017

SE OFRECE Sra para limpiezas. Cuidado de enfermos y niños. Cel 099550019. Vº 27/04/2017

SE OFRECE Sr para sereno(ret.militar), con referencias. Cel 095194003. Vº 27/04/2017

SE OFRECE Sra para limpiezas y/o niñera. Cel 092999896. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Señora con cama, para señora sola o matrimonio solo , no enfermos, me ofrezco, para cualquier parte del país. TRATAR CELS 098152061-098378852. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para acompañar sra por día o tareas domésticas, buenas referencias. Cel 091332889-473 24521. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Chofer con libreta de conducir, cat C, 41 años. Cel 099929034. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sr para trabajos de albañilería, pinturas y sanitaria. Cel 092001565. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Muchacho de 32 años, como chofer, libreta cat C, por la tarde , buenas referencias. Cel 099127380. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sr para toda tarea. Cel 098950367. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para doméstica o niñera, con referencias. Cel 092352183. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Señora para Montevideo, para cuidar sra sola, con experiencia y buenas referencias, no importa su estado de salud. Cel 095568959. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Señora para Montevideo, para cuidar señora sola, con buenas referencias, conocimiento y experiencia, no importa su estado de salud. Cel 095182729. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para compañía de persona adultas, sanatorio o casa de familia. Cel 093585881. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para acompañante de personas por la noche, tiene referencias. Cel 098040392-473 77704. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Sra para limpiezas. Cel 099938148. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Muchacha para niñera o limpiezas. Cel 092237809. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Joven responsable, para cuidado de enfermos y atención a personas solas en internación o domicilio por las noches. Cel 099981851. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Casero y cocinero para campaña con referencias. Cel 092054473. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Cortador para carnicería, con referencias. Cel 092054473. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Maestro panadero y confítero, fin de semanas y/o suplencias. Cel 092029908. Vº 27/4/2017

SE OFRECE Señora para trabajos domésticos, acompañante con recomendaciones. Comunicarse al Cel. 091807105. Sra. Graciela Rivero. Vº27/4/2017