DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15x43m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- (sin intermediarios). VW GOL 1994 a nafta. Super impecable con mejoras. U$S 6.500.- VENDO O PERMUTO Cel. 099318984 NO SMS. Vº 30/11/17

SALON COMERCIAL 20 M2 Y DOS HABITACIONES MAS BAÑO PATIO .2 PUERTAS DE INGRESO. VIDRIERA/CORTINA METÁLICA/REJAS. ESQ. CÉNTRICA. CALLE LARRAÑAGA. 098 305 770. CASAS CENTRICAS DOS DORMITORIOS. MUY BUENA ZONA. 098305770. Vº 30/11/17

ALQUILO CASA de 2 dormitorios, entrada para auto, sobre Avda. Orestes Lanza. $ 8.900.- Muros y reja al frente. Cel. 099731777. Vº 30/11/17

MONOBLOCK y parte de galpón con fosa a precio rebajado. TEL: 47338977. Vº 30/11/17

ALQUILERCENTRO: Casa y Apto 2 dormitorios, ambientes amplios. todo al exterior. Excelente ubicación cerca de Universidades, centro de Salto y todos los servicios. Trato directo. Cel. 098305770. Vº 30/11/17

SE ALQUILA APARTAMENTOS céntricos para estudiantes. Tratar: 099905756 – 091075857. Vº 30/11/17

OPORTUNIDAD ALQUILO APTO. amoblado para 4 estudiantes sexo femenino a 4 cuadras de Facultad de Salto. TEL: 47334021 (Horario de comercio). Vº 30/11/17

VENDO APARTAMENTO en Costanera Sur U$S 65.000.- Frente al río. Edificio Los Algarrobos. U$S 65.000.- Tel. 091528337. Vº 30/11/17

SR. INVERSOR VENDO APTO. en barrio San Martín, 2 dormitorios, demás comodidades y terraza. Buena renta. TEL: 47326314. Vº 30/11/17

SE VENDE: Terreno en Avenida Concordia 1077 mts. 2. U$S 30.000 para Cooperativa chica o galpón, casa vieja para reciclar árboles frutales y/o se permuto por casa económica saldo a convenir. Cel.092074024. TEL: 47336824. Vª 30/11/17

Toyota D/Cabina 1996 a nafta dos puertas c/chapa Mercosur, de Salto, muy buen estado.Renault 4 de 5 puertas con freno de Discos. Peugeot 403, 4 puertas 1959. Moto Mondial 110c.c año 2010 Flamante. Defensa reforzada para camioneta Cel. 099318984. NO SMS. Vº30/11/17

VENDO –PERMUTO Chevrolet Monza, full, nafta, A/A, D/H, vidrios y espejos eléctricos, doc al día. U$S 4000. Cel 099149812. Vº 30/11/17

VENDO-PERMUTO: *Fiat Siena 2013 full nafta 1.4. *Renault Trafic d furgón diesel 2001. *Camioneta Ford Ranger pick up diesel, año 98. *VW GOL CLMI año 97 nafta. *Camioneta Chevrolet Blazer DXL 97 Rural, nafta. *FORD FESTIVA XL 1.3 nafta año 1995. *CAMIONETA NISSAN doble cabina Frontier nafta full 2.4. *NISSAN SENTRA B 13 nafta año 2013. *RENAULT 18 GTL nafta motor 1.4. *ALFA ROMEO 146 1.6 sedán, 4 puertas, full, año 98. *RENAULT MEGANE Authentique diesel extra full, diesel 2007. Tomo menor valor. Financio. RIVERA 2057 al fondo. Cel. 099952506. Solo llamadas. Vº 30/11/17

BICICLETA SCOTT Speedster 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.300.- SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SGALE 40 talla M. R 26, RTX 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 900.- o permuto por Scott M/B talla L, menos valor. 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- TRICICLOS Y BICICLETAS Nuevas y Usadas para Damas, Niños y Hombres. Varios tamaños y modelos desde $ 900.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 30/11/17

Moto MONDIAL 110 cc 2010 c/15.000 kms. Impecable y super cuidada. BICICLETA GT de ALUMINIO de Ruta Talla 58. U$S 370.- Cel. 099318984. No SMS. Vº 30/11/17

EN CASADICHA TE ESPERAMOS TODOS LOS SÁBADOS DE DICIEMBRE DE 8 A 12 Y 30. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¿COLCHONES? CASADICHA: *Colchón 1 plaza Eco funda de tela, 13 cts. $ 1.550.- 16 cts. $ 1.699.- *Colchón 1 plaza saldo de exportación, alta densidad, 17 cts. capitoneados en algodón. $ 2.990.- *Colchón 1 plaza densidad media, capitoneado, 20 cts. alto. $ 3.195.- *Colchón 2 plazas, funda de tela línea Eco. $ 3.390.- *Colchón 2 plazas, funda de tela línea media. $ 4.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡LIVINGS IMPORTADOS EN CASADICHA!: 3 Modelos, 3 Opciones de colores y combinaciones, cómodos, elegantes, modernos, tapizados en finas telas lavables. Sofás 3+2 cuerpos desde 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡DORMÍ BIEN! ¡DORMÍ TRANQUILO CON CASADICHA!: Sommier 2 plazas, colchón de espuma estándar capitoneado, jacquard, 140×190. Exclusivo. Box reforzado, 7 puntos de apoyo, patas de madera autorroscante. $ 7.690.- *Sommier 2 plazas, colchón de espuma, densidad media, capitoneado estampado, 140×190, box reforzado, 6 puntos de apoyo, patas piramidales autorroscante, línea importada. $ 8.990.- *Sommier 2 plazas, colchón de espuma, densidad media, capitonead,jacquard, 140×190, box alto reforzado, 6 puntos de apoyo, patas piramidales autorroscante, línea importada. $ 9.990.- *Sommier 2 plazas, colchón de espuma, densidad media, capitoneado, jacquard, 140×190, box reforzado 7 puntos de apoyo, patas de madera autorroscante. $ 10.990.- *Sommier 2 plazas colchón de espuma, alta densidad media, capitoneado, estampado, 140×190, box alto, reforzado, 7 puntos de apoyo, patas de madera autorroscante, línea importada. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡TODO ROBLE TODO LINO LEGÍTIMO EN CASADICHA!: Butacas – Poltronas-Sofás 2 cuerpos-Sofás 3 cuerpos. *Silla Victoriana en roble y lino, respaldos capitoneados con posabrazos, tapicería lisa o estampada U$S 439.- *Silla butaca respaldo c/posabrazos, roble y lino, tela lisa U$S 400.- *Butaca poltrona respaldo recto, roble y lino, tela lisa c/almohadón. U$S 499.- *Poltrona respaldo doble esterilla natural, roble y lino, doble almohadón, tela lisa. U$S 650.- *Butacón respaldo alto, doble almohadón, roble y lino, tapizado liso. U$S 699.- *Sofá 2 cuerpos evans roble y lino legítimo, 3 almohadones, tapizado liso. U$S 1.400.- *Sofá 3 cuerpos Evans roble y lino, tapizado liso, 6 almohadones U$S 1.600.- PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¿PARA LAS TERMAS CAMPING O PLAYA? CASADICHA: Sombrillas en tela, filtro UY, azul o verde 1.80 diámetro. *Sombrillones en tela, colores blanco, azul, beige, 2.60 mt. diámetro. *Sombrillón en tela estampada, 3 mts. diámetro, caño en aluminio, manija de apertura. *Bases en hierro para sombrilla o sombrillón. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡AÉREOS DE CASADICHA!: Aéreos de 2 y 3 puertas, láminas M.D.F. común y plastificada. *Aéreos de 2 y 3 puertas en madera maciza con y sin vacera, cedrillo o pino nacional. *Nueva línea de Aéreos mexicanos en madera maciza, tiradores y bisagras en hiero, 3 puertas, 1.20 largo, pino Elliottis. 1º deMayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡DISFRUTÁ TU JARDÍN CON CASADICHA!: Hamaca mediana en hierro y caño reforzada, lona a rayas verde, blanco, azul, blanco, toldo desmontable, totalmente atornillada. $3.990.- *Hamaca grande en hierro y caño de 2 pulgadas super reforzada, toldo en lona desmontable, silla estructura en caño cuadrado + respaldo y asiento en textilina. Única en su tipo. $ 9.900.- *Juego de jardín en rattán sintético para exterior, mesa 1mt.x1mt. vidrio templado + 4 sillas. $ 11.900.- *Juego de living para jardín en rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + juego de almohadones + mesa con vidrio, para exterior. $ 9.600.- *Juego de living para jardín en rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + juego de almohadones + mesa con vidrio, para exterior, respaldos altos. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 4733 6458. Vº 30/11/17

¡LA MADERA PARA JARDÍN ESTÁ EN CASADICHA!: Juego de mesa octogonal de 1.20 plegable + 4 sillas plegables en madera maciza de meranti, proceso para exterior. $ 12.990.- *Juego de mesa rectangular de 1.40×0.80, plegable, centro para sombrillón + 6 sillas plegables, madera maciza de meranti, proceso para exterior. $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡CONOCÉ LAS NUEVAS LÍNEAS DE LIVING NACIONALES DE CASADICHA!: Modelos exclusivos. Únicos. Tapicería de primera calidad. Materiales vírgenes. Juegos 3+1+1 – 2+1+1, tapizados lisos o combinados, telas de 1era. calidad. Desde $ 6.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡LA MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego de comedor en madera maciza, mesa 1 mt. x 0.64 + 4 sillas. $ 4.990.Linea ECO- *Juego de comedor madera maciza 1.45 mt. x 0.74 + 6 sillas. $ 6.290.- Línea ECO. *Juego de comedor reforzado en madera maciza, mesa 1 mt. x 0.64 + 4 sillas. $ 6.590.- *Juego de comedor reforzado en madera maciza, mesa 1,45 mt x 0.74 + 6 sillas. $ 7.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡TODO LIVING EN CASADICHA! ¡RENOVATE!: Nuevos Modelos. Más opciones. Tapizados en tela o cuerina. Variedad de colores y estampados. *Juego de módulos 1era. calidad 2+1+1, tapizado en Chenille y rústico. $ 6.690.- *Juego de living mediano 2 y ½+1+1, tapizado en tela rústica de tapicería, variedad de colores. $ 6.990.- *Juego de living en madera maciza, rústico tapizado en cuerina o tela, respaldo alto, sofá 2 cuerpos + 2 butacas o sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡TODO COLCHONES EN MEDIDAS ESPECIALES! TODOS EN CASADICHA: *Colchones en Espuma alta densidad, 1.50×1.90 – 1.50x2mts. – 1,60×1.90 – 1.60x2mts – 1.40x2mts. – 1.30×1.85 – 1.35×1.85. Entrega inmediata. Stock permanente o te lo fabricamos a medida. *SOPORTES: 90 – 100 – 110 – 120 y 150 kilos x persona. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡CAMBIÁ TU COLCHÓN! ¡PASÁ POR CASADICHA!: Colchón 2 plazas linea Media 140 x 190 x 16 Cts. Funda estampada en tela $4590. *Colchón 2 plazas línea Media 140x190x17 cts. Funda estampada, soporte 80 kilos x persona. $ 7.390.- *Colchón 2 plazas alta densidad, 140x190x20 cts. capitoneado en jacquard, alta densidad, soporte 75 kilos x persona. $ 6.890.- *Colchón 2 plazas alta densidad 140x190x20 cts. capitoneado, Jacquard, alta densidad, soporte 85 kilos x persona. $ 8.990.- *Colchón 2 plazas alta densidad, 140x190x20 cts. capitoneado, Jacquard, alta densidad, soporte 95 kilos x persona. $ 10.500.- *Colchón 2 plazas alta densidad, 140x190x22 cts. capitoneado, jacquard, altísima densidad, soporte 120 kilos x persona. $ 11.990.- *Con cada colchón pagando efectivo, 2 almohadas en fibra siliconada lavable. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡REPOSERAS Y SILLAS URUGUAYAS! ¡LAS QUE DURAN! EN CASADICHA: *Silla alta en aluminio, caño de 1 pulgada de espesor, soporte 120 kilos. Variedad de colores. $ 2.990.- *Reposera alta en aluminio 5 posiciones, respaldo alto, caño 1 pulgada espesor, soporte 140 kilos. $ 3.590.- *Reposera catre con apoyo pies plegable, respaldo alto, 5 posiciones, caño 1 pulgada espesor, soporte 140 kilos. $ 5.990.- Todo aluminio. *Silla reposera baja con apoya cabeza reclinable 5 posiciones, aluminio, caño 1 pulgada espesor, soporte 120 kilos. $ 3.190.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¿JUEGOS DE COMEDOR IMPORTADOS? IMPERDIBLE CASADICHA: *Juego de comedor en caño y M.D.F. Mesa de 1.20×0.70 + 4 sillas respaldo alto, caño de 1 pulgada. $ 3.390.- *Juego de comedor en caño y M.D.F. Mesa 1.40×0,80 + 6 sillas, respaldo alto, caño 1 pulgada. $ 5.290.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

¡TODAS LAS ALMOHADAS-RESPALDOS CERVICALES Y RESPALDOS PARA CAMA EN CASADICHA!: Tu comodidad, mejor postura y descanso. Almohadas de polyfón. Fibra siliconada. Plumas o resortes. Respaldos cervicales. Anti reflujo y várices. Almohadas para columna cervical. Almohadas específicas para bebé. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 30/11/17

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTOS ONE WAY. Eventos y Soluciones. www.1way.com.uy Cel. 091001106 – 099154187 – 099597939. Vº 30/11/17

Cel. 097437348. Te Hacemos cualquier tipo de Mandados. Mensajería Médica. Vº 30/11/17

SE VENDE: NOTEBOOK DELL INTEL DUAL CORE Nº 3050, CUENTA CON 4 GB DE MEMORIA RAM, 500 GB DISCO DURO INCLUYE WINDOWS 10. (Perfecto estado). Precio: $ 6.000.- Celular 098498776. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para niñera o tareas en supermercado con referencias laborales y carta recomendación. Cel. 098069140. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para doméstica o cuidar niños. Cel. 092237809. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para acompañar y cuidar personas. Cel. 098714390 – 095374959. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra para tareas domésticas con o sin cama, Salto o cualquier otra localidad. Buenas referencias. Cel. 099316504. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sr. para sereno ciudad o campaña. Cel. 093398760. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para doméstica, acompañante, niñera, con cama o retiro, para ciudad, campaña o temporada. Cel. 099404973 – 098776572. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para cobranza después de las 16 horas con experiencia. Cel. 094015621. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacho para pintura, electricidad y tiene cortadora de césped. Cel. 092966239. Vº 30/11/17

SE OFRECE Joven para cuidado de personas mayores a domicilio y para la temporada.Cel 099186289. Vº 30/11/17

SE OFRECE Chofer profesional con buenas referencias para trabajar en Empresas Fúnebres. Llamar al Cel. 092089143. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos o doméstica con buenas referencias. Cel. 098766572 o 099404973. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para acompañar o cuidados en domicilio por la noche, con referencias. Llamar al Cel. 098836720. Vº 30/11/17

SE OFRECE Aux. De Enfermería para acompañante en Sanatorio, Hospital o domicilio. Cel. 092431546 – 098113645. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para cuidado persona 3ª edad o enfermos con entendimiento y buenas referencias. Cel. 098779734. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sr. para sereno ciudad o campaña. Llamar al Cel.093398760. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra para toda tarea, cuidado personas mayores, niñera. Cel 097993404. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para limpiezas, niñera o atención al público. Cel. 091687170. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sr para tractorista. Cel 098318269. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para trabajar en atención al público o venta de ropa. Cel. 092401897. Vº 30/11/17

ME OFREZCO para poda de arbolitos, dispongo de motosierra y tijera de podar. Con experiencia en podas. Llamar al 47321014. Lucas Píriz 235. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra de campaña para trabajo doméstico o cuidar niños con referencias. Cel 091097712. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra para tareas domésticas, con recomendaciones. Cel 099953562. Vº 30/11/17

SE OFRECE Señor para tareas de casero en zona rural o en balnearios (retirado militar), con experiencia de mantenimiento de lugares. Cel 096636593. Vº 30/11/17

SE OFRECE Como chofer personal con o sin coche, viajes o eventos, con experiencia, seriedad, responsable. Cel 097462970 whatsapp. Vº 30/11/17

SE OFRECE Joven responsable con experiencia, para acompañar a personas solas en ciudad, chacras o campaña. Cel 098663947. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para cuidado o limpiezas o niñera. Sólo llamadas. Cel. 093478117. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sr. para realizar tareas de herrería en cualquier parte del país. TEL: 47327629 (Pereira). Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para trabajar en casa de familia, mensual. Cel. 098182578. Vº 30/11/17

SE OFRECE Sra. para doméstica o niñera. Cel. 097586599. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para doméstica o niñera. Con cama. Cel. 092893192. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha mayor de 20 años para limpiezas por la tarde o por la mañana. Tratar: Barrio Uruguay, Francisco Quirós vivienda 11. Flia. Chivel. Cel. 098 769127. Vº 30/11/17

SE OFRECE persona mayor de 50 años para tareas de casero de chalet o casa en temporada de verano, estancia turística o cualquier otro trabajo, puede ir como changa o de continuo. También puede ir con la Sra. Puede trabajar como mucama. Excelentes referencias. Tratar: Florencio Sánchez vivienda 16 Complejo Santa Teresa, Salto Nuevo. Cel. 092176052. Vº 30/11/17

ME OFREZCO para casero o sereno para campaña o ciudad para Salto o Paysandú. Tengo referencias. TEL: 473 31095 – Cel. 099705424. Vº 30/11/17

SE OFRECE CUIDADORA: para el cuidado y/o acompañamiento de personas mayores, con curso de capacitación, INEFOP Salto realizado. Cel. 099488780. Vº 30/11/17

SE OFRECE Muchacha para empleada doméstica con cama o niñera. Cel 092303879. vº 30/11/2017

SE OFRECE Sr para casero o sereno, ciudad o campaña. Cel 098027605. vº 30/11/2017

SE OFRECE Sra para acompañar o cuidar enfermos, muy buenas recomendaciones. Cel 098587028-473 36288. vº 30/11/2017

SE OFRECE Sra para cuidar enfermos o niños, en domicilio o sanatorio. Cel 098857896. vº 30/11/2017

SE OFRECE Sra. para acompañar o cuidar en domicilio por la noche, con referencias. Llamar al Cel. 098836720. Vº30/11/17