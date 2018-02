CASAS

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 01/02/18

SE ALQUILA ALQUILER CENTRO: Casa y Apto 2 dormitorios, ambientes amplios. todo al exterior. Excelente ubicación cerca de Universidades, centro de Salto y todos los servicios. Trato directo. Cel. 098305770. Vº 01/02/18

APARTAMENTOS

SE ALQUILAN 3 APARTAMENTOS, 19 de Abril 1109. SE VENDE Equipo de cámara con puertas y rondanas. Tratar: 19 de Abril 1109. Vº 01/02/18

OPORTUNIDAD ALQUILO APTO. amoblado para 4 estudiantes sexo femenino a 4 cuadras de Facultad de Salto. TEL: 47334021 (Horario de comercio). Vº 01/02/18

CAMIONETAS

TOYOTA D/Cabina 1996 c/chapa Mercosur de Salto, muy buen estado. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984. NO SMS. Vº 01/02/18

BICICLETAS

BICICLETA SCOTT 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 800.- o permuto por Scott M/B talla L, menos valor. 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- BICICLETA GT de ALUMINIO de Ruta talla 58. U$S 370.- TREK 2 Mono Casco. CARBONO incluídos: Mov Cintro. Manillar y P/Silla. Impecable. T/M Ruta. U$S 1.950.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 01/02/18

¡2018 EN CASADICHA!: Regaláte el mejor sommier del mercado. ¿El precio? ¡ME RIO! *Sommier 2 plazas altísima densidad, colchón de espuma ultra firme, manta de pilow viscoelástica, 140 x190x32 cts. alto de colchón + box reforzado, único de 7 puntos de apoyo, altura total 0.72 cts. $ 16.990.- Soporte 120 kilos x persona. *Con tu colchón te descontamos $ 1.500. El saldo lo pagas como quieras. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡OUTLET DE SOFÁS EN CASADICHA! POR RENOVACIÓN DE LÍNEAS: *Sofá 3 cuerpos en Leather Fabric. Tacto cuero, color perla, máximo confort. $ 32.900.- *Sofá 2 cuerpos en Leather Fabric, tacto cuero, color chocolate. $ 26.900.- *Juego sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos color chocolate, Lesther Fabric, tacto cuero. $ 48.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿MUEBLES ADICIONALES DE COCINA? CASADICHA: *Columna auxiliar con ruedas, 1 puerta 4 estantes, 1.41 alto x 0,40 frente x 0,32 de profundidad. Blanco plastificado, ideal cocina o baño. $ 2.790.- *Columna auxiliar 1 puerta, 5 estantes, 1.82 alto x 0,39 frente x 0,38 profundidad, blanco plastificado, ideal baño o cocina. $ 2.990.- *Mueble bajo auxiliar, 1 cajón + 2 puertas 0.74 alto x 0,54 frente x 0,38 profundidad, blanco plastificado, ideal baño o cocina. $ 2.590.- *Mueble bajo auxiliar 2 puertas, 0.76 alto x 0,57 frente x 0,38 profundidad, blanco plastificado $ 2.590.- *Mueble Escobero 2 perchas, 2 estantes, mas espacio, 1.64 alto x 0,43 frente x 0,47 profundidad con ruedas, plastificado. $ 3.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡AGRANDÁ TU LIVING CON CASADICHA!: *Juego Esquinero, tapizado en tela tapicería, lavable, uruguayo, estructura reforzada se arma de 2 lados, derecho o izquierdo. $ 11.990.- *Sofá 3 cuerpos + chaize, importado, tapizado en tela combinado. $ 9.990.- *Juego de living Nacional, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, tapizado en 2 opciones cuerina o tela. $ 6.990.- *Juego de módulos 1ra. calidad, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, tapizado combinado en pana y rústico. $ 6.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿JUEGO DE LIVING EN MADERA? CASADICHA TIENE LO QUE BUSCAS: *Juego de living en madera maciza rústica, tapizado en cuerina o tela, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, modelo liso, respaldos altos. $ 9.980.- *Juego de living en madera maciza torneado, tapizado en tela con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas $ 9.690.- Sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 10.990.- *Juego de living en madera maciza reforzado, modelo X, tapizado en tela rústica, almohadones de 8 botones, extructura reforzada, sofá 2 cuerpos + 2 butacas $ 13.600.- Sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡CUCHETAS Y MARINERAS DE CASADICHA!: *Cuchetas en madera maciza, desarmables, desmontables, abulonadas, baranda 4 escalera, modelos nacionales e importados, torneadas o lisas desde $ 6.590.- *Camas marineras en madera maciza, nacionales o importadas, desarmables y abulonadas desde $ 7.590.- *Sommier marinera importado, colchones de resortes y espuma, 5 modelos, desde $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡2018 LLENO DE SUEÑOS CON CASADICHA!: Sommier importado 2 plazas, 140×190, colchón de espuma firme, densidad media, 20 cts. alto, capitoneado, jacquard, box reforzado, 6 puntos apoyo. $ 8.790.- *Sommier Nacional 2 plazas, 140×190, colchón de espuma, firme densidad, densidad media, 20 cts. alto, capitoneado, jacquard, box reforzado, 7 puntos apoyo. $ 9.990.- *Sommier importado, 2 plazas 140×190, colchón de espuma firme alta densidad, 20 cts. de alto, capitoneado, jacquard, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 10.600.- *Sommier importado, 2 plazas 140×190, colchón de espuma firme, alta densidad, 20 cts. de alto, capitoneado estampado, jacquard, box extra reforzado alto, 7 puntos de apoyo., $ 11.590.- *Sommier importado 2 plazas 140×190, colchón de espuma firme, alta densidad + manta de pilow top. Exclusivo capitoneado, jacquard, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡RESGUARDATE DEL SOL! GAZEBOS DE CASASICHA: *Gazebo importado, estructura de aluminio 3 mt x 3 mt. Lona con filtro UV, prácticos, desarmables. $ 3.790.- *Gazebo importado, estructura de aluminio, 3 mt x 4.50 mt. lona con filtro UV, práctico, desarmable con centro pivotante. $ 5.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿COLCHONES PARA CUNA O PRACTICUNA? CASADICHA TIENE LA MAYOR VARIEDAD EN MEDIDAS, ALTURAS, CALIDAD Y MOTIVOS NENA O VARÓN: Almohadas especiales para bebé comunes, antisofoco, fibra siliconada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿COLCHONES INTERMEDIOS? CASADICHA: Colchón intermedio 1 plaza tapizado en jacquard, 16 cts. soporte 60 kilos. $ 2.695.- *Colchón intermedio 1 plaza capitoneado en algodón, 17 cts. soporte 70 kilos. $ 3.195.- *Colchón intermedio 1 plaza capitoneado en polyester, 20 cts. soporte 65 kilos. $ 3.395.- *Colchón intermedio 2 plazas estampado en polyester, 16 cts. soporte 65 kilos x persona. $ 4.890.- *Colchón intermedio 2 plazas, capitoneado, jacquard, 20 cts, soporte 75 kilos x persona. $ 6.990.- *Colchón intermedio 2 plazas, capitoneado, algodón, 17 cts. soporte 85 kilos x persona. $ 7.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿ROPEROS EN MADERA? ¿PLACARES EN MADERA? CASADICHA: Ropero en cedrillo madera, 2,3 y 4 puertas. *Placares en cedrillo madera, 4,8 y 10 puertas con alzada. *Placard importado madera maciza, puertas corredizas, cajones interiores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿JUEGOS DE COMEDOR? IMPORTADOS EN CASADICHA: Juego de comedor mesa y 4 sillas, en caño de 1 pulgada y simil madera. $ 3.890.- *Juego de comedor mesa y 6 sillas, en caño de 1 pulgada y simil madera. $ 5.990.- *Juego de comedor mesa tapa de vidrio templado + 4 sillas tapizadas. $ 5.790.- *Juego de comedor mesa tapa de vidrio templado + 6 sillas tapizadas. $ 7.790.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡JUEGOS DE JARDÍN EN MADERA O RATTÁN DE CASADICHA!: Juego en madera maciza de teka para exterior o interior, mesa octogonal de 1.20 + 4 sillas, todo plegable. $ 12.990.- *Juego en madera maciza de teka para exterior o interior, mesa rectangular de 1.40×0,80 con centro para sombrilla + 6 sillas, todo plegable. $ 17.990.- *Juego de Rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa + juego de almohadones. $ 9.600.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¿TE VAS DE CAMPING? PASÁ POR CASADICHA: *Catre reposera en hierro y lona, importado. Respaldo reclinable. $ 1.990.- *Catre tijera importado en hierro y lona reforzado, soporte 100 kilos. $ 2.990.- *Catre plegable en aluminio uruguayo, caño 1 pulgada reforzado, soporte 120 kilos. $ 4.490.- *Catre plegable en aluminio uruguayo, caño 1 pulgada reforzado con respaldo y piecera, soporte 130 kilos. $ 6.990.- *Reposera catre con apoya pie en aluminio uruguayo, caño 1 pulgada reforzado, respaldo 5 posiciones, soporte 120 kilos. $ 6.790.- *Mesa plegable en aluminio y cármica, patas plegables 0,70×0,50. $ 1.790.- *Mesa plegable en aluminio y cármica + 4 banquetas, centro para sombrilla 1.20×0.60. $ 3.990.- *Sombrilla 1.80 de diámetro en tela, varios colores. $ 990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡DISFRUTÁ EL VERANO CON CASADICHA!: Hamaca de jardín mediana, estructura en caño reforzado, tapizada en lona rayada, azul-blanco y verde-blanco. Todo desmontable. $ 3.990.- *Hamaca de jardín grande, estructura en caño reforzado de 2 pulgadas de espesor, asiento y respaldo en textilina. Todo desmontable. $ 9.990.- *Banco para jardín en hierro y madera reforzado. $ 3.590.- *Sombrillón estructura de aluminio, mecanismo de apertura de manija, lona lisa o rallada, diámetro 3 mts. $ 3.390.- *Gazebo estructura de caño, fácil de armar, lona de nylon 3×3 mts. $ 1.790.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

¡PARA LA PLAYA O TERMAS! CASADICHA: Sillas y Reposeras en aluminio, uruguayas. Las mejores y mas resistentes, 5 Modelos. Bajas y altas, fijas y con posiciones. *Reposeras de playa importadas, en aluminio, maya en fibra vegetal y goma, inalterables al sol. *Sombrilla 1.80 diámetro, tela varios colores. $ 990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/02/18

SE OFRECE Matrimonio para estancia, para cocinera y casero. Cel. 091775818. Vº 01/02/18

BUSCO TRABAJO: Fijo, soy una mujer seria y responsable. Tengo referencias, disponibilidad horaria y me desempeño bien en tareas comerciales y/o domésticas. Cel. 091400261. Vº 01/02/18

SE OFRECE Albañil, Pintor, Sanitario y Electricista. TEL: 47328208. Cel. 098144261. Vº 01/02/18

SE OFRECE Vendedora de tienda, niñera o acompañando Sra. mayor. TEL: 47342557. Vº 01/02/18

SE OFRECE Niñera disponibilidad de horario, acompañante de Sra. mayor (disponibilidad de horarios). Referencias al 099574709. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. jubilado como chofer con libreta profesional o sereno. Cel. 091775818. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para acompañar o cuidados en domicilio, por la noche, con referencias. Llamar al 098836720. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. para cualquier tipo de tareas. Cel. 099468103. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para acompañante con referencias. Cel. 091900881. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas con cama para Salto o Montevideo o para cuidado de niños y adultos, con referencias. Cel. 092302487.

Vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacho para todo tipo de tareas o para chanchería o granja. Cel. 096334012. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para toda tarea, cocina o acompañante de persona mayor con referencias. Cel. 092793673. Vº 25/01/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o limpiezas. Cel. 098277929. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para toda tarea en campaña. Cel. 091890235. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas de 4 horas. Cel. 096470728. Vº 25/01/18

SE OFRECE Muchacha para trabajar en atención al público en comercio, fiambrería o venta de ropa. Cel. 092401897. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para doméstica con cama. Cel. 091353499. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. jubilado para cuidar chacra o pollería. Cel. 096249825. Vº 01/02/18

SE OFRECE Señora para limpiezas. Cel. 092357612. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos o limpiezas. Cel. 098879842. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, con referencias. Cel. 091720863. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. mayor para cuidar Sra. sola para Montevideo o Punta del Este, con buenas referencias. Llamar al 095568958. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr para Albañilería y Soldadura. Cel. 099454801 – 091639849. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, etc. con referencias. Cel. 096608602. Vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacha de campaña para cuidar niños, personas mayores o limpiezas, con referencias. Cel. 092119025. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. mayor o para limpiezas. Florencio Sánchez 1258 (Salto Nuevo). Cel., 098954039. Vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacha para limpiezas. Cel. 098105020. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. responsable para tareas domésticas, niñera o cuidado de personas, etc. Con referencias. Cel, 096608602. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. para tareas domésticas o limpiezas, con referencias. Cel. 092102089.. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas con referencias. Cel. 098730280. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. responsable para cuidar Sra sola con buenas referencias, para Montevideo o Punta del Este- Llamar al 093624698. Vº 01/02/18

SE OFRECE Matrimonio para estancia, puestos, etc. Cel 098105589. Vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacho para chofer, etc, libreta H,G2,B. Cel 098143146. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra para acompañante o cuidar enfermo, muy buenas recomendaciones. Cel 098587028-473 36268. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. para albañilería y pinturas en general con referencias para ciudad y campaña. Cel. 098654257. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona sola o enfermos, con experiencia. Cel. 091973813. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para cuidado y acompañamiento de personas con curso aprobado de INEFOP. Cel. 098714390 – 095374959. Vº 01/02/18

SE OFRECE parrillero para cumpleaños, despedidas o cualquier evento en general, con referencias. TEL: 47326297 – Cel. 09126 9752. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. de 31 años, asistente personal (cuidados personas con discapacidad), curso aprobado (mediante BPS) certificado, diploma o para niñera, empleada doméstica. Cel. 091784294. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra para tareas domésticas con o sin cama, Salto o cualquier otra localidad. Buenas referencias. Cel. 099316504. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para acompañar o cuidar enfermos. Buenas referencias. TEL. 47336268. Cel. 098587028. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para doméstica, acompañante, niñera, con cama o retiro, para ciudad, campaña o temporada. Cel. 099404973 – 098776572. Vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacho para pintura, electricidad y tiene cortadora de césped. Cel. 092966239. Vº 01/02/18

SE OFRECE Joven para cuidado de personas mayores a domicilio y para la temporada. Cel 099186289. Vº 01/02/18

ME OFREZCO para poda de arbolitos, dispongo de motosierra y tijera de podar. Con experiencia en podas. Llamar al 47321014. Lucas Píriz 235. Vº 01/02/18

SE OFRECE Joven responsable con experiencia, para acompañar a personas solas en ciudad, chacras o campaña. Cel 098663947. Vº 01/02/18

ME OFREZCO para casero o sereno para campaña o ciudad para Salto o Paysandú. Tengo referencias. TEL: 473 31095 – Cel. 0997 05424. Vº 01/02/18

SE OFRECE CUIDADORA: para el cuidado y/o acompañamiento de personas mayores, con curso de capacitación, INEFOP Salto realizado. Cel. 099488780. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. sola para cuidar Sras. Solas o enfermas, tareas domésticas para Montevideo, Salto o cualquier otro departamento con cama o retiro en Salto llamar o sms. Cel. 099761258. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o cuidar persona mayor, por la noche en Hospital o en casa de familia. Cel. 094175584. Vº 01/02/18

SE OFRECE Persona jubilada para tareas de casero, estancia turística, chalet o casa de veraneo en el Sur o el Este, o en cualquier parte del país, puede ser temporada o de continuo, también puede ser para enero o cuidar establecimiento. Solo puede ir con la señora, tiene muy buenas referencias. Tratar calle 7, Bº Villa Sara. Cel 092176052. Vº 01/02/18

SE OFRECE Señora de campaña para limpieza, cuidar niños a personas mayores, con referencias. Cel 091097712. Vº 01/02/18

SE OFRECE Señora para cuidar enfermo en mi casa, cuento con baño privado, coche para sacarlos a pasear y habitación con aire acondicionado, vocación de servicio y buenas referencias. Cel 092155174. vº 01/02/18

SE OFRECE Muchacho para cuidar personas mayores en Salto o Montevideo. Cel. 096142656. Vº 01/02/18

SE OFRECE Peón o casero para campo. Cel. 099636043. Vº 01/02/18

SE OFRECE honorariamente Docente Jubilado para clases de Filosofía, Psicología, Pedagogía, Historia, Idioma Español y Literatura. Tel. 47321287. Cel. 098747785. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para doméstica con referencias. Cel. 091668342. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sr. mayor para pasear mascotas y/o perros. Preferentemente zona centro. TEL: 47321287. Cel. 098747785. Vº 01/02/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos o acompañante de Sra. sola por la tarde o noche. Con referencias. Llamar al whatsapp 092460106. Vº 01/02/18