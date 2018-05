CASAS VENTAS

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. TELEVISOR LEE 32” Nuevito y con la Boleta $ 6.300.- Cel. 099318984 NO SMS Vº 03/05/18

DUEÑO VENDE: Muy buena CASA céntrica (calle 33 – 247). Planta alta: 3 dormitorios y baño, mas importante terraza posterior y terraza al frente con balconada a la calle. Planta baja: con 2 escritorios y sala de espera, gran living comedor, baño principal y espaciosa cocina, pieza y baño de servicio, entrada lateral con espacio cómodo para 4 vehículos, barbacoa, paito y u importante fondo. 099737330 – 099035456. Vº 03/05/18

LOCALES ALQUILERES:

ALQUIL0 ESCRITORIO: con baño privado. Ideal profesionales. Cel. 098167934. Vº 03/05/18

BICICLETAS VENTAS

ANDAR EN BICICLETA, ES SALUDABLE: 25 BICICLETAS usadas muy bien desde, $ 800 a $ 1900.- Para Bicicletas y repuestos nuevos, 1 manillar SPECILIZED M/Bike $ 700.- Juego de cambio y descarrilador Shimano $ 700.- Stein ABR $ 250.- 2 ROSETAS Stein $ 120.- Par de cuernitos $ 190.- 1 horquilla ruta Alu $ 450.- otra de hierro Niq. $ 280.- 1 soporte, descarrilador aluminio $ 100.- 1 inflador corto $ 280.- Zapatillas Diadora M/B 42 con traba $ 1.900.- Cel 099318984 NO SMS. Vº 03/05/18

VARIOS

¡CUCHETAS Y MARINERAS DE CASADICHA!: *Cuchetas en madera maciza, desarmables, desmontables, abulonadas, baranda 4 escalera, modelos nacionales e importados, torneadas o lisas desde $ 6.890.- *Camas marineras en madera maciza, nacionales o importadas, desarmables y abulonadas desde $ 7.990.- *Sommier marinera importado, colchones de resortes y espuma, 5 modelos, desde $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡PARA MAMÁ CON MUCHO AMOR! TE OFRECE CASADICHA: *Sommier QUEEN 1.60×2 nts. Importado, Certificación de calidad ISO 9001, colchón de 25 cts. de alto, extra alta densidad, manta pilow soft de 5 cts, viscoelástica, 2 box, patas en madera de caoba con anti deslizante, soporte 140 kilos x persona, altura total 0.62 cts. Máxima durabilidad, comodidad, calidad. No se deforma, larga duración. U$S 990.- *Sommier QUEEN 1.60 x1,90 Importado Espuma de alta densidad Ultrapedic, 100% poliuretano virgen, densidad 45, colchón 25 cts. con soft pilow viscoelástico, revestido en malla de alta gramatura proporciona alta resistencia, soporte 130 kilos x persona, 2 box altos reforzados, altura total 0.65 cts. $ 19.990.- *Sommier KING 1.80×2 mts. Colchón de 22 cts. de alto + doble manta pilow topp, exclusiva tela y diseño en algodón, 2 box reforzados, patas de madera, 5 años de garantía, soporte 120 kilos por persona, máxima calidad, comodidad y durabilidad, almohadas de obsequio. U$S 1.200.- *Sommier QUEEN 1.60×2 mts. Importado, Certificación ISO 2001, colchón de 35 cts. de alto, resortes pockets independientes, manta pilow en latex natural, aireadores laterales, 2 box altos reforzados, patas de aluminio, soporte 150 kilos por persona, 0,72 cts. de altura total. Máxima calidad, comodidad, confort, durabilidad y duración. U$S 1.750.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡MAMÁ SE MERECE LO MEJOR! CASADICHA LO HACE POSIBLE: *Sommier 2 plazas colchón Importado de espuma alta densidad, capitoneado en algodón, box 6 puntos de apoyo, 2 centrales + respaldo + 2 mesas de luz, 2 cajones y espacio + 2 almohadas con funda. $ 11.990.- ¡SI PAGAS EN EFECTIVO! ACOLCHADO DE OBSEQUIO. *Sommier 2 plazas colchón Importado, espuma alta densidad, capitoneado en algodón, box reforzado, 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 9.890.- ACOLCHADO DE OBSEQUIO. *Sommier 2 plazas colchón espuma alta densidad Importado, capitoneado jacquard, box alto 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 10.990.- ACOLCHADO DE OBSEQUIO. *Sommier 2 plazas Importado, colchón de alta densidad en espuma firme + pilow soft, 25 cts. de alto + box alto, 7 puntos de apoyo, soporte 100 kilos x persona. $ 11.990.- ACOLCHADO DE OBSEQUIO. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿ROPEROS EN MADERA? ¿PLACARES EN MADERA? CASADICHA: Ropero en cedrillo madera, 2,3 y 4 puertas. *Placares en cedrillo madera, 4,8 y 10 puertas con alzada. *Placard importado madera maciza, puertas corredizas, cajones interiores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿JUEGOS DE COMEDOR? IMPORTADOS EN CASADICHA: Juego de comedor mesa y 4 sillas, en caño de 1 pulgada y simil madera. $ 3.990.- *Juego de comedor mesa y 6 sillas, en caño de 1 pulgada y simil madera. $ 5.990.- *Juego de comedor mesa tapa de vidrio templado + 4 sillas tapizadas. $ 5.990.- *Juego de comedor mesa tapa de vidrio templado + 6 sillas tapizadas. $ 7.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿PARA TU LIVING? CASADICHA: *Biombo plegable importado, 4 paños, extructura de metal y rattán natural. $ 2.990.- *Mesas ratonas nacionales e importadas, madera maciza y madera con vidrio, 12 modelos desde $ 2.590.- *Percheros en madera, de pie de 9 a 12 picos, nacionales, lustrados, despojadores, desde percheros $ 2.900.- despojadores $ 2.400.- *Dresuar, mesa de arrime, aparadores, modulares, bibliotecas, todo en madera maciza, línea mexicana. Baúles, puff, bancos materos, sillas matera, silla butaca para bar mexicana. *Rack, TV, modelos mexicanos, color claro y oscuro, en M:D:F y folio laqueado. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿PLACARES BONITOS FUERTES Y BARATOS? EN CASADICHA: Armado en domicilio sin costo, envío sin costo. *Placard 6 puertas + 2 cajones + 2 percheros + 9 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y exterior, fondo de placard entero sin varillas plásticas. Totalmente atornillado, 1,84 alto x 1.84 ancho x 0,49 profundidad, colores blanco, cerejeia y castaño. $ 9.590.- *Placard 6 puertas + 2 cajones+ 3 percheros + 6 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y externo, fondo entero sin varilla, cerradura con pasador en puertas centrales. $ 10.990.- 1,84 alto x 1,84 ancho x0,50 profundidad. *Placard 3 puertas corredizas + 4 cajones + 2 percheros + 8 estantes, 2 mts. alto x 1,80 largo x 0,50 profundidad. $ 10.990.- Color demolición – blanco. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿SOMMIER DE PLAZA Y MEDIA? ¡CASADICHA HACE LA DIFERENCIA!: *Sommier 1.10×190 plaza y media, colchón de espuma firme, importado, capitoneado, jacquard, anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 8.690.- *Sommier 110×190, plaza y media, colchón de espuma firme alta densidad, importado, exclusivo capitoneado en algodón, anti alérgico, ácaros y gérmenes, box 6 puntos de apoyo $ 9.690.- *Sommier 1,20 x 190 plaza y nedia especial, colchón de espuma firme, alta densidad, importado, capitoneado, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box 7 puntos de apoyo, 3 centrales $ 10.890.- *Sommier 110×190 plaza y media, colchón alta densidad + pilow soft, 25 cts. alto, soporte 100 kilos + box 7 puntos de apoyo. $ 10.990.- *Sommier 1.10×1.90 plaza y media, colchón especial de 30 cts. de alto, centro con lámina de madera, capitoneado en algodón, anti ácaros, alérgico y gérmenes, box 6 puntos apoyo, soporte 130 kilos. $ 17.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡RENOVÁ TU COLCHÓN 2 PLAZAS EN CASADICHA!: TU VIEJO COLCHÓN VALE $ 1.000.- Cambiálo por un colchón importado, 32 cts. de alto, extra alta densidad, soporte 120 kilos por lado, pilow visco elástico, capitoneado en algodón anti alérgico, àcaros y bactérias y pagas $ 12.990.- Cómo quieras. Todas las tarjetas o créditos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡PARA ESTE OTOÑO! CASADICHA: *Colchas importadas, variedad de diseños y colores, 1 plaza, 2 y 2 y ½plaza. *Acolchados importados, lisos, reversibles, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Protectores de colchón comunes e impermeables para 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Cubre sommier o base de 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Sábanas en microfibra, polyester y algodón y 100% algodón. *Fundas desmontables con cierre para colchón de 1 y 2 plazas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿BUSCAS CAMAS DE MADERA 2 PLAZAS? CASADICHA TIENE LO QUE QUIERES: *Cama madera maciza desarmable abulonada, parrilla reforzada con pata central, totalmente lustrada, modelo liso. $ 4.980.- *Cama madera maciza desarmable, abulonada, torneada, reforzada, parrilla reforzada, totalmente lustrada, pata central en parrilla. $ 8.990.- *Cama madera maciza, desarmable, abulonada, respaldo alto, reforzada, parrilla gruesa, pata central, lustre PU. $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿PARA TU CAMA? CASADICHA: *Forro en algodón 100% c/cierre, 1, 2, y sommier 2 p. *Protectores de colchón comunes e impermeables, 0,90×190 – 140×190 – 160×2 mt.- 1.80x2mts – 2mts x 2 mts. *Sábanas de abajo elastizadas 100% algodón, 1, 2 y sommier 2 p. VARIEDAD DE COLORES. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡TODOS LOS COLCHONES ESTÁN EN CASADICHA!: *Colchón Económico 1 p. funda de tela, 13 cts. $ 1.695.- *Colchón Económico 1 p. funda de tela, 16 cts. $ 1.890.- *Colchón Interrmedio 1 p. funda jacquard, 16 cts. $ 2.695.- *Colchón Intermedio 1 p. funda jacquard capitoneado, 17 cts. $ 3.190.- *Colchón alta densidad 1 p. funda jacquard capitoneado, 20 cts. $ 3.990.- 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¿PARA LA COCINA? TODO MADERA EN CASADICHA: *Aéreos 2, 3 y 4 puertas madera maciza con y sin vacera. Nacionales e importados, 3 líneas, opción en modelos. *Aparadores y Alacenas nacionales e importadas, de 0.80 – 1.20 – 1.40 – 1.60 y 1.70 de largo, de 1.80 a 2 mts. Alto. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡EN TU DORMITORIO! CASADICHA: Todas las opciones en cómodas y shifonier, 4, 5, 6, 7 cajones, 4 cajones y puerta. 5 cajones y puerta. 5 cajones + doble puerta, colores cerejeia, tabaco, embuia, blanco, blanco tabaco. Todas en M.D.F. plastificadas. No les afecta la humedad. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡RENOVÁ TU LIVING EN CASADICHA!: *Juego Bergere totalmente tapizado en Lino, respaldo capitoneado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas con volado. $ 51.000.- *Juego Bergere totalmente tapizado en pana, respaldo capitoneado, sofá 3 cuerpos + 2 butacas con volado $ 56.000.- *Juego Chesterfield tapizado, capitoneado en micro fibra antigua color chocolate, tacto cuero, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, almohadones rebatibles, patas en caoba. $ 69,000.- *Sofá 3 cuerpos LEATHER FABRIC, tacto cuero, respaldo alto, en colores perla o chocolate. $ 33.900.- 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

¡EN CASADICHA SABEMOS DE COLCHONES!: *Colchón 2 plazas línea Económica 140x190x16 cts. funda de tela $ 3.990.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia 140x190x16 cts. funda en jacquard. $ 4.890.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, importado, capitoneado en jacquard 140x190x17 cts. $ 5.590.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, capitoneado en jacquard 140x190x20 cts. $ 6.600.- 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/05/18

ZULU TAROT. CEL. 096737766. Vº 03/05/18

VENDO. Impresora multifunción Canon Pixma Mp280 $1.200 – LCD James 32” (Sin placa madre) $2.000 – Sommier 2 plazas con respaldo $4.000, sin respaldo $3.000 – Moto Yumbo Dakar Full II $20.000 – Juego de living en cuerina (sofá 3 cuerpos + 2 individuales) $3.000. ENVÍO FOTOS POR WHATSAPP Cel. 098298323. Vº3/5/2018

TRABAJOS

SOLICITADOS:

QUIERES EMPRENDER Y BUSCAS INVERTIR: Se parte de nuestro equipo y genera excelentes ingresos acorde a tu productividad y desarrollo, $ 20.000 – $ 25.000.- y más. Sólo llamadas al 098337325. Vº 03/05/18

OFRECIDOS:

SE OFRECE DOCENTE para clases de informática a adultos. Cel. 098780003. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo, alambrador o casero. Cel. 094179551. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha con experiencia en atención al cliente, limpiezas, fiambrería y panadería. TEL: 47335250 – 091802970. Vº 03/05/18

SE OFRECE empleada para toda tarea, limpiezas y cuidado de enfermos. Cel. 091606526. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sr. para trabajar en Montevideo para cualquier tarea. Cel. 091867729. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidar personas enfermas. Cel. 099869144 (Nibia Olivera). Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. de campaña por la mañana para doméstica, cuidado de niños o persona mayor. Con referencias. Cel. 092119025. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos. Cel. 098376875. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sr. para peón rural con recado y referencias. Cel. 091955153. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para doméstica, nilñera o para comercio. Cel. 091827026. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas domésticas con referencias. Cel. 092409474. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sr. para cualquier tarea o peón de campo con recado. Cel. 091955153. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor por la noche. Cel. 096561514. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas 2 o 3 veces por semana. Cel. 096561514. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas o cuidado de personas mayores. Cel. 097753106. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 096114205. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores o niños o para limpiezas. Cel. 098714390 – 095374959. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para atención al público, niñera o limpiezas, con referencias y experiencia. Cel. 092937912 – 097264961. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho para peón de mecánico, albañil o para poner cielo raso. Cel. 096274080. Vº 03/05/18

SE OFRECE SRA. para acompañar a persona sola o cuidar enfermos con referencias y experiencia. Cel. 098953862. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho para alambrar, tejidos, tractorero con experiencia y referencias. Cel. 098664309 – 099404973. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para cajera o vendedora comercio. Cel. 099404973. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para muchas tareas doméstica y cuidados enfermos con cama o retiro, ciudad o campaña. Cel. 099404973. Vº 03/05/18

SE OFRECE matrimonio recientemente jubilado para trabajar, el como casero de chacra, estancia chica, parquero, sereno o portero, ella como mucama o cocinera. Con muy buenas referencias y experiencia. Cel. 092380647. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho con ganas de trabajar, experiencia comprobable en el rubro gastronómico e industria frigorífica. Cel. 091855144. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola, responsable y con buenas referencias. Cel. 098624677. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas ciudad o campaña. Tratar: Charrúa 1955 (Correa). Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de persona mayor con referencias. TEL: 47323157. Vº 03/05/18

SE OFRECE casero para campaña o jardinero o tambero, con experiencia. Cel. 091261504. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas de limpieza con curso de auxiliar de servicio, buenas referencias o ayudante de cocina. Cel. 091093753. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para trabajar en horario de la mañana de 8 a 12 horas, para limpiezas y atención al público. Cel. 092401897. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho con ganas de trabajar, experiencia comprobable en el Rubro Gastronomía e Industria Frigorífica. Cel. 091855144. Vº 03/05/18

SE OFRECEN Técnicos intaladores autorizados por UTE. Realizamos reparaciones y service. Cel. 098049116 – 098943852. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza, ayudante de cocina, cuidados de enfermos, niñera. Cel. 091716471. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. con cama para persona sola o matrimonio solo, no enfermos para Salto, Montevideo, Concordia. Cel. 098152061 – 098378852. Vº 03/05/18

SE OFRECE SRA. PARA DOMÉSTICA O PARA CUIDAR PERSONA. Cel. 092242450. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. jubilada para campaña de persona mayor, por la mañana o por la tarde o para cocina sencilla. Cel. 097461230. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para mucama, servicio doméstico u otras tareas para Salto o Montevideo o cualquier parte del país. Cel. 092652750. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha responsable para llevar niño/a a la escuela. TEL: 47379525. Cel. 092529446. Vº 03/05/18

SE OFRECE Oficial Finalista, Sanitaria, Electricidad. Incluídos Transporte, Herramientas. Presupuestos sin cargo. HÉCTOR RODRIGO SUÁREZ. Cel. 098352742. Vº 03/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas por hora $ 100.- Con referencias al Cel. 091721907. Llamar al 47323157. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacha para Rubro Comercial. Cel. 098221389. Vº 03/05/18

SE OFRECE muchacho con experiencia para área comercial. Cel. 098221389. Vº 03/05/18

SE OFRECE Pareja, el Sr. para trabajo de campo, la Sra. para cocinera o tareas domésticas, con una niña de 8 años. Cel. 099339841. Vº 03/05/18

SE OFRECE MUCHACHO Responsable para todo tipo de tareas, Albañilería, limpiezas de terrenos. Tratar en Charrúa 1955. TEL: 47323157 – 473 20594. Vº 03/05/18

SE OFRECE CASERO O SERENO para campaña o ciudad. Manejo de tractor. Cel. 099705424. Vº 03/05/18

SE OFRECE MUCHACHA con experiencia en atención al público y cajera. Con referencias. Cel. 097 43 79 20 Vº 03/05/18

SE OFRECE SRA para limpiezas, niñera o cuidar persona mayor. Cel. 099404973 Vº3/5/2018

SE OFRECE SR. para casero. Cel. 096249825 Vº3/5/2018