CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE: Muy buena CASA céntrica (calle 33 – 247). Planta alta: 3 dormitorios y baño, mas importante terraza posterior y terraza al frente con balconada a la calle. Planta baja: con 2 escritorios y sala de espera, gran living comedor, baño principal y espaciosa cocina, pieza y baño de servicio, entrada lateral con espacio cómodo para 4 vehículos, barbacoa, paito y un importante fondo. 099737330 – 099035456. Vº 24/05/18

LOCALES ALQUILERES:

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL: LAVALLEJA 71 con baño privado. Cel. 098710674. Vº 31 /05/18

CAMIONETAS VENTAS:

Para TOYOTA HILUX, 1996 usados. 2 Guardabarros Dros. 1 capó, 1 Radiador. Todos los Faros y Señaleros delanteros y traseros, 4 ruedas 16” sin cámara con cubiertas nuevas. Defensa delantera reforzada. Baca para Utilitario. Cel. 099318984 solo llamadas, no msj. Vº 24/05/18

BICICLETAS VENTAS:

BICICLETAS PROFESIONALES: K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kgs. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 800.- G.T. Agressor 3.0 M/B. Rod. 26” M/bien $ 6.500.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 24/05/18

VARIOS:

¡CUCHETAS Y MARINERAS DE CASADICHA!: *Cuchetas en madera maciza, desarmables, desmontables, abulonadas, baranda 4 escalera, modelos nacionales e importados, torneadas o lisas desde $ 6.890.- *Camas marineras en madera maciza, nacionales o importadas, desarmables y abulonadas desde $ 7.990.- *Sommier marinera importado, colchones de resortes y espuma, 5 modelos, desde $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿ROPEROS EN MADERA? ¿PLACARES EN MADERA? CASADICHA: Ropero en cedrillo madera, 2,3 y 4 puertas. *Placares en cedrillo madera, 4,8 y 10 puertas con alzada. *Placard importado madera maciza, puertas corredizas, cajones interiores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿PARA TU LIVING? CASADICHA: *Biombo plegable importado, 4 paños, extructura de metal y rattán natural. $ 2.990.- *Mesas ratonas nacionales e importadas, madera maciza y madera con vidrio, 12 modelos desde $ 2.590.- *Percheros en madera, de pie de 9 a 12 picos, nacionales, lustrados, despojadores, desde percheros $ 2.900.- despojadores $ 2.400.- *Dresuar, mesa de arrime, aparadores, modulares, bibliotecas, todo en madera maciza, línea mexicana. Baúles, puff, bancos materos, sillas matera, silla butaca para bar mexicana. *Rack, TV, modelos mexicanos, color claro y oscuro, en M:D:F y folio laqueado. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿PLACARES BONITOS FUERTES Y BARATOS? EN CASADICHA: Armado en domicilio sin costo, envío sin costo. *Placard 6 puertas + 2 cajones + 2 percheros + 9 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y exterior, fondo de placard entero sin varillas plásticas. Totalmente atornillado, 1,84 alto x 1.84 ancho x 0,49 profundidad, colores blanco, cerejeia y castaño. $ 9.590.- *Placard 6 puertas + 2 cajones+ 3 percheros + 6 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y externo, fondo entero sin varilla, cerradura con pasador en puertas centrales. $ 10.990.- 1,84 alto x 1,84 ancho x0,50 profundidad. *Placard 3 puertas corredizas + 4 cajones + 2 percheros + 8 estantes, 2 mts. alto x 1,80 largo x 0,50 profundidad. $ 10.990.- Color demolición – blanco. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡PARA ESTE OTOÑO! CASADICHA: *Colchas importadas, variedad de diseños y colores, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Acolchados importados, lisos, reversibles, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Protectores de colchón comunes e impermeables para 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Cubre sommier o base de 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Sábanas en microfibra, polyester y algodón y 100% algodón. *Fundas desmontables con cierre para colchón de 1 y 2 plazas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿PARA TU CAMA? CASADICHA: *Forro en algodón 100% c/cierre, 1, 2, y sommier 2 p. *Protectores de colchón comunes e impermeables, 0,90×190 – 140×190 – 160×2 mt.- 1.80x2mts – 2mts x 2 mts. *Sábanas de abajo elastizadas 100% algodón, 1, 2 y sommier 2 p. VARIEDAD DE COLORES. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿PARA LA COCINA? TODO MADERA EN CASADICHA: *Aéreos 2, 3 y 4 puertas madera maciza con y sin vacera. Nacionales e importados, 3 líneas, opción en modelos. *Aparadores y Alacenas nacionales e importadas, de 0.80 – 1.20 – 1.40 – 1.60 y 1.70 de largo, de 1.80 a 2 mts. Alto. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡EN TU DORMITORIO! CASADICHA: Todas las opciones en cómodas y shifonier, 4, 5, 6, 7 cajones, 4 cajones y puerta. 5 cajones y puerta. 5 cajones + doble puerta, colores cerejeia, tabaco, embuia, blanco, blanco tabaco. Todas en M.D.F. plastificadas. No les afecta la humedad. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡RENOVÁ TU LIVING EN CASADICHA!: *Juego Bergere totalmente tapizado en Lino, respaldo capitoneado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas con volado. $ 51.000.- *Juego Bergere totalmente tapizado en pana, respaldo capitoneado, sofá 3 cuerpos + 2 butacas con volado $ 56.000.- *Juego Chesterfield tapizado, capitoneado en micro fibra antigua color chocolate, tacto cuero, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, almohadones rebatibles, patas en caoba. $ 69,000.- *Sofá 3 cuerpos LEATHER FABRIC, tacto cuero, respaldo alto, en colores perla o chocolate. $ 33.900.- 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡RENOVÁ TU COMEDOR EN CASADICHA!: Amplia línea de Juegos de Comedor, Nacionales e Importados. Mesas rectangulares, redondas y extensibles. Pino Nacional. Pino Elliottis. Cedro. Roble. Roberwood. Juegos mesa tapa vidrio y sillas tapizadas en cuerina. Juegos de 4, 6 y 8 sillas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿BUSCAS 100% CUERO? CASADICHA TIENE CUERO: Juegos de living importados, sin sintético, sin PU, sin Cuerina, sin Recuero. 100% Cuero Vacuno. Certificado Internacional Instructivo de Preservación. Sofás 3+2. Sofás 3 cuerpos solo. Butacas individuales. Opción de modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿TODOS LOS COLCHONES EN UN SOLO LUGAR? CASADICHA: *Colchón 2 plazas línea Economic, 140x190x15, funda de tela. $ 3.990.- *Colchón 2 plazas densidad media, funda jacquard, 140x190x16. $ 4.790.- *Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard. Importado. 140X190x17. $ 5.790.- Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard, 140x190x20. $ 6.990.-Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard 140x190x20. Importado. $ 7.390.- *Colchón 2 plazas extra alta densidad, 32 cts. de alto, 140×190. Manra pilow top. Importado. Soporte 120 kilos x persona. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¿COLCHONES DE RESORTES? CASADICHA TIENE OPCIONES: Líneas Nacionales e Importadas. Resortes Bonell o Pocket. De 1 plaza 0,80 y 0.90. De 2 plazas 140×190. 160X2 mts. Soportes: 80, 100, 120 y 150 kilos. Alturas: 18, 30 y 40 cts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡TODO LIVING EN TELA O CUERINA! TODO CASADICHA: *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 6.990.- Mod. Recto. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 7.990.- Mod. Redondo. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 8.990.- Mod. Respaldo Ancho. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- Mod. Respaldo ancho. Asiento con almohadón con cierre. *Juego de living tela combinada. Lisa y estampada, sofá 3+2 cuerpos. Variedad de diseños. $ 13.990.- *Living Esquinero tapizado en tela, colores granate o gris, Isla desmontable, sofá 5 cuerpos + 1. Respaldos con almohadones. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡COMODIDAD, ESPACIO, CALIDAD! SOMMIER QUEEN DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90 Importado, colchón de Espuma altísima densidad, 25 cts. de alto. Eurotop Soft. 100% Espuma de Polyuretano Virgen revestido en malla de alta gramatura, soporte 150 kilos x persona + box 12 puntos de apoyo. $ 19.900.- *Sommier Queem 160 x 2 mt. Importado. Colchón de espuma altísima densidad, alto soporte, 25 cts. de alto. Eurotop Soft 100% Espuma Polyuretano virgen, tapizado en jacquard con trama de algodón, sistema Turn-Free (No requiere rotación) + 2 box 6 puntos de apoyo con ruedas, tapa entera 100% apoyo de colchón, soporte hasta 160 kilos x persona. $ 30.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡EN ESTE OTOÑO DORMÍ CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas Importado, colchón de Espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos por persona, box capitoneado en algodón, 6 puntos de apoyo, 2 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 9.890.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 90 kilos x persona, box capitoneado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 10.990.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado, jacquard, soporte 100 kilos x persona, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 12.690.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado algodón, soporte 110 kilos por persona, box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 13.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

¡LIVINGS DE MADERA EN CASADICHA!: *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 10.990.- *Juego de living liso madera maciza, respaldo alto, sofá 2 cuerpos + 2 butacas o sofá 3 cuerpos, 2 butacas. $ 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/05/18

VENDO: X – Box 360 con kinect, sensor de movimientos y transformador, dos controles, juegos GTA V 5, FIFA “15”, “16”, “17”, Dragon Ball xenoverse. En buen estado todo. U$S 280.- Y tu Panavox chico, led, pantalla plana. U$S 80.- Cel. 099163741. Vº 24/05/18

TRABAJOS SOLICITADOS:

Le damos la oportunidad a 5 personas que estén dispuestos a Invertir $ 15.800.- y generar el 30% de ganancias, en mercadería de consumo y más comisiones del 10% extra, por Forman Red de Distribuciones en el país y el extranjero. Entrevistas al 098337325 (solo llamadas). Vº 24/05/18

¿TE ALCANZA EL DINERO QUE GANÁS? Esta oportunidad es para tí si eres emprendedora y con aspiraciones de progreso. Ingresos extras mayores a $18.000, $22.000 y $30.000. Te unes a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Entrevistas Cel. 098337325. Vº24/05/18

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE DOCENTE para clases de informática a adultos. Cel. 098780003. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para niñera y limpiezas. Cel. 098890517. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o acompañante de Sra. con cama o con retiro. Cel. 098766572 – 099404973. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidadora en Hospital, Sanatorio o domicilio. Cel. 098857896. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sr. para tareas en campaña. Cel. 092110854. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo o casero. Cel. 091955153. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos. Cel. 098819839. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidado de niños. Cel. 092237809. Vº 24/05/18SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola o cuidado de enfermo o cuidado de un niño para Concordia, Montevideo o Salto. Tengo referencias. Cel. 092460106 – 099071458. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos particulares, limpiezas y niñera. Cel. 091716471. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas de casas y escritorio, con referencias. TEL: 47335250 – 099346034. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacha para todo tipo de tareas con muy buenas referencias actuales. Cel. 098167581. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica. Cel. 098376875. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola con buenas referencias. Cel. 098624677. Vº 24/05/18

SE OFRECE jubilado para cuidar animales en Establecimiento Rural. Cel. 092302494. Vº 24/05/18

SE OFRECE Enfermera para cuidar enfermos en domicilio o sanatorio. Cel. 097647205. Vº 24/05/18

SE OFRECE Peón Rural como casero o peón de campo, alambrador o puestero. Comunicarse al Cel. 098229784 (Vivo en zona rural). Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o acompañante de enfermos. Cel. 098880592. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o acompañar persona mayor con referencias comprobables. Cel. 099225967. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, acompañar Sra. o niñera, con cama o retiro. Cel. 098766572 Rosario. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sr. para trabajos en campaña. Cel. 098880592. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañante de Sra. mayor o limpiezas para Montevideo, con referencias, TEL: 47323157. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidar niños. Cel. 097501363. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas domésticas o cuidar niños. TEL: 47378135. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores o niñera. Cel. 098714390 – 095374959. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 092477495. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidados de enfermos con experiencia particular o para niñera. Cel. 091716471. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas horario por la mañana. Cel. 093872858. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sr. para cuidar casa quinta o chacra. Cel. 096249825. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sr. como chofer con libreta profesional con conocimientos de mecánica, con referencias. Cel. 093487994 – 095844942. Vº 24/05/18

SE OFRECE Casero con referencias para casa quinta. Cel. 091880028. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para trabajo doméstico con buenas referencias. Cel. 098449093 sólo llamadas. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola por la tarde o noche, con referencias o para cuidar niños para Salto, Concordia o Montevideo. Cel. 092460106 o 099071458. Vº 24/05/18

SE OFRECE chico de 17 años, para tareas sencillas. Cel. 092091960. Vº 24/05/18

SE OFRECE matrimonio jubilado para cuidar casa quinta o chacra a cambio de alquiler. Cel. 091051457. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas ciudad o campaña. Tratar: Charrúa 1955 (Correa). Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de persona mayor con referencias. TEL: 47323157. Vº 24/05/18

SE OFRECE casero para campaña o jardinero o tambero, con experiencia. Cel. 091261504. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas de limpieza con curso de auxiliar de servicio, buenas referencias o ayudante de cocina. Cel. 091093753. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacha para trabajar en horario de la mañana de 8 a 12 horas, para limpiezas y atención al público. Cel. 092401897. Vº 24/05/18

SE OFRECE muchacho con ganas de trabajar, experiencia comprobable en el Rubro Gastronomía e Industria Frigorífica. Cel. 091855144. Vº 24/05/18

SE OFRECEN Técnicos instaladores autorizados por UTE. Realizamos reparaciones y service. Cel. 098049116 – 098943852. Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza, ayudante de cocina, cuidados de enfermos, niñera.

Cel. 091716471.

Vº 24/05/18

SE OFRECE Sra para cuidado de enfermos o acompañante de personas mayores, domicilio, hospital, sanatorio. Con experiencia y referencias.

Certificado BPS.

Cel. 091818202 Vº24/05/18