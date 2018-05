CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE: Muy buena CASA céntrica (calle 33 – 247). Planta alta: 3 dormitorios y baño, mas importante terraza posterior y terraza al frente con balconada a la calle. Planta baja: con 2 escritorios y sala de espera, gran living comedor, baño principal y espaciosa cocina, pieza y baño de servicio, entrada lateral con espacio cómodo para 4 vehículos, barbacoa, patio y u importante fondo. 099737330 – 099035456. Vº 31/05/18

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. TELEVISOR LEE 32” Nuevito y con la Boleta $ 6.300.- Cel. 099318984 NO SMS Vº 31/05/18

CASAS ALQUILERES:

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 31/05/18

ESCRITORIO GELÓS. INMOBILIARIA. JULIO DELGADO 32. TEL. 47331647. CEL. 099547927.

CERRO, casa de dos dormitorios, opción tres, living con estufa, cocina, baño, cochera, fondo cerrado, churrasquera, dos piezas al fondo. U$S 90.000.

CERRO, dos casas en un mismo padrón, sobre esquina, zona alta, imperdible negocio. Solo U$S 85.000.

CENTRO, casa tres dorm. Living con estufa, dos baños, fondo, cerca de oficinas y Hospital, Centro Médico, a tres cuadras de Uruguay.

CENTRO. Casa tres dormitorios, living, cocina-comedor, dos baños, garaje, fondo chico cerrado, sobre calle Artigas. Cerca de todo. U$S 240.000

CERRO, casa dos dormitorios, living,cocina, baño, fondo con pieza bien terminada, entrada lateral, U$S 55.000.

CERRO Casa dos dorm. Living-comedor con estufa, baño, entrada lateral, fondo, con todos los servicios, bitumen. U$S60.000.

CASA, Cerro, sobre avda. Camino del Éxodo, cerca de TA-TA, hay que reciclarla, Terreno con una superficie de 500 metros.

Salto Nuevo, casa muy bien de dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo.

Casa en Barrio Cien Manzanas, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo, frente todo con rejas, consulte. VENDO U$S 35.000

SALTO NUEVO, casa dos dormitorios, cocina, baño, fondo chico cerrado en calle Catalán 652.

OFERTA, DOS CASAS EN UN MISMO PADRÓN, LAS DOS CON AGUA, LUZ Y SANEAMIENTO INDEPENDIENTE, SOLO U4S 35.000

Casa modesta con todos los servicios, agua, luz y saneamiento, cocina-living-comedor, baño completo, consulte plan de pagos, una entrega y saldo cuotas a convenir.

Casa en Ramírez 865, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo con churrasquera, lugar alto, U$S 60.000

TERRENOS:

Barrio Dickinson, en esquina, 500 metros superficie, solo U$S 18.000

Muy buen terreno en Unión 2228, bien parejo, lugar muy lindo cerca avda. Precio para vender.

Barrio Artigas, terreno con agua instalada, U$S 8.000 Mitad de entrega y saldo en cuotas, consulte plan de pago.

CHACRA, Chapicuy 19 hectáreas, sobre ruta 3, con casa, agua pozo, luz, en zona muy buena, precio venta U$S 120.000. Negociables, Consultas en nuestra oficina

LOCALES ALQUILERES:

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL: LAVALLEJA 71 con baño privado. Cel. 098710674. Vº 31 /05/18

SE ALQUILA LOCAL en zona Hospital. Cel. 099284837. Vº 31/05/18

CAMIONETAS VENTAS:

TOYOTA D/Cabina 1996 c/chapa Mercosur de Salto. Muy buen estado. VENDO O PERMUTO. Para TOYOTA HILUX, 1996 usados. 2 Guardabarros Dros. 1 capó, 1 Radiador. Todos los Faros y Señaleros delanteros y traseros, 4 ruedas 16” sin cámara con cubiertas nuevas. Defensa delantera reforzada. Baca para Utilitario. Cel. 099318984 solo llamadas, no msj. Vº 31/05/18

BICICLETAS VENTAS:

SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- o permuto por Scott M/B talla L, menos valor. K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kgs. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- G.T. Agressor 3.0 M/B. Rod. 26” M/bien $ 6.500.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 31/05/18

VARIOS:

¿ROPEROS EN MADERA? ¿PLACARES EN MADERA? CASADICHA: Ropero en cedrillo madera, 2,3 y 4 puertas. *Placares en cedrillo madera, 4,8 y 10 puertas con alzada. *Placard importado madera maciza, puertas corredizas, cajones interiores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿PLACARES BONITOS FUERTES Y BARATOS? EN CASADICHA: Armado en domicilio sin costo, envío sin costo. *Placard 6 puertas + 2 cajones + 2 percheros + 9 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y exterior, fondo de placard entero sin varillas plásticas. Totalmente atornillado, 1,84 alto x 1.84 ancho x 0,49 profundidad, colores blanco, cerejeia y castaño. $ 9.990.- *Placard 6 puertas + 2 cajones+ 3 percheros + 6 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y externo, fondo entero sin varilla, cerradura con pasador en puertas centrales. $ 10.990.- 1,84 alto x 1,84 ancho x0,50 profundidad. *Placard 3 puertas corredizas + 4 cajones + 2 percheros + 8 estantes, 2 mts. alto x 1,80 largo x 0,50 profundidad. $ 12.990.- Color demolición – blanco. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡PARA ESTE OTOÑO! CASADICHA: *Colchas importadas, variedad de diseños y colores, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Acolchados importados, lisos, reversibles, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Protectores de colchón comunes e impermeables para 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Cubre sommier o base de 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Sábanas en microfibra, polyester y algodón y 100% algodón. *Fundas desmontables con cierre para colchón de 1 y 2 plazas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿PARA TU CAMA? CASADICHA: *Forro en algodón 100% c/cierre, 1, 2, y sommier 2 p. *Protectores de colchón comunes e impermeables, 0,90×190 – 140×190 – 160×2 mt.- 1.80x2mts – 2mts x 2 mts. *Sábanas de abajo elastizadas 100% algodón, 1, 2 y sommier 2 p. VARIEDAD DE COLORES. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿PARA LA COCINA? TODO MADERA EN CASADICHA: *Aéreos 2, 3 y 4 puertas madera maciza con y sin vacera. Nacionales e importados, 3 líneas, opción en modelos. *Aparadores y Alacenas nacionales e importadas, de 0.80 – 1.20 – 1.40 – 1.60 y 1.70 de largo, de 1.80 a 2 mts. Alto. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡EN TU DORMITORIO! CASADICHA: Todas las opciones en cómodas y shifonier, 4, 5, 6, 7 cajones, 4 cajones y puerta. 5 cajones y puerta. 5 cajones + doble puerta, colores cerejeia, tabaco, embuia, blanco, blanco tabaco. Todas en M.D.F. plastificadas. No les afecta la humedad. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡RENOVÁ TU COMEDOR EN CASADICHA!: Amplia línea de Juegos de Comedor, Nacionales e Importados. Mesas rectangulares, redondas y extensibles. Pino Nacional. Pino Elliottis. Cedro. Roble. Roberwood. Juegos mesa tapa vidrio y sillas tapizadas en cuerina. Juegos de 4, 6 y 8 sillas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿BUSCAS 100% CUERO? CASADICHA TIENE CUERO: Juegos de living importados, sin sintético, sin PU, sin Cuerina, sin Recuero. 100% Cuero Vacuno. Certificado Internacional Instructivo de Preservación. Sofás 3+2. Sofás 3 cuerpos solo. Butacas individuales. Opción de modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿TODOS LOS COLCHONES EN UN SOLO LUGAR? CASADICHA: *Colchón 2 plazas línea Economic, 140x190x15, funda de tela. $ 3.990.- *Colchón 2 plazas densidad media, funda jacquard, 140x190x16. $ 4.790.- *Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard. Importado. 140X190x17. $ 5.990.- Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard, 140x190x20. $ 6.990.-Colchón 2 plazas alta densidad, capitoneado jacquard 140x190x20. Importado. $ 7.990.- *Colchón 2 plazas extra alta densidad, 32 cts. de alto, 140×190. Manta pilow top. Importado. Soporte 120 kilos x persona. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿COLCHONES DE RESORTES? CASADICHA TIENE OPCIONES: Líneas Nacionales e Importadas. Resortes Bonell o Pocket. De 1 plaza 0,80 y 0.90. De 2 plazas 140×190. 160X2 mts. Soportes: 80, 100, 120 y 150 kilos. Alturas: 18, 30 y 40 cts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡TODO LIVING EN TELA O CUERINA! TODO CASADICHA: *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 6.990.- Mod. Recto. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 7.990.- Mod. Redondo. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 8.990.- Mod. Respaldo Ancho. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- Mod. Respaldo ancho. Asiento con almohadón con cierre. *Juego de living tela combinada. Lisa y estampada, sofá 3+2 cuerpos. Variedad de diseños. $ 13.990.- *Living Esquinero tapizado en tela, colores granate o gris, Isla desmontable, sofá 5 cuerpos + 1. Respaldos con almohadones. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡COMODIDAD, ESPACIO, CALIDAD! SOMMIER QUEEN DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90 Importado, colchón de Espuma altísima densidad, 25 cts. de alto. Eurotop Soft. 100% Espuma de Polyuretano Virgen revestido en malla de alta gramatura, soporte 150 kilos x persona + box 12 puntos de apoyo. $ 19.900.- *Sommier Queem 160 x 2 mt. Importado. Colchón de espuma altísima densidad, alto soporte, 25 cts. de alto. Eurotop Soft 100% Espuma Polyuretano virgen, tapizado en jacquard con trama de algodón, sistema Turn-Free (No requiere rotación) + 2 box 6 puntos de apoyo con ruedas, tapa entera 100% apoyo de colchón, soporte hasta 160 kilos x persona. $ 31.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡EN ESTE OTOÑO DORMÍ CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas Importado, colchón de Espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos por persona, box capitoneado en algodón, 6 puntos de apoyo, 2 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 9.980.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 90 kilos x persona, box capitoneado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 11.590.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado, jacquard, soporte 100 kilos x persona, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 12.690.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado algodón, soporte 110 kilos por persona, box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡LIVINGS DE MADERA EN CASADICHA!: *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 10.990.- *Juego de living liso madera maciza, respaldo alto, sofá 2 cuerpos + 2 butacas o sofá 3 cuerpos, 2 butacas. $ 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡PARA DISFRUTAR TU ESTUFA! CASADICHA: Chisperos importados. Hierro forjado doble tejido de acero. Pintura anti temperatura. 5 Modelos. Variedad de medidas. *Juegos de atizadores. Soporte. Palita. Cepillo. Pinza y atizador. 6 Modelos. Hierro forjado. Pintura anti temperatura. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¡MIRÁ ESTE MUNDIAL EN UN RECLINER DE CASADICHA!: Sillones Recliner de 1 cuerpo. Dispositivo de apoya pies lateral. Tapizados en cuerina. Colores Chocolate o Negro. 3 Modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

¿SOMMIER MARINERA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Sommier Marinera. Importados. 5 Modelos. Colchones de resortes o espuma, Capitoneados, jacquard. Motivos estampado. Niño o niña. Procesos anti ácaros, bactérias y gérmenes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 31/05/18

VENDO: X – Box 360 con kinect, sensor de movimientos y transformador, dos controles, juegos GTA V 5, FIFA “15”, “16”, “17”, Dragon Ball xenoverse. En buen estado todo. U$S 280.- Y tu Panavox chico, led, pantalla plana. U$S 80.- Cel. 099163741. Vº 31/05/18

TRABAJOS DEMANDADOS:

NECESITAMOS 4 VENDEDORAS/ES para montar negocio con inversión mínima desde $10.000; trabajo liviano. Excelente productividad y poder ganar desde un 20% hasta 40% de ganancias. Cel. 098337325. SOLO LLAMADAS, NO SMS. Vº31/05/18

OFRECIDOS:

SE OFRECE DOCENTE para clases de informática a adultos. Cel. 098780003. Vº 31/05/18

SE OFRECE SRA para limpiezas o cuidados de enfermos. Cel. 092677625. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para doméstica y demás tareas. Cel. 099404973. Vº 31/05/18

SE OFRECE alambrador y trabajos albañilería. Cel. 099404973. Vº 31/05/18

SE OFRECE SRA. para acompañante con referencias. Entrevista personal. Cel. 098476182. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o acompañante de personas mayores. Cel. 098880592. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo. Cel. 098880592. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas y cuidados de enfermos o niños. Cel. 096126378. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para empleada doméstica o niñera. Cel. 099374675. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. con referencias. Cel. 098654123. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, adultos o limpiezas. Cel. 094791896 (Sandra). Vº 31/05/18

SE OFRECE niñera o empleada doméstica. Cel. 092147886. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas o niñera. Cel. 096505154. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para atención al público, con experiencia, en horarios de la mañana o de 19 hs. en adelante por motivos de estudio. Cel. 096579386. Vº 31/05/18

SE OFRECE niñera, acompañante de Sra. con disponibilidad de horario, doméstica, ciudad y fuera de ciudad. Buena experiencia. Cel. 091753606. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para niñera y limpiezas. Cel. 098890517. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o acompañante de Sra. con cama o con retiro. Cel. 098766572 – 099404973. Vº31/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidadora en Hospital, Sanatorio o domicilio. Cel. 098857896. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. para tareas en campaña. Cel. 092110854. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo o casero. Cel. 091955153. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos. Cel. 098819839. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidado de niños. Cel. 092237809. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola o cuidado de enfermo o cuidado de un niño para Concordia, Montevideo o Salto. Tengo referencias. Cel. 092460106 – 099071458. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos particulares, limpiezas y niñera. Cel. 091716471. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas de casas y escritorio, con referencias. TEL: 47335250 – 099346034. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para todo tipo de tareas con muy buenas referencias actuales. Cel. 098167581. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica. Cel. 098376875. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola con buenas referencias. Cel. 098624677. Vº 31/05/18

SE OFRECE jubilado para cuidar animales en Establecimiento Rural. Cel. 092302494. Vº 31/05/18

SE OFRECE Enfermera para cuidar enfermos en domicilio o sanatorio. Cel. 097647205. Vº 31/05/18

SE OFRECE Peón Rural como casero o peón de campo, alambrador o puestero. Comunicarse al Cel. 098229784 (Vivo en zona rural). Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o acompañante de enfermos. Cel. 098880592. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o acompañar persona mayor con referencias comprobables. Cel. 099225967. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, acompañar Sra. o niñera, con cama o retiro. Cel. 098766572 Rosario. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. para trabajos en campaña. Cel. 098880592. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañante de Sra. mayor o limpiezas para Montevideo, con referencias, TEL: 47323157. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidar niños. Cel. 097501363. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas domésticas o cuidar niños. TEL: 47378135. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores o niñera. Cel. 098714390 – 095374959. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 092477495. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para cuidados de enfermos con experiencia particular o para niñera. Cel. 091716471. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas horario por la mañana. Cel. 093872858. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. para cuidar casa quinta o chacra. Cel. 096249825. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sr. como chofer con libreta profesional con conocimientos de mecánica, con referencias. Cel. 093487994 – 095844942. Vº 31/05/18

SE OFRECE Casero con referencias para casa quinta. Cel. 091880028. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para trabajo doméstico con buenas referencias. Cel. 098449093 sólo llamadas. Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para acompañar Sra. sola por la tarde o noche, con referencias o para cuidar niños para Salto, Concordia o Montevideo. Cel. 092460106 o 099071458. Vº 31/05/18

SE OFRECE chico de 17 años, para tareas sencillas. Cel. 092091960. Vº 31/05/18

SE OFRECE matrimonio jubilado para cuidar casa quinta o chacra a cambio de alquiler. Cel. 091051457. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas ciudad o campaña. Tratar: Charrúa 1955 (Correa). Vº 31/05/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de persona mayor con referencias. TEL: 47323157. Vº 31/05/18

SE OFRECE casero para campaña o jardinero o tambero, con experiencia. Cel. 091261504. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para tareas de limpieza con curso de auxiliar de servicio, buenas referencias o ayudante de cocina. Cel. 091093753. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacha para trabajar en horario de la mañana de 8 a 12 horas, para limpiezas y atención al público. Cel. 092401897. Vº 31/05/18

SE OFRECE muchacho con ganas de trabajar, experiencia comprobable en el Rubro Gastronomía e Industria Frigorífica. Cel. 091855144. Vº 31/05/18

SE OFRECEN Técnicos instaladores autorizados por UTE. Realizamos reparaciones y service. Cel. 098049116 – 098943852. Vº 31/05/18

SE OFRECE señora para limpieza, etc. Buenas referencias. Cel. 096608602. Vº31/05/18