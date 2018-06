CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE: Muy buena CASA céntrica (calle 33 – 247). Planta alta: 3 dormitorios y baño, mas importante terraza posterior y terraza al frente con balconada a la calle. Planta baja: con 2 escritorios y sala de espera, gran living comedor, baño principal y espaciosa cocina, pieza y baño de servicio, entrada lateral con espacio cómodo para 4 vehículos, barbacoa, patio y u importante fondo. 099737330 – 099035456. Vº 28/06/18

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. TELEVISOR LEE 32” Nuevito y con la Boleta $ 6.300.- Cel. 099318984 NO SMS Vº 28/06/18

SE VENDE Excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorguéz. Tratar al Cel. 092306249. SOLO LLAMADAS. Vº28/6/18

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº12/07/18

VENTA CASA ZONA UNIVERSIDAD CALLE RIVERA : 2 dorm. Y demás comodidades fondo amurado con parrillero USD85.000 o entrega USD17.000 + cuotas $13.000 ——— CASA ZONA PARQUE SOLARI LUGAR ALTO buena edificación 2 dorm y demás, garaje , entrada lateral, fondo y retiro frontal USD120.000 Rematador MACHADO DA SILVA machjorge@gmail.com 094907002 Vº28/6/18

VENTA CHACRAS: 12 hás Termas San Nicanor USD40.000 con ocupación saldo cuotas mensuales de USD1.500 —— 5 Hás Termas Daymán USD30.000 de entrega inicial más cuotas de USD1.000 por mes ——— 8 hás Termas Daymán —— 10,6 has a 4 km de intersección rutas 3 y 31 con buena casa, agua, riego, cultivos de uva y citrus, luz USD150.000 consultar facilidades de pago y toma apartamento en Mdeo como parte pago. MACHADO DA SILVA 094907002 Vº 28/6/18

VENTA CAMPOS COSTAS AL LAGO SALTO GRANDE / AGRICOLAS , FRUTÍCOLAS Y GANADEROS : — 544 HÁS suelos mayoría vírgenes CONSULTAR SE RECIBE CAMPO GANADERO COMO PARTE DE PAGO — SE ESCUCHAN PROPUESTAS —— Rematador Machado Da Silva – Gestoría — 094907002 Wpp Vº7/6/18

VENTA CAMPOS AGRÍCOLAS GANADEROS Y FRUTICOLAS….. IDEALES PARA FRACCIONAMIENTOS: EN BELLA UNIÓN … A 130 km de Salto y 4 km del bitumen de Ruta 3 –suelos CONEAT 101 y 82 — Son los campos mas altos de la zona —— dos fracciones linderas a) 141 has con 3 buenas casas, pozo semisurg., luz, posibilidad de riego (Calpica) USD3.600 la há Amplias facilidades de pago — b) 93 hás con represa USD2.000 por há . Facilidades con entrega USD50.000 más cuotas mensuales de USD4.166 — Se reciben inmuebles urbanos en Salto, Mdeo. Y Punta del Este como parte de pago — machjorge@gmail.com 094907002 Wpp – Rdor. Machado Da Silva Vº28/6/18

ESCRITORIO GELÓS INMOBILIARIA JULIO DELGADO 32

TEL. 47331647-099547927

Casa sobre avda. Viera, lugar muy bueno y alto. Cerca cuartel, consulte en nuestra oficina.

Cerro, casa dos dormitorios, opción tres, living con estufa, cocina, baño, cochera, fondo cerrado, churrasquera, dos piezas al fondo. U$S 90.000 CERRO, dos casas en un mismo padrón, sobre esquina, zona alta, imperdible negocio. Solo u$s 85.000

CENTRO, casa tres dorm, living con estufa, dos baños, fondo, cerca de oficinas y Hospital, centro médico, a tres cuadras de Uruguay.

CENTRO. Casa tres dormitorios, living, cocina-comedor, dos baños, garage, fondo chico cerrado, sobre calle Artigas. Cerca de todo. U$S 240.000

Cerro, casa dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo con pieza bien terminada, entrada lateral – U$S 55.000

Cerro, casa dos dorm, living-comedor con estufa, baño, entrada lateral, fondo, con todos los servicios, bitumen, u$s 60.000

CASA, Cerro, sobre avda. Camino del Exodo, cerca TATA, hay que reciclarla. Terreno con una superficie de 500 metros.

Casa en barrio Cien Manzanas, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo, frente todo con rejas, consulte. VENDO U$S 35.000.-

SALTO NUEVO, casa dos dormitorios, cocina, baño, fondo chico cerrado en calle Catalán 652

OFERTA. DOS CASAS EN UN MISMO PADRÓN, LAS DOS CON AGUA, LUZ Y SANEAMIENTO INDEPENDIENTE, SOLO U$S 35,000

Casa en Ramírez 865, dos dormitorios, living, cocina, baño, fondo con churrasquera, lugar alto, U$S 60.000

TERRENOS:

Barrio Dickinson, en esquina, 500 metros superficie, solo U$S 18.000

Muy buen terreno en Unión 2228, bien parejo, lugar muy lindo cerca avda. Precio

para vender.

Barrio Artigas, terreno con agua instalada, u$s 7.000. Mitad de entrega y saldo en cuotas, consulte plan de pago.

CHACRA, Chapicuy 10 hectáreas, sobre ruta 3, con casa, agua pozo, luz, en zona muy buena, precio venta U$S 120.000, Negociables. Consultas en nuestra oficina.-

CASAS ALQUILERES:

Alquilo casa en Industria 1350. Tres dormitorios, living con estufa, baño, cochera y fondo.

Alquilo salón comercial con baño y aire acondicionado, en calle Artigas

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 28/06/18

ALQUILERES :

CASA EN ZONA ESTADIO VISPO MARI CALLE 10 n°827 BIS amplia 3 dorm, fondo, parrillero techado, dep., $10.500 —— CASA APARTAMENTO EN AGRACIADA Y LA VIA : amplia 4 dorm., 1 baño, amplio patio techado y abierto $15.000 094907002 Wpp Av. Barbieri 601 ..MACHADO DA SILVA – Vº28/6/18

ALQUILERES:

SE NECESITA EN ALQUILER GALPÓN AMPLIO — CASA ANTIGUA CON ENTRADA COCHES PARA RECICLAR O PRONTA —— CHACRAS CON EDIFICACIÓN — Rematador Machado Da Silva – Gestoría – 094907002 Wpp machjorge@gmail.com Vº28/6/18

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO APTO. 3 dormitorios, 1 baño, living, comedor, cocina y terraza. Barrio San Martín. Cel. 098116651. Vº 28/06/18

LOCALES ALQUILERES:

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL: LAVALLEJA 71 con baño privado. Cel. 098710674. Vº 28/06/18

CAMIONETAS VENTAS:

PARA AUTOS Y CAMIONETAS: 25 Cubiertas usadas , bien, varias medidas. EQUIPO Mísica con potencia y 2 parlantes 10 pulgadas. Cadena de BATRCO eslabón 15x75mxm3.60 $ 2.300.- GRIFERIA muy ANTIGUA completa de bronce. $ 1.600.- Varias camas de bronce, muy antiguas. Cel. 098318984 NO SMS. Vº 28/06/18

BICICLETAS VENTAS:

SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- o permuto por Scott M/B talla L, menos valor. K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kgs. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- G.T. Agressor 3.0 M/B. Rod. 26” M/bien $ 6.500.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 28/06/18

VARIOS:

¡PARA ESTE OTOÑO! CASADICHA: *Colchas importadas, variedad de diseños y colores, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Acolchados importados, lisos, reversibles, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Protectores de colchón comunes e impermeables para 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Cubre sommier o base de 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Sábanas en microfibra, polyester y algodón y 100% algodón. *Fundas desmontables con cierre para colchón de 1 y 2 plazas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿PARA TU CAMA? CASADICHA: *Forro en algodón 100% c/cierre, 1, 2, y sommier 2 p. *Protectores de colchón comunes e impermeables, 0,90×190 – 140×190 – 160×2 mt.- 1.80x2mts – 2mts x 2 mts. *Sábanas de abajo elastizadas 100% algodón, 1, 2 y sommier 2 p. VARIEDAD DE COLORES. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿PARA LA COCINA? TODO MADERA EN CASADICHA: *Aéreos 2, 3 y 4 puertas madera maciza con y sin vacera. Nacionales e importados, 3 líneas, opción en modelos. *Aparadores y Alacenas nacionales e importadas, de 0.80 – 1.20 – 1.40 – 1.60 y 1.70 de largo, de 1.80 a 2 mts. Alto. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡EN TU DORMITORIO! CASADICHA: Todas las opciones en cómodas y shifonier, 4, 5, 6, 7 cajones, 4 cajones y puerta. 5 cajones y puerta. 5 cajones + doble puerta, colores cerejeia, tabaco, embuia, blanco, blanco tabaco. Todas en M.D.F. plastificadas. No les afecta la humedad. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 2806/18

¡RENOVÁ TU COMEDOR EN CASADICHA!: Amplia línea de Juegos de Comedor, Nacionales e Importados. Mesas rectangulares, redondas y extensibles. Pino Nacional. Pino Elliottis. Cedro. Roble. Roberwood. Juegos mesa tapa vidrio y sillas tapizadas en cuerina. Juegos de 4, 6 y 8 sillas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿COLCHONES DE RESORTES? CASADICHA TIENE OPCIONES: Líneas Nacionales e Importadas. Resortes Bonell o Pocket. De 1 plaza 0,80 y 0.90. De 2 plazas 140×190. 160X2 mts. Soportes: 80, 100, 120 y 150 kilos. Alturas: 18, 30 y 40 cts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡TODO LIVING EN TELA O CUERINA! TODO CASADICHA: *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 6.990.- Mod. Recto. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 7.990.- Mod. Redondo. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 8.990.- Mod. Respaldo Ancho. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- Mod. Respaldo ancho. Asiento con almohadón con cierre. *Juego de living tela combinada. Lisa y estampada, sofá 3+2 cuerpos. Variedad de diseños. $ 13.990.- *Living Esquinero tapizado en tela, colores granate o gris, Isla desmontable, sofá 5 cuerpos + 1. Respaldos con almohadones. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡COMODIDAD, ESPACIO, CALIDAD! SOMMIER QUEEN DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90 Importado, colchón de Espuma altísima densidad, 25 cts. de alto. Eurotop Soft. 100% Espuma de Polyuretano Virgen revestido en malla de alta gramatura, soporte 150 kilos x persona + box 12 puntos de apoyo. $ 19.900.- *Sommier Queem 160 x 2 mt. Importado. Colchón de espuma altísima densidad, alto soporte, 25 cts. de alto. Eurotop Soft 100% Espuma Polyuretano virgen, tapizado en jacquard con trama de algodón, sistema Turn-Free (No requiere rotación) + 2 box 6 puntos de apoyo con ruedas, tapa entera 100% apoyo de colchón, soporte hasta 160 kilos x persona. $ 32.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡EN ESTE OTOÑO DORMÍ CON CASADICHA!: *Sommier 2 plazas Importado, colchón de Espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos por persona, box capitoneado en algodón, 6 puntos de apoyo, 2 centrales, $ 10.580.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad de 20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 90 kilos x persona, box capitoneado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 12.590.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado, jacquard, soporte 100 kilos x persona, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 13.990.- *Sommier 2 plazas Importado, colchón de espuma alta densidad + pilow top soft, 25 cts. capitoneado algodón, soporte 110 kilos por persona, box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales + 2 almohadas obsequio. $ 14.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡LIVINGS DE MADERA EN CASADICHA!: *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 10.990.- *Juego de living liso madera maciza, respaldo alto, sofá 2 cuerpos + 2 butacas o sofá 3 cuerpos, 2 butacas. $ 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡PARA DISFRUTAR TU ESTUFA! CASADICHA: Chisperos importados. Hierro forjado doble tejido de acero. Pintura anti temperatura. 5 Modelos. Variedad de medidas. *Juegos de atizadores. Soporte. Palita. Cepillo. Pinza y atizador. 6 Modelos. Hierro forjado. Pintura anti temperatura. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡MIRÁ ESTE MUNDIAL EN UN RECLINER DE CASADICHA!: Sillones Recliner de 1 cuerpo. Dispositivo de apoya pies lateral. Tapizados en cuerina. Colores Chocolate o Negro. 3 Modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿SOMMIER MARINERA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Sommier Marinera. Importados. 5 Modelos. Colchones de resortes o espuma, Capitoneados, jacquard. Motivos estampado. Niño o niña. Procesos anti ácaros, bactérias y gérmenes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡DISFRUTÁ DEL CONFORT, CALIDAD, ESTILO Y DISEÑO! JUEGOS DE LIVING 100% CUERO DE CASADICHA: Llegó nueva importación, diseño y modelo exclusivo, sofás 3+2 cuerpos, colores, perla, avellana, negro y chocolate, totalmente cuero vacuno, sin partes en PU ni sintético, Certificado de origen de importación. Garantía 1 año en estructura de madera, manual de fábrica para mantenimiento del cuero, Certificación ISO 7550 9001 de calidad. Opciones en 2+2 y 3+3 ó sofás solo 3 cuerpos y 2 cuerpos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡SUMATE A PLAN RECAMBIO CON CASADICHA!: ¡TU VIEJO COLCHÓN VALE $ 1.000.- Y llevate un super colchón Importado de 30 cts. de alto, pilow top soft, soporte 120 kilos por persona, espuma virgen de alta densidad, 140×190, larga vida a tu inversión, mayor comodidad y confort. Pagas solo $ 14.990.- Todas las tarjetas o créditos en todos los planes y cuotas ¡AHORA O NUNCA! 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿POCO ESPACIO? ROPEROS DE CASADICHA: *Ropero 2 puertas corrediza, placa 15 milímetros, atornillado, 5 estantes + colgador, color tabaco. $ 4.990.- *Ropero 2 puertas corrediza + 2 cajones placa 15 milímetros, atornillado, 6 estantes + colgador, colores blanco o tabaco, riel de aluminio. $ 5.690.- *Ropero 3 puertas + 2 cajones, placa 15 ml. atornillado, 4 estantes + colgador, riel de metal. $ 4.390.- *Ropero 2 puertas con llave y pasador, 2 cajones, atornillado, riel de metal, colores tabaco y cerejeia. $ 4.990.- Totalmente plastificados. Fondos enteros. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¡IMPERDIBLE! ¡QUE NO SE TE ESCAPE! CASADICHA TE LO HACE POSIBLE: *Cucheta madera maciza. Nacional. Desarmable, abulonada, baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas. Modelo liso. $ 11.400.- *Cucheta madera maciza, torneada, nacional, desarmable, desmontable, abulonada, baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas. $ 12.700.- *Cucheta madera maciza, importada, pino Elliottis, desmontable, desarmable, abulonada, doble baranda en cama superior, escalera + 2 colchones 16 cts. + 2 almohadas obsequio. $ 14.990.- *Cama Marinera, madera maciza, nacional, desarmable, abulonada, segunda cama con ruedas y patas rebatibles, respaldo desmontable en cama superior + colchón de 16 cts. + colchón de 13 cts. + 2 almohadas de obsequio. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

¿EN TU DORMITORIO? CASADICHA: *Placard Nacional, madera maciza, pino y cedrillo, 1.10 ancho x 2.20 alto x 0,55 profundidad. Alzada 2 puertas + 2 puertas, 5 estantes + colgador $ 19.690.- *Placard Nacional, madera maciza, pino y cedrillo, 1.60 ancho x 2.20 alto x 0.55 profundidad, alzada 4 puertas + 4 puertas, 5 estantes + colgador. $ 24.990.- *Placard Nacional, madera maciza, pino y cedrillo, 2 mts. ancho x 2.20 alto x 0,55 profundidad, alzada 5 puertas + 5 puertas, 9 estantes + colgador. $ 28.990.- *Placard Importado, madera m,aciza, 3 puertas corrediza, 2 colgadores, 6 estantes, 3 cajones interiores, rieles de aluminio, línea finísima, 1.80 de ancho x 2.04 alto x 0,59 profundidad. $ 41.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 28/06/18

ALQUILER DE VESTIDOS DE NOVIAS, QUINCEAÑERAS Y TRAJES. TEL: 47326897.

CEL: 094297802. Vº 28/06/18

OFRECIDOS:

SE OFRECE DOCENTE para clases de informática a adultos. Cel. 098780003. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas. Cel. 098468131. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para doméstica. Cel. 097382495. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para cuidado o limpiezas. Cel. 097753106. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o niñera en ciudad. Cel. 098880592. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo. Cel. 098880592. Vº 28/06/18

SE OFRECE ayudante de panadero. Cel. 092488441. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. con disponibilidad de horarios para acompañante de Sra. sola, día o noche, niñera con referencias. Cel. 091753606. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas, oficinas, 130 pesos la hora, horario a convenir. Cel. 091985528. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas por la mañana. Cel. 098724079. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, doméstica, cuidado de persona mayor o niñera con cama o con retiro. Cel. 099404973. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para cuidar niños con referencias. TEL: 47379195. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacho para ayudante de panadería, casero o carpintería con diploma con referencias. Cel. 097400129. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para doméstica. . Cel. 091269652. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor o niñera, con referencias. Cel.092179569. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. con cama para Sra. sola o matrimonio solo para Salto, Montevideo o Concordia, no enfermos. Tratar: Cel. 099730516 – 098378852. Vº 28/06/18

ENFERMERA SE OFRECE para cuidar enfermos en Hospital, Sanatorios o casa de familia, con cursos de adulto mayor. Tratar con Patricia Darreche. Cel. 091734636. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacho para cuidados de enfermos. Cel. 094932751. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacho para cualquier tipo de tareas para Salto o Montevideo. Cel. 091867729. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cocinera con experiencia y referencias. Cel. 098297376. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cuareim y Larrañaga. Cel. 094554667. Vº 28/06/18

SE OFRECE Niñera, Mucama, Acompañante de mayores con disponibilidad de horarios, fuera de la ciudad, con referencias. Cel. 091753606. Vº 28/06/18

SE OFRECE ama de casa sin referencias para cocina sencilla. Cel. 098473138. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sr. para sereno, ayudante de panadero o albañíl. Cel. 092949843. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para cualquier tarea de buena presencia con estudios terciarios, responsable. Cel. 098456515. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para acompañante de Sra. mayor o cuidado de niños en Salto o Montevideo. Cel. 091087949. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera o cuidado de persona mayor, con referencias. Cel. 091479608. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para cuidados de enfermos o persona mayor, con experiencia. Cel. 091973813. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas en horario de tarde o noche, con referencias. Cel. 096928531. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas de familia u hoteles. Cel. 098590663. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina con experiencia y referencias. Cel. 098346975. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas o niñera. Cel. 096108244. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sr. para tareas varias en chacras, casa quinta, como jardinero, tractorisra, peón, con buenas referencias. Cel. 091748778. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para niñera, cuidados de personas mayores a domicilio o ayudante de peluquería. Cel. 091716471. Vº 29/06/18

SE OFRECE Sr. con experiencia en cuidado de casas y comercios, buenas referencias. Cel. 092140919. Vº 28/06/18

SE OFRECE Chica para el cuidado de personas mayores y niños con discapacidad con referencias. Cel. 098387602. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. joven para tareas domésticas, limpiezas por hora o por día. Tiene muy buenas referencias. Cel. 091352886. Vº 28/06/18

SE OFRECE Matrimonio para trabajos de caseros estancia turística o parqueros, cuidar casas de veraneo o chalet en cualquier parte del país, caseros en chacra o estancia chica con mucha experiencia como caseros. Vamos a cualquier parte del país inclusive a Argentina. Contamos con muy buenas referencias y experiencia.

Cel. 092380647. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, adultos o limpiezas. Cel. 094791896 (Sandra). Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para atención al público, con experiencia, en horarios de la mañana o de 19 hs. en adelante por motivos de estudio. Cel. 096579386. Vº 28/06/18

SE OFRECE niñera, acompañante de Sra. con disponibilidad de horario, doméstica, ciudad y fuera de ciudad. Buena experiencia. Cel. 091753606. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o acompañante de Sra. con cama o con retiro. Cel. 098766572 – 099404973. Vº28/06/18

SE OFRECE Sr. para limpiezas de terrenos o sereno. Cel. 094015621. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños. Cel. 094181946. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas. Cel. 099778367. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sr. para sereno o ayudante de panadero o cuidar enfermos. Cel. 092949843. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. responsable para trabajar en cuidado de personas de 3ª edad, limpiezas, cocina, con retiro o con cama, con referencias. Cel. 096979510. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para acompañar o cuidar enfermos con experiencia y referencias. Cel. 098953862. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidado de enfermos, sin límite de horario. Cel. 096081271. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas. Cel. 098682452. Vº 28/06/18

SE OFRECE enfermera para cuidar enfermos en hospital, sanatorios o domicilio. Cel. 097647205 – 092536387. Vº 28/06/18

SE OFRECE muchacha para niñera, limpiezas o atención al público. Cel. 096108244. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas de limpieza. Cel. 098246678. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para cuidado de señora. Cel. 098376875. Vº 28/06/18

SE OFRECE Joven especializado en tareas metalúrgicas con diploma para todo tipo de tareas. Cel. 091293368. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra para cuidar o acompañar persona. Con curriculum de enfermera y referencias. Cel. 093 590 124. Vº28/6/18

SE OFRECE Sra para limpiezas con referencias, ayudante de cocina o cuidado de enfermos. Tel. 473 35250 – Cel. 099346034. Vº28/6/18