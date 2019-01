CASAS VENTAS

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS Vº 03/01/2019

VENTA 2631 m2 c/537 m2 Edif. Asencio 480, 1230 m2 Reyles y Brasil. Jorge Machado Da Silva. machjorge@gmail.com Cel. 094907002. Vº03/01/2019

CASA ZONA SALADERO p/reciclar, amplio terreno 18×36, cat. H. de castagno y O. Lanza. U$S 50.000.- Jorge Machado Da Silva. Agraciada 460. 094907002 Wpp. Atiende a toda hora. Vº 03/01/2019

Jorge Machado Da Silva: CASA A. Latorre, 3 dormitorios, local, com. Gge. U$S 70.000.- Rebajada. Tratar: Agraciada 1460. 094907002. Vº 03/01/2019.

VENDO CASA NUEVA: Ciudad Bella Unión o Permuta por Casa Salto, 3 dorm. Gge 3 autos, jardín, fondo. Amplia ent. Lateral. U$S 70.000.- Jorge Machado Da Silva 094907002. Vº 03 /01/2019

VENDO CASA en Camino del Exódo y Apolón. Entrega y saldo en 6 años. Solo llamadas. Cel. 099314217. Vº 03/01/2018

VENDO CASA pleno centro, estilo colonial, impecable. 3 dormitorios, 2 baños, escritorio independiente, living con estufa, 2 comedores, garaje con lavadero, apartamento completo en planta alta, sub suelo 3 ambientes con estufa, fondo con parrillero y jardín. Cel. 099733889 – 092419617. Vº 03/01/2019

CASAS ALQUILERES

CASTRO & MEIRELLES Negocios Inmobiliarios ALQUILA: Excelente ubicación, cerca de la Universidad, 1 dormitorio, baño, living comedor, cocina, demás servicios comunes. (Oportunidad por traspaso de alquiler). DIEGO LAMAS 2090 $ 15.000.- con posibilidad de Venta. Por pedidos concretos se necesita casas para alquilar y terrenos para vender. Vº 203/01/2019

PARA TEMPORADA O PERMANENTE SE ALQUILA CASA, Zona Este. NUEVA con 2 dormitorios, entrada de coche y fondo. Tratar al Cel. 092514637 – 092070245. Vº 03/01/2019

ALQUILO SIN GARANTIA: Y con referencias, 3 habitaciones, baño, patio interior en proximidades a Patulé y 18 de Julio. $ 7.000.- Incluye Agua y Luz. 094907002 Wpp. Vº 03/01/2019

ALQUILO CHALET Shopping Salto, 5 dormitorios, pozo s.s. ent. coches a fondo, confort, 3 baños. Jorge Machadp Da Silva Inmobiliaria. Remates. Servicios. Agraciada 1460. 094907002 Wpp Vº 03/01/2019

ALQUILO: Trato Directo: 099736200 MONOAMBIENTE. Apartamento con balcón. Cervantes y 18 de Julio. Garantía: ANDA ó PORTO SEGUROS. $ 8.500.- Vº 03/01/2019

ALQUILO: Local / Galpón. Con entrepiso de hormigón. Superficie total 476m2. Artigas 1707 (casi W. Beltrán). Cel. 099734 302. Vº 03/01/2019

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 03/01/2019

APARTAMENTOS VENTAS:

VENDO APTO. En Barrio San Martín, planta baja, 2 dormitorios. Excelente estado y ubicación, con cerramiento. U$S 80.000.- o PERMUTO por Apto. En Montevideo en iguales condiciones. (Cordón, Palermo, Centro y Tres Cruces). Tratar al 099163741 – 099478502. Vº 03/01/2019

VENDO APTO. En Obra Torre en Viera casi Agraciada. Consultar Agraciada 1460. 094907002. Jorge Machado Da Silva. Vº 03/01/2019

ALQUILERES:

ALQUILO APARTAMENTO de 2 dormitorios, céntrico. Sarandí 305. Gran terraza. $ 12.500.- Cel. 099227382. Vº03/01/2019

ALQUILO APTO. En Edificio San Martín Block C-3, 1er piso, 3 dormitorios y demás comodidades. TEL: 47333297. Cel. 098161876. Vº03/01/2019

ALQUILER O VENTA APTO. SAN MARTIN: 2 dormitorios $ 9.000.- o VentaU$S 70.000.- c/entrega U$S 20.000.- + cuotas $ 12.500.- Bancarias. Horge Machado Da Silva. Agraciada 1460. Salto. Wpp Atiende a toda hora. 094907002 Vº 03/01/2019

TERRENOS VENTAS:

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº 03/01/2019

EN BELLA UNION TERRENO, ideal para comercio, residencia, sobre Ruta, 600 m2. Amplio frente. U$S 52.000.- Jorge Machado Da Silva. 094907002 Wpp. Agraciada 1460 Salto. Vº 27/12/18

VENDO GRAN TERRENO 1300 m2 con construcciones, 36 m. de frente a Catalina H. de Castagno 1452 y Orestes Lanza, 2 casas, piscina. Total U$S 100.000.- Jorge Machado Da Silva. Opción Venta por separado en 2 padrones. Consultar. 094907002. Agraciada 1460. Vº03/01/2019

VENDO CAMPO 93 Hás. Bella Unión, opción mayor área, agrícola. Riego. 1.233 Hás. Costas al lago. Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460 Salto. machjorge@gmail.com Vº03/01/2019

VENDO 10 TERRENOS P. Del Diablo Manzana 88 de 600 m² y 510 m², a 7 cuadras de la Playa, luz y pozo semisurgente. U$S 38.000.- y U$S 25.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº03/01/2019

POR VIAJE VENDO TERRENO de 300 m² con Galpón de chapa /7×5.50). Platea de madera para futura Casa pre fabricada. UTE. OSE y Cámara séptica. Contacto: 099751976 (Llamadas). Vº03/01/2019

VENDO TERRENO en Arenitas Blancas, 416 m², calle Guayacán. Terreno alto y seco. Contribución al día. U$S 17.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 03/01/2019

CHACRAS VENTAS:

CHACRAS: Jorge Machado Da Silva VENDE 20 Hás. Colonia 18 c/ mas de 900 m2. Edificados, 2 excelentes Casas + Galpón. Otra 21 Hás c/2 casas, otra 10 Hás con casa. U$S 130.000.- Wpp 094907002 Miembro ANRTCI Vº 03/01/2019

CAMIONETAS VENTAS:

CHEVROLET S 10 turbo, Diesel 1997. Vidrios y Espejos eléctricos. U$S 10.500.- D/CABINA. RENAULT 4 L: Cubiertas Y Tapizado Nuevos. Tren dro. C/freno de disco $ 55.000.- al día. PEUGEOT 403 año 1959 al día con algún detalle $ 25.000.- 2 Bicicletas INGLESAS de paseo Freno a varillas c/parrilla, Faro, timbre e inflador: la de Hombre $ 8.500.- y la de Dama $ 6.500.- Cel. 098318984 NO SMS. Vº 03/01/2019

USADOS PARA TOYOTA Hilux 1996 todos los faros $ 1.100.- Capó y 1 Guardabarros $ 1.400.- Defensa $ 5.000.- Para TOYOTA Corolla 1987. Faros $ 1.000.- TAPA Cilindros NISSAN Nueva sin uso $ 10.000.- Baca para Utilitario para llevar Escaleras. $ 900.- 4 BARREROS orig. de Toyota Corolla 1993 sin usar $ 2.000.- NO SMS. Cel. 099318984. Vº 03/01/2019

BICICLETAS VENTAS:

20 BICICLETAS usadas de hombre, de Dama y para niños. Varios tamaños. SCOTT: M. Bay y de RUTA. 2 INGLESAS de paseo. Freno a Varilla, 1 de honbre y otra SAMA. VENDO. Cel. 099318984 No SMS. Vº 03/01/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY Desde este SÁBADO los esperamos de 8 a 12.30 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡PLANCHAS DE POLYFÓN PARA ALMOHADONES EN CASADICHA!

Plancha standart de 1-2-3, 10-5-8-4y 10ctms de alto 140×190

Plancha alta densidad- 3-5-7 y 10 cmts de alto 140×190

Polyfón picado virgen para relleno, bolsa 1 kg, aproximado o bolsa a granel de 5 kg en adelante. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 3/1/19

¿CAMAS 1 PLAZA?CASADICHA ES LA OPCIÓN

Cama en madera maciza-mod liso-cabecera alta- desarmable a tornillada $3290

Cama en madera maciza-mod liso- cabecera alta-desarmable abulonada parrilla reforzada $3990

Cama en madera naciza torneada mod. provenzal-desarmable abulonada $ 4590

Cama en madera maciza respaldo alto-piecera y cabecera torneada, parrila reforzada-abulonada, lustre claro u oscuro $ 7400. 1º de mayo 308casi Agraciada Tel 473 36458. Vº 3/1/19

¡SOMIER, PLAZA ½ TENEMOS LO QUE BUSSCAS!

Sommier 110x190x20 cmts. Colchón alta densidad, soporte 75 kilos- capitoneado jackard, bok 6 puntos apoyo $ 9980

Sommier 110x190x20 ctms, colchón alta densidad, soporte 80 kilos-capitoneado algodón-box 6 puntos apoyo $ 10980

Sommier120x185x20 ctms colchón alta densidad-soporte 85 kilos- capitoneado jackard-box 7 puntos de apoyo $12990

Sommier 110x190x25 ctms colchón ultrapé dico, pilow soft-capitoneado en maya algodón-soporte 110 kilos-box 7 puntos apoyo413990. 1º de mayo 308, casi Agraciada.Tel 473 36458. Vº 3/1/19

¡LOS REYES ESTÁN EN CASADICHA!

Cucheta en madera maciza desarmable abulonada+ baranda y escalera+2 colchones + 2 almohadas $11290

Cucheta en madera maciza desarmable desmontable abulonada-torneada baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas $12990

Cucheta en madera maciza-pino ELLIOTIS importada desarmable-desmontable abulonada, cama superior con doble baranda y escalera + 2 colchones $14990

Cama marinera en madera maciza desarmable abulonada, baranda de respaldo en cama superior( para convertir en sofá), cama inferior con ruedas+ patas plegables8para convertir en cama de 2 plazas)+ 2 colchones+2 almohadas$11990

¡SOMMIER INFANTIL PARA LOS REYES DE CASADICHA!

Sommier infantil-Ben diez, colchón 20 cmts de alto-box reforzado 6 puntos de apoyo $6790

Sommier infantil-Minions-colchón 20 ctms de alto-box reforzado 6 puntos de apoyo$6790

Sommier infantil Minnie, colchón 20 ctms de alto-box reforzado 6 puntos de apoyo $6790. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 3/1/19

¡PARA LOS REYES DE CASADICHA!

Colchón standart 1 plaza funda de tela, 13 ctms de alto $2150, 16 ctms de alto$2530

Colchón intermedio soporte 50 kilos funda jackard 1 plaza 16 ctms de alto$3390

Colchón intermedio –soporte 60 kilos capitoneado algodón 1 plaza 16 ctms de alto $4100

Colchón intermedio soporte 70 kilos capitoneado jackard 1 plaza 17 ctms $4490. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 3/1/19

¡PARA LOS REYES DE CASADICHA!

Colchón alta densidad, importado- capitoneado jackard, soporte 75-80 kilos 1 plaza 16 ctms $4690

Colchón alta densidad-importado capitoneado jackard- soporte 75-80 kilos 1 plaza 20 ctms $5200

Colchón alta densidad-importado-capitoneado jackard-soporte 86 kilos 1 plaza 20 ctms$5590

Colchón alta densidad nacional-capitoneado jackard soporte 85-90 kilos 1 pla<a 20 ctms $6390

Colchón alta densidad Ncional-capitoneado jackard-soporte 90-95 kilos 1 plaza 20 ctms $ 7890. 1º de mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 3/1/19

¡FELIZ AÑO 2019! DE LA FAMILIA CASADICHA. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 3.990. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 5.490.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 6.990.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 8.190.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.690.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.190.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x20 cts. capitoneado, algodón, soporte 95 kilos x persona. $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¿VERANO? ¡VIVÍLO CON CASADICHA!: Sillas plegables en aluminio o hierro. Reposeras plegables en aluminio o hierro. Catres en aluminio o hierro. Reposera catre en aluminio. Mesas plegables en aluminio rapa cármica. Mesa plegable en aluminio con banquetas. PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡EL JARDIN LLEGÓ A TU CASA CASADICHA: Juego de Rattán sintético, 2 butacas c/ posabrazos y almhoadón+ mesita con vidrio$8390. Juego de Rattán sintético sofá 2 cuerpos+2 butacas+almhoadones + mesa, mod cerrado $11390 . Juego en Rattán sintético sofá 2 cuerpos+2 butacas+almohadones+ mesa, mod cerrado$12390. Juego en Rattán plástico, mod tipo poltrona, respaldo alto, estructura en caño acerado, sofá 2 cuerpos+2 butacas+almohadones+mesa. Todo en color gris cemento $24300 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡DISFRUTÁ ESTA PRIMAVERA CON CASADICHA!: *Catres plegables en hierro y lona con respaldo regulable. $ 2.290.- *Catre plegable en hierro tipo tijera, lona reforzada de tela. $ 3.290.- *Catre en aluminio uruguayo , reforzado, cintas recambiables. $ 4.500.- *Catre en aluminio uruguayo, reforzado con respaldo y piecera, cintas recambiables. $ 7.300.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº03/01/2019

¡CUIDATE DEL SOL! SOMBRILLAS Y SOMBRILLONES DE CASADICHA: *Sombrilla de playa, 1.80 diámetro, colores verde, azul, blanco, filtro UV $ 1.090.- *Sombrillón en tela, colores azul, blanco, beige, 3.6 mts. Diámetro, estructura madera, apertura roldana y piola. $ 3.980.- *Sombrillón en tela, colores verde, blanco, azul, fantasía, 3 mts. diámetro, estructura aluminio, apertura con manija. $ 3.500.- *Sombrillón con brazo, soporte curvo, tela con filtro UV, colores beige o verde, estructura de hierro de 48 mm. Apertura con roldanas, altura y ángulo regulable. $ 6.390.- *Base en hierro fundido, labradas, 35 kilos, Mod. Redondo $ 2.490.- Mod. Cuadrado $ 2.990.- Mod. Media luna $ 1.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 27/12/18

¡TU SOMMIER TIENE MAS COMODIDAD! CASADICHA ES TU DESCANSO: *Sommier 2 plazas, colchón de Espuma extra firme, alta densidad, soporte 90 kilos por persona, box 6 puntos de apoyo, 2 almohadas de obsequio. $ 11.590.- *Sommier 2 plazas, colchón Importado, alta densidad polyfon soft, soporte 95 kilos por persona, box 7 puntos de apoyo, 2 almohadas obsequio. $ 13.590.- *Sommier 2 plazas, colchón Importado, 25 cts. de alto pilow soft extra, alta densidad, soporte 110 kilos por persona, box 7 puntos de apoyo, 2 almohadas de obsequio. $ 15.490.- *Sommier 2 plazas, colchón Importado 25 cts. de alto, pilow soft extra alta densidad, soporte 120 kilos por persona, box 7 puntos de apoyo, 2 almohadas de obsequio.$ 16.990.- *Sommier 2 plazas, colchón Importado, 30 cts. de alto, máxima densidad, lámina interior anti deformante de núcleo, soporte 130 kilos por persona, pilow top, box 7 puntos de apoyo, 2 almohadas de obsequio. $ 20.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¿PEQUEÑOS ESPACIOS? JUEGOS DE COMEDOR DE CASADICHA: *Juego Importado mesa en simil madera y hierro + 4 sillas. $ 5.990.- *Juego Nacional en madera maciza, rústico, mesa + 4 sillas respaldo alto. $ 7.590.- *Juego Nacional en madera maciza, tapa de mesa en cedrillo + 4 sillas. $ 8.500.- *Juego Importado en madera maciza, mod. mexicano + 4 sillas. $ 9.390.- *Juego Nacional en madera maciza, mesa + 4 sillas respaldo con hierro. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡COMODIDAD – CALIDAD – NIVEL – DESCANSO SIN SORPRESAS! SOMMIER QUEEN – KING Y SUPER KING DE CASADICHA: 160×2 Mts. 180X2 Mts. 2Mtsx2Mts. Importados. Tecnología de última generación. Espumas soft y latex de alto confort. Entrega inmediata. Disponibilidad en todos los modelos. Que no te lo cuenten. ¡Te lo merecés! Asesoramiento Profesional. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

¡RENOVÁ TU SOFÁ CON CASADICHA! Si!!: FUNDAS o Forro para sofás de 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad de colores. Desmontables. Prácticos. Lavables. Renová tu living con muy poco. Totalmente capitoneados, ajustables. Desde $ 980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 476336458. Vº 03/01/2019

¡MUEBLES MULTIUSO EN CASADICHA!: Paneleros cocina o baño. Tabla de planchar con muebles. Mueble Microondas y horno. Columnas con puertas, cajón y estantes. Estanterrías y aéreos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL:; 47336458. Vº 03/01/2019

¿SOMMIER MARINERA? ¡VENÍ POR CASADICHA!: *Sommier Marinera importado. Unisex 0.90x2mtsx0,61 alto total, colchón Superior de resortes, cama auxiliar, colchón de resortes, soportes 80 y 70 kilos. $ 15.990.- *Sommier Marinera importado, capitoneado, motivo varón, 0,90x2mtsx0,25 colchón altura total, 0.65, colchón superior de resortes, cama auxiliar, colchón de resortes, soporte 90 y 80 kilos. $ 17.950.- *Sommier Marinera importado, capitoneado, motivo niña, rosado, 0,90x2mtsx0,25 en colchón, altura total 0,65, colchón superior de resortes, soporte 90 y 80 kilos. $ 17.950.- *Sommier Marinera importado. ÜNICO con colchón superior de Espuma alta densidad, soporte 100 kilos, 0,90×1,90×0,25 alto colchón, altura total 0,65, cama auxiliar, colchón de resortes, soporte 80 kilos. $ 18.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 03/01/2019

REMATES POR RENOVACIÓN DE FLOTA. Reúnase de inmeddiato y sin postergaciones con el capital que le permita elegir la adquisición de su próxima flota/maquinaria. Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002 – 24 AÑOS. Vº 03/1/19

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE Sra. para acompañante de enfermos con experiencia y referencias comprobables, con curso de BPS de asistente personal, en domicilio u hospital, limpiezas. Cel. 091818202. Vº 03/01/2019

SE OFRECE muchacho para cuidar casa, galpón, etc. o limpiezas. Sergio. Cel. 092932810. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sereno. Tratar: S. Martín 1618. Cel. 099164878. Vº03/01/2019

SE OFRECE matrimonio para estancia con referencias. Cel. 092896887. Vº03/01/2019

SE OFRECE para Temporada de niñera, hotel o casa de familia con cama, también para ciudad o campaña-. Acompañante de Sra., de casera, con referencias. Cel. 098420639. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sr. para todo tipo de trabajos. Cel. 097214777. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para niñera con curso de auxiliar en Educación Inicial. TEL: 47346927. Cel. 092361258 – 092621842. Vº03/01/2019.

SE OFRECE Sr. para servicio de acompañante y asistencia de cuidados en hospital, sanatorios o domicilio. Tratar: Cel. 096121295 – 092677515. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para niñera, acompañante para la noche, para la ciudad o fuera de la ciudad. Para Temporada con cama. Referencias. Disponibilidad de horarios. Cel. 098420639. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidados de enfermos y demás tareas. Cel. 092918491. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos por la noche. Cel. 092302487. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para realizar tareas de limpieza y cocina, cuenta con experiencia y referencias. Disponibilidad horaria. Cel. 091938302. V03/01/2019

SE OFRECE matrimonio para estancia con referencias. Cel. 092896887. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para Seguridad, reponedora, cuidar persona sola. Cel. 095051533. V03/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores (Mujeres), sola, en cualquier parte del país. Cel. 099761258. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos con experiencia y referencias ó para niñera. Cel. 092494042. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sr. como peón de campo. Cel. 094179551 (Mario). Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas ó doméstica con referencias. Cel. 091408499. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidadora y acompañante. Cel. 097297239. Vº 03/01/2019

SE OFRECE matrimonio con un hijo para trabajar en campaña, con experiencia y referencias. Cel. 091246533. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona mayor, niñera o limpiezas. Cel. 099404973. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas con referencias y experiencia. Cel. 091938302. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sr. para trabajo de campo, casaquinta con referencias y experiencia. Cel. 091938302. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sr. profesional en asistente de cuidados y acompañante en sanatorio, hospital y domicilio. Aprobado por INEFOP y BPS. Llamar al 096121295 – 092677515. Vº03/01/2019

SE OFRECE muchacha joven para trabajar. Estudios: *Bachiller completo. *Cursando Facultad de Ciencias Sociales. *Auxiliar Contable. *Administración de Empresas. Disponibilidad horaria muy activa y emprendedora. TEL: 47378401 – Cel. 098714782. Vº 03/01/2019

SE OFRECE muchacha para trabajar en atención al público y ayudante de peluquería. Cel. 095683083. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. con referencias para limpiezas, niñera o cuidados de personas mayores por la mañana o por la noche. Comunicarse al Cel. 099421478. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sr. para alambrar. Presupuesto económico. Antonio González. Cel. 099404973. Vº 203/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos. Buenas referencias. Cel. 099563368. Vº 03/01/2019

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº03/01/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público, acompañante de Sra. o limpiezas, con referencias. Cel. 091435205. Vº03/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos, limpieza y cuidado de niños con referencias y disponibilidad horaria. Cel. 091831790. V03/01/2019

SE OFRECE: Señora para tareas de limpiezas, ayudante de cocina y para cuidado de niños, cuenta con título de auxiliar de servicios y con referencias. Cel 0910933753. Vº 03/01/2019

SE OFRECE: Señora para cuidar o acompañar a señoras solas o enfermas, voy a cualquier parte del país con cama. Cel 099761258. Vº 03/01/2019

SE OFRECE. Sr. para realizar trabajos en campo, cerca de la ciudad, o como cajero en chacras, con familia. Cuenta con referencias. Cels. 096108295 – 091839844. Vº 03/01/2019

SE OFRECE SRA. para compañía de personas mayores no imposibilitadas. No tengo celular, vivo en Barrio Progreso Yatay 427 (Salto). Para cualquier parte del país, Uruguay o Argentina con cama mejor, me hago cargo de algunas tareas de la casa, se toma presión y glicemia, sé inyectar insulina. Preguntar por Mabel. Vº 03/01/2019

SE OFRECE Sra. para niñera, acompañante para la noche, para la ciudad o fuera de la ciudad. Se ofrece para temporada con cama. Referencias. Disponibilidad de horarios. Cel. 098 420 639. Vº03/01/2019

SE OFRECE: Señora para limpiezas y/o cocina, cuento con referencias laborales y disponibilidad horaria. Cel. 091 93 83 02. Vº 03/01/2019

SE OFRECE. Muchacha para trabajar en atención al público, para acompañante de sras. Y empleada doméstica. Llamar al Cel. 095683083. Vº03/01/2019

SE OFRECE Acompañante de señora, niñera, disponibilidad horarios, de casera, etc. Dentro y fuera de la ciudad, para temporada inclusive. Referencias. Cel 098420639. Vº 3/1/19

SE OFRECE Para temporada con cama a niñera, casera, con referencias. Cel 091753606. Vº 3/1/19

SE OFRECE Señora para acompañar señora sola en horario de día, o limpiezas. Cel 098182578. Vº 3/1/19

SE OFRECE Señora para limpiezas, niñera, etc, con referencias, disponibilidad horaria. Cel 097638966-093369981. Vº 3/1/19

SE OFRECE Muchacha para tareas domésticas, cuidado de personas, etc, buenas referencias. Cel 095958165. Vº 3/1/19