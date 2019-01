CASAS

VENTAS

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS Vº 24/01/2019

CASAS EN VENTA: *ANDRES LATORRE zona Facultad, 3 dormitorios gge., escritorios, patio. U$S 68.000.- *ANDRES LATORRE zona Universidad, Duplex 2 dormitorios, patio c/churrasquera. U$S 20.000.- + cómodas cuotas por el Banco de tu preferencia. 094907002 Wpp. Vº 24/01/2019

VENDO CASA pleno centro, estilo colonial, impecable. 3 dormitorios, 2 baños, escritorio independiente, living con estufa, 2 comedores, garaje con lavadero, apartamento completo en planta alta, sub suelo 3 ambientes con estufa, fondo con parrillero y jardín. Cel. 099733889 – 092419617. Vº 24/01/2019

EN SALTO: EL MAS CODICIADO PUNTO DEL MICROCENTRO: 400 m2 con 300 m2 Edific. U$S 465.000.- EN BELLA UNION: CASA NUEVA 3 dorm. gge., fondo. U$S 75.000.- Facebook – E-mail:machjorge@gmail.com – Wpp 094907002. Agraciada 1460. Salto. Vº 24/01/2019

GALPONES Y LOCALES EN VENTA: *Zona Este 790 m2. *Zona de la 2a. de Policía. Galpón/Local 190 m2 Edif. 300 m2 totales. U$S 200.000.- JORGE MACHADO DA SILVA. Agraciada 1460. 094907002. machjorge@gmail.com Vº 24/01/2019

VENTA ÚNICA POR UBICACIÓN Y SUPERFICIE: Propiedad s/calle URUGUAY MICROCENTRO, 450 m2. C/300 m2. Edificación aprovechable. U$S 420.000.- Se escuchan propuestas. 094907002. Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. Vº 24/01/2019

CASAS

ALQUILERES

PARA TEMPORADA O PERMANENTE SE ALQUILA CASA, Zona Este. NUEVA con 2 dormitorios, entrada de coche y fondo. Tratar al Cel. 092514637 – 092070245. Vº 24/01/2019

ALQUILO SIN GARANTIA: Y con referencias, 3 habitaciones, baño, patio interior en proximidades a Patulé y 18 de Julio. $ 7.000.- Incluye Agua y Luz. 094907002 Wpp. Vº 24/01/2019

ALQUILO: Trato Directo: 099736200 MONOAMBIENTE. Apartamento con balcón. Cervantes y 18 de Julio. Garantía: ANDA ó PORTO SEGUROS. $ 8.500.- Vº 24/01/2019

ALQUILO: Local / Galpón. Con entrepiso de hormigón. Superficie total 476m2. Artigas 1707 (casi W. Beltrán). Cel. 099734 302. Vº 24/01/2019

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 24/01/2019

APARTAMENTOS

VENTAS:

VENDO APTO. En Barrio San Martín, planta baja, 2 dormitorios. Excelente estado y ubicación, con cerramiento. U$S 80.000.- o PERMUTO por Apto. En Montevideo en iguales condiciones. (Cordón, Palermo, Centro y Tres Cruces). Tratar al 099163741 – 099478502. Vº 24/01/2019

ALQUILERES:

ALQUILO APARTAMENTO de 2 dormitorios, céntrico. Sarandí 305. Gran terraza. $ 12.500.- Cel. 099227382. V 24/01/2019

TERMAS DEL DAYMAN :APTO CON PISCINA ( 2 DORMITORIOS ) BARRIO JARDINES Y CASA CON GRAN PARQUE ( 1 DORMITORIO) BARRIO LA CHINITA AMUEBLADOS . PROX A RUTA3 Y PISCINAS, TERMINAL Y TODOS LOS SERVICIOS. ALQUILER DIARIO O MENSUAL. INFORMES : 098 305 770. Vº 24/01/2019

ALQUILO APTO. En Edificio San Martín Block C-3, 1er piso, 3 dormitorios y demás comodidades. TEL: 47333297. Cel. 098161876. Vº 24/01/2019

APARTAMENTOS

COMPRAS

SE NECESITA EN COMPRA 1 a 5 APARTAMENTOS en Zona CORDON. Montevideo o Casona antigua. Consultar: Machado Da Silva. Agraciada 1460. Salto. 094907002 Wpp.

TERRENOS

VENTAS

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº 24/01/2019

VENDO 10 TERRENOS P. Del Diablo Manzana 88 de 600 m² y 510 m², a 7 cuadras de la Playa, luz y pozo semisurgente. U$S 38.000.- y U$S 25.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 24/01/2019

POR VIAJE VENDO TERRENO de 300 m² con Galpón de chapa /7×5.50). Platea de madera para futura Casa pre fabricada. UTE. OSE y Cámara séptica. Contacto: 099751976 (Llamadas). Vº 24/01/2019

VENDO TERRENO en Arenitas Blancas, 416 m², calle Guayacán. Terreno alto y seco. Contribución al día. U$S 17.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 24/01/2019

CAMIONETAS

VENTAS

CHEVROLET S 10 turbo, Diesel 1997. Vidrios y Espejos eléctricos. U$S 10.500.- D/CABINA. RENAULT 4 L: Cubiertas Y Tapizado Nuevos. Tren dro. C/freno de disco $ 55.000.- al día. PEUGEOT 403 año 1959 al día con algún detalle $ 25.000.- 2 Bicicletas INGLESAS de paseo Freno a varillas c/parrilla, Faro, timbre e inflador: la de Hombre $ 8.500.- y la de Dama $ 6.500.- Cel. 098318984 NO SMS. Vº 24/01/2019

USADOS PARA TOYOTA Hilux 1996 todos los faros $ 1.100.- Capó y 1 Guardabarros $ 1.400.- Defensa $ 5.000.- Para TOYOTA Corolla 1987. Faros $ 1.000.- TAPA Cilindros NISSAN Nueva sin uso $ 10.000.- Baca para Utilitario para llevar Escaleras. $ 900.- 4 BARREROS orig. de Toyota Corolla 1993 sin usar $ 2.000.- NO SMS. Cel. 099318984. Vº 24/01/2019

CHEVROLET S 10 FULL, Turbo diesel doble cabina 1997. U$S 10.500.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable. U$S 5.800.- Los dos al día. Cel. 099318984. NO SMS. Vº 24/01/2019

BICICLETAS

VENTAS

20 BICICLETAS usadas de hombre, de Dama y para niños. Varios tamaños. SCOTT: M. Bay y de RUTA. 2 INGLESAS de paseo. Freno a Varilla, 1 de honbre y otra DAMA. VENDO. Cel. 099318984 No SMS. Vº 24/01/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.30 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¡PLANCHAS DE POLYFÓN PARA ALMOHADONES EN CASADICHA! Plancha standart de 1-2-3, 10-5-8-4y 10ctms de alto 140×190. Plancha alta densidad- 3-5-7 y 10 cmts de alto 140x190Polyfón picado virgen para relleno, bolsa 1 kg, aproximado o bolsa a granel de 5 kg en adelante. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 24/01/2019

¿CAMAS 1PLAZA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Cama en madera maciza-mod liso-cabecera alta- desarmable a tornillada $3290.- Cama en madera maciza-mod liso- cabecera alta-desarmable abulonada parrilla reforzada $3990.- Cama en madera maciza torneada mod. provenzal-desarmable abulonada $ 4590.- Cama en madera maciza respaldo alto-piecera y cabecera torneada, parrila reforzada-abulonada, lustre claro u oscuro $ 7400. 1º de Mayo 308casi Agraciada Tel 473 36458. Vº 24/01/2019

¡SOMMIER, PLAZA ½ TENEMOS LO QUE BUSCAS! Sommier 110x190x20 cmts. Colchón alta densidad, soporte 75 kilos- capitoneado jackard, bok 6 puntos apoyo $ 9980.- Sommier 110x190x20 ctms, colchón alta densidad, soporte 80 kilos-capitoneado algodón-box 6 puntos apoyo $ 10980.-Sommier120x185x20 ctms colchón alta densidad-soporte 85 kilos- capitoneado jackard-box 7 puntos de apoyo $12990.- Sommier 110x190x25 ctms colchón ultrapé dico, pilow soft-capitoneado en maya algodón-soporte 110 kilos-box 7 puntos apoyo413990. 1º de Mayo 308, casi Agraciada.Tel 473 36458. Vº 24/01/2019

¡INVATIBLE! CASADICHA! *Cucheta en madera maciza desarmable abulonada+ baranda y escalera+2 colchones + 2 almohadas $12.490.- *Cucheta en madera maciza desarmable desmontable abulonada-torneada baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas $14.490.- *Cucheta en madera maciza-pino ELLIOTIS importada desarmable-desmontable abulonada, cama superior con doble baranda y escalera + 2 colchones $16.990.- *Cama marinera en madera maciza desarmable abulonada, baranda de respaldo en cama superior( para convertir en sofá), cama inferior con ruedas+ patas plegables (para convertir en cama de 2 plazas)+ 2 colchones+2 almohadas $13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¡COLCHONES DE CASADICHA! *Colchón standart 1 plaza funda de tela, 13 ctms de alto $2150, 16 ctms de alto$2530.- *Colchón intermedio soporte 50 kilos funda jackard 1 plaza 16 ctms de alto$3390.- *Colchón intermedio –soporte 60 kilos capitoneado algodón 1 plaza 16 ctms de alto $4100.- *Colchón intermedio soporte 70 kilos capitoneado jackard 1 plaza 17 ctms $4490. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 24/01/2019

¿ALTA DENSIDAD? CASDICHA: *Colchón alta densidad, importado- capitoneado jackard, soporte 75-80 kilos 1 plaza 16 ctms $4690.- *Colchón alta densidad-importado capitoneado jackard- soporte 75 80 kilos 1 plaza 20 ctms $5200.- *Colchón alta densidad-importado-capitoneado jackard-soporte 86 kilos 1 plaza 20 ctms$5590.- *Colchón alta densidad nacional-capitoneado jackard soporte 85-90 kilos 1 pla<a 20 ctms $6390.- *Colchón alta densidad Ncional-capitoneado jackard-soporte 90-95 kilos 1 plaza 20 ctms $ 7890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 24/01/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 3.990. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 5.490.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 6.990.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 8.190.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.690.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.190.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿VERANO? ¡VIVÍLO CON CASADICHA!: Sillas plegables en aluminio o hierro. Reposeras plegables en aluminio o hierro. Catres en aluminio o hierro. Reposera catre en aluminio. Mesas plegables en aluminio rapa cármica. Mesa plegable en aluminio con banquetas. PRODUCTOS NACIONALES E IMPORTADOS. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿PEQUEÑOS ESPACIOS? JUEGOS DE COMEDOR DE CASADICHA: *Juego Importado mesa en simil madera y hierro + 4 sillas. $ 5.990.- *Juego Nacional en madera maciza, rústico, mesa + 4 sillas respaldo alto. $ 7.590.- *Juego Nacional en madera maciza, tapa de mesa en cedrillo + 4 sillas. $ 8.500.- *Juego Importado en madera maciza, mod. mexicano + 4 sillas. $ 9.390.- *Juego Nacional en madera maciza, mesa + 4 sillas respaldo con hierro. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¡RENOVÁ TU SOFÁ CON CASADICHA! Si!!: FUNDAS o Forro para sofás de 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad de colores. Desmontables. Prácticos. Lavables. Renová tu living con muy poco. Totalmente capitoneados, ajustables. Desde $ 980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 476336458. Vº 24/01/2019

¡MUEBLES MULTIUSO EN CASADICHA!: Paneleros cocina o baño. Tabla de planchar con muebles. Mueble Microondas y horno. Columnas con puertas, cajón y estantes. Estanterrías y aéreos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL:; 47336458. Vº 24/01/2019

¡ELEGÍ EL SOMMIER! CASADICHA TIENE EL QUE BUSCAS: *Sommier 2 plazas colchón espuma extra firme, alta densidad, soporte 90 kilos por lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadones c/fumda de obsequio. $ 11.990.- *Sommier 2 plazas colchón 26 ctms. Espuma firme, alta densidad, soporte 95 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 13.590.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms. Espuma firme alta densidad, soporte 110 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 15.490.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms Espuma firme alta densidad, soporte 120 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 16.990.- *Sommier 2 plazas colchón 32 ctms. con lámina interior, anti deformante, extra alta densidad, soporte 120 kilos x lado, pilow viscoelástico, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadones c/funda de obsequio. $ 18.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿SOMMIER INFANTIL? ÚNICOS EN CASADICHA: 1 plaza colchón de espuma firme, soporte 65 kilos, tela anti ácaro, bactérias y gérmenes, motivo Minie rosado para niña o Minions azul para niño, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 6.990.- Kit Sommier Infantil + respaldo plastificado blanco, mesa de luz + almohada c/funda + ropero 2 puertas corrediza + 2 cajones + 5 estantes + colgador. $ 16.500.- Dormitorio completo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿BUSCAS COLCHÓN O SOMMIER DE RESORTES? CASADICHA TIENE EL MAYOR Y MAS VARIADO STCK DISPONIBLES DEL MERCADO: Productos Importados. Calidad. Comodidad. Durabilidad. 1 plaza 0.90×1.90. 2 plazas 1.40×1.90. Queen 1.60×2 mts. King 1.80×2 mts. Super King 2 mts. X 2 mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿ROPEROS PUERTA CORREDIZA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Ropero 2 puertas corrediza, riel de aluminio, 4 estantes + colgador, totalmente atornillados, 0.92 de frente x 0.45 profundidad x 1.83 alto, colores blanco o tabaco. $ 4.790.- *Ropero 2 puertas corrediza riel de aluminio, , 4 estantes + colgador + 2 cajones, totalmente atornillado, fondo entero sin divisiones, 0,93 de frente x 0,49 profundidad x 1,85 alto, colores blanco o trabajo, placa plastificada 15 milímetros. $ 6.190.- *Ropero 3 puertas corrediza riel de aluminio, 8 estantes + 2 percheros + 2 zapateras + 2 cajones, fondo entero, totalmente atornillado, 1.73 de frente x 0.52 profundidad x 2.05 de alto, color demolición, blanco. $ 13.990.- PRODUCTOS 1ª calidad. Armados sin costo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¿FORROS PARA COLCHÓN? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Forros para colchón de 1, 2 plazas y col. de sommier de 30 cts. alto, confeccionados en tela de algodón 100%, cierre desmontable. Variedad de colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¡SÁBANAS PARA TU COLCHÓN! VENÍ POR CASADICHA: *Juegos de sábanas 1, 1 y ½, 2 plazas, Sommier 2 plazas, Sommier Queen y King. Microfibra. Algodón y Polyester, 100% Algodón. Importadas. También solo sábana de abajo, 1 y 2 plazas, 100% algodón. Colores lisos, variedad. 1º de Mayo 308 casi Agracaiada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

¡PROTEGÉ TU COLCHÓN O SOMMIER CON CASADICHA!: *Protectores para colchón, capitoneados en algodón, proceso anti ácaros, bactérias y gérmenes, desmontables, lavables, prácticos para 1, 1 y ½, 2, Queen y King. Pollerin y cubre box, lisos o con volados, para 0.80, 0.90, 1.40, 1.60 y 1.80. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 24/01/2019

VENDO: Championes Nike Airmax Originales como nuevos Nº36. $2000 .Championes NIKE AIRMAX Originales como nuevos Nº 36. $ 1.500.- Cel. 099648922. Vº 24/01/2019

VENDO: Hasta liquidar: Muebles durables. Roperos + cómodas + mesitas luz. Camas 2 plazas. Escritorio matálico, 7 caj. c/vidrio. Gran estado. Zorra 1 eje R.13 p/800 kg. 4 Hojas puerta gge. 8 Hojas 1,5x2m. Hierro c/vidrio. 094907002. Qpp. Vº 24/01/2019

TRABAJOS

OFRECIDOS:

SE OFRECE niñera por la mañana con referencias, con curso en auxiliar en educación inicial Instituto Mundo Nuevo. Cel. 092621842. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacho para peón de campo. Cel. 099938148. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas y niñera. Cel. 091608724. Vº 24/01/2019

SE OFRECE SRA. Para limpiezas, trabajo afuera o ciudad. Con referencias. Cel. 098397787. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. para casero de campo. Cel. 099886757. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para toda tarea. Cel. 098306002. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para niñera por las mañanas con referencias. Cel. 092621846. Vº 24/01/2019

SE OFRECE SRA. Para limpiezas semanales o 3 veces por día o para cuidado de personas mayores o niños. Con referencias. Cel. 098396681. Vº 25/01/2019

SE OFRECE Sra. responsable con experiencia para cuidar Sra. sola en Montevideo o Punta del Este, con buenas referencias. Cel. 095860391. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. para sereno o peón de estancia con recado completo y libreta de conducir cat. A. También para alambrar o demás tareas. Cel. 091486357.Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para cocinera o casera en campaña. Cel. 099447819. Vº 24/01/19

SE OFRECE SRA. mayor con experiencia y responsable para cuidar Sra. sola en Montevideo o Punta del Este, con buenas referencias Comunicarse al Cel. 095860391. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar niños, limpiezas o acompañante de Sra. Sola. Buenas referencias. Cel. 099939166. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para niñera, disponibilidad de horario, acompañante disponibilidad dentro y fuera de la ciudad, con referencias. Cel. 098420639. Vº 24/01/19

SE OFRECE SR. PARA CASERO en estancia, mayor de edad, con referencias. Cel. 098196178. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos con referencias. Cel. 097008681. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de enfermos. Cel. 091672911. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sr. para trabajos como Encargado en quintas de citrus. Cel. 098578041. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para doméstica, cuidado de enfermos, niñera u otras tareas. Cel. 098880592. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sr. para tareas de campo. Cel. 098880592. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para limpiezas por la mañana con referencias. Cel. 091460519. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos. Cel. 091308525. Vº 24/01/19

SE OFRECE muchacha para todo tipo de tareas. Cel. 098964308. Vº 24/01/19

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas. Cel. 092377392. Vº 24/01/19

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, lavado y planchado, con referencias, disponibilidad horara. Cel. 098580051 – 473 22668. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de enfermos con experiencia y referencias comprobables, con curso de BPS de asistente personal, en domicilio u hospital, limpiezas. Cel. 091818202. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante y cuidado de personas mayores, con referencias. Cel. 096302644. Vº 24/01/2019

SE OFRECE chica para limpieza con referencias. Cel. 097167548. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cocina y cuidado de enfermos. Experiencia. Disponibilidad horaria. Cel. 091938502. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas, niñera. Cel. 092461484. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. para servicio de asistente de cuidado y servicio de acompañante. Profesional en primeros auxilios de enfermería. Tratar: Ituzaingó 1420. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Joven con experiencia en cocina y panadería. Referencias comprobables. Cel. 092650471. Vº 24/01/2019

SE OFRECE empleado para establecimiento rural para tambo o casero. Cel. 098473215. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacho para realizar trabajos en el campo como peón. Cel. 091323144. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas mayores, durante el día o la noche. Experiencia y referencias, para Salto o Montevideo. Cel. 099989004. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. Sola, responsable para acompañar persona sola o cuidar enfermos, disponiblidad horarIa. Cel. 092515932. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para niñera con curso de auxiliar en Educación Inicial. TEL: 47346927. Cel. 092361258 – 092621842. Vº 24/01/2019.

SE OFRECE Sr. para servicio de acompañante y asistencia de cuidados en hospital, sanatorios o domicilio. Tratar: Cel. 096121295 – 092677515. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para niñera, acompañante para la noche, para la ciudad o fuera de la ciudad. Para Temporada con cama. Referencias. Disponibilidad de horarios. Cel. 098420639. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para realizar tareas de limpieza y cocina, cuenta con experiencia y referencias. Disponibilidad horaria. Cel. 091938302. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas ó doméstica con referencias. Cel. 091408499. Vº 24/01/2019

SE OFRECE matrimonio con un hijo para trabajar en campaña, con experiencia y referencias. Cel. 091246533. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona mayor, niñera o limpiezas. Cel. 099404973. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. para sereno o todo tipo de trabajo, con moto. Cel. 094709000. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Muchacho para trabajos de campo en Establecimiento chico. Cel. 092183934. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. para trabajo de campo, casaquinta con referencias y experiencia. Cel. 091938302. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas. Cel. 096339493. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público o Secretaria con experiencia. Cel. 098708442. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sr. profesional en asistente de cuidados y acompañante en sanatorio, hospital y domicilio. Aprobado por INEFOP y BPS. Llamar al 096121295 – 092677515. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha joven para trabajar. Estudios: *Bachiller completo. *Cursando Facultad de Ciencias Sociales. *Auxiliar Contable. *Administración de Empresas. Disponibilidad horaria muy activa y emprendedora. TEL: 47378401 – Cel. 098714782. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para trabajar en atención al público y ayudante de peluquería. Cel. 095683083. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. con referencias para limpiezas, niñera o cuidados de personas mayores por la mañana o por la noche. Comunicarse al Cel. 099421478. Vº 24/01/2019

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 24/01/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público, acompañante de Sra. o limpiezas, con referencias. Cel. 091435205. Vº 24/01/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos, limpieza y cuidado de niños con referencias y disponibilidad horaria. Cel. 091831790. Vº 24/01/2019

SE OFRECE: Señora para tareas de limpiezas, ayudante de cocina y para cuidado de niños, cuenta con título de auxiliar de servicios y con referencias. Cel 0910933753. Vº 24/01/2019

SE OFRECE: Señora para cuidar o acompañar a señoras solas o enfermas, voy a cualquier parte del país con cama. Cel 099761258. Vº 24/01/2019