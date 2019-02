CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. Cel. 099318984 NO SMS Vº 21/02/2019

VENDO CASA pleno centro, estilo colonial, impecable. 3 dormitorios, 2 baños, escritorio independiente, living con estufa, 2 comedores, garaje con lavadero, apartamento completo en planta alta, sub suelo 3 ambientes con estufa, fondo con parrillero y jardín. Cel. 099733889 – 092419617. Vº 21/02/2019

VENTA O PERMUTA 21 hás 2 importantes casas y galpón alto Más de 900 m2 edificados a minutos de Ciudad Salto. Toma casa en Salto o Buenos Aires como parte pago por hasta U$S200.000.- Opción 13 hás TERMAS DAYMÁN // 10 hás Colonia 18 de Julio. INMOBILIARIA Jorge MACHADO DA SILVA. TEL: 47324954. Vº 21/02/2019

CASAS ALQUILERES:

ALQUILA CASAS: 6 DE ABRIL 1576, 2 Dor gge. Fondo. ALQUILA CASA ALBISU 98: 3 dorm gge amplia. ALQUILA CASA VEROCAY 625: 2 dorm.

ALQUILA GALPONES superficies únicas, altura, localización. INMOBILIARIA Jorge MACHADO DA SILVA . Agraciada 1460 . 094907002 Wpp . Vº 21/02/2019

ALQUILO ESCRITORIO: Rebajado. Ideal para profesionales. Excelente ubicación e iluminación. Cel. 098167934. Vº 21/02/2019

ALQUILO: CASA en Salto Nuevo. $ 5.000.- Garantía: 2 meses de depósito. Cel. 091811932. Vº 21/02/2019

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 21/02/2019

ALQUILO PIEZA a $ 1.000.- a Sr. solo y responsible. Cel. 091811932. Vº 21/02/2019

APARTAMENTOS ALQUILERES:

OPORTUNIDAD: Para Estudiante femenina dispongo 1 lugar en Apto. Totalmente amueblado, a 4 cuadras de Regional. Sólo llamadas al 47341141. Vº 21/02/2019

ALQUILO APARTAMENTO de 2 dormitorios, céntrico. Sarandí 305. Gran terraza. $ 12.500.- Cel. 099227382. Vº 21/02/2019

APARTAMENTOS VENTAS:

VENTA APTOS A ESTRENAR EDIFICIO IBERICO Y TORRE EN CALLE VIERA Y AGRACIADA : 2 y 1 dorm.

APTO. CALLE LATORRE 2 dorm. U$S75.000.- Jorge MACHADO DA SILVA. Agraciada 1460. E-mail machjorge@gmail.com 094907002. Vº 21/02/2019

APARTAMENTOS COMPRAS:

SE NECESITA EN COMPRA 1 a 5 APARTAMENTOS en Zona CORDON. Montevideo o Casona antigua. Consultar: Machado Da Silva. Agraciada 1460. Salto. 094907002 Wpp. Vº 21/02/2019

TERRENOS VENTAS:

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº 21/02/2019

VENDO 10 TERRENOS P. Del Diablo Manzana 88 de 600 m² y 510 m², a 7 cuadras de la Playa, luz y pozo semisurgente. U$S 38.000.- y U$S 25.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 21/02/2019

VENDO TERRENO en Arenitas Blancas, 416 m², calle Guayacán. Terreno alto y seco. Contribución al día. U$S 17.000.- Cel. 099733889 – 092419617. Vº 21/02/2019

CAMIONETAS VENTAS:

¡OPORTUNIDAD! 4 Cubiertas Bridgestone 265-70-16. Óptimo estado. Medio uso. $ 4.500.- las cuatro. Cel. 099982279. Vº 21/02/2019

CHEVROLET S 10 turbo, Diesel 1997. Vidrios y Espejos eléctricos. U$S 10.500.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable. U$S 5.800.- RENAULT 4 L: Cubiertas Y Tapizado Nuevos. Tren dro. C/freno de disco $ 55.000.- PEUGEOT 403 año 1959 al día. $ 25.000.- Cel. 098318984 NO SMS. Vº 21/02/2019

USADOS PARA TOYOTA Hilux 1996 todos los faros $ 1.100.- Capó y 1 Guardabarros $ 1.400.- Defensa $ 5.000.- Para TOYOTA Corolla 1987. Faros $ 1.000.- TAPA Cilindros NISSAN Nueva sin uso $ 10.000.- Baca para Utilitario para llevar Escaleras. $ 900.- 4 BARREROS orig. de Toyota Corolla 1993 sin usar $ 2.000.- NO SMS. Cel. 099318984. Vº 21/02/2019

BICICLETAS VENTAS:

BICICLETAS PROFESIONALES Y PARA NIÑOS SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- SCOTT -SCALE 50 Talla L – R26″ XT 10 coronas, frenos disco hidráulicos. IMPECABLE U$S 700 K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kg. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984. NO SMS. 21/02/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.30 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡INVATIBLE! CASADICHA! *Cucheta en madera maciza desarmable abulonada+ baranda y escalera+2 colchones + 2 almohadas $12.490.- *Cucheta en madera maciza desarmable desmontable abulonada-torneada baranda y escalera + 2 colchones + 2 almohadas $14.490.- *Cucheta en madera maciza-pino ELLIOTIS importada desarmable-desmontable abulonada, cama superior con doble baranda y escalera + 2 colchones $16.990.- *Cama marinera en madera maciza desarmable abulonada, baranda de respaldo en cama superior( para convertir en sofá), cama inferior con ruedas+ patas plegables (para convertir en cama de 2 plazas)+ 2 colchones+2 almohadas $13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº21/02/2019

¡COLCHONES DE CASADICHA! *Colchón standart 1 plaza funda de tela, 13 ctms de alto $2.200, 16 ctms de alto $2.600.- *Colchón intermedio soporte 50 kilos funda jackard 1 plaza 16 ctms de alto $3.490.- *Colchón intermedio –soporte 60 kilos capitoneado algodón 1 plaza 16 ctms de alto $4.300.- *Colchón intermedio soporte 70 kilos capitoneado jackard 1 plaza 17 ctms $4.690. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 2102/2019

¿ALTA DENSIDAD? CASADICHA: *Colchón alta densidad, importado- capitoneado jackard, soporte 75-80 kilos 1 plaza 16 ctms $4.890.- *Colchón alta densidad-importado capitoneado jackard- soporte 75-80 kilos 1 plaza 20 ctms $5.490.- *Colchón alta densidad-importado-capitoneado jackard-soporte 86 kilos 1 plaza 20 ctms $5.790.- *Colchón alta densidad nacional-capitoneado jackard soporte 85-90 kilos 1 pla<a 20 ctms $6.890.- *Colchón alta densidad Ncional-capitoneado jackard-soporte 90-95 kilos 1 plaza 20 ctms $ 7.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 21/02/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 4.180. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 5.700.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 8.500.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.990.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.390.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 10.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡RENOVÁ TU SOFÁ CON CASADICHA! Si!!: FUNDAS o Forro para sofás de 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad de colores. Desmontables. Prácticos. Lavables. Renová tu living con muy poco. Totalmente capitoneados, ajustables. Desde $ 1.100.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 476336458. Vº 21/02/2019

¡ELEGÍ EL SOMMIER! CASADICHA TIENE EL QUE BUSCAS: *Sommier 2 plazas colchón espuma extra firme, alta densidad, soporte 90 kilos por lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadones c/fumda de obsequio. $ 12.990.- *Sommier 2 plazas colchón 26 ctms. Espuma firme, alta densidad, soporte 95 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 14.290.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms. Espuma firme alta densidad, soporte 110 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 15.900.- *Sommier 2 plazas colchón 25 ctms Espuma firme alta densidad, soporte 120 kilos x lado, capitoneado, jacquard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadas c/funda de obsequio. $ 14.590.- *Sommier 2 plazas colchón 32 ctms. con lámina interior, anti deformante, extra alta densidad, soporte 120 kilos x lado, pilow viscoelástico, box reforzado 7 puntos de apoyo, 2 almohadones c/funda de obsequio. $ 18.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¿SOMMIER INFANTIL? ÚNICOS EN CASADICHA: 1 plaza colchón de espuma firme, soporte 65 kilos, tela anti ácaro, bactérias y gérmenes, motivo Minie rosado para niña o Minions azul para niño, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 7.890.- Kit Sommier Infantil + respaldo plastificado blanco, mesa de luz + almohada c/funda + ropero 2 puertas corrediza + 2 cajones + 5 estantes + colgador. $ 17.300.- Dormitorio completo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¿ROPEROS PUERTA CORREDIZA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Ropero 2 puertas corrediza, riel de aluminio, 4 estantes + colgador, totalmente atornillados, 0.92 de frente x 0.45 profundidad x 1.83 alto, colores blanco o tabaco. $ 4.790.- *Ropero 2 puertas corrediza riel de aluminio, , 4 estantes + colgador + 2 cajones, totalmente atornillado, fondo entero sin divisiones, 0,93 de frente x 0,49 profundidad x 1,85 alto, colores blanco o trabajo, placa plastificada 15 milímetros. $ 6.190.- *Ropero 3 puertas corrediza riel de aluminio, 8 estantes + 2 percheros + 2 zapateras + 2 cajones, fondo entero, totalmente atornillado, 1.73 de frente x 0.52 profundidad x 2.05 de alto, color demolición, blanco. $ 13.990.- PRODUCTOS 1ª calidad. Armados sin costo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¿FORROS PARA COLCHÓN? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Forros para colchón de 1, 2 plazas y col. de sommier de 30 cts. alto, confeccionados en tela de algodón 100%, cierre desmontable. Variedad de colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡SÁBANAS PARA TU COLCHÓN! VENÍ POR CASADICHA: *Juegos de sábanas 1, 1 y ½, 2 plazas, Sommier 2 plazas, Sommier Queen y King. Microfibra. Algodón y Polyester, 100% Algodón. Importadas. También solo sábana de abajo, 1 y 2 plazas, 100% algodón. Colores lisos, variedad. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡PROTEGÉ TU COLCHÓN O SOMMIER CON CASADICHA!: *Protectores para colchón, capitoneados en algodón, proceso anti ácaros, bactérias y gérmenes, desmontables, lavables, prácticos para 1, 1 y ½, 2, Queen y King. Pollerin y cubre box, lisos o con volados, para 0.80, 0.90, 1.40, 1.60 y 1.80. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡OPORTUNIDADES CASADICHA!: *Cama 2 plazas madera maciza, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, pata central, mod. liso + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 10.390.- *Cama 2 plazas mad. maciza, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, doble para central, mod. torneada + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 11.390.- *Cama 2 plazas mad. maciza, reforzada, abulonada, desarmable, parrilla reforzada, mod. torneado importada + colchón 2 p. Espuma standart + 2 almohadas. $ 12.990.- 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡AGRANDÁ TU LIVING EN CASADICHA!: *Sofá esquinero importado 3 cuerpos + isla, tapizado exclusivo en tela agamuzada, respaldo con almohadones, colores granate o gris estampado. $ 15.490.- *Sofás 3+2 cuerpos, nacionales, tapizados en tela tapicería combinada, liso, estampado, combinaciones marrón liso resp. estampado. Bordeaux liso resp. estampado. $ 14-990.- *Sofá 3+2 cuerpos importado, tapizados en fina cuerina, colores chocolate o negro, respaldo alto, fina terminación. $ 18.990.- *Sofás 3+2 cuerpos importado, exclusivo modelo, tapizado en tela sueide, gris o marrón claro, respaldo alto con riñonera, fina terminación. $ 25.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº21/02/2019

¿COMODIDAD – CALIDAD – DESCANSO – BUENA POSTURA CERVICAL? SOMMIER QUEEN Y KING DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90×2 cts. En colchón espuma firme de alta densidad, soporte 120 kilos x persona. Pilow soft viscoelástico suave tacto corporal, tapizado, capitoneado en algodón con malla de alta gramatura + 2 box reforzados, patas en madera antideslizantes + 2 almohadas de plumas de obsequio. $ 23.990.- *Sommier Queen 1.60x2mtsx30 cts. en colchón espuma firme de alta densidad, soporte 130 kilos por persona, doble pilow soft viscoelástico, suave tacto corporal, tapizado capitoneado en 100% algodón, anti alérgico + 2 box reforzados, patas de alto impacto anti deslizante + 2 almohadas de plumas de obsequio. $ 33.990.- *Sommier King 1.80x2mtsx30 cts. colchón de estructura de resortes enfundados en 3 zonas de soporte, pilow insert látex gel, espuma alta densidad alto soporte, aislador de fibras. Tapizado en tela mate lasse, tejido de punto anti alérgico + 2 box reforzados, patas de alto impacto anri deslizante, soporte 150 kilos por persona. $ 49.980.- + 2 almohadas de plumas de obsequio. IDEM 2 mtsx2mts. $ 56.980.- Productos importados. Certificación de fabricación en calidad internacional, Normativa ISSO 9001 e Immetro de origen. Productos sin sorpresas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡PARA TU COCINA! TODA LA MADERA DE CASADICHA: Amoblamiento completo línea mexicana. madera maciza pino Elliottis. Cedrillo y Pino. Aparadores. Alacenas. Buffets. Dresoire. Cristaleros. Estanterías. Cajoneras. Paneleros. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡ATENCIÓN TAPICEROS! TODAS LAS PLANCHAS DE POLYFON EN CASADICHA: *Línea standart 1.40×1.90x 1-2-3-5-8 y 10 ctms. alto Desde $ 250.- la plancha. *Línea alta densidad, 23, soporte 80 kilos, 1.40×1.90x 3-5-7 y 10 ctms. alto. Desde $ 1.090.- la plancha. . *Límea altísima densidad, 35, soporte 110 kilos, 1.40×1,90 x 3-5 y 8 ctms. alto. Desde $ 1.680.- la plancha. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¿TE VAS DE CAMPAMENTO? CATRES, SILLAS Y REPOSERAS DE CASADICHA: *Catre plegable en hierro y lona, respaldo regulable (se hace reposera), soporte 80 kilos. $ 2.490.- *Catre plegable en hierro y lona, tipo tijera, lona reforzada, bolso de transporte, soporte 100 kilos. $ 3.490.- *Catre en aluminio uruguayo, caño 1 pulgada, cintas cambiables, soporte 120 kilos. $ 4.990.- *Silla reposera catre en hierro acerado y lona. Reforzada. $ 2.990.- *Silla reposera catre en aluminio, uruguaya, respaldo reclinable, cinta cambiable. $ 6.980.- *Silla plegable importada, caño acero, soporte 120 kilos. $ 2.290.- *Silla reposera plegable, respaldo altos posic. Caño acero. Soporte 120 kilos. $ 2.800.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¡FIN DE TEMPORADA! DESCUENTOS ESPECIALES EN JARDÍN DE CASADICHA, 10% DTO. CON TARJETAS O CRÉDITO, 25% DTO. CONTADO EFECTIVO: *Juego de rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado, mod. abierto. $ 11.390.- *Juego de rattán sintético, 2 butacas con posabrazos y almohadones + mesa vidrio templado. $ 8.390.- *Juego de rattán sintético, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado, mod. cerrado. $ 12.390.- *Juego de rattán plástico y resina, estructura en acero y aluminio, sofá 2 cuerpos + 2 butacas + almohadones + mesa con vidrio templado. $ 24.300.- *Juego de mesa y 4 sillas en rattán sintético, mesa 1 mt. x 1 mt. vidrio templado. $ 12.990.- 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

¿ROPEROS DE MADERA? CASADICHA ES EL LUGAR: *Ropero en cedrillo 2 puertas + colgador + 2 estantes. $ 9.590.- *Ropero en cedrillo 3 puertas + colgador + 5 estantes. $ 12.990.- *Ropero en cedrillo 4 puertas + colgador + 6 estantes. $ 16.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/02/2019

VENDO: Cama madera 1 plaza. Bicicleta dama c/cambio. Torno colgante s/uso. Guitarra antigua Casa Nuñez. Cel. 093622271. Vº 21/02/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE REALIZAN TRABAJOS DE: Albañilería. Sanitaria y Pintura. Por consulta llamar al 097566298. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica o niñera en la ciudad. Cel. 098880592. Vº 21/02/2019

SE OFRECE chica para limpiezas, cocina, cuidado de ancianos y niños o toda clase de tareas domésticas. Llamar al 097681090. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. responsable con experiencia, para cuidar Sra. sola en Montevideo. Cel. 095860391 – 095568958. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra para limpiezas, cuidado de enfermos, etc. Cel. 098296671. Vº 21/02/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas o niñera. Cel. 092461484. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para tareas de cuidado de niños o adultos. Edad 58 años. Cel. 098999712. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SEÑORA con experiencia para tareas domésticas, cuidado de personas mayores de preferencia con cama. Responsable, con disponibilidad horaria. Amable. Dedicada y Honesta. Queda a disposición de entrevista personal. Cel. 098084546. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para niñera o cuidado de adultos, con referencias. Cel. 092494042. Vº 21/02/2019

SE OFRECE JOVEN con formación en comunicación, diseño gráfico y manejo de redes sociales, con experiencia en ventas. Cel. 095026108. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para casero. Cel. 098196178. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para alambrar por día o por un tanto, cuento con todos los matereiales. Barrio Minervine, Diagonal 4 Nº 2097. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 21/02/2019

SE OFRECE matrimonio para campaña, puestero o encargado, cocina. Cel. 099938148. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos en general. Francisco Rodriguez. TEL: 47353808. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar ancianos, niños o cualquier tarea. Con referencias. TEL: 47327828. Vº 21/02/2019

SE OFRECE persona mayor de edad para Sereno, con buenas recomendaciones. Llamar al Cel. 091053637. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cualquier tarea. Cel. 099404973. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos, cuidado de niños y adultos con referencias. Cel. 091608724. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado y/o acompañamiento de adultos mayores. Comunicarse al 099488780. Vº 21/02/2019 Sólo llamadas. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. de campaña con referencias para cuidar o acompañar personas mayores, niñera o doméstica. Comunicarse al 091097712. Vº 21/02/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar rubro Rotisería, ayudante Albañil, Bacha, etc. Cel. 092091960. Vº 21/021/2019

SE OFRECE Sra. Para semana de Turismo. Mucama, Restaurant, Bacha para Salto, Punta del Este o Montevideo. Cel. 092652750. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo con cama para tareas cocina sencilla. Cel. 092652 750. Vº 21/02/2019

SE OFRECE chica para tareas ayudante cocina, doméstica, niñera. Cel. 092091960. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para acompañar Sara. Sola por el día. Cel. 098182578. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Peón de campo con referencias, o para cualquier tipo de tareas. Cel. 091955153. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. con referencias para cuidados de persona mayor, niñera o doméstica, de lunes a sábados. Comunicarse al 091097712. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para asistente de cuidados y acompañante, profesional. Tratar: 093646370 Sr. Serpa. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, limpiezas, cuidado de enfermos, etc. Cel. 095397497. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para casera o cocinera. Cel. 099447819. Vº 21/02/2019

SE OFRECE muchacha para realizar limpiezas o como niñera, con experiencia. Cel. 092165419. Vº 21/02/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas de familias, oficinas. Cel. 091985528. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para Promotora, para realizar tareas de limpieza con referencias y experiencia. Disponibilidad horaria. Cel. 091938302. Vº21/02/2019

ME OFREZCO para casero o sereno, campaña o ciudad, manejo tractor, tengo referencias. Cel. 099705424. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para realizar tareas de limpiezas o como ayudante de cocina, con experiencia y referencias. Cel. 099728573. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para limpiezas, cuidado de enfermos, cuidado de niños, ayudante de cocina (curso de manipulación de alimentos dictado por la Intendencia), estudios de auxiliar de cocina en IGA. Cel. 099346034. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para realizar limpiezas, cuenta con referencias. Cel. 097065835. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para tareas de campo, chacra o casero. Cel. 092357858. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para tareas domésticas, acompañante de persona mayor o niñera con experiencia y recomendaciones. Cel. 099953562. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para realizar todo tipo de trabajo. Cel. 091505445. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para empleada doméstica con referencias personales. Cel. 098376875. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. para doméstica con cama o retiro, para cuidado de personas mayores o para niñera. Cel. 099404973. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para costuras rápidas (cambio de cierres, almohadones, etc.). Cel. 099719679. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador o tractorero peón de campo. Antonio González. Cel. 099404973. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para niñera, limpiezas, acompañante de Sras. Mayores por el día o la noche. Cel. 099939166. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de personas mayores, cuidado de niños. Cel. 091279392. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de adultos, horario disponible. Cel. 092652750. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de campo, como peón, cerca de la ciudad con referencias. Cel. 096108295. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para realizar tareas domésticas y para cuidado de enfermos. Cel. 091938302. Vº 21/02/2019

SEÑORA NECESITA TRABAJO: Tareas varias para Salto o Montevideo con retiro o con cama. Semana de turismo. Cel. 092652750. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. para peón de campo, alambrador o sereno con referencias. Cel. 098880592. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para trabajos domésticos, niñera, acompañante de personas mayores, con referencias personales, disponibilidad horaria, amable, responsable y honesta. Comuníquese al 098880592. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sras. mayores en domicilio y demás tareas, cualquier parte del país. Cel. 099761258. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. responsable para cuidar Sra. sola para Montevideo, con experiencia y referencias. Llamar al 095860391. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, realizar limpiezas o como acompañante de personas mayores por el día o la nocha, con muy buenas referencias. Cel. 099939166. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. sola para acompañar personas para Montevideo. Cel. 096122294. Vº 21/02/2019

SE OFRECE SRA. con disponibilidad horaria, conocimiento computación, secundaria completa, carné de salud y manipulación de alimentos (vigente). Experiencia atención al público. Cel. 092966216. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de enfermos con experiencia y referencias comprobables, con curso de BPS de asistente personal, en domicilio u hospital, limpiezas. Cel. 091818202. Vº 21/02/2019

SE OFRECE Sr. profesional en asistente de cuidados y acompañante en sanatorio, hospital y domicilio. Aprobado por INEFOP y BPS. Llamar al 096121295 – 092677515. Vº 21/02/2019

SE OFRECE muchacha joven para trabajar. Estudios: *Bachiller completo. *Cursando Facultad de Ciencias Sociales. *Auxiliar Contable. *Administración de Empresas. Disponibilidad horaria muy activa y emprendedora. TEL: 47378401 – Cel. 098714782. Vº 21/02/2019.

SE OFRECE Sr. para Peón de campo, con referencias. Cel. 091955153. Vº 21/02/2019

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 21/02/2019