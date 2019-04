CASAS VENTAS:

VENDO CASA pleno Cerro. Muy segura. Impuestos al día. Hacés el negocio y te mudás. Llámame y la ves. Cel. 092419617. Vº 25/04/2019

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO a 3 cuadras TATA CERRO, APTO. 1 dormitorio, cocina, comedor, con agua, luz y cable incluído. Solo Llamadas al 099824855. Vº 25/04/2019

TERMAS DEL DAYMAN :APTO CON PISCINA ( 2 DORMITORIOS ) BARRIO JARDINES Y CASA CON GRAN PARQUE ( 1 DORMITORIO) BARRIO LA CHINITA AMUEBLADOS . PROX A RUTA3 Y PISCINAS, TERMINAL Y TODOS LOS SERVICIOS. ALQUILER DIARIO O MENSUAL. INFORMES : 098 305 770. Vº 25/04/2019

TERRENOS VENTAS:

VENDO TERRENO Arenitas Blancas, 416 m2. Zona Peñón. Contribución al día. Excelente precio. Llámame 092419617. Vº 25/04/2019

POR VIAJE VENDO TERRENO: de 300 m2 con galpón de chapa (7×5.50). Platea de madera para futura casa pre fabricada. UTE. OSE y cámara séptica, Cel. 099751976 (llamadas). Vº 25/04/2019

VENDO 10 TERRENOS Punta del Diablo, a 7 cuadras de la playa, luz y pozo semisurgente. Excelentes precios. Llámame 092419617. Vº 25/04/2019

AUTOS VENTAS:

VENDO AUTO PEUGEOT 106 XR – 95. Excelente estado general, totalmente al día con seguro. Tratar: Asencio 1387. TEL: 47324140. Vº 25/04/2019

VENDO PEUGEOT 106 motor 1100. Alarma, levanta vidrios y traba de puertas eléctricos. Totalmente al día, patente, títulos, seguros. Excelente estado de conservación. (5000) Grito de Asencio 1387. Tel. 47324140. Cel. 093587168. Vº 25//04/2019

CAMIONETAS VENTAS:

CHEVROLET S 10 4×2, 2.5 turbo, Diesel 1997 Full c/cubrecaja, lona, estribos. Defensa antivuelco. Niquelada. Muy buen estado. U$S 10.500.- Cel. 099318984 NO SMS. Vº 25/04/2019

TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable.4 Amort. 4 Cubiertas. Parabrisas y todos los Faros nuevos. VENDO O PERMUTO por T. Corolla diesel 90 al 93. Cel. 099318984 NO SMS, Vº 25/04/2019

PEUGEOT 403 4 PUERTAS, 1959. $ 25.000.- RENAULT 4 L: 5 Puertas, 1962, 4 cubiertas y tapizado nuevos. Tren delantero c//Freno de Disco. Sana. Falta pintura. $ 48.000.- Cel. 099318984 NO SMS. Vº 25/04/2019

BICICLETAS VENTAS:

SCOTT SPEEDSTER S10 Talla 54 Cuadro Aluminio y Horq. Carbono 9 coronas. U$S 650.- K2 MONOCASCO CARBONO Talla 52. Pesa 8 Kgs, 10 coronas , movimiento centro. Manillar. Asiento y p/silla también de carbono. Material SRAM. Impecable. U$S 1.850.- SCHWINN. Fasback Talla 54, cuadro aluminio y horq. carbono. U$S 900.- SCCOTT SPEEDSTER LTD, Talla 52, 10 copronas c/aluminio y horq. carbono, ruedas: delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. “ORIGINAL” e Impecable. U$S 1.000.- SPECIALIZED AALEZ Talla 56, 9 corinas. Todo el cuadro de Carbono. PIPAS y horq. aluminio “Original”. U$S 600.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla. Con Parrilla. Faro. Timbre e Inflador. U$S 200.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla de Dama con Parrilla. U$S 190.- Bicicleta BIANCHI de Dama. Todo “Original” e Impecable y 2 Cubiertas 0 Km, U$S 150.- Solo Llamadas NO SMS de 8 a 20y30 horas. Cel. 099318984. Vº 25//04/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.00 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡PLANCHAS DE POLYFÓN PARA ALMOHADONES EN CASADICHA! Plancha standart de 1-2-3, 10-5-8-4y 10ctms de alto 140×190. Plancha alta densidad- 3-5-7 y 10 cmts de alto 140x190Polyfón picado virgen para relleno, bolsa 1 kg, aproximado o bolsa a granel de 5 kg en adelante. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL 473 36458. Vº 25/04/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 4.180. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 5.700.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 8.500.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 8.990.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.390.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x190x26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 10.390.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¿FORROS PARA COLCHÓN? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Forros para colchón de 1, 2 plazas y col. de sommier de 30 cts. alto, confeccionados en tela de algodón 100%, cierre desmontable. Variedad de colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡SÁBANAS PARA TU COLCHÓN! VENÍ POR CASADICHA: *Juegos de sábanas 1, 1 y ½, 2 plazas, Sommier 2 plazas, Sommier Queen y King. Microfibra. Algodón y Polyester, 100% Algodón. Importadas. También solo sábana de abajo, 1 y 2 plazas, 100% algodón. Colores lisos, variedad. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡PROTEGÉ TU COLCHÓN O SOMMIER CON CASADICHA!: *Protectores para colchón, capitoneados en algodón, proceso anti ácaros, bactérias y gérmenes, desmontables, lavables, prácticos para 1, 1 y ½, 2, Queen y King. Pollerin y cubre box, lisos o con volados, para 0.80, 0.90, 1.40, 1.60 y 1.80. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡LA MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Roperos en madera nacionales, estructura maciza, enchapado en cedrillo, 2, 3 y 4 puertas. *Roperos en madera maciza pino Elliottis importados, colores claro y oscuro, 2, 3 y 4 puertas + cajones. *Placard en madera maciza y cedrillo, nacional, 4 puertas 1.54 x2mts.x0.52 profundidad. *Placares en madera estructura maciza y cedrillo, 4, 8 y 10 puertas, 1.20×2.20, 1.60×2.20, 2 mtsx2.20. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡NO TE CAIGAS DEL SOMMIER! VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier QUEEN 160×190, colchón ultrapédico, 26 cts. de alto, Soft Pilow viscoelástico, capitoneado en fina malla de algodón, anti ácaros, alérgico y gérmenes, soporte 120 kilos por persona, 2 box reforzados, patas en madera de caoba atornilladas. $ 21.990.- *Sommier QUEEN 1.60x2mts. colchón altísima densidad, 30 cts. doble soft pilow, revestido en tejido de punto matelasseado, anti alérgico, ácaros y bactérias, soporte 130 kilos por persona, 2 box reforzados, patas de prolipropileno de alto impacto. $ 30.990.- *Sommier QUEEN 1.60x2mts. Colchón alto soporte para pesos pesados, único en su clase, soporte 140 kilos por persona, colchón 26 cts. Alto, soft pilow viscoelástico, tapizado e jacquard con trama de algodón, anti alérgico, ácaros y gérmenes, 2 box con patas en madera de caoba con antideslizante. $ 34.990.- *Sommier KING 180x2mts, New Reflex. Tecnología Americana, colchón 35 cts. de alto, estructura en marco de espuma copolimérica de alta densidad, aislador de fibras, latex gel. Infused. Espuma ultra soft, tela retenedora, tejido antideslizante, estrucura de resortes enfundadas con 3 zonas por persona, máximo confort, 2 box 0,90x2mts. patas en madera de caoba con anti deslizante. $ 51.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¿CUCHETAS Y MARINERAS DE MADERA? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Cucheta nacional, maciza, abulonada, desarmable, baranda y escalera, mod. liso. $ 7.990.- *Cucheta nacional, maciza, desarmable, abulonada, desmontable, mod. Torneado, baranda y escalera. $ 8.980.- *Cucheta importada pino Elliottis macizo, desarmable, desmontable, abulonada, mod. liso recto, cama superior doble baranda y escalera. $ 11.990.- *Cama marinera nacional, desarmable, abulonada, maciza adicional con ruedas y patas, opción 2 plazas. $ 9.290.- *Cama marinera importada, madera de cerezo macizo, cama superior con baranda, cama inferior c/ruedas, abulonada, desarmable. $ 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¿SOMMIER 2 PLAZAS? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 90 kilos por persona, 20 cts. alto, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 12.990.- *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 95 kilos por persona, 26 cts. de alto con doble soft pilow, box reforzado, 6 puntos apoyo. $ 14.600.- *Sommier 2 plazas 140×190, colchón alta densidad, soporte 110 kilos por persona, 26 cts. alto, pilow soft, box reforzado, 7 puntos de apoyo. $ 15.990.- *Sommier 2 plazas 140×190 Ultrapédico, colchón alta densidad, soporte 120 kilos por persona, 26 cts. de alto, pilow soft, box reforzado, 7 puntos de apoyo, patas en madera de caoba. $ 17.590.- *Sommier 2 plazas ortopédico, 140×190, único con interior con lámina antideformante, colchón 7 puntos de apoyo. $ 19.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¿SOMMIER 1 PLAZA? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier Infantil, niña o niño, colchón de espuma, densidad media, soporte 60 kilos, estampados, minnios o princesita, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 7.990.- *Sommier 1 plaza, alta densidad, soporte 75 kilos, colchón espuma firme, 20 cts. Alto, 80×1.85, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 8.990.- *Sommier 1 plaza, alta densidad, soporte 80 kilos, colchón espuma firme, 20 cts. Alto, 90×190, capitoneado, jacquard, anti alérgico, ácaros y gérmenes, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 9.980.- *Sommier 1 plaza, alta densidad, soporte 90 kilos, colchón espuma firme, 20 cts. alto, 90×190, capitoneado en algodón anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado 6 puntos de apoyo. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡ESTAMOS EN OTOÑO! PASÁ POR CASADICHA: Banco Matero en madera maciza. Silla baja. Matera madera maciza. Chisperos para estufa 4 modelos en hierro labrado. Juegos atizadores para estufa, 5 modelos. Leñeros, Productos importados en hierro fundido. Pintura para alta temperatura. Exclusivos diseños. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡PONETE CÓMODO CON CASADICHA!: *Butacas en lino y roble. Italianas. Legítimas. Con tarjetas 10% Dto. Contado efectivo 25% Dto. Sofás 2 y 3 cuerpos. 7 Mod. de butacas. *Butacas Bergere capitoneadas. Fina tela de tapicería. Colores bordeaux y beige. *Butacas mod. U en cuerina importada, colores chocolate o negro. 1ra. Calidad. Desde $ 6.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/21019

¡SILLONES CASADICHA?: *Sillón Mecedor, madera maciza torneado grueso, colores lustre claro y oscuro. $ 4.290.- *Sillón Flex Chair, 2 modelos, colores natural, azul y negro. Desde $ 2.200.- *Sillón Recliner, cuerina importada. Posapie rebatible. Dispositivo lateral de apertura, colores chocolate o negro. $ 14.950.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡SE VIENE SE VIENE! PLAN RECAMBIO EN CASADICHA: Traé tu viejo colchón vale $ 1.000.- Llévate el mejor colchón del mercado, 140x190x26 ctm. IMPORTADO con normas de calidad Inmetro y ISSO 2017. Soporte 110 kilos por lado, 26 cts. de alto, pilow soft viscoelástico, núcleo 100% polyuretano virgen de alta densidad, capitoneado algodón con proceso anti alérgico, ácaros y bacterias. $ 12.990.- Te descontamos el valor de tu colchón y fináncialo como quieras. Promoción no acumulable a promociones de tarjetas o créditos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡TU LIVING ES DE CASADICHA!: *Juego de madera maciza torneado, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, con almohadones. $ 10.590.- *Juego de madera maciza torneado, sofá 3 cuerpos + 2 butacas con almohadones. $ 11.990.- *Juego de madera maciza modelo liso, respaldo alto con cabecera, tapizado en tela, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 14.980.- *Juego de madera maciza modelo liso, respaldo alto con cabecera, tapizado en tela o cuerina, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 15.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡BIOMBO PARA DIVIDIR ESPACIOS! CASADICHA TIENE LO QUE BUSCAS: Biombo estructura metal y rattán, natural, color marrón alto, 1.80x2mts. $ 3.200.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡PARA MAMÁ DE CASADICHA!: Toda la línea roble legítimo y lino. Importados de Italia. Sofás 2 y 3 cuerpos. Butaca recta. Butaca en U capitoneada. Butaca dormitorio. Butaca respaldo esterilla natural y almohadones. Butacón poltrona con almohadones. 10% Dto. Con todas las tarjetas y créditos. 25% Dto. Contado Efectivo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡LO NUEVO SIEMPRE EN CASADICHA!: BOX BAÚL, Importado 1 plaza 0.90×1.90, estructura en madera maciza, tapa entera (No Parrilla) 6 puntos de apoyo en madera de caoba y rosa de metal, tapizado capitoneado en jacquard, polyester y suede, tapa rebatible con amortiguadores. $ 12.590.- BOX BAÚL, Importado 2 plazas 140×190, tapa entera (No Parrilla) 6 puntos de apoyo en madera de caoba y rosca de metal, tapizado capitoneado en jacquard, polyester y suede, tapa rebatible con amortiguadores, amplio voúmen de almacenamiento. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡MAMÁ SE MERECE EL MEJOR DESCANSO! PLAN RECAMBIO EN CASADICHA: Te cambiamos tu viejo sommier por un sommier único en su clase. Te descontamos $ 2.000.- x el viejo sommier, el saldo lo pagás como quieras.

*Sommier 2 plazas 140×190, colchón de 32 cts. de alto, pilow viscoelástico, lámina interior anti deformante de espuma, soporte 120 kilos por persona, box de tapa entera (No Parrilla), patas en madera de caoba atornilladas, 7 puntos de apoyo, 3 centrales, 0.69 cts. de altura total. Fácil ascenso y descenso. Producto importado con control de calidad. Normas ISSO E INMETRO. Garantía doble. Colchón + box. $ 19.590.- ¿QUE LE VAS A REGALAR A MAMÁ? 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡PARA MAMÁ! CASADICHA: Toda la línea en Aparadores. Bargueños. Modulares. M.D.P. Pino Elliottis. Finestra y Pino Nacional. 1.04x2mts. 1.20x2mts. 1.30x2mts. 1.50x2mts. 1.54x2mts. 1.70x2mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

¡LA MEJOR Y MÁS COMPLETA LÍNEA DE LIVINGS!: *Juego 3+2 100% cuero, sin partes PUC, NI PU, verdadero cuero con certificado de orígen, colores perla, avellana, chocolate, negro. *Juego en cuerina o pellísima sintético 3+2. *Juego en tela SUEDE 3+2. *Juego en tela rústico 3+1+1, liso o combinado, liso, estampado.

1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/04/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 096561514. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o para cuidar enfermos. Cel. 092434480. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. mayor de edad para cuidado de ganado o majada de cría. Cel. 098196178. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina o cuidado de enfermos para todo el país, Concordia o campaña. Cel. 092308200. Whatsapp al 092784194. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. mayor para cuidado y acompañar a masculino en hogar o domicilio. Cel. 097002800. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas y cuidado de enfermos. Cel. 091606526. Vº 25/04/2019

SE OFRECE matrimonio para encargados de estancia. Cel. 098503062 – 092307760. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo, para acompañar Sra. sola con buenas referencias, experiencia y responsible. Llamar 095860391. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tarjetas con referencias y experiencia. Cel. 092409474. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o niñera en la mañana con experiencia en el rubro. Cel. 098890517. Vº 25/04/2019

BUSCO TRABAJO con cama para Montevideo para acompañar Sra. sola, soy jubilada y del interior, tengo experiencia y referencias. Responsable. Llamar al 095860391 o 096113548. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto. Tel. 47355856. Cel. 098294908. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar persona mayor, niñera y demás tareas. Cel. 099404973. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. mayor para Montevideo para compañía de Sra. sola, soy del interior, tengo experiencia, responsable y referencias. Cel. 095860391. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas por hora. $ 150.- TEL: 47323157. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para repartidor con libreta al día, para construcción o atención al público, con referencias. Cel. 091279803. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidado de niños con referencias con secundaria completa. Cel. 092331314. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, trabajo doméstico con referencias. Cel. 091608724. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina o cuidado de enfermos para Punta del Este y Concordia, 46 ños, con experiencia y buenas referencias. Cel. 092308200 – 092784194 (con WPP). Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas. Cel. 091867729. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra, para todo tipo de tareas. Cel. 098296671. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. mayor para limpiezas, doméstica, 2 o 3 veces por semana. Cel. 096561514. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para niñera y limpiezas, Salto o Montevideo. Cel. 092627638. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, atención al público, acompañante de Sra. sola con experiencia y referencias. Cel. 096321291. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha para doméstica. Cel. 098447419. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. de 43 años para Sereno o todo tipo de trabajo con moto. Cel. 094709000. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha para niñera. Cel. 098992086. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha para doméstica o niñera. Cel. 098241184. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para mantenimiento y servicios en casas. Cel. 098144264. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera, cuidado de enfermos, carné de manipulación de alimentos, realizando curso de auxiliar de cocina, promotora, etc. Cel. 099346034. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar en estancia o chanchería. Cel. 092719725. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas mayores, limpiezas, niñera, etc, con referencias. Cel. 092403052. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Enfermero con experiencia para cuidar enfermos en domicilio o internado, Cel. 098437466. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para mucama para Salto o Montevideo. TEL. 47347134. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para peón de campo con referencias. Cel. 098854632. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante por el día. Cel. 096561514. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para realizar limpiezas de terrenos y trabajos de albañilería, también colocación de membrana y pintura en general. TEL: 47341359. Cel. 099550138. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas. Cel. 092453020. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para doméstica o todo tipo de tareas con referencias y disponibilidad horaria. Cel. 092310566. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para Fumigaciones FAMASTIL. Eliminación total de cucarachas y todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar persona sola en Montevideo con experiencia y referencias. Muy responsable. Cel. 095568958. Vº 25/04/2019

SE OFRECE SRA. para tareas de limpieza por hora. TEL: 47323157. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, trabajo doméstico. Con referencias. Cel. 091608724. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. como asistente personal para cuidar personas mayores con o sin discapacidad, con experiencia y referencias. Tratar al 091818202. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos. Cel. 091928507. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha para doméstica y niñera con referencias. Cel. 092743748. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para realizar limpiezas o para repartir folletos. Cel. 099089791. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Asistente de cuidado, servicio de acompañante. Llamar al Cel. 092677515 – 093646370. Sólo llamadas. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con experiencia y referencias. Responsable. No fumadora. Llamar al 096113542. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo con experiencia. Responsable y referencias. Cel. 095860391. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para atención al público en Panadería o Supermercado, con experiencia. Cel. 096470728. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público en Supermercado, venta de ropa etc., con experiencia. Cel. 095682877. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con referencias, experiencia y responsable. Cel. 095568958. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para casero o sereno. Cel. 096032677. Aranda. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o niñera. Cel. 091375092. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar niños, ancianos, cocina o cualquier tarea con referencias. TEL: 47327828. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de poda de árboles con motosierra, trabajos en general de albañilería y pintura, limpiezas de terneros, etc. Cel. 099550138. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Auxiliar en educación inicial o niñera por la mañana, cuento con curso en educación inicial. TEL: 47346927. Cel. 092621842. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para realizar trabajos de hidrolavados, pintura y carpintería. Trabajos garantidos. Cel. 0998298181. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para servicio de acompañante en Hospital y Sanatorio, por hora, día o noche. Sr. Serpa. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para trabajar como casero o parquero, jardinero, para cualquier parte con experiencia y referencias. Cel. 091260674. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para cuidarle su casa cuando usted sale de día p de noche. Se la cuido de afuera, no entro a su casa. Cobro por hora. Total confianza. Cel. 092448390, Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona mayor o niñera con referencias. Asistente personal por BPS. Cel. 098184582. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Auxiliar de enfermería para acompañar en Sanatorio o domicilio. Disponibilidad horaria, con experiencia y buena referencias. Cel. 099347556. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. para cualquier tipo de tareas, cuenta con libreta profesional categoría F:D:H. Policía retirado. Cel. 091291305 – 097161523. Vº 25/04/2019

SE OFRECE Sr. profesional en asistente de cuidados y acompañante en sanatorio, hospital y domicilio. Aprobado por INEFOP y BPS. Llamar al 096121295 – 092677515. Vº 25/04/2019

SE OFRECE muchacha joven para trabajar. Estudios: *Bachiller completo. *Cursando Facultad de Ciencias Sociales. *Auxiliar Contable. *Administración de Empresas. Disponibilidad horaria muy activa y emprendedora. TEL: 47378401 – Cel. 098714782. Vº 25/04/2019

SE OFRECE ASISTENTE PERSONAL PARA EL CUIDADO Y/O ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS. Curso paliativo con BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 25/04/2019