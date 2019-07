CASAS VENTAS

VENTA CASA SOBRE COSTANERA: Pascual Harriague. Otra Ex Avda. Viera prox. Apolón, 2 dorm., ent. coches a fondo. Cesión Derechos. U$S 59.000.- Rematador Jorge Machado Da Silva. Asesoramiento Inmobiliario. Agraciada 1460. 094907002. Vº 25/07/2019

VENTA EXCLUSIVA PANADERIA: Zona Plaza Deportes. Instalaciones completas, opción de traspaso. Alquiler. Todo armado. Rematador Machado Da Silva. Asesoramiento Inmobiliario. Agraciada 1460. 094907002 Facebook. Vº 25/07/2019

VENDO casa 2 dorm. y gran fondo. Zona Talleres Norte. u$s 42.000. 091528337-098313212. Vº25/07/19

VENDO HOTEL TERMAS DAYMÁN, 20 habitaciones c/baño, 2.300 m2 totales. Consultar Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. 094907002

machjorge@gmail.com

Miembro CIU. Vº 25/07/2019

VENDO CALLE URUGUAY, MICROCENTRO, 2 Unidades en 1 padrón, CASA 4 dormitorios + Local 200 m2 total, 421 m2 edif. U$S 460.000.- Se escuchan propuestas Asesoría Inversiones Joege Machado Da Silva. 094907002 Wpp. Vº 25/07/2019

VENDO casa semi nueva 1 dorm. Jardín, entrada lateral y fondo. Zona Saladero. U$s 45.000. 091528337-098313212. Vº25/07/19

VENDO casa Avenida Solari, ideal taller, cocheras, etc.. u$s 65.000. 091528337-098313212. Vº25/07/19

CASAS ALQUILERES

ALQUILO CASA CÉNTRICA: Andrés Latorre 904, 2 dormitorios y demás. $ 12.900.- TEL: 47342581. Cel. 099738868. Vº 25/07/2019

ALQUILO PIEZA, cocina, comedor, baño amplio a persona sola. Barrio Ceibal. TEL: 47321371. Cel. 098286191. Vº 25/07/2019

ALQUILER: JUAN H. PAIVA 1812. 3 dormitorios, ent. ent. coches, patio espacioso. $ 16.500.- JUNCAL 346. 4 dormitorios, fondo, ent. coches. $ 18.000.- AGRACIADA 1460. 094907002. Vº25/07/2019

ALQUILO MONOAMBIENTE con termofón, aire, cocina y baño completo, patio. 6 de Abril 742 (A estudiante o persona sola. $ 7.000.- TEL: 47330114. Cel. 098054121. Vº 25/07/2019

ALQUILER CASA Confortable Charrúa y Soca, 3 dormitorios, living, gran comedor c/estufa, ggde. $ 22.000.- Asesoría Inmobiliaria Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002. Vº 25/07/2019

ALQUILER CASONA Micro centro $35.000 – Casa Guarani y Asencio 3 dorm., ent. coches

$ 25.000 – Casa Paiva y 25 de Mayo 3 d. – W. Beltrán 2350: de 2 d. $9.000. – Galpón 900 m2 c/oficinas playa estacionamiento $95.000. – Salón/ Galpón prox. av. Harriague 150 m2 + 2 ofic. fondo. – Galpón chico plaza Deportes… $15.000. – Chacra 35 hás. Daymán buena casa y mej. $28.000. – Local Asencio y Brasil. 094907002. Vº 25/07/2019

APARTAMENTOS VENTAS

VENDO APARTAMENTOS a estrenar y usados en Montevideo y Salto. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002.

machjorge@gmail.com Vº 25707/2019

APARTAMENTOS EN MONTEVIDEO A ESTRENAR: 18 de Julio y Tacuarembó, 1 y 2 dormitorios. Bajos G.C. Desde U$S 118.950.- ó entrega 20% saldo al ocupar o facilidades bancarias. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1360. Salto. 094907002. Vº 25/07/2029

TERRENOS VENTAS

OPORTUNIDAD VENDO TERRENO con casa de conteiner para terminar. Barrio Ceibal. U$S 38.000.- Cel. 091528337-098313212. Vº 25/07/2019

TERRENOS VENTA: Nuevas fracciones, Avda. Rodó y Silvestre Blanco 10×30 desde U$S 27.000.- Otros próximo entrega U$S 8.000.- + cuotas. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. Facebook. Salto. 094907002. Vº 25/07/2019

VENDO TERRENO donde nadie vende Av. Harriague y W. Beltrán, bien plano. 510 mts. U$S 42.000.- Cel. 091528337-098313212. Vº 25/07/2019

CHACRAS VENTAS

VENTA CHACRAS: Termas Daymán 5 hás. U$S 60.000. c/ entrega U$S 20.000.- ocupa y cuotas U$S 1.000.- 18 de Julio: 6,5 hás U$S 40.000.- Entrega U$S 18.000.- + cuotas U$S 1.200.- /mes. 094907002 Wpp. Vº 25/07/2019

CAMPOS VENTAS

BELLA UNIÓN VENTA: 93 hás Agrícolas a 37 kms de ciudad. Riego. Otro 210 Hás c/casas. Tratar: Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460 Salto. 094907002. Vº 25/07/2019

VENTA OPORTUNIDAD: 1400 Hás Ganaderas. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460 Salto. 094907002 Facebook.

machjorge@gmail.com

Vº 25/07/2019

CHACRAS Y CAMPOS COMPRAS

SE NECESITA EN COMPRA CAMPO: Ganadero/Basalto, 400 Hás con CASA. Asesoría, Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002 Wpp. Vº 25/07/2019

ARRIENDA CAMPOS: *1800 hás Artigas. Ganadero U$S 60 x Há. *2400 Hás Artigas, coneat 100 U$S 85 x Há. *1020 Hás. Artigas. Ganadero U$S 65 x Há. Rematador Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002 Facebook. Vº 25/07/2019

CAMIONETAS VENTAS

CHEVROLET S 10 4×2, 2.5 turbo, Diesel 1997 Full c/cubrecaja, lona, estribos. Defensa antivuelco. Niquelada. Muy buen estado. U$S 10.500.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable.4 Amort. 4 Cubiertas. Parabrisas y todos los Faros nuevos. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 25/07/2019

BICICLETAS VENTAS

SCOTT SPEEDSTER S10 Talla 54 Cuadro Aluminio y Horq. Carbono 9 coronas. U$S 650.- K2 MONOCASCO CARBONO Talla 52. Pesa 8 Kgs, 10 coronas , movimiento centro. Manillar. Asiento y p/silla también de carbono. Material SRAM. Impecable. U$S 1.850.- SCHWINN. Fasback Talla 54, cuadro aluminio y horq. carbono. U$S 900.- SCCOTT SPEEDSTER LTD, Talla 52, 10 copronas c/aluminio y horq. carbono, ruedas: delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. “ORIGINAL” e Impecable. U$S 1.000.- SPECIALIZED AALEZ Talla 56, 9 corinas. Todo el cuadro de Carbono. PIPAS y horq. aluminio “Original”. U$S 600.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla. Con Parrilla. Faro. Timbre e Inflador. U$S 200.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla de Dama con Parrilla. U$S 190.- Bicicleta BIANCHI de Dama. Todo “Original” e Impecable y 2 Cubiertas 0 Km, U$S 150.- Solo Llamadas NO SMS de 8 a 20y30 horas. Cel. 099318984. Vº 25/07/2019

Bicicleta SCOTT M/Bay Scale 770 rodado 27 y ½. Talla L. Frenos Disco Hidraúlicos c/regulador de la Suspensión de Horquilla. U$S 750.- Cel. 099318984. No SMS. Vº 25/07/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.00 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡SUMÁ DESCANSO A TU SUEÑO CON CASADICHA!: *Colchón 2 plazas línea Eco, 140x190x16 cts. alto, funda tela estampada. $ 4.290. – *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 140x 190×17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.680.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia, 130x185x20, 140x 190×20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 9.200.- *Colchón 2 plazas alta densidad línea Cootton Flor 140x190x17, capitoneado, algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 9.480.- *Colchón 2 plazas alta densidad. Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.590.- *Colchón 2 plazas alta densidad, importado, 140x 190×26 cts. capitoneado, algodón, soporte 90 kilos x persona. $ 10.580.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡ULTIMOS DÍAS! PLAN RECAMBIO DE SOMMIER EN CASADICHA: Te cambiamos tu viejo sommier por un sommier único en su clase. Te descontamos $ 2.000.- x el viejo sommier, el saldo lo pagás como quieras. *Sommier 2 plazas 140×190, colchón de 32 cts. de alto, pilow viscoelástico, lámina interior anti deformante de espuma, soporte 120 kilos por persona, box de tapa entera (No Parrilla), patas en madera de caoba atornilladas, 7 puntos de apoyo, 3 centrales, 0.69 cts. de altura total. Fácil ascenso y descenso. Producto importado con control de calidad. Normas ISSO E INMETRO. Garantía doble. Colchón + box. $ 20.990.- ¿QUE TE VAS A REGALAR. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿SOMMIER PLAZA Y MEDIA? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 75 kilos, capitoneado jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 10.990.- *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 85 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 11.990.- *Sommier importado 1,20×1,85,20 cts. alto, colchón espuma polyuretano firme, soporte 95 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 13.690.- *Sommier importado 1.10×1,90×26 vts. alto, colchón pilow top soft de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de alta densidad, soporte 110 kilos, capitoneado en malla de algodón, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 15.280.- *Sommier importado 1.10x 1,90×26 cts. alto, colchón pilow top de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de extra alta densidad, soporte 120 kilos, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 6 puntos de apoyo de centrales. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡ORDENÁ TUS LIBROS CON CASADICHA!: Bibliotecas todas en M.D.F. Placa plastificada. Atornilladas. Abiertas o con puertas. Colores: blanco, cerejeia, tabaco, demolición. *Bibliotecas en madera maciza línea mexicana, colores natural, roble claro, roble oscuro, abierta con 2 puertas bajas, 2 puertas enteras, 2 puertas enteras + 2 cajones. *Biblioteca en madera maciza finestra color nogal, 2 puertas con vidrio + 2 cajones con riel metálico con ruedas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡DECIR BUEN DESCANSO ES CASADICHA!: *Sommier medida especial, 160x2mtsx26 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + pilow soft recilente, capitoneado algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, espuma extra firme, soporte 110 kilos x persona, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 29.990.- *Sommier medida especial, 160x 2mtsx30 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + doble pilow soft recilente, revestimiento capitoneado con tejido de punto matelasseado, anti alérgico, ácaros y bactérias, soporte 120 kilos x persona extra firme, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 35.990.- *Sommier medida especial 180x 2mtsx35 cts. alto colchón, colchón de latex, espuma alta densidad, alto soporte y 3 zonas de soporte, en resortes enfundados, tejido matelasse de punto, aislador de fibras sintéticas, pilow de espuma ultra soft recilente, tejido anti deslizante, soporte 130 kilos x persona, 2 box reforzados 6 puntos de apoyo c/u. $ 51.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡CALIENTA CAMAS DE CASADICHA!: *Calienta cama 1 plaza importado, manta polyester algodón, control remoto manual de temperatura, 0,80×1,50 largo. $ 1.550.- *Calienta cama 2 plazas importado, manta polyester algodón, doble control remoto, temperatura bizona, 1.40×1.60 largo. $ 2.590.- Color Natural. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡LIVING ESQUINERO O LIVING 3+2! OPCIONES CASADICHA: *Esquinero desmontable con isla, tapizado en fina tela agamuzada, almohadones, capacidad 7 personas, colores granate o gris oscuro con almohadones estampados. $ 16.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en fina tela liso + respaldo estampado, bordeaux + estampado en respaldo, marrón + respaldo estampado. $ 16.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en cuerina importada, colores beige, negro y chocolate. $ 22.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿BUSCAS CÓMODAS O CAJONERAS? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Cajoneras en M.D.P. plastificadas, cajones con laterales de madera, totalmente atornilladas de 4,5,6,7 y 10 CAJONES. Desde $ 2.590.- *Cajoneras en madera maciza líneas mexicanas o nacionales de 4,5,6 y 7 cajones. Desde $ 5.990.- *Cómodas en M.D.P. 4 cajones + puerta – 5 cajones + puerta – 5 cajones + 2 puertas. Desde $ 4.290.- *Cómodas en madera maciza línea mexicanas o nacionales, 5 cajones – 6 cajones – 4 cajones + puerta – 5 cajones + 2 puertas. Desde $ 9.290.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡RENOVÁ LA FUNDA DE TU COLCHÓN!: *Funda o Forro para colchón en algodón 100%, variedad de colores, lavable, con cierre, 1 plaza, 2 plazas y 2 plazas sommier. *Protector para colchón, capitoneado, ajustable, lavable de 0.90×1.90 – 1.40×1.90 – 1.60x2mts. – 1.80mtsx2mts. – 2mtsx2mts. *Protector para colchón impermeable, ajustable, lavable de 0.90×1.90 – 1.40×1.90, tela de algodón anti alérgica. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡NO LO DEJES ESCAPAR! SOLO CASADICHA LO HACE POSIBLE: *Sommier 2 plazas, colchón de espuma alta densidad, 20 cts. de alto, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias colchón + 2 almohadas en fibra soliconada. $ 13.990.- *Sommier 2 plazas, colchón de espuma alta densidad, 26 cts. de alto, doble soft pilow, doble cara, capitoneado, jacquard, ant ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado + respaldo con mesas en blanco alto brillo + 2 almohadas en fibra siliconada. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿CAMAS 2 PLAZAS DE MADERA? CASADICHA OPCIONES: *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, parrilla reforzada doble pata central. Modelo liso. $ 5.990.- *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, parrilla reforzada doble pata central. Modelo provenzal torneada. $ 6.990.- *Cama 2 plazas desarmable importada, parrilla dividida, abulonada. Modelo provenzal gruesa. $ 7.990.- *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, provenzal, respaldo alto, parrilla reforzada pata central. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡DEJÁ NUEVO TU LIVING! FUNDAS PARA SOFÁ EN CASADICHA: *Fundas sofá 1 cuerpo, 2 cuerpos y 3 cuerpos. Capitoneadas en tela lavable. Variedad de colores. Fácil colocacón. Protegen y visten, colores azul marino, azul bolita, rojo, bordeaux, beige, negro, verde inglés. *Funda para colchón de FUTON, 100% algodón. Importada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡LA COMODIDAD EN TU LIVING COMIENZA EN CASADICHA!: *Sillón RECLINER con apoya pies, dispositivo de apertura manual lateral, tapizado en fina cuerina, colores negro o chocolate. $ 16.900.- *Butaca BERGERE tapizada en fina tela tapizería, respaldo capitoneado, almohadón con cierre en asiento. $ 17.990.- *Butaca en U cuerina de 1ra. color negro o chocolate, fino diseño. $ 6.990.- *Sillón MECEDOR en madera maciza, torneada, robusto, roble claro o tabaco. $ 4.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡EL COLCHÓN QUE BUSCAS EN CASADICHA LO ENCONTRÁS!: *Colchón de espuma alta densidad 130×185, 20 cts. de alto, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y alérgico, soporte 80 kilos por persona. $ 9.200.- *Colchón de espuma altísima densidad, 130x185x 22 cts. de alto, capitoneado, jacquard algodón, soft pilow interior, proceso anti alérgico, ácaros y gérmenes, soporte 120 kilos por persona, 5 años de garantía. $ 15.990.- 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿PLANCHA DE POLYFON PARA RELLENO? CASADICHA: *Plancha standart 140×190 de 1 ctm. $ 250.- 2 ctms. $ 460.- 3 ctms. $ 680.- 5 ctms. $ 1.100.- 8 ctms. $ 1.800.- 10 ctms. $ 2.180.- También en alta densidad, soportes 80 y 100 kilos en todas las medidas. Stock permanente. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡QUE REGALO EL DE CASADICHA!: *Sommier Importado 2 plazas, 140×190. ÚNICO en su tipo. Colchón de espuma firme polyfón de alta densidad, capitoneado en polyester anti ácaros y bactérias. Exclusivo y único box entero (sin parrilla) base plana antideformante, 40 ctms. de alto, patas de madera roscadas con tornillo metálico, cama antideslisante en patas. $ 9.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿NECESITAS CAMBIAR EL COLCHÓN? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: Tenemos el colchón que buscás al precio que querés. *Colchón alta densidad, Importado, densidad real certificada, 140x190x24 ctms. de alto, núcleo firme + soft pilow recilente, suave tacto al contacto corporal, soporte 110 kilos x lado. Totalmente en polyfón virgen. $ 12.990.- *Colchón alta densidad Importado, densidad real certificada, 140x190x30 ctms. de alto, núcleo rígido + 2 capas de polyuretano virgen + pilow recilente, soporte 120 kilos x persona. No se deforma. Lámina interior anti deformante. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡EL LIVING DE MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego Nacional madera maciza torneada con almohadones en tela. *Juego sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 11.590.- *Juego sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¡OULET DE SOFÁS EN CASADICHA!: *Sofá 2 cuerpos, tapizado en cuero sintético, color chocolate. Antes $ 27.300.- Ahora $ 23.800.- *Sofá 2 cuerpos tapizado en LEATHER FABRIC, color chocolate. Antes $ 38.300.- Ahora $ 33.000.- *Sofá 3 cuerpos en 100% cuero natural. Importado, color coñac. Antes $ 57.700.- Ahora $ 49.400.- *Juego de sofás 2+3 cuerpos 100% cuero natural, de la región, colores chocolate, negro, avellana y perla. Estructuras con garantía. Antes $ 99.900.- Ahora $ 83.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

¿COLCHONES Y ALFOMBRAS PARA BEBÉ? CASADICHA TODAS LAS OPCIONES: *Colchón de cuna nacional, 1.35×0.60xalto0.9, funda en tela, motivos varón o niña. $ 1.480.- *Colchón de practicuna, 0,65×0,95×0,9-1mtx0.70×0.9, funda en tela con impermeable desmontable, motivo varón o niña. $ 2.690.- *Almohada polyfón $ 390.- *Almohada fibra siliconada. $ 490.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 25/07/2019

VENDO: Dínamo y soldador para 220. Cel. 098275890. Vº 25/07/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor con disponibilidad horaria y referencias. Cel. 098184582. Vº 25/07/2019

Limpiezas por día, por hora, por mes. Zulema González. TEL: 47378891. Cel. 098340572. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para recepcionista o demás tareas. Cel. 099865557. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o niños, con referencias. Llamar al 091097712. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, enfermos o limpieza por la tarde. Cel. 096253451. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. responsable con experiencia y referencias con certificado de asistente personal para trabajar por B.P.S.. Cel. 091818202. Vº 25/07/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar con camiones chicos o maquinaria con libreta cat. B y H y carné de salud profesional vigente. Cel. 098318269. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para chofer cat. D y F. Cel. 095802607. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para limpiezas de fondos, terrenos, jardines y todo tipo de podas. Cel. 099143627. TEL: 47322838. Vº 25/07/2019

SE OFRECE: Fumigaciones en general. Eliminación de todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 25/07/2019

SE OFRECE muchacho para trabajos en albañilería. Cel. 091801482. Vº 25/07/2019

SE OFRECE empleada doméstica para todos los días o niñera. TEL: 47323157, Vº 12507/2019

SE OFRECE SRA. para limpiezas con referencias. Cel. 096100128. Vº 25/07/2019

SE OFRECE SRA. para cuidado de enfermos o limpiezas, en el centro o cualquier zona. Cel. 092218049. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para chofer con libreta profesional cat. C. o tractorista. Cel. 097054251. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Muchacha de 28 años con buenas referencias comprobables para tareas de acompañante de persona mayor por el día, tareas domésticas, niñera, atención al público y ayudante de cocina. Cel. 099428533. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. con recomendaciones para acompañar de día, unas horas o cuidar niños o ayudante almacén o cocina. Cel,. 097346225. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tarea, experiencia en cuidado de ancianos, preferentemente con cama, con referencias. Cel. 098117913. Vº 25/07/2019

SE OFRECE muchacho con libreta de conducir cat. A. Cel. 096124026. Vº 25/07/2019

SE OFRECE SR. para peón de campo, con referencias. Cel. 098854632. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Servicio de Asistente de cuidado y acompañante, Hospital, Sanatorio y domicilio. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 25/07/2019

SE OFRECE muchacha para acompañante de personas mayores a domicilio o con cama. Cel. 098159838. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para cuidados de persona mayor o niños, o limpiezas con referencias. Cel. 098184582. Vº25/07/2019

SE OFRECE Sra. responsable con referencias para cuidado de persona 3ª edad. Cel. 096979510. Vº25/07/2019

SE OFRECE Sra. para cocinera de estancia, matrimonio él encargado o casero, ella como cocinera. Cel. 092034051. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor con disponibilidad horaria y referencias. Habilitada por BPS. Cel. 098184582. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para asistente de cuidado y acompañante profesional. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos sanitarios y de albañilería con buenas referencias. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Profesor Jubilado para clases de Filosofía, Psicología y Pedagogía a domicilio. TEL: 47327082. Medio día o noche. Vº 25/07/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar con experiencia, ayudante en mecánica, atención al cliente, libreta de conducir categoría A. Disponibilidad horaria. Cel. 095452084. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Asistente en Servicio e acompañante por hora, por día o por noche. Solo llamadas al Cel. 092677515 – 093646370. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos en Mecánica, chofer, libreta Cat. A. Disponibilidad horaria. Con referencias. Cel. 091218853. Vº 25/25/2019

SE OFRECE Sra. para el cuidado de personas adultas. También se realizan cuidados a través de BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sra. para trabajo de auxiliar en Educación Inicial para jardín o niñera, siempre por la mañana, con referencias. Cel. 092621842. Tel. 47346927. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Operador para máquina con licencia de conducir y diploma en retroexcavadora. Cel. 098765027. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para mantenimiento en albañilería y pintura, con o sin recibo oficial y con referencias actuales. Cel. 098654257. Vº 25/07/2019

SE OFRECE Sr. para Fumigaciones FAMASTIL. Eliminación total de cucarachas y todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 25/07/2019

SE OFRECE pintor de casas y trabajos en revestimientos en placas de yeso. Cel. 098144261 – 093765519. Vº25/07/2019