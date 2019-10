CASAS ALQUILERES

ALQUILO MONOAMBIENTE en el Cerro, zona del cuartel, a persona sola o parejas, con termofón, agua y cable incluído a $ 6.000.- Sólo llamadas al Cel. 098409345. Vº 16/10/2019

ALQUILO: Monoblock, baño, cocina. Monoblock 2 piezas, cocina, estufa y baño, todo cerrado con doble puerta, reja, muy seguro. Contactar: 19 de Abril 1581. Vº 16/10/2019

ALQUILO CASA Zona Este, 2 dormitorios, entrada para vehículo, depósito y fondo. Muy segura. Cel. 092514637. Vº 16/10/2019

ALQUILO MONOAMBIENTE céntrico. Ideal estudiantes o persona sola. Trato directo. Cel. 091075857. Vº 16/10/2019

ALQUILO CASA CÉNTRICA: Andrés Latorre 904, 2 dormitorios y demás. $ 12.900.- TEL:47342581. Cel. 099738868. Vº 16/10/2019

INMUEBLE 300 m2 CERRADOS PLANTA BAJA ..MICROCENTRO SALTO…. FÁCILMENTE ADAPTABLE A LOCAL COMERCIAL…2 baños… amplios salones fácilmente fusionables… USD300.000 facilidades bancarias Ejemplo entrega USD90.000 y cuotas mensuales $74547 también

opciones… Asesoría en Inmuebles Rdor. Jorge MACHADO DA SILVA… Agraciada 1460 // 094907002 machjorge @gmail.com Vº 16/10/2019

CENTRO DE TERMAS DEL DAYMÁN 2895 M2 CON 517 m2 edificados local comercial y casa amplia antigua USD560.000 facilidades Asesoría en Inmuebles Rdor. Jorge MACHADO DA SILVA… Agraciada 1460 // 094907002 Wpp machjorge@gmail.com Vº 16/10/2019

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO APTO. 1 dormitorio en Salto Nuevo. $ 7.500.- Garantía: Depósito ó ANDA. Cel. 092218004. Vº 16/10/2019

ALQUILO APARTAMENTO en Edificio Los Naranjeles. Ideal para Consultorio o Estudio Jurídico. Primeros 6 meses REBAJADO. Unico con baño. Cel. 098167934. Vº 16/10/2019

ALQUILO APARTAMENTO 1 dormitorio, baño, living, cocina. Zorrilla 630 planta baja. Tratar: 099261849. Vº 16/10/2019

TERRENOS VENTAS

VENDO ESTUPENDO TERRENO Arenitas Blancas, 416 m2. Contribución al día. Única dueña. Comprá tu paraíso!! Llamame al 092419617. Vº 16/10/2019

TERRENOS: U$S 1.000 m2 BARRIO ARTIGAS FRENTE A PISCINAS 90 mde frente a 3 calles…Todos los serv. USD20.000 y cuotas mens U$S700 consúltenos opciones ejemplo — 6.300 m2 AVENIDA CONCORDIA a metros de Ex Av. Paraguay Urbano/servicios. Asesoría en Inmuebles. Rdor. Jorge MACHADO DA SILVA… Agraciada 1460 // 094907002 Wpp mach jorge @gmail.com Vº 16/10/2019

AUTOS VENTAS

VENDO: Ford Escort año 93, full, A/A. D/H. V/Eléctricos. Bloqueo c/alarma. Libreta a mi nombre. U$S 3000.- Cel. 099503274. Vº 16/10/2019

CAMIONETAS VENTAS

TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable. 4 Amort. 4 Cubiertas. Parabrisas y todos los Faros nuevos. VENDO O PERMUTO. 25 BICICLETAS usadas de hombres, damas y niños. M/Bay y de Ruta. Profesionales de CARBONO y Antiguas freno a Varillas. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 16/10/2019

MOTOS VENTAS

VENDO MOTO MOTOMEL STRATO Euro 125 cc. Única dueña. Todo al día. U$S 1100.- Llamame y te regalo el casco. Cel. 092419617. Vº 16/10/2019

VARIOS:

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.00 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡DISFRUTÁ DE LA PRIMAVERA! VIVILA CON CASADICHA: Gazebos. Catres de aluminio o hierro. Sillas plegables en aluminio y hierro, nacionales e importadas. Reposeras en 5 posiciones. Reposeras catre en aluminio o hierro. Bajas y altas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡AÉREOS DE MADERA DE CASADICHA!: Aéreos en cedrillo nacionales 2 y 3 puertas. Aèreos en pino Elliottis mexicano, 1, 2 y 3 puertas. Aéreos con vacera pino nacional, 2, 3 y 4 puertas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡TAPIZÁ CON CASADICHA!: Planchas de polyfón de 1.40×1.90. Densidad standart. Media y alta de 1 a 10 ctms. De espesor. Desde $ 250.- la plancha. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡LLEGÓ EL MOMENTO! ¡CAMBIÁ TU LIVING! CASADICHA TE RAGALA LA MESA RATONA: *Juego de living uruguayo, estructura reforzada, respaldo alto, tela de tapicería lavable, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, combinado o liso con garantía. $ 23.990.- *Juego de living uruguayo, estructura reforzada, respaldo alto capitoneado, tela de tapicería lavable, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, colores lisos, variedad de opciones, apliques en madera. $ 25.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡ESPACIO-COMODIDAD-MODERNIDAD! SOFÁ CHAISE DE CASADICHA: *Sofá 3 cuerpos, chaise apoya pies desmontable, tapizado tela Jeans azul, respaldo capitoneado con botones de colores. $ 22.990.- *Sofá 4 cuerpos + chaise, tapizado en tela agamuzada, respaldo con almohadones, colores granate o negro con almohadones estampados. $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿COLCHÓN DE MEDIDA ESPECIAL? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Colchón 2 plazas 135×1.85×17 cts. espuma alta densidad, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bacterias. Agarraderas laterales, orificios de ventilación lateral. $ 12.990.- *Colchón 2 plazas 135×1.85×20 cts. espuma alta densidad, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bacterias. Agarraderas laterales, orificios de ventilación lateral. $ 14.990.- *Colchón 2 plazas 140×2 mts.x22 cts. espuma alta densidad, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bacterias, soporte hasta 120 kilos x persona, 5 años de garantía. $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL:; 47336458. Vº 16/10/2019

¡EN CASADICHA COMENZAMOS A VIVIR LA PRIMAVERA!: *Hamacas de jardín 3 y 4 lugares. *Juegos de Rattán sintético. *Juegos de barbacoa en madera de meránti para exterior e interior. *Sombrilla de playa. *Sombrillón para jardín de centro y con brazo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿BUSCAS SILLAS SUELTAS? EL MAYOR STOCK Y VARIEDAD EN CASADICHA: *Silla eventos estructura en caño chato nervado reforzado, asiento y respaldo tapizado. $ 1.490.- *Silla de comedor tapizada en cuerina negra, estructura de caño. $ 1.690.- *Silla comedor o sala, tapizado respaldo y asiento en tela negra, estructura en caño. $ 1.990.- *Silla comedor en madera maciza respaldo alto, pino elliottis. $ 2.290.- *Silla comedor en madera maciza de roble, respaldo anatómico, asiento en tela, respaldo alto. $ 4.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿LIVING PEQUEÑO? SOLUCIONES CASADICHA: *Juego living sofá 2 cuerpos + 2 butacas, madera maciza torneada, almohadones en tela rústica, variedad de colores. $ 11.990.- *Juego living sofá 2 cuerpos + sofá 3 cuerpos tapizado en tela rústica combinada, variedad de colores. $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS? EL MEJOR ESTÁ EN CASADICHA: *Juego de comedor importado. Único en su clase, mesa 2.10 de largo x 1.06 de ancho x 0,77 de alto, espesor tapa de mesa 4 ctms. + 8 sillas respaldo alto, asiento en tela color chocolate, madera color tabaco. $ 63.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿BUTACAS DE ROBLE LEGÍTIMO? CASADICHA TIENE LO QUE BUSCAS: *Productos Importados, roble y tapizado de lino, línea importada, butacas de dormitorio, sala y living. Sofás de 2 y 3 cuerpos. Aprovechá la bonificación contado efectivo. 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡TU JUEGO DE LIVING CON MESA DE REGALO EN CASADICHA!: *Juego de living URUGUAYO, tapizado en tela rústica lavable, sofá 2 cuerpos + 2 butacas, respaldo alto, variedad de colores. $ 14.690.- Mesa de living de madera torneada con revistero DE REGALO. *Juego de living URUGUAYO, tapizado en tela rústica lavable o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, asiento con almohadón con cierre. $ 16.900.- Mesa de living de madera torneada con revistero DE OBSEQUIO. *Juego de living URUGUAYO en madera maciza rústico torneado, sofá 3 cuerpos + 2 butacas, almohadones en tela rústica lavable, variedad de colores. $ 17.990.- Mesa de living de madera torneada con revistero DE OBSEQUIO. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡LO COMPRÁS O TE LO PERDÉS! VENÍ POR CASADICHA: *Sommier 2 plazas importado, colchón de polyfón 100%, soporte 80 kilos por persona, capitoneado, anti ácaros, bactérias y ácaros, box reforzado de 7 puntos de apoyo. $ 10.990.- DE OBSEQUIO 2 Almohadas con funda. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿LIVING CHESTERFIELD? IMPERDIBLE CASADICHA: *Juego totalmente capitoneado en cuerina importada gris granito, 3+2 cuerpos. Calidad. Diseño. Durabilidad. 15 cuotas de 3.800.- ó $ 57.000.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡EL ROPERO QUE PRECISAS ESTÁ EN CASADICHA!: *Ropero de madera en cedrillo, 4 puertas, 7 estantes + colgador. $ 18.600.- *Ropero M.D.P. placa 15 milímetros de espesor, 6 puertas, 3 cajones, 9 estantes, 2 percheros, fondo entero totalmente atornillado. $ 12.990.- *Placard con alzada, 8 puertas, 1.60×2.20 mts. x 0,50 profundidad, madera de cedrillo, 10 estantes + colgador. $ 29.900.- *Placard con alzada, 10 puertas, 2mts.x2.20×0,50 profundidad, madera de cedrillo, 10 estantes + perchero. $ 33.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡EN COLCHONES CASADICHA ES 1!: *Colchón 2 plazas línea económica, 16 cts. alto, funda de tela. $ 4.490.- *Colchón 2 plazas intermedio, densidad. Tela jaquard 16 cts. $ 6.390.- *Colchón 2 plazas intermedio, densidad, capitoneado, jaquard, 17 cts. $ 8.290.- *Colchón 2 plazas intermedio, alta densidad, soporte 80 kilos por persona. $ 7.590.- *Colchón 2 plazas, alta densidad, soporte 85 kilos x persona, 20 cts. alto. $ 9.600.- *Colchón 2 plazas, alta densidad, soporte 90 kilos por persona, 20 cts. alto. $ 9.980.- *Colchón 2 plazas alta densidad, soporte 100 kilos por persona, 26 cts. alto. $ 11.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡AGRANDÁ ESPACIOS EN TU DORMITORIO! CASADICHA TIENE LO QUE BUSCAS: *Box Baúl Importado, 140x190x0,40, estructura en madera maciza, tapa entera con amortiguadores, soporte retenedor de colchón, tapizado en pana capitoneado. $ 15.990.- *Box Baúl Importado, 0,88×1,88, estructura en madera maciza, tapa entera con amortiguadores, apertura horizontal, para una plaza o 2 para 160×2 mts. Altura 0,42, tapizado en jacquard suede capitoneado. $ 13.800.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡TODO PARA LA COMODIDAD DE TU DESCANSO EN CASADICHA!: *Respaldo Pachá para cama, alto con posabrazos, óptimo para leer o mirar TV en buena posición y apoyo. *Respaldo Anatómico cervical para descansar semi incorporado o para piernas semi levantadas. *Respaldo Anatómico anti reflujo y también antivárices. *Almohada cervical para columna, almohada rollo cervical corto o largo. Todo lo que te hace bien está en CASADICHA. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡EN TU JARDÍN CASADICHA!: *Juego de mesa y 4 sillas Rattán plástico, color negro, mesa 1mt.x1mt. tapa de vidrio templado. $ 14.990.- *Juego de mesa y 6 sillas, Rattán plástico color negro, mesa 0,90×1.60mt. + 6 sillas con posabrazo. $ 28.400.- *Juego de mesa y 4 sillas en madera de meranti para exterior, mesa octogonal, 1.20×1.20 plegable, sillas plegables. $ 24.900.- *Juego de mesa y 6 sillas en madera de meranti para exterior, mesa rectangular de 0,80×1,40, centro para sombrillón, plegable + sillas plegables. $ 26.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¿SOMBRILLAS Y SOMBRILLONES? CASADICHA DEBES VISITAR: *Sombrilla playera con filtro uv, sombrillón en tela, estructura de aluminio, 3 mts. diámetro. *Sombrillón en tela estructura de madera, 3,10 mts. diámetro. *Sombrillón de brazo, entera, estructura de hierro, 3 mts. diámetro. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡VOLVIÓ EL PLAN RECAMBIO! SÍ CASADICHA LO TIENE: Cambiá tu viejo colchón por lo ¡Mejor!. Entregás el tuyo te bonificamos en $ 1.000.- y te llevás colchón importado altísima densidad, soporte 120 kilos x persona, 32 cts. de alto, placa interior antideformante, pilow top viscoelástico y te regalamos un protector de colchón elástisado y pagás como quieras. Sólo $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡OULET DE SOFÁS EN CASADICHA!: *Sofá 2 cuerpos cuerina importada color beige. Antes $ 11.900 AHORA $ 9.600.- *Sofá 3 cuerpos Nacional, en tela tapicería combinado, respaldo estampado, asiento gris liso. Antes $ 12.990.- AHORA $ 10.500.- *Juego living, sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos, importado, cuero sintético, color perla. Antes $ 34.990.- AHORA $ 29.700.- *Sofá en cuero 100% sin partes sintéticas, 3 cuerpos, color marrón suela. Único en su tipo. Antes $ 73.500.- AHORA $ 58.000.- *Sofá en cuerina importada color chocolate, 3 cuerpos. Antes $ 15.900.- AHORA $ 11.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

¡PARA CAMPING TERMAS O PLAYA! SILLAS Y REPOSERAS DE CASADICHA!: *Silla plegable en aluminio, uruguayas, las que aguantan peso, variedad de colores, altas, posabrazo doble, soporte 120 kilos. *Reposera plegable en aluminio, uruguayas, respaldo alto 5 posiciones, variedad de colores, soporte 130 kilos. *Reposera catre con apoya pié en aluminio, uruguayas, respaldo alto 5 posiciones, soporte 130 kilos, variedad de colores. *Silla reposera combinada en aluminio uruguaya, respaldo alto reclinable con apoya respaldo, 5 posiciones, variedad de colores, soporte 120 kilos, 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 16/10/2019

TÉCNICO ELECTRICISTA LUIS EDUARDO PIASTRI: Instalaciones eléctricas y mantenimientos. Presupuestos sin costo. Se realizan trabajos en ciudad y campaña. 8 de Octubre 1617. Salto. Cel. 099092581. Vº 31/10/2019

VENDO: Dínamo y soldador para 220. Cel. 097631810. Vº 16/10/2019

ELECTRICISTA: Instalación en general y reparación, buena experiencia y larga trayectoria. Cel. 098414718. Vº 26/12/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE: Albañil. Sanitario. Pintor. Cel. 091051457. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para Hotelería en Daymán para mucama con experiencia laboral con buenas referencias con curso de mucama. TEL: 47346220. Cel. 092211103. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar persona sola o limpiezas. Cel. 099644587. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para casero de estancia o chacra. Cel. 099196178. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para mucama para Montevideo o temporada con informes. Cel. 091423926. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de Sra. sola por las noches. Cel. 091672911. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casa o de oficina. Comunicarse al Cel. 091985528. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Tratar al Cel. 098182578. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas, cocina y demás, con referencias. Cel. 097068445. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, cuidado de adultos, enfermos, niños, limpiezas, etc. Con referencias. Cel. 096660125. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para trabajar de albañilería en general. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o limpiezas con referencias. Cel. 092149681. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para acompañante o niñera. Cel. 098804996. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para casero. Cel. 096032677. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para Pintura de Rejas. Portones, etc. Cel. 099823586. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para casero de estancia con referencias. Cel. 099886757. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para tareas varias. Cel. 091787342. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. mayor con cama, con todas tareas. Rosario González. Cel. 099404973. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. mayor para cuidar Sra. sola para Montevideo. No fumadora. Con buenas referencias y experiencia. Llamar al 095860391. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para toda tarea, cuidado de enfermos. Buenas referencias, para campaña o ciudad. Cel. 092308200 – 097609049. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacho con referencias, ex militar, guardia seguridad armada, con libreta de conducir. Cel. 096983161. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas. Cel. 097167548. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas y cuidado de niños. Cel. 097945501. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para cuidado de personas mayores. Cel. 098159838. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 099088799. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para tareas varias, niñera, limpiezas, etc. Cel. 099739771. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. jubilada para Montevideo o Punta del Este, para cuidar Sra. sola, no fumo, tengo experiencia, responsable y referencias. Llamar al 095285605. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas por la mañana o tarde con referencias. Cel. 092220083. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con cama, con buenas referencias, experiencia y responsable. Llamar 095 285605. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina con título. Cel. 098376875. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para sereno ciudad o camapaña, casas, galpones, etc. Tratar al 095967433. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para doméstica o limpiezas, con referencias. Cel. 092149681. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar de ayudante de albañil o chacra o chanchería- Nº de contacto 098016927. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante de persona sola. Cel. 094711407. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para acompañante o niñera. Cel. 098804996. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante por la noche (sexo femenino), con cama o con retiro. Cel. 099404973. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidar niños o para trabajar en estancia. Cel. 092245139. Vº 16/10/2019

SI SE VA DE VACACIONES, SE OFRECE Sr. para sereno con recomendaciones. Cel. 099114384. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de niños o Sra. mayor. Cel. 092175928. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar persona mayor o enferma, 3 veces a la semana, por la mañana. Cel. 091457689. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola en Montevideo. Cel. 095860391. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacho para cortar pasto con máquina. Cel. 098785165. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidados de persona mayor, con disponibilidad horaria, cuidado en ciudad o campaña, con referencias. Cel. 098184582. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, con experiencia. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para doméstica, niñera o cuidado de enfermos con referencias. Cel. 097007161. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para Albañil, pinturas, electricidad, panadería, tareas varias, cuento con referencias. Cel. 099513942. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Zulema González. TEL: 47378891. Cel. 098340572. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de Sra. mayor. TEL: 47323157. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar enfermos y toda tarea. Cel. 098296671. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para distintas tareas, mantenimiento de jardines, albañilería, pintura, etc. Tengo referencias. Cel. 099839061. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de construcción con experiencia. Cel. 092497408. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar en el campo, sabe de alambrado y esquila. Cel. 098195295 Fabián González. Vº 16/10/2019

SE OFRECE SR. para arreglar cisterna, canilla que pierde agua, todo trabajo de mantenimientos, cerradura, lo que Ud. No puede solucionar se lo hacemos, Confianza, con buenas referencias, para Sereno también. El Berni. Cel. 092448390. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar casa, sereno o cuidado de persona mayor con referencias actuales. Solo llamadas al 097705232. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacho para corte de césped, limpieza de terrenos e hidrolavados. También trabajos de albañilería y pintura. TEL: 47344932. Cel. 092098325. Vº 16/10/2019

SE OFRECE jubilado para todo tipo de changas, bien de salud, cortar pasto, limpiezas de terreno y pintura, licencia de conducir al día, también como sereno o cuidado de enfermos. Cel. 091748778. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para auxiliar de servicio con título habilitado. Cel. 099040700. Vº 16/10/2019

SE OFRECE: Fumigaciones en general. Eliminación de todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Servicio de Asistente de cuidado y acompañante, Hospital, Sanatorio y domicilio. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos sanitarios y de albañilería con buenas referencias Cel.098144261– 0937 65519. Vº 16/10/2019

SE OFRECE muchacha para limpiezas o niñera. Cel. 092978226. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sr. para ayudante de panadería, para cuidar enfermos o para sereno. Cel. 092047393. Vº 16/10/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o acompañamiento. Cel. 096561514. Vº 16/10/2019

¡¡¡Detallista del mantenimiento!!! SE OFRECE: de confianza, para mantenimiento de su casa en el día. Todo lo que usted no pueda realizar o no lo entienda EL se lo hace. Buenas referencias.

Cel. 092448390.

Vº 16/10/2019