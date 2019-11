CASAS ALQUILERES

ALQUILO: Monoblock, baño, cocina. Monoblock 2 piezas, cocina, estufa y baño, todo cerrado con doble puerta, reja, muy seguro. Contactar: 19 de Abril 1581. Vº 21/11/2019

CAMIONETAS VENTAS

FORD ECOSPORT 2006 Super. Impecable, con 201.000 kms. Funciona todo. Matrícula de Salto. U$S 13.000.- Cel. 099318984 (NO SMS). Vº 21/11/2019

PEUGEOT 403 – 1959, 4 Puertas $ 20.000.- RENAULT 4 L. 5 puertas c/cubiertas y tapizado nuevos, tren dro c/Freno de Discos. Falta ointarla. $ 40.000.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable. 4 Amort. 4 Cubiertas. Parabrisas y todos los Faros nuevos. VENDO O PERMUTO. 25 BICICLETAS usadas de hombres, damas y niños. M/Bay y de Ruta. Profesionales de CARBONO y Antiguas freno a Varillas. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 21/11/2019

BICICLETAS VENTAS

Bicicleta SCOTT M/Bay Scale 770 rodado 27 y ½. Talla L. Frenos Disco Hidraúlicos c/regulador de la Suspensión de Horquilla. U$S 700.- SCOTT SPEEDSTER S10 Talla 54 Cuadro Aluminio y Horq. Carbono 9 coronas. U$S 650.- K2 MONOCASCO CARBONO Talla 52. Pesa 8 Kgs, 10 coronas , movimiento centro. Manillar. Asiento y p/silla también de carbono. Material SRAM. Impecable. U$S 1.650.- SCHWINN. Fasback Talla 54, cuadro aluminio y horq. carbono. U$S 900.- SCCOTT SPEEDSTER LTD, Talla 52, 10 coronas c/aluminio y horq. carbono, ruedas: delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. “ORIGINAL” e Impecable. U$S 1.000.- SPECIALIZED AALEZ Talla 56, 9 coronas. Todo el cuadro de Carbono. PIPAS y horq. aluminio “Original”. U$S 600.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla. Con Parrilla. Faro. Timbre e Inflador. U$S 200.- Bicicleta INGLESA de Paseo. Frenos a Varilla de Dama con Parrilla. U$S 190.- Bicicleta BIANCHI de Dama. Todo “Original” e Impecable y 2 Cubiertas 0 Km, U$S 150.- Solo Llamadas NO SMS de 8 a 20y30 horas. Cel. 099318984. Vº 21/11/2019

VARIOS:

¡DISFRUTÁ DE LA PRIMAVERA! VIVILA CON CASADICHA: Gazebos. Catres de aluminio o hierro. Sillas plegables en aluminio y hierro, nacionales e importadas. Reposeras en 5 posiciones. Reposeras catre en aluminio o hierro. Bajas y altas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡TAPIZÁ CON CASADICHA!: Planchas de polyfón de 1.40×1.90. Densidad standart. Media y alta de 1 a 10 ctms. De espesor. Desde $ 260.- la plancha. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡EN CASADICHA COMENZAMOS A VIVIR LA PRIMAVERA!: *Hamacas de jardín 3 y 4 lugares. *Juegos de Rattán sintético. *Juegos de barbacoa en madera de meránti para exterior e interior. *Sombrilla de playa. *Sombrillón para jardín de centro y con brazo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿BUSCAS SILLAS SUELTAS? EL MAYOR STOCK Y VARIEDAD EN CASADICHA: *Silla eventos estructura en caño chato nervado reforzado, asiento y respaldo tapizado. $ 1.490.- *Silla de comedor tapizada en cuerina negra, estructura de caño. $ 1.690.- *Silla comedor o sala, tapizado respaldo y asiento en tela negra, estructura en caño. $ 1.990.- *Silla comedor en madera maciza respaldo alto, pino elliottis. $ 2.600.- *Silla comedor en madera maciza de roble, respaldo anatómico, asiento en tela, respaldo alto. $ 5.600.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

TU JARDÍN CASADICHA!: *Juego de mesa y 4 sillas Rattán plástico, color negro, mesa 1mt.x1mt. tapa de vidrio templado. $ 14.990.- *Juego de mesa y 6 sillas, Rattán plástico color negro, mesa 0,90×1.60mt. + 6 sillas con posabrazo. $ 28.400.- *Juego de mesa y 4 sillas en madera de meranti para exterior, mesa octogonal, 1.20×1.20 plegable, sillas plegables. $ 24.900.- *Juego de mesa y 6 sillas en madera de meranti para exterior, mesa rectangular de 0,80×1,40, centro para sombrillón, plegable + sillas plegables. $ 26.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿SOMBRILLAS Y SOMBRILLONES? CASADICHA DEBES VISITAR: *Sombrilla playera con filtro uv, sombrillón en tela, estructura de aluminio, 3 mts. diámetro. *Sombrillón en tela estructura de madera, 3,10 mts. diámetro. *Sombrillón de brazo, entera, estructura de hierro, 3 mts. diámetro. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡VOLVIÓ EL PLAN RECAMBIO! SÍ CASADICHA LO TIENE: Cambiá tu viejo colchón por lo ¡Mejor!. Entregás el tuyo te bonificamos en $ 1.000.- y te llevás colchón importado altísima densidad, soporte 120 kilos x persona, 32 cts. de alto, placa interior antideformante, pilow top viscoelástico y te regalamos un protector de colchón elástisado y pagás como quieras. Sólo $ 16.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡EN SOFÁ CAMAS CASADICHA!: *Sofá cama Eco tapizado en tela lavable, respaldo rebatible 2 posiciones. $ 7.400.- *Sofá cama reforzado, tapizado en cuerina color negro, respaldo rebatible 3 posiciones, patas metálicas. $ 8.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡JUEGO DE COMEDOR EXTENSIBLE? CASADICHA TIENE LA MADERA: *Juego de comedor importado, madera maciza en cedro, tapa de mesa maciza oval a redonda, correderas con riel de bolillas, enganches de bronce, 1.51 extendida, 1.06 comprimida, 6 sillas respaldo anatómico. Asiento tapizado en tela lavable, juego totalmente atornillado. $ 39.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿CÓMODAS Y CAJONERAS DE CASADICHA!: Cómodas de madera maciza, nacionales e importadas. Cómodas y Cajoneras en M.D.F. Variedad de colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿CAMAS DE MADERA EN 1 PLAZA? CASADICHA LA MAYOR VARIEDAD: *Cama 1 plaza madera maciza, respaldo alto, desarmable, línea Eco. $ 3.690.- *Cama 1 plaza madera maciza respaldo alto, desarmable, abulonada, parrilla reforzada. $ 4.190.- *Cama 1 plaza Provenzal torneada, desarmable, abulonada, parrilla reforzada. $ 4.990.- *Cama 1 plaza Importada respaldo alto, desarmable, abulonada, se convierte en dos medidas a 0,80×1,85 – 0,90×1,90. $ 6.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 46336458. Vº 21/11/2019

¡CUCHETAS Y MARINERAS DE CASADICHA!: *Cucheta en madera maciza, abulonada, desarmable, baranda y escalera, modelo liso. $ 7.490.- *Cucheta en madera maciza abulonada, torneada, desarmable y desmontable, escalera y baranda. $ 8.990.- *Cama Marinera, madera maciza, abulonada, desarmable, 2da. cama con ruedas y patas, respaldo desmontable. $ 9.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡TODAS LAS ALMOHADAS ANATÓMICAS Y CERVICALES ESTÁN EN CASADICHA!: *Almohadas viscoelástica importadas. *Almohadas anatómicas con resortes. *Almohadas anatómicas en espuma con masajeador. *Almohadas de Latex natural ventiladas. *Almohada Latex frío anti rosacia y alérgica. *Almohada de espuma con control de altura, anti microbiana con nano partículas iones de plata. *Almohadas de polyfón en todas sus variedades. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿SOMMIER 1 PLAZA LOS QUE NO SE HUNDEN? CASADICHA TIENES QUE VISITAR: *Sommier importado, colchón de espuma, altísima densidad con lámina interior anti deformante, pilow top viscoelástico, 0,90×1,90×32 cts. alto, soporte 130 kilos, box reforzado, alta calidad y duración. $ 15.100.- *Sommier importado. Colchón de goma espuma ortopédico, altísima densidad, pilow soft en espuma resilente viscoelástico, 140 kilos, box reforzado, patas en madera de caoba anti deslizante. $ 20.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡IMPERDIBLE CASADICHA!: *Sommier importado 2 plazas, colchón espuma de polyfón, densidad media, 140×190, soporte 80 kilos por persona, box reforzado, 7 puntos de apoyo. Promoción contado en efectivo $ 8.890.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡SUMÁ ESPACIOS A TU DORMITORIO CON CASADICHA!: *Placard 3 puertas corredizas, rieles de aluminio, 2 cajones, 2 zapateras, 8 estantes, 2 percheros, 2.05 alto x 1.73 largo x 0,52 profundidad. Totalmente atornillado. $ 13.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿SOMMIER DE 1.60 X 2 MTS.? TODAS LAS OPCIONES EN CASADICHA: Líneas importadas. Colchones de resortes o espuma de altísima densidad. Soportes desde 110, 120, 130, 140 y 150 kilos por persona. Hechos para durar desde $ 25.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡SILLAS Y REPOSERAS EN CASADICHA!: Sillas y Reposeras Uruguayas e Importadas, en hierro acerado o aluminio. Resistentes. Reforzadas, fijas y reclinables. *Silla 1 posición hierro y acero, caño ¾, soporte 120 kilos, posabrazos madera. $ 2.550.- *Reposera respaldo alto, 5 posiciones, caño ¾, soporte 120 kilos, hierro acerado, posabrazo madera. $ 3.180.- *Reposera en aluminio respaldo alto, 5 posiciones, soporte 120 kilos, posabrazo madera. $ 3.790.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡PREPARATE PARA EL VERANO! CATRES DE ALUMINIO O HIERRO EN CASADICHA: *Catre importado estructura caño de hierro y lona, respaldo reclinable. Totalmente plegable. $ 2.990.- *Catre importado, reforzado estructura caño tubular acerado, lona gruesa, reforzada, soporte 120 kilos, bolso para traslado. $ 3.990.- *Catre Uruguayo en aluminio, caño una pulgada espesor, soporte 130 kilos, cinta recambiable. $ 5.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡COMODIDAD EN TU LIVING CON CASADICHA!: *Juego de living uruguayo, sofá 2 y ½ cuerpos + 2 butacas, 2 opciones de tapizado, tela o cuerina. $ 8.990.- *Juego de living uruguayo, sofá 2 y ½ cuerpos + 2 butacas madera maciza torneada con almohadones en tela, variedad de motivos $ 11.990. *Juego de living uruguayo, sofá 2 y ½ cuerpos + 2 butacas respaldo alto, tapizados en cuerina o tela. $ 9.980.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¿BUTACAS SUELTAS? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Butaca Bergere, respaldo capitoneado, tapizada en pana beige. $ 17.990.- *Butaca e U tapizada en lino gris, uruguaya, gran calidad. $ 13.990.- *Butaca importada en U tapizada en cuero sibntético, chocolate o negro. $ 7.490.- *Butaca importada recliner con apoya pies en cuerina negra. $ 17.990.- *Butaca chocolate $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡DECIR SOFÁS? ES CASADICHA: *Sofá en tela nacional, combinado, estructura reforzada, 3 cuerpos, tela lavable. $ 10.990.- *Sofá en cuerina importada color chocolate, 3 cuerpos respaldo alto. $ 12.990.- *Juego de sofás importado 3+2 cuerpos, tapizado en cuero sintético, color beige claro, costuras con relieve. $ 31.990.- *Juego de sofás nacional, estructura de madera maciza y tapizado en tela lavable, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. Todos respaldo alto con apoya cabeza. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

¡CASADICHA ES TODO COLCHÓN!: *Colchones en 1, 1 y ½, 2 plazas. También medidas especiales. En espuma de todas las densidades y medidas. *Colchones en espuma goma ortopédicos. *Colchones con placas interiores anti deformantes. *Colchones de resortes sistemas Bonnel o poket, 1 y 2 plazas. También 1.60, 1.80, 2 mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 21/11/2019

REFORMAS DE CASAS: Colocación de pisos cerámicos. Revestimientos de baños, ventas de postes de hormigón para cerramientos de terrenos, canchas de fútbol, colocación de tejidos, etc. Para saber en quien confiar. Cel. 098074759. Vº 21/11/2019

TRABAJOS OFRECIDOS:

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o niñera. Cel. 098071673. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de niños o Sra. mayor. Cel. 092175928. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para trabajar de cocinera o casera para campaña. Cel. 099447819. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de Sra. mayor. TEL: 47341726. Cel. 097427967. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacha para tareas domésticas o cuidar niños. Cel. 091350603. Vº 21/11/2019

SE OFRECE persona sexo masculino para Asistente Personal con el curso aprobado e inscripto en BPS y referencias. Por consultas comunicarse al Cel. 098235079. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, cuidado de niños, de enfermos en hospital o sanatorio. Cel. 099116029. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por tanto. TEL: 47355856. Cel. 098294907. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para trabajar, tareas varias. Cel. 091837569. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar adulto mayor, ayudante de cocina, doméstica, etc. Horario disponible. Cel. 092652750. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para cualquier trabajo. Cel. 099 416044. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacha para trabajar con cama, para limpiezas, niñera o cuidado de enfermos, con buenas referencias. Cel. 091969699. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para temporada con cama para tareas sencillas. Cel. 092652750. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público, niñera u otro tipo de labor. Comunicarse al Cel. 099917946. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para casero, sereno, cuidado y mantenimiento de predio rural chico. Portero, controlador de entrada y salida de vehículos. Con referencias y experiencia. Cel. 098027605. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacha para acompañante de Sra. sola o limpiezas con referencias, disponibilidad horaria. Cel. 096321291. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. joven para atención al público. Buena presencia, con referencias. Cel. 096321291. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos en Sanitaria. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 21/11/2019

SE OFRECE egresado/a con intención de radicarse en Salto. Cel. 097553198. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas en casa de familia con referencias comprobables. Cel. 098182578. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de niños. Cel. 095049046. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para campaña, para alambrar, para esquila. Cel. 092461484. Fabián González. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para acompañante o limpiezas. Cel. 098804996. Vº 21/11/2019

SE OFRECE ayudante de panadero, sereno o cuidar enfermos. Cel. 092047393. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para cuidar Sra. sola para Montevideo o Punta del Este, con experiencia, referencias y responsable. No fumadora. Llamar al 095285605. Vº 21/11/2019

ME OFREZCO: para limpiezas, cuidado de niños, tengo 20 años, sin hijos. Sin problemas de horarios. Referencias llamar al Cel. 091481629. TEL: 47341033. Soy de campaña, con documentos al día. Juncal 1640 Barrio San José. Vº 21/11/2019

SE OFRECE: Albañil. Sanitario. Pintor. Cel. 091 051457. Vº 21/11/2019

SE OFRECE chofer con libreta cat. E (autos, camionetas y taxímetros). Amplio conocimientos de las calles y con exp. y exp. en el traslado en la cosecha de arándanos. Cel. 099327096. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Auxiliar Administrativa Contable, con experiencia y referencias, para todo tipo de tareas, para los fines de semana. Cel. 098454263. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para poda de jardines, mantenimiento de jardines, fumigaciones de todo tipo de plantas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, cuidado de adultos, enfermos, niños, limpiezas, etc. Con referencias. Cel. 096660125. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para trabajar de albañilería en general. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para Pintura de Rejas. Portones, etc. Cel. 099823586. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. mayor para cuidar Sra. sola para Montevideo. No fumadora. Con buenas referencias y experiencia. Llamar al 095860391. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. jubilada para Montevideo, para cuidar señora sola, no fumadora, con buenas referencias, experiencia y responsable. Llamar al 095285605. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para distintas tareas, mantenimiento de jardines, albañilería, pintura, etc. Tengo referencias. Cel. 099839061. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de construcción con experiencia. Cel. 092497408. Vº 21/11/2019

SE OFRECE SR. para arreglar cisterna, canilla que pierde agua, todo trabajo de mantenimientos, cerradura, lo que Ud. No puede solucionar se lo hacemos, Confianza, con buenas referencias, para Sereno también. El Berni. Cel. 092448390. Vº 21/11/2019

SE OFRECE: Sr. para realizar Fumigaciones en general. Eliminación de todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Servicio para Asistente de cuidado, profesional, en Hospital, Sanatorio y domicilio. Cel. 092677515. Vº 21/11/2019

¡¡¡Detallista del mantenimiento!!! SE OFRECE: de confianza, para mantenimiento de su casa en el día. Todo lo que usted no pueda realizar o no lo entienda EL se lo hace. Buenas referencias. Cel. 092448390. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacha para trabajar con cama, limpiezas, niñera o cuidado de enfermos con buenas referencias. Cel. 091969699. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos de albañil y pintura. Cel. 0991640978. Vº 21/11/2019

SE OFRECE SRA. para acompañante de personas con discapacidades a domicilio o para empresas con referencias. Cel. 096139422 – 097237692. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor por la noche con disponibilidad horaria. Cel. 092718970. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para tareas varias, cocina sencilla, cuidado de adultos, etc. Turno noche. Cel. 092652750. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. con referencias a cuidado de personas mayores. Cel. 098658721. Vº 21/11/2019

SE OFRECE Sra. para doméstica o cuidado de niños y ancianos con referencias. Tel. 47324828 – Cel. 098426931. Vº 21/11/2019

SE OFRECE muchacho con libreta de conducir, para todo tipo de tareas. Experiencia en el rubro seguridad. Cel. 096971819. Vº 21/11/2019