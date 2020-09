Escritorio Gelòs Negocios Inmobiliarios. Tel. 099547927

VENDE – PERMUTA

-Cerro, casa dos dormitorios, opción tres, living con estufa, cocina, baño, cochera, fondo cerrado, churrasquera, dos piezas al fondo.

u$s 85.000

-Cerro, casa tres dormitorios, fondo, sobre avda. Paraguay, u$s 90.000.-“Casa para reciclar, zona alta, Córdoba 728, solo u$s 24.000.

-Casa en Orestes Lanza, Ceibal, dos dorm, cocina, baño, living. u$s 45.000. Casa en Orestes Lanza al 300, un dorm, cocina, baño, comedor con estufa, entrada“lateral y fondo. Posibilidades de hacer una entrega y financiar en cuotas saldo.

-Casa en Salto Nuevo, para reciclar, cerca avda. Solari, u$s 25.000. Negociables. Dos Casas en un mismo padrón, Saladero, dos dorm, cocina-living-comedor, baño, entrada lateral, precio venta u$s 22.000. Financiamos con una entrega.

-Casa en calle Guaviyù al 200, construcción nueva, dos dorm, cocina-living-comedor,“baño, entrada lateral, al fondo cimientos para apto. Consulte plan de pagos.-

-Vendemos o Permutamos, CHACRA en GARIBALDI, 11 hèctareas y media, con casa, galpón, agua y pozo semi surgente, Aceptamos casa en Ciudad.

-Vendemos campo en Paysandù, mas de 130 hàs, agricola ganadero, casa, galpón, pozo semisurgente, cerca Termas Daymàn. Consultas personalizadas.

-TERRENO. Barrio Artigas, terreno con agua instalada y cercado, OFERTA! u$s 4.000. CONTADO POSEE TITULOS PROPIEDAD.

ALQUILO

Monoambiente. Living – Kitchenette, baño y dormitorio a nuevo. Zona Centro. Ideal estudiante o matrimonio $6.500. Cel. 096 094 912. SÓLO LLAMADAS

ALQUILO

Apto.de 1 dorm.coc.comedor y baño nuevo, pequeño fondo cerrado, patio en Bella Vista 670 c/Amorim en SOLO $6.000 Cel.098659420

ALQUILO

Córdoba 732

casa de 3 dorm.liv.com.cocybaño y fondo en solo $8.500.-Cel.098659420.-ALQUILO Apartamento céntrico. Sarandí 305. 2 dormitorios – terraza – buen estado. $12.600. Cel. 099227 382.

SE DISPONE

Alojamiento amueblado para estudiantes o empleada femenino en casa de familia.

Incluye agua, luz y wifi. Precio: $4.000 Consultas: Cel. 092677625

ALQUILO

En 8 de Octubre 1175 casa 3 dorm.en $9.000.coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

SE ALQUILAN

MONOAMBIENTES

Entrada independiente. Cercana a Centros de Estudios. Persona sola preferente o parejita. 19 de Abril 2117 – Zona Shopping Tel. 473 28240 Cel. 099475134 Vº07/05

SE ALQUILAN HABITACIONES JULIO DELGADO 162

ALQUILO

Piezas independ.

de1 ra.completamente amueblada con todo para 2 personas o más en 25 de mayo 250. Cel.098659420 en solo $5.000 c/u a $2.500c/uno.-con garaje, patio, fondo.etc.

ALQUILO

J.C.Gomez 231, pegado a UTU, «dormitorios» individuales a SOLO $3.500 comparte baño, cocina, patio y fondo. Cel.098659420

ALQUILO

Casa de 2 dorm.coc.com.c/placares, living, patio chico c/churras.super segura en Vilardebo 1203 en $9.500. Cel.098659420-098772216

ALQUILO

En Viera 41 pleno centro, 1 dorm.grande amplio liv.con alarma, aire acond. de 1ra.SOLO $7.500.-ideal comercio o estudiant.

Cel. 098659420 – 098772216.

ALQUILO

Ramirez 1186 c/Yacuy, casa de 2 dorm. Gran liv.com.coc.patio, amplio frente en $8.000.- Cel.098659420

ALQUILO

Pieza con baño de1ª amueblado, luz y agua incluido en el precio, patio, entrada independiente. Tratar en 19 de Abril 436 Tel. 473 22679

ALQUILO

Córdoba 732

casa de 3 dorm. liv. com. coc y baño y fondo en solo $8.500.-Cel.098659420.-

ALQUILO

En 8 de Octubre 1175 casa 3 dorm.en $9.000.coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

ALQUILO

En Montevideo Apartamento Zona Nuevo Shopping

Buen estado $16.000

ALQUILO

Escritorio ideal para profesionales. También se puede adaptar para estudiantes.

Cel.094 787 050 Sólo llamadas

VENDO O ALQUILO CASA: 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, sótano, parrillero, piscina y terraza. Todo al día. Alquiler $ 8.000.- por mes. (3 meses depósito). Santa Rosa 913. Cel. 091047600.

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ALQUILO APARTAMENTO: céntrico. Muy buen estado, 2 dormitorios, balcón y gran terraza. $ 13.000.- Cel. 099227382.

Alquila Viera 256 : apto 2 dorm., gge., a estrenar 094907002

ALQUILO APARTAMENTO en Barrio San Martín, 2 habitaciones. $ 9.500.- Cel. 099538115.

CAMPOS

VENTAS

TERRENO de 20.200 Mts con saneamiento, cordón cuneta, calle vituminizada con tres lineas de ómnibus urbano, escuela 127 a 50 mts, 2 casas y pozo semisurgente. U$S 420.000 contado. Intermediarios abstenerse. Cel. 099663353

SE NECESITA EN ARRENDAMIENTO Entre 3000 y 4.000 hás ganadero parte invernada 094907002 // Venta 500 has Baltasar Brum opción 286 próximas

VENDO Fiat Uno atractive 2017. 37.600 kilómetros. Inmaculado. Servicio oficial, vidrios polarizados, A/A, A.B.S. Radio A.M – F.M Cubiertas originales, auxiliar sin uso, color blanco. U$S 10.300- Tapizado nuevo. Patente paga todo el año. No permuta. Sólo venta.

Cel. 099982279

VENDO. Vehículos antiguo y repuestos varios. Ford A. Ford T. Chevrolet 4.28. Chevrolet 6-30. Willy (motor Toyota). Kía Ceres con guinche para 2.000 Kgs. Camioneta Internacional Mod. 54 (Fuerte). Zorras. Tratar Av. Solari 2099. Tel.473 21949 – Cel. 098718466

¿LA CUCHETA ES DE CASADICHA?

Y la marinera también. Cucheta en madera maciza uruguaya, desarmable, abulonada, baranda y escalera $8.590

Cucheta en madera maciza en pino Elliottis, mod. mexicana, desarmable, desmontable, abulonada, baranda con doble barra de contención y escalera. $9.890. Producto importado.

Cuchetaen madera maciza en pino Elliottis color miel, mod. recto, desarmable, desmontable, abulonada, doble baranda en cama superior, doble barra, escalera. Producto importado. $15.900

Cama marinera en madera maciza uruguaya, desarmable abulonada, cama superior con baranda desmontable cama inferior con ruedas y patas rebatibles. $10.990

Cama marinera en madera maciza de cerezo color tabaco, desarmable abulonada, baranda fija en cama superior, cama inferior con ruedas. $14.990

1ª de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¡RENOVÁ TU JUEGO DE LIVING!

Cubre sofás en Casadicha, en tela capitoneada, lavables de 1,2 y 3 cuerpos. Colores Beige, rojo, bordeaux, negro, azul bolita, azul marino, verde inglés. 1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¿SILLAS SUELTAS?

La mayor variedad en casadicha, sillas uruguayas en madera maciza, respaldo bajo y alto. Sillas importadas en madera pino elliotis y de roble tapizadas.

Silla importada respaldo y asiento en cuerina negra, estructura de caño, silla importada en caño cuadrado, respaldo y asiento tapizado en tela. Colores rojo, negro y azul.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡PARA TU COCINA CASADICHA!

Paneleros Blanco y Cerejeira.

Columnas auxiliares blanco y tabaco. Aéreos blanco, cerejeira, blanco negro, alacenas blanco tabaco, blanco y blanco tabaco.

Multiusos 2 puertas, tabaco, blanco, Cerejeira.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¿RESPALDOS CAPITONEADOS?

En Casadicha respaldos de Sommier- capitoneados en cuerina pana y tela rústica. De 1- 1 1/2 – 2 y 1.60

Uruguayos e importados- Variedad de colores.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¿COLCHONES? LA MAYOR VARIEDAD EL MEJOR ASESORAMIENTO. STOCK PERMANENTE – ENTREGAS INMEDIATAS – ¡CASADICHA!

Colchones en espuma de Polyfon- en resortes en espuma goma – en latex – en espuma de polyfon y E.P.S – Todas las medidas en 1 – 1 1/2 – 2 plazas 1.60 – 1.50 – 2mts.

Todos los altos – Medidas especiales – Medidas a pedido.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡ÚLTIMAS UNIDADES EN ROBLE Y LINO AL COSTO! EN CASADICHA

Butacas – sofás – Boltronas – Butaca de dormitorio – italianas – legítimas – finas – finas – únicas – importadas.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡RENOVÁ TU COLCHÓN CON CASADICHA!

Fundas para colchón – 100% algodón, lavables con cierre desmontables, colores lisos. Para colchones de 1 plaza. En 17-20 y 30 cts de alto de 0.80 y 0.90 ancho. En 2 plazas en 1.40 x 1.90 para 20 y 30 cts de alto. Sábanas de abajo. 1 plaza y 2 plazas, colores lisos.

Juegos de sábanas de 1 y 2 plazas para colchones de 20 y 30 cts de alto. Juego de sábanas para colchón de 1.60 – 1.90 y 2 mts.

Para altos de hasta 30 ctms en micro fibra – algodón y polyester. Algodón 100% de 180 y 200 hilos

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡LA PRIMAVERA DISFRUTALA CON CASADICHA!

Sillas plegables en aluminio uruguayas e importadas.

Sillas plegables en hierro acerado, importadas, reforzadas.

Reposeras plegables en aluminio, uruguayas importadas.

Catres en hierro acerado importados.

Catres en aluminio uruguayos los mejores. Reposeras catre en hierro y aluminio.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡OPORTUNIDADES EN SOFÁS EN CASADICHA!

Sofá 3 cuerpos en cuero sintético – color blanco tiza. Antes $28.900- Oportunidad Casadicha $21.900

Juego importado 3+2 cuerpos tapizado en tela, colores lisos, rojo o verde seco. Antes $19.900. Oportunidad Casadicha $16.990

Esquinero importado, sofá 3 cuerpos mas isla desmontable, respaldo con almohadones, colores lisos con almohadones estampados, rojo o gris. Antes $19.900

Oportunidad casadicha. $16.990

Con todas las tarjetas o créditos. Contado efectivo descuentos 10% extra.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¿BUSCAS COLCHÓN ORTOPÉDICO?

Único en su clase en casadicha.

Colchón importado certificación internacional. Elaborado en espuma goma, flexible y firme a la vez. Soporte altísima densidad. Eterno, reparador de posturas, alta sensación de confort. Capitoneado en fina tela de algodón, Máxima protección anti acaros, bacterias y germenes. 140×190 x 22 de alto – $25.990. 140×2 mts x 22cts. $29990

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¿JUEGOS DE COMEDOR REDONDO?

En Casadicha todas las opciones.

Juego uruguayo madera maciza, meza 0.90 diámetro + 4 sillas. Todo en cedrillo $12.700

Juego importado madera maciza – mesa 1.20 diámetro + 6 sillas – Todo en cedrillo $19.900

Juego importado madera maciza en cedro – mesa 0.90 diámetro + 4 sillas tapizadas, lustre tabaco o roble claro. $20.900

Juego importado madera maciza en cedro, mesa extensible de 1.20 a 1.50 + 6 sillas respaldo y asiento tapizado. Lustre claro, pie trabajado $41.990

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡OPORTUNIDADES CASADICHA!

Colchón 2 plazas – 140 x 190 x 18 cts. Densidad media capitoneado Jakard. Soporte liviano $7.900

Colchón 2 plazas 140 x 190 x 20cts Densidad media. Capitoneado Jacard soporte medio $8.900

Colchón 2 plazas 140 x 190 x 24 cts cts densidad media capitoneado algodón Jacard soporte medio $9.900

Colchón 2 plazas 140 x 190 x 16 cts densidad baja. Funda Jacard Soporte bajo $6.200

Colchón 2 plazas económico – 140×190 x 15 cts funda tela estampada $4.200. Colchón 2 plazas económico plancha sin funda 140 x 190 x 10 cts $3.100 Precios contado efectivo.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡SÚPER OPORTUNIDAD CASADICHA!

Colchón 1 plaza importado. 17 Cts. alto, soporte 70 kilos, capitoneado anti alérgico, ácaros y bacterias. Antes $6.990 – Ahora $5.990

Colchón 1 plaza importado 20 Cts alto, soporte 80 kilos, capitoneado anti ácaros y bacterias. Antes $7.990 – Ahora $6.990

Sommier 2 plazas colchón espuma de polyfon firme, capitoneado Jacard, box reforzado 7 puntos de apoyo, 3 centrales, antes $15.500 – Ahora $13.990

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡OFERTA IMPERDIBLE CASADICHA!

Ropero 4 puertas + 2 cajones + 3 estantes, colgador, armado atornillado $4.990

Ropero 3 puertas + 2 cajones de metal con llave y pasador, placa 15 milimetros gruesa, fondo entero. Todo atornillado. Colores Cereza o tabaco. Único en su clase $6.990 Armado.

Ropero 2 puertas corrediza, riel de aluminio, placa 15 milímetros gruesa, 6 estantes + colgador todo atornillado, armado. $5.990

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡SALDOS DE COLCHONES EN MEDIDAS ESPECIALES DE CASADICHA!

Colchón alta densidad 125 x 185 x 20, soporte 90 kilos x persona.

Colchón alta densidad 135 x 185 x 17 y 138 x 185×20. Soporte 80 kilos por persona.

Colchón alta densidad 150x 190 x20, soporte 110 kilos por persona.

Colchón alta densidad 0.85 x 1.90×20 soporte 90 kilos.

Desde $10.980 contado efectivo 12% de descuento.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡LA PRIMAVERA! VIVILA CON CASADICHA. JUEGOS DE JARDÍN EN RATTÁN PLASTICO Y RATTÁN CON RESINA.

Sofá 2 cuerpos + 2 butacas + mesa con vidrio + almohadones.

Banco de hierro fundido y madera.

Juego para balcón 2 butacas y mesa redonda en aluminio y rattán sintético. Juego de mesa 1 metro x 1 metro + 4 sillas en rattán , estructura en hierro acerada.

Juego de comedor para jardin o barbacoa mesa de 0.90 x 1.60 rattán y hierro acerado + vidrio templado de 10 milímetros de espesor + 6 butacas con posabrazos.

Sombrillas de playa – sombrillones y sombrillones con brazo, bases en hierro para sombrillones.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡COLCHÓN PLANCHA EN CASADICHA!

COLCHÓN SIN FUNDA LÍNEA ECONÓMICA.

1 PLAZA 90X1.85 X 130 $1650

2 plaza 80x185x16 cts $1960

Oferta limitada contado efectivo.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡YA TENEMOS LA HAMACA PARA TÚ JARDÍN!

Hamaca mediana caño de hierro de 1 1/2 de espesor acerado, lona rallada en colores verde blanco y azul blanco. Asiento silla reforzado lona + almohadón.

Toldo desmontable totalmente atornillado.

Hamaca grande – Caño de hierro acerado de 2 pulgadas de espesor, silla en hierro, cuadrado doble. Toldo en lona desmontable pintura epoxi para exteriores.

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

SE OFRECE: Señor jubilado para casero y señora para cocina. Cel.098000623.

SE REPARAN. Televisores LED, LCD y convencionales. Presupuestos sin costo. Arreglos en el día. Vamos a domicilio.Cel.092 019 271

SE OFRECE Sra, para cuidar enfermos y hacer limpiezas. Cel. 099337676.

SE OFRECE Sr. jubilado para casero y Sra. para cocina. Cel. 098000623.

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, auxiliar de tareas, auxiliar de servicio, agente comunitario. Cel. 092995976.

SE OFRECE SR. con libreta Cat. H. y de camión chico. Cel. 098318269.

SE OFRECE Casero o sereno para campaña o ciudad. Tengo refer4encia. Cel. 099705424.

SE OFRECE Sr. para peón de campo con referencias o cualquier otra tarea. Cel. 098854632.

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor por la noche. Muy buenas referencias. TEL: 47336268.

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica o niñera, o limpiezas semanales o cuidado de personas mayores, con referencias. Horario disponible. Amalia González. TEL: 47328240.

SE OFRECE alambrador por día o por un tanto. TEL: 47355856. Cel. 098294908.

SE OFRECE Sra. con experiencia y referencias para trabajar con adulto mayor, enfermos, pacientes paliativos. Particular o por SNDC (BPS). Sólo llamados al 096198765

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas adultas con curso de BPS aprobado y referencias. Llamar al 099488780

SE OFRECE Matrimonio jubilado para caseros con referencias. Cel.s 098000623 – 092075937

SE OFRECE Sr para alambrador, casero o trabajos rurales con referencias comprobables. Cel. 092397279

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas, cuidado de niños, cocina, etc. con 5 años de experiencia en tareas en fábrica de pastas. Cel. 092455088

SE OFRECE Sra. para cuidado de ancianos a domicilio. Con buenas referencias. Cel. 097331339

SE OFRECE Sra. para trabajar, doméstica, acompañante, niñera, entre otras. Cel. 098126704

SE OFRECE jubilado muniicipal para sereno. Cel. 096 758210

SE OFRECE Sra. para cuidados, limpiezas o acompañante, sin problemas de horarios con referencias. Cel. 099303603

SE OFRECE Sra. para limpiezas. Cel. 099944158

SE OFRECE Sr. mayor para cualquier tarea en campo o cuidad, estancia, chacra o casa de famila, hago quinta, limpieza de terreno, puede ser para sacar nùmero para cualquier trámite. Cel. 091792963

SE OFRECE Sra. para doméstica, cuidado de enfermos, etc. Cel. 092894059