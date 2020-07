ALQUILERES

Inmobiliaria Castro y Meirelles

(Rivera 1031. Salto. Teléfonos 47329108- 099991525) ALQUILAMOS GARAGE EN EDIFICIO GUGLIELMONE.- LOCAL COMERCIAL en calle Larrañaga Nº 62.

ALQUILO

Monoambiente. Living – Kitchenette, baño y dormitorio a nuevo. Zona Centro. Ideal estudiante o matrimonio $6.500. Cel. 096 094 912. SÓLO LLAMADAS

ALQUILO

Apto.de 1 dorm.coc.comedor y baño nuevo, pequeño fondo cerrado, patio en Bella Vista 670 c/Amorim en SOLO $6.000 Cel.098659420

ALQUILO

Córdoba 732

casa de 3 dorm.liv.com.cocybaño y fondo en solo $8.500.-Cel.098659420.-

ALQUILO Apartamento céntrico. Sarandí 305. 2 dormitorios – terraza – buen estado. $12.600. Cel. 099227 382.

SE DISPONE

Alojamiento amueblado para estudiantes o empleada femenino en casa de familia.

Incluye agua, luz y wifi. Precio: $4.000 Consultas: Cel. 092677625

ALQUILO

En 8 de Octubre 1175 casa 3 dorm.en $9.000.coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

SE ALQUILAN

MONOAMBIENTES

Entrada independiente. Cercana a Centros de Estudios. Persona sola preferente o parejita. 19 de Abril 2117 – Zona Shopping Tel. 473 28240 Cel. 099475134 Vº07/05

SE ALQUILAN HABITACIONES JULIO DELGADO 162

ALQUILO

Piezas independ.

de1 ra.completamente amueblada con todo para 2 personas o más en 25 de mayo 250. Cel.098659420 en solo $5.000 c/u a $2.500c/uno.-con garaje, patio, fondo.etc.

ALQUILO

J.C.Gomez 231, pegado a UTU, «dormitorios» individuales a SOLO $3.500 comparte baño, cocina, patio y fondo. Cel.098659420

ALQUILO

Casa de 2 dorm.coc.com.c/placares, living, patio chico c/churras.super segura en Vilardebo 1203 en $9.500. Cel.098659420-098772216

ALQUILO

En Viera 41 pleno centro, 1 dorm.grande amplio liv.con alarma, aire acond. de 1ra.SOLO $7.500.-ideal comercio o estudiant.

Cel. 098659420 – 098772216.

ALQUILO

Ramirez 1186 c/Yacuy, casa de 2 dorm. Gran liv.com.coc.patio, amplio frente en $8.000.- Cel.098659420

ALQUILO

Pieza con baño de1ª amueblado, luz y agua incluido en el precio, patio, entrada independiente. Tratar en 19 de Abril 436 Tel. 473 22679

ALQUILO

Córdoba 732

casa de 3 dorm.liv.com.cocybaño y fondo en solo $8.500.-Cel.098659420.-

ALQUILO

En 8 de Octubre 1175 casa 3 dorm.en $9.000.coc.com. baño y fondo… Cel. 098659420

ALQUILO

En Montevideo Apartamento Zona Nuevo Shopping

Buen estado $16.000

ALQUILO

Escritorio ideal para profesionales. También se puede adaptar para estudiantes.

Cel.094 787 050 Sólo llamadas

VENDO O ALQUILO CASA: 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, sótano, parrillero, piscina y terraza. Todo al día. Alquiler $ 8.000.- por mes. (3 meses depósito). Santa Rosa 913. Cel. 091047600.

APARTAMENTOS

ALQUILERES

ALQUILO APARTAMENTO: céntrico. Muy buen estado, 2 dormitorios, balcón y gran terraza. $ 13.000.- Cel. 099227382.

Alquila Viera 256 : apto 2 dorm., gge., a estrenar 094907002

ALQUILO APARTAMENTO en Barrio San Martín, 2 habitaciones. $ 9.500.- Cel. 099538115.

CAMPOS

VENTAS

TERRENO de 20.200 Mts con saneamiento, cordón cuneta, calle vituminizada con tres lineas de ómnibus urbano, escuela 127 a 50 mts, 2 casas y pozo semisurgente. U$S 420.000 contado. Intermediarios abstenerse. Cel. 099663353

SE NECESITA EN ARRENDAMIENTO Entre 3000 y 4.000 hás ganadero parte invernada 094907002 // Venta 500 has Baltasar Brum opción 286 próximas

VENDO Tractor Fordson Power Super muy bien de cubiertas, muy bien de motor con levante, toma, polea y excéntrica. U$S 4.000 Contado. Cel. 099663353

VENDO. Vehículos antiguo y repuestos varios. Ford A. Ford T. Chevrolet 4.28. Chevrolet 6-30. Willy (motor Toyota). Kía Ceres con guinche para 2.000 Kgs. Camioneta Internacional Mod. 54 (Fuerte). Zorras. Tratar Av. Solari 2099. Tel.473 21949 – Cel. 098718466

VARIOS:

TODOS LOS COLCHONES EN UN SOLO LUGAR. CASADICHA LOS TIENE. Colchón 1 plaza línea económica funda de tela 13 y 16 cts. De alto.

Colchón 1 plaza Línea Intermedia capitoneados 13 – 17 – 18 y 20 cts. Alto.

Colchón 1 plaza alta densidad capitoneados 20 – 24 – 25 y 30 cts de alto.

Colchón plaza y ½ 110×190 – Alta densidad capitoneados 20 -24 – 28 y 30 cts de alto.

Colchón medida especial plaza y media. 120 x 1.85 x 20 – 125 x 185 x 20

1ero de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¿JUEGOS DE LIVING?

Casadicha tiene la mayor variedad con entrega inmediata. Juego tapizado en tela o cuerina- sofa 3 cuerpos + 2 butacas- $8.990

Juego tapizado en tela o cuerina, respaldo anatómico con riñonera. Sofá 3 cuerpos + 2 butacas $9980

Juego en madera maciza torneado con almohadones tapizado en tela gruesa lavable – variedad de motivos, sofá 2 cuerpos + 2 butacas $11.890. Sofá 3 cuerpos + 2 butacas $12.900

1ero de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¡PRECIO, COMODIDAD,

CALIDAD!

SOMMIER 2 PLAZAS DE

CASADICHA

Sommier 140 x 190 x 20cts. Alto colchón de espuma firme, interior compacto y homogéneo en una pieza capitoneado en Jacquard anti alérgico, ácaros y bacterias. Box reforzado, único en su tipo, 7 puntos de apoyo con patas roscadas. $12.690

Sommier 140×190 x 20 cts alto colchón de resortes de acero de doble función, estructura combinada de resortes y espuma capitoneado polyester anti ácaros, bacterias y gérmenes. Box estructura de madera, patas atornilladas $11.990

Sommier 0.80 x 1.85 x 24 de alto colchón de espuma firme doble pilow soft en espuma resilente box reforzado 6 puntos de apoyo, patas roscadas, capitoneado en Jacquard anti alérgico àcarosy bacterias. $9.980

Precios contado efectivo, no se cobra envío.

1ero de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¿JUEGOS DE COMEDOR DE MADERA?

CASADICHA TIENE TODAS LAS OPCIONES

Juego de comedor de 4-6 y 8 sillas nacionales e importadas.

Mesas redondas o rectangular, asientos tapizados o sin tapizar. En Cedrillo – Cedro – Pino – Gomero y Roble desde $11.590

1ª de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¿BUSCAS SOFÁS DE CUERO CUERO?

CASADICHA TIENE CUERO

Sofás solos de 2 y 3 cuerpos. Juegos de sofás 3+2. Importados, cuero de la región. Manual de mantenimiento sin ninguna parte sintética ni PU. 100 % cuero, sin sorpresas, no se pelan.

Colores perla, negro, avellana, chocolate, suela, café.

1ª de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¿LA CUCHETA ES DE CASADICHA?

Y la marinera también. Cucheta en madera maciza uruguaya, desarmable, abulonada, baranda y escalera $8.590

Cucheta en madera maciza en pino Elliottis, mod. mexicana, desarmable, desmontable, abulonada, baranda con doble barra de contención y escalera. $9.890. Producto importado.

Cuchetaen madera maciza en pino Elliottis color miel, mod. recto, desarmable, desmontable, abulonada, doble baranda en cama superior, doble barra, escalera. Producto importado. $15.900

Cama marinera en madera maciza uruguaya, desarmable abulonada, cama superior con baranda desmontable cama inferior con ruedas y patas rebatibles. $10.990

Cama marinera en madera maciza de cerezo color tabaco, desarmable abulonada, baranda fija en cama superior, cama inferior con ruedas. $14.990

1ª de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¡NUEVA LÍNEA DE ROPEROS EN CASADICHA!

Ropero 4 puertas + 2 cajones combinado demolición blanco. Atornillados 3 amplios estantes y colgador $4.990

Ropero estantería con espejo 1 puerta. Color tabaco o blanco totalmente enfibrado atornillado 5 estantes. Placa de 2 ctms de espesor $7.990

Ropero estantería con espejo + zapatera 1 puerta, 5 estantes, colores blanco o demolición, totalmente enfibrado, atornillado. Placa de 2 ctms $8.590

1ero de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 47336458

¡NO LO DEJES PASAR!

CASADICHA TIENE TU LIVING 3+2 O ESQUINERO.

Productos importados alta calidad.

Juego sofá 2 cuerpos + 3 cuerpos, Tapizado en fina tela suede. Colores rojo o marrón. $13.990

Esquinero importado, alta calidad, tapizado en fina tela suede. Colores rojo con almohadones estampado o marrón con almohadones estampados – Isla removible. $13.990

Oferta contado en efectivo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada Tel. 47336458

¿ALMOHADONES CHATOS?

Todo el relleno en Polifon picado y planchas de polifon en Casadicha.

1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458

¿ESTE REGALO?

CASADICHA LO HACE POSIBLE

Sommier Queen 160x2mts, colchón de espuma 100% Polyfon alta densidad, soporte 110 kilos por persona. 24 ctms de alto, colchón + 2 box reforzados 6 puntos de apoyo cada uno + 2 almohadas en fibra siliconada lavable + juego de sábanas + acolchado importado endredon de algodón + protector de colchón capitoneado $29.500

SOMMIER QUEEN 1.60x 2 mts. Colchón de espuma 100% Polyfon alta densidad doble Pilow Soft – soporte 130 kilos por persona – 30 ctms alto colchón – 2 box reforzados 6 puntos de apoyo cada uno + almohadas en fibra siliconada + juego de sábanas + acolchado importado endredon de algodón + protector de colchón capitoneado. $45.900

SOMMIER QUEEN 160 x 2 mts. Colchón de resportes poket enfundados en 3 zonas de soporte marco de espuma copolimérica – aislador de fibras sintéticas – capas de revestimiento en espuma de alta densidad capitoneado en algodón tejido de punto. Altura de colchón 35 ctms – soporte 120 kilos por persona + 2 box reforzados 6 puntos de apoyo en cada uno ´2 almohadas en fibra siliconada + juego de sábanas + acolchado importado Endredón de algodón + protector de colchón capitoneado $49.900

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

PLAN RECAMBIO CASADICHA QUE TE SIRVE.

ENTREGÁ SU VIEJO COLCHÓN TE DESCONTAMOS $1.000 EN SU NUEVO COLCHÓN

Colchón 2 plazas 140×190 – 25 ctms en alto de colchón doble pilow soft capitoneado en algodón anti ácaros, bacterias y gérmenes – 2 años de garantía – soporte 100 kilos por persona $14.900

Colchón 2 plazas 140 x 190 30 ctms en alto colchón interior combinado de espuma de poliuretano y espuma sintética + lamina interior anti deformante + pilow top viscoelástico que estimula la circulación sanguínea estructura firme que proporciona perfecta postura de columna y cuello, capitoneado anti alérgico, ácaros y bacterias $18.900

1º de Mayo 308 casi Agraciada – Tel. 473 36458

¡DESCANSÁ – SOÑÁ- DORMÍ!

SOMMIER DE RESORTES EN CASADICHA

Sommier 2 plazas Uruguayo – 140x 190 x28 Cts. de alto, resortes pocket independientes, capitoneado Jacar, soporte 90 kilos por persona, box reforzado 7 puntos de apoyo 3 centrales $ 18.990

Sommier 1 plaza Uruguayo . 0,90 x1.90 x 0.28 cts de alto, resortes, pocket independientes, capitoneado Jacard, soporte 90 kilos persona. Box reforzado 6 puntos de apoyo. $14.500

Sommier 1 1/2 media Plaza, Uruguayo 110 x 190 x 0,28 alto de colchón, resotes, pocket independientes, capitoneado Jacard, soporte 90 kilos persona, box reforzado 7 puntos de apoyo. $17.500

1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458

¡ABRIGATE CON CASADICHA!

Acolchados importados, únicos 1 y 2 plazas. Queen y King.

Micro fibra y algodón, Algodón 100% plumas.

Variedad de colores lisos y combinados.

1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458

¡ESTILO – CALIDAD – FINEZA!

JUEGOS BERGERE DE CASADICHA

Living, Bergere sofá 2 cuerpos + 2 butacas tapizado en pana bordeaux, respaldos capitoneado, bolado, en borde bajo, 1era calidad. $54.900

Living Bergere sofá 3 cuerpos + 2 butacas, tapizado en pana gris azulado, respaldos capitoneados, bolado en borde bajo. 1era calidad. $59.900

Butaca Bergere 1 cuerpo para dormitorio o sala, tapizada en pana beige, respaldo capitoneado, bolado en borde bajo. 1era calidad $17.990

1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458

¡ LA COMODIDAD DEL COLCHÓN COMIENZA EN CASADICHA!

Todos los colchones de resortes uruguayos e importados. Solos o con sommier de 0.80 x 0.90 – 110 – 140 – 160 – 2 mts.

Para soportes de 80-90 -100-120-130-150 kilos por persona.

El mejor asesoramiento la mayor confiabilidad, la mejor relación precio y calidad.

1º de Mayo 308 casi Agraciada. Tel. 473 36458

SE OFRECE: Señor jubilado para casero y señora para cocina. Cel.098000623.

SE REPARAN. Televisores LED, LCD y convencionales. Presupuestos sin costo. Arreglos en el día. Vamos a domicilio.Cel.092 019 271

SE OFRECE Sra, para cuidar enfermos y hacer limpiezas. Cel. 099337676.

SE OFRECE Sr. jubilado para casero y Sra. para cocina. Cel. 098000623.

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, auxiliar de tareas, auxiliar de servicio, agente comunitario. Cel. 092995976.

SE OFRECE SR. con libreta Cat. H. y de camión chico. Cel. 098318269.

SE OFRECE Casero o sereno para campaña o ciudad. Tengo refer4encia. Cel. 099705424.

SE OFRECE Sr. para peón de campo con referencias o cualquier otra tarea. Cel. 098854632.

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor por la noche. Muy buenas referencias. TEL: 47336268.

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica o niñera, o limpiezas semanales o cuidado de personas mayores, con referencias. Horario disponible. Amalia González. TEL: 47328240.

SE OFRECE alambrador por día o por un tanto. TEL: 47355856. Cel. 098294908.

SE OFRECE Sra. con experiencia y referencias para trabajar con adulto mayor, enfermos, pacientes paliativos. Particular o por SNDC (BPS). Sólo llamados al 096198765

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas adultas con curso de BPS aprobado y referencias. Llamar al 099488780

SE OFRECE persona sexo masculino como asistente personal con curso aprobado y bachillerato. Llamar al Cel. 098235079.

SE OFRECE Peón para chacras o como casero, criadero de cerdo o peón de cargas o descargas o para cualquier tipo de trabajo. Comunicarse al Cel. 091260674 sólo llamadas.

SE OFRECE asistente personal con disponibilidad horaria. Aprobada por BPS. Cel. 092475139

SE OFRECE Matrimonio jubilado para caseros con referencias. Cel.s 098000623 – 092075937

SE OFRECE sra para todo tipo de tareas. Cel. 099404973

SE OFRECE muchacha para trabajar de repartidora, atención al público en comercios, niñera o doméstica. Cel. 098611961

SE OFRECE señora para cuidar señora sola, para Montevideo con referencias, experiencia y responsable, no fumadora. Cel. 095 285 605.

SE OFRECE señora para cuidar señora sola, para Montevideo no fumadora, con carnet de salud con buenas experiencias, referencias y responsable. Cel. 095 285 605

SE OFRECE Sr. Para todo tipo de tareas. Construcción, limpiar terrenos, pintura, sereno, etc. Con referencias. Cel. 099 488336

SE OFRECE Sr. Con familia para cuidar casa. Cel. 092552479

SE OFRECE Muchacha para limpiezas o cuidado de personas mayores con referencias. Cel. 092718970

SE OFRECE señora mayor para cuidar señora sola con cama para Montevideo con referencias y experiencia, no fumadora. Llamar Cel. 095 685 605

SE OFRECE Sra para cuidar sra mayor mucama o niñera con cama o retiro. Cel. 098126704

SE OFRECE Sra. para temporadas en Montevideo, Punta del Este, empleada doméstica. Cel. 092476 701

SE OFRECE Sr para tareas varias como casero o peón de alambrada con conocimientos en herrería de obra y con libreta de conducir. José Tejeira. Cel 099311322

SE OFRECE Muchacha para peón de estancia, chacra, mecánica de auto, peón de la construcción y peón de pintura. Cel. 097279600

SE OFRECE muchacha para atención al público, niñera u otro tipo de labor, comunicarse al Cel. 099917946

SE OFRECE señor con experiencia, 40 años de trabajo para trabajar en estancia o tambo. Cel. 092 730 155

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas, en especial trabajos informáticos. Tel. 473 42951

SE OFRECE sr para chofer Cat B y H Maquinaria Vial para Salto y demás. Cel. 098318269

FUMIGACIÓN INSECTICIDA $350- PULVERIZACIÓN PARA COVID 19 $500.

Cel. 099663353