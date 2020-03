CASAS

VENTA URGENTE: 2 casas en un padrón zona Club Ferro Carril a) 3 dorm dos de ellos fusionados actualmente / liv c/estufa / coc. com / baño / garage mas un ambiente a reciclar / terraza c/churr // b) segunda casa 2 dorm y demás, amplio retiro frontal c/ jardín Total U$S115.000 Se escuchan propuestas 094907002 .Vº 26/03/2020

SE VENDE O ENTREGA COMO PARTE DE PAGO: CASA ZONA CLUB FERRO CARRIL / Salto Con 3 dor, baño, coc., liv., patio, fondo USD95.000 o también paga diferencia contado, por casa más amplia en variados puntos de la ciudad… 094907002 Asesoría en Inmuebles Rdor. Jorge Machado Da Silva Agraciada 1460 / Salto. Vº 26/03/2020

VENTA CASA EN CONSTITUCIÓN : Sobre Avenida..3 dorm, amplio predio, servicios Muy buen estado de conservación. U$S40.000. Se escuchan propuestas. 094907002 machjorge @gmail.com Vº 26/03/2020

PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYORES A U$S 50.000 sin límites, flexibilidad, facilidades. 094907002. Vº 26/03/2020

ALQUILO Residencia Estudiantil Femenina en 18 de Julio 171. Quedan 3 lugares. Cel. 099538115. Vº 26/03/2020

VENDO O ALQUILO CASA: 2 dormitorios, living comedor, cocina, baño, sótano, parrillero, piscina y terraza. Todo al día. Alquiler $ 8.000.- por mes. (3 meses depósito). Santa Rosa 913. Cel. 091047600. Vº 26/03/2020

ALQUILO APARTAMENTO: céntrico. Muy buen estado, 2 dormitorios, balcón y gran terraza. $ 13.000.- Cel. 099227382. Vº 26/03/2020

Alquila Viera 256 : apto 2 dorm., gge., a estrenar 094907002 . Vº 26/03/2020

ALQUILO APARTAMENTO en Barrio San Martín, 2 habitaciones. $ 9.500.- Cel. 099538115. Vº 26/03/2020

SE VENDE: APTO. En Punta del Este, edificio primera línea en Parada 15 de Playa Mansa. Apto. Lateral con vista al mar, de 3 dormitorios (2 con placard). 1 baño, cocina, living comedor, sanitaria y eléctrica nuevas. Sup. 60 ms. Segundo piso por escalera. Gastos comunes bajos. Telfs. 099737330/099035456. Vº 26/03/2020

SE VENDE APTO. En Montevideo, zona Cordón, de 2 dormitorios, 1 baño, cocina, living comedor, distribuidor amplio, terraza lavadero, sanitaria y eléctrica nuevas. Sup. 58 ms. Primer piso por escalera. Gastos comunes bajos. Telfs. 099737330/099035456. Vº 26/03/2020

DUEÑO VENDE: Dos Fracciones de Chacra linderas (una de 23 Hás. 5.858 Ms. y otra de 19 Hás. 6.958 Ms.). EXCELENTE UBICACION, Avda. Luis Batlle Berres (ex Ruta 3) sobre Arroyo San Antonio Grande. Se venden juntas o separadas. Todo con costas al Arroyo San Antonio. TEL: 099035456. Vº 26/03/2020

SE NECESITA EN ARRENDAMIENTO Entre 3000 y 4.000 hás ganadero parte invernada 094907002 // Venta 500 has Baltasar Brum opción 286 próximas // Vº 26/03/2020

VENDO SUZUKI MARUTI 2001. Impecable al día. Títulos a mi nombre. Cel. 094502427. Vº 26/03/2020

VENDO CHERY QQ 311 – 2009. Modelo conford full. Todo al día a mi nombre. Cel. 094502427. Vº 26/03/2020

¡NO SE PUEDEN PERDER ESTE REGALO CASADICHA!: ¡Plan recambio de colchón! Entregá tu viejo colchón, te bonificamos en $ 1.000.- y llevate el mejor colchón del mercado. Importado. Bajo todas la normas de calidad, 140x190x32 cts. de alto. Espuma de extra alta densidad, pilow top, lámina interior anti deformante, soporte 120 kilos por personas procesos anti ácaros, alérgico y bactérias. ¿Sabés por cuánto? $ 18.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡RENOVÁ TUS ALMOHADONES CON CASADICHA!: Polyfón picado para relleno. Bolsa 1 kilo y también a granel en bolsas de 5 kilos en adelante. Planchas de polyfón de 1.40×1.90 desde 1 cts a 10 cts. 3 densidades standart. Media y alta. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿CAJONERAS DE MADERA? CASADICHA – NACIONALES E IMPORTADAS: *Cómoda Nacional madera maciza, 3 cajones largos y 2 chicos, 1mt. largo x 0,80 alto x 0,50 profundidad. *Cajonera alta Nacional, madera maciza, 1.15 alto x0,80 ancho x 0,40, 3 modelos, 6 cajones chicos + puerta con 2 estantes, 4 cajones medianos + 4 cajones chicos, 3 cajones medianos + 2 puertas con estantes. *Cajonera Importada, línea mexicana, madera maciza, pino Elliottis, 4 cajones medianos, herrajes de hierro, 0,73 alto x 0,80 ancho x 0,40 profundidad. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡MESAS DE LIVING MESAS DE CENTRO EN CASADICHA!: Importadas y Nacionales, madera maciza en pino nacional, pino Elliottis y roble. *Importada vidrio doble y metal *Ratona en M.D.P. con revistero. *Ratona en M.D.P. tapa en 2 niveles, 2 colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿SOMMIER DE UNA Y MEDIA PLAZA? EN CASADICHA LA MAYOR VARIEDAD: *Conjunto Sommier importado 1.10×1.90, colchón de espuma firme, soporte 80 kilos, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bacterias, box reforzado, 6 puntos de apoyo. *Conjunto Sommier Importado1.10×1.90, colchón de espuma firme soporte 80 kilos, capitoneado en algodón, anti alérgico, box reforzado, 6 puntos de apoyo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿SOFÁS SUELTO? ¡CASADICHA!: *Sofá uruguayo 2 cuerpos tapizado en fina tela, lavable. $ 11.990.- *Sofá uruguayo 3 cuerpos tapizado, fina tela lavable. $ 13.990.- *Sofá importado cuero sintético, 2 cuerpos, respaldo alto, color perla. $ 20.990.- *Sofá importado cuero sintético, 3 cuerpos respaldo alto, color perla. $ 23.990.- *Sofá Recliner 1 cuerpo importado, dispositivo de apertura lateral, colores negro o chocolate. $ 18.990.- CONTADO EFECTIV. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿COLCHÓN DE 1.30? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Colchón 2 plazas, 130x185x20cts. Espuma alta densidad, capitoneado, jacquard, algodón, suave, cómodo. Soporte máximo 80 kilos por persona. *Colchón 2 plazas 130x185x22cts. Espuma alta densidad, capitoneado, jacquard, algodón, suave, cómodo, resistente, durable, firme, soporte hasta 120 kilos por persona. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡COMBO PERFECTO EN CASADICHA!: *Cucheta en madera maciza desarmable, abulonada + 2 colchones + 2 almohadas. *Cama marinera madera maciza desarmable, abulonada, 2da. cama con ruedas y patas + 2 colchones + 2 almohadas. *Cama 1 plaza madera maciza + colchón + almohada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿COLCHONES INTERMEDIOS? CASADICHA Y TODAS LAS OPCIONES: *Colchón 1p. 13 cts. alto, densidad media – *Colchón 1p. 16 cts. alto, densidad media. *Colchón 1p. 18 cts. alto, capitoneado D. media Todos con proceso anti ácaros, alérgico y gérmenes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿COLCHONES PARA CUNA Y PRACTICUNA? CASADICHA EL MAYOR STOCK Y VARIEDAD: *Colchón de cuna funda tela niña o niño. *Colchón de practicuna en sus 2 medidas 1mt.x0.70 y 0.65×0.95. Impermeable corredizo, funda de tela con cierre. Motivo niña o niño. Variedad de almohadas para bebe. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿JUEGOS DE COMEDOR ECO? CASADICHA VISITÁ: *Juego de comedor mesa redonda o rectangular + 4 sillas. $ 6.300.- *Juego de comedor mesa redonda o rectangular + 6 sillas. $ 9.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿ROPEROS DE MADERA? CASADICHA TIENES QUE VISITAR: El mayor stock en roperos y placares de madera maciza, Nacionales e Importados, 2,3,4,8,10 puertas,con alzada o sin alzada. Desarmables abulonados. Entrega inmediata. Armado y envío sin costo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡PROTEGÉ TU COLCHÓN CON CASADICHA!: Protectores para colchón, comunes y impermeables, capitoneados, elástizados o funda de sábana. Todas las medidas 0.90 – 1.30 – 1.40 – 1.60 – 1.80 – 2 mts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿BUSCÁS SOMMIER MARINERA? CASADICHA TIENE OPCIONES: *Sommier Marinera con 2 colchones importado, colchón superior 27 cts. soporte 90 kilos, colchón inferior con base 20 cts. Pilow Eurotop. Interior de resortes, capitoneado, anti alérgico, ácaros y bactérias. *Sommier Marinera con 2 colchones en espuma alta densidad el superior y resortes espuma el inferior, 110 kilos soporte superior, 70 kilos soporte inferior. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡PROTEGÉ TU SOFÁ O LIVING! CUBRE SOFÁ EN CASADICHA: *Cubre sofá capitoneados en tela capitoneada, variedad de colores, para sofá de 1,2 y 3 cuerpos. *Funda cubre almohadón de Futon en tela de algodón. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡DORMÍ TRANQUILO EN ESTE OTOÑO! CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Sommier 2 plazas importado, 140×190, colchón de resortes, box 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 9.990.- *Sommier 2 plazas Nacional, 140×190, colchón de espuma firme, box 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 10.980.- Partida limitada. Precios contado efectivo. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. Vº 26/03/2020

¡EN CASADICHA YA PENSAMOS EN TURISMO!: *Catres plegables en hierro acerado y aluminio. Importados y Nacionales. *Reposera catre con apoya pies en hierro y aluminio. *Mesas plegables en aluminio y cármica con y sin banquetas. *Gazebos fijos y plegables, 3x3mts., 3×4.5mts. *Sillas y reposeras plegables en hierro y aluminio. *Colchoneta camping para catre. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡NO TE QUEDES SIN TU SOFÁ ESQUINERO! ESQUINEROS EN CASADICHA: *Juego importado, fina tela con almohadones, colores rojo con almohadón estampado y marrón chocolate con almohadón estampado. $ 17.990.- Oferta contado efectivo $ 16.200.- *Juego esquinero importado, fina tela suede color granate liso con almohadones, largo 2.10 mts. Isla desmontable. $ 19.990.- Oferta contado efectivo $ 17.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

LA MADERA EN CASADICHA: *Cama 1 plaza, económica maciza. *Cama 1 plaza torneada. *Cama 1 plaza mexicana. *Cama marinera maciza, cama auxiliar con ruedas y patas. *Cuchetas macizas, nacionales e importadas. *Camas 2 plazas macizas, desarmables nacionales e importadas, 12 modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡RENOVÁ TU LIVING CON CASADICHA!: *Juego de living, madera maciza, torneado con almohadones en tela lavable con botones, Uruguayo. Sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- *Juego de living, madera maciza, torneado con almohadones en tela lavable con botones, Uruguayo. Sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 12.990.-. *Juego de living tapizado en cuerina o tela lavable, Uruguayo. Sofá 3 cuerpos chico + 2 butacas. $ 8.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡EN TU COCINA! CASADICHA: Muebles de madera para cocina. Aéreos de 1,2,3 y 4 puertas con y sin bacera, bajo mesada, cubiertera, panelero, alacenas, aparadores, bargueño. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿JUEGOS DE COMEDOR? EN CASADICHA LA MAYOR VARIEDAD: Juegos importados y uruguayos. Tapizados y sin tapizar. Mesas redonda, rectangular y extensibles. En madera de cedrillo enchapado. Madera maciza de roble, cedro y gomero. También tapa de vidrio. Sillas tapizadas en cuerina tela o maciza madera, de 4,6 y 8 sillas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¿RESPALDOS PARA SOMMIER? LA MAYOR VARIEDAD EN CASADICHA: Respaldos de 1 – 1y1/2 – 2. Queen 1.60, King 1.80, Superking 2 mts. En madera maciza. M.D.P. laminado, capitoneados en cuerina, capitoneados en tela rústica o pana, con o sin mesas de luz, stock permanente. Diferentes modelos y colores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020

¡PARA TU DORMITORIO! CASADICHA: *Percheros de pie torneados en madera. *Despojadores en madera. *Espejos marco de madera de pie o pared. *Butacas en cuerina, lino, roble y lino. *Baúles de madera, cuerina. *Zapateras basculante de 3 puertas. *Zapatera módulo con espejo, 1 puerta y estantes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 26/03/2020.

ELECTRICISTA: INSTALACION EN GENERAL Y REPARACION, BUENA EXPERIENCIA Y LARGA TRAYECTORIA. CEL: 098414718. Vº 30/04/2020

BIG BAGS: Venta de escombro por menor y mayor. TEL: 47333500. Cel. 099430099. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra, para cuidar enfermos y hacer limpiezas. Cel. 099337676. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Asistente personal para cuidados de adulto mayor, autorizado por MIDES y BPS. Tratar con Ruben Peralta 092193504 mensaje o whatsapp. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Jubilado para casero y Sra. con recomendaciones. Cel. 098000623. Vº 26/03/2020

ME OFREZCO para acompañante, ayudante de camionero. Cel. 095813671. Sergio. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para peón de campo con referencias o cualquier otra tarea. Cel. 098854632. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor por la noche. Muy buenas referencias. TEL: 47336268. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. con cama para doméstica, cuidar persona mayor o niñera. Cel. 099404973. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidados por hora o por día con experiencia, disponibilidad horario total, curso aprobado por sistema nacional de cuidados, trabajos a domicilio o centros de salud. Nº whatssap 096504691. S.M.S. 092652479. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar adulto mayor, enfermos paleativos por BPS, o particular, por hora, semana o mes. Cel. 096198765. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de adultos con cama. Cel. 098781405. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacho para cualquier tarea de campo con referencias. Cel. 098854632. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica o niñera, o limpiezas semanales o cuidado de personas mayores, con referencias. Horario disponible. Amalia González. TEL: 47328240. Vº 26/03/2020

SE OFRECE alambrador por día o por un tanto. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para niñera o limpiezas. Cel. 091 800102. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. con experiencia y referencias para trabajar con adulto mayor, enfermos, pacientes paliativos. Particular o por SNDC (BPS). Sólo llamados al 096198765. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de personas adultas con curso de BPS aprobado y referencias. Llamar al 099488780. Vº 26/03/2020

SE OFRECE persona sexo masculino como asistente personal con curso aprobado y bachillerato. Llamar al Cel. 098235079. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Peón para chacras o como casero, criadero de cerdo o peón de cargas o descargas o para cualquier tipo de trabajo. Comunicarse al Cel. 091260674 sólo llamadas. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para sereno en campo o ciudad. Cel. 092980015. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para limpieza, niñera o cuidado de Adulto. Comunicarse al Cel. 092603122. Vº 26/03/2020

SE OFRECE ayudante de cocina con experiencia y referencias. Cel. 096715757. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar persona enferma o niños, con referencias y experiencia. Cel. 097977425. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera o cuidar enfermos. Cel. 091837569. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacho para Peón de Albañil. Cel. 099034128. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacha para limpiezas o atención al público, con referencias. Cel. 096622413. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacha para limpiezas o cuidar niños. Cel. 091306298. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacha para moza, atención al público y niñera. Cel. 098611961. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar persona sola durante la noche, con experiencia. Cel. 091690063. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacho para trabajar en alguna tarea. Cel. 099034128. Vº 26/03/2020

SE OFRECE SRA. para doméstica. Cel. 092389015. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para tractorista con experiencia. Cel. 098852025. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidar persona sola y para limpiezas con cama o retiro, o doméstica. Cel. 091075365 (después de 18 horas). Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para toda tarea y cuidado de enfermos. Cel. 092316299. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas casa de familia, edad 42 años, del interior del departamento. Cel. 091 998425. Vº 26/03/2020

SE OFRECE joven para niñera o reponedora para comercio. Secundaria completa. Del interior del departamento. Cel. 091484898. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacha para niñera o limpiezas con 3er. Año liceo aprobado. Del interior del departamento. Cel. 092629203. Vº 26/03/2020

SE OFRECE SRA. para trabajo doméstico en casa de familia. De lunes a sábado, con referencias personales o laborales. Cel.099980349. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Joven de 19 años para trabajar con licencia de conducir G2 y A, Cel. 092064296. Vº 26/03/2020

SE OFRECE tractorista con licencia categoría H. carnet Salud Profesional. Disponibilidad horaria. Solo whasts App Cel. 099919493. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para trabajar con libreta de conducir camión chico, categoría B, G2 y H. Cel. 098318269. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para Montevideo para cuidar Sra. sola con cama, tengo experiencia, referencias y responsable. Soy jubilada. No fumadora. Llamar al 095285605. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. de campaña para acompañante de persona mayor por la noche. Buenas referencias. Tratar al 099506687. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, con referencias. TEL: 47355856. Cel. 098294908. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacha para atención al público, reposición, fiambrería, niñera y moza con referencias comprobables. Cel. 091620152. Vº 26/03/2020

SE OFRECE para trabajar joven de 19 años con licencia G2 y A. Cel. 092064296. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para empleada doméstica. Guaraní 203. Cel. 092283911. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Auxiliar Administrativa Contable, con experiencia y referencias, para todo tipo de tareas. Cel. 098454263. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para casero o sereno para campaña o ciudad, manejo tractor. Tel. 47331095. Cel. 099705424. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para limpiezas o cuidado de personas mayores, disponibilidad horaria. Tel. 47378148. Cel. 092414914. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para trabajo doméstico en casa de familia, de lunes a sábado con referencias personales o laborales. Cel. 099980349. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor con formación para cuidadores con dependencia o niñera, con referencias. Cel. 099713672. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. de campaña para acompañante de persona mayor, por la noche. Buenas referencias. Tratar al 099506687. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos por la noche o tarde. Con referencias. Cel. 097422391. Vº 26/03/2020

SE OFRECE muchacho para trabajos de albañilería, herrería, sanitaria y yeso. Bº La Amarilla calle 8 Nº 609. Cel. 091801482 – 091955153. Vº 26/03/2020

SE OFRECE: Electricista. Sanitario. Pintor y Albañil. Buenas referencias. Cel. 093765519. Vº 26/03/2020

SE OFRECE chica para limpiezas, cuidado de niños, cocinera, cuidar enfermos o demás tareas. Cel. 092634596. Vº 26/03/2020

SE OFRECE SERENO ciudad o campaña. Cel. 095967433. Vº 26/03/2020

SE OFRECE Sr. para alambrador por día o por un tanto, u otras tareas con referencias. Tel. 47355856. Cel. 098294908. Vº 26/03/2020