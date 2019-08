CASAS

VENTA CASA SOBRE COSTANERA: Pascual Harriague. Otra Ex Avda. Viera prox. Apolón, 2 dorm., ent. coches a fondo. Cesión Derechos. U$S 59.000.- Rematador Jorge Machado Da Silva. Asesoramiento Inmobiliario. Agraciada 1460. 094907002. Vº 01/08/2019

VENTA EXCLUSIVA PANADERIA: Zona Plaza Deportes. Instalaciones completas, opción de traspaso. Alquiler. Todo armado. Rematador Machado Da Silva. Asesoramiento Inmobiliario. Agraciada 1460. 094907002 Facebook. Vº 01/08/2019

VENDO casa 2 dorm. y gran fondo. Zona Talleres Norte. u$s 42.000. 091528337-098313212. Vº 01/08/19

VENDO HOTEL TERMAS DAYMÁN, 20 habitaciones c/baño, 2.300 m2 totales. Consultar Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. 094907002

VENDO CALLE URUGUAY, MICROCENTRO, 2 Unidades en 1 padrón, CASA 4 dormitorios + Local 200 m2 total, 421 m2 edif. U$S 460.000.- Se escuchan propuestas Asesoría Inversiones Joege Machado Da Silva. 094907002 Wpp. Vº 01/08/2019

ALQUILO CASA CÉNTRICA: Andrés Latorre 904, 2 dormitorios y demás. $ 12.900.- TEL: 47342581. Cel. 099738868. Vº 01/08/2019

ALQUILO PIEZA, cocina, comedor, baño amplio a persona sola. Barrio Ceibal. TEL: 47321371. Cel. 098286191. Vº 01/08/2019

ALQUILER: JUAN H. PAIVA 1812. 3 dormitorios, ent. ent. coches, patio espacioso. $ 16.500.- JUNCAL 346. 4 dormitorios, fondo, ent. coches. $ 18.000.- AGRACIADA 1460. 094907002. Vº01/09/2019

ALQUILO MONOAMBIENTE con termofón, aire, cocina y baño completo, patio. 6 de Abril 742 (A estudiante o persona sola. $ 7.000.- TEL: 47330114. Cel. 098054121. Vº 01/08/2019

ALQUILER CASA Confortable Charrúa y Soca, 3 dormitorios, living, gran comedor c/estufa, ggde. $ 22.000.- Asesoría Inmobiliaria Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002. Vº 01/08/2019

ALQUILER CASONA Micro centro $35.000 – Casa Guarani y Asencio 3 dorm., ent. coches $ 25.000 – Casa Paiva y 25 de Mayo 3 d. – W. Beltrán 2350: de 2 d. $9.000. – Galpón 900 m2 c/oficinas playa estacionamiento $95.000. – Salón/ Galpón prox. av. Harriague 150 m2 + 2 ofic. fondo. – Galpón chico plaza Deportes… $15.000. – Chacra 35 hás. Daymán buena casa y mej. $28.000. – Local Asencio y Brasil. 094907002. Vº 01/08/2019

VENDO APARTAMENTOS a estrenar y usados en Montevideo y Salto. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002.

APARTAMENTOS EN MONTEVIDEO A ESTRENAR: 18 de Julio y Tacuarembó, 1 y 2 dormitorios. Bajos G.C. Desde U$S 118.950.- ó entrega 20% saldo al ocupar o facilidades bancarias. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1360. Salto. 094907002. Vº 01/08/2029

OPORTUNIDAD VENDO TERRENO con casa de conteiner para terminar. Barrio Ceibal. U$S 38.000.- Cel. 091528337-098313212. Vº 01/08/2019

TERRENOS VENTA: Nuevas fracciones, Avda. Rodó y Silvestre Blanco 10×30 desde U$S 27.000.- Otros próximo entrega U$S 8.000.- + cuotas. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. Facebook. Salto. 094907002. Vº 01/08/2019

VENDO TERRENO donde nadie vende Av. Harriague y W. Beltrán, bien plano. 510 mts. U$S 42.000.- Cel. 091528337-098313212. Vº 01/08/2019

VENTA CHACRAS: Termas Daymán 5 hás. U$S 60.000. c/ entrega U$S 20.000.- ocupa y cuotas U$S 1.000.- 18 de Julio: 6,5 hás U$S 40.000.- Entrega U$S 18.000.- + cuotas U$S 1.200.- /mes. 094907002 Wpp. Vº 01/08/2019

BELLA UNIÓN VENTA: 93 hás Agrícolas a 37 kms de ciudad. Riego. Otro 210 Hás c/casas. Tratar: Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460 Salto. 094907002. Vº 01/08/2019

VENTA OPORTUNIDAD: 1400 Hás Ganaderas. Asesoría Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460 Salto. 094907002 Facebook.

SE NECESITA EN COMPRA CAMPO: Ganadero/Basalto, 400 Hás con CASA. Asesoría, Inversiones Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002 Wpp. Vº 01/08/2019

ARRIENDA CAMPOS: *1800 hás Artigas. Ganadero U$S 60 x Há. *2400 Hás Artigas, coneat 100 U$S 85 x Há. *1020 Hás. Artigas. Ganadero U$S 65 x Há. Rematador Jorge Machado Da Silva. Agraciada 1460. 094907002 Facebook. Vº 01/08/2019

CHEVROLET S 10 4×2, 2.5 turbo, Diesel 1997 Full c/cubrecaja, lona, estribos. Defensa antivuelco. Niquelada. Muy buen estado. U$S 10.500.- TOYOTA COROLLA 1.8 diesel 1987. Impecable.4 Amort. 4 Cubiertas. Parabrisas y todos los Faros nuevos. VENDO O PERMUTO. Cel. 099318984 NO SMS. Vº 01/08/2019

¡VISITÁ NUESTRA PÁGINA! CASADICHA.UY *SÁBADOS los esperamos de 8 a 12.00 horas. 1º DE MAYO 308 CASI AGRACIADA. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿SOMMIER PLAZA Y MEDIA? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 75 kilos, capitoneado jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 10.990.- *Sommier importado 1.10×1,90×20 cts. alto, colchón espuma de polyuretano firme, soporte 85 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box 6 puntos de apoyo, 2 centrales. $ 11.990.- *Sommier importado 1,20×1,85,20 cts. alto, colchón espuma polyuretano firme, soporte 95 kilos, capitoneado, algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 13.690.- *Sommier importado 1.10×1,90×26 vts. alto, colchón pilow top soft de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de alta densidad, soporte 110 kilos, capitoneado en malla de algodón, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 7 puntos de apoyo, 3 centrales. $ 15.280.- *Sommier importado 1.10x 1,90×26 cts. alto, colchón pilow top de tacto suave, núcleo de espuma de polyuretano de extra alta densidad, soporte 120 kilos, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado, 6 puntos de apoyo de centrales. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡DECIR BUEN DESCANSO ES CASADICHA!: *Sommier medida especial, 160x2mtsx26 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + pilow soft recilente, capitoneado algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, espuma extra firme, soporte 110 kilos x persona, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 29.990.- *Sommier medida especial, 160x 2mtsx30 cts. alto colchón, núcleo de alta densidad + doble pilow soft recilente, revestimiento capitoneado con tejido de punto matelasseado, anti alérgico, ácaros y bactérias, soporte 120 kilos x persona extra firme, 2 box reforzados, 6 puntos de apoyo c/u. $ 35.990.- *Sommier medida especial 180x 2mtsx35 cts. alto colchón, colchón de latex, espuma alta densidad, alto soporte y 3 zonas de soporte, en resortes enfundados, tejido matelasse de punto, aislador de fibras sintéticas, pilow de espuma ultra soft recilente, tejido anti deslizante, soporte 130 kilos x persona, 2 box reforzados 6 puntos de apoyo c/u. $ 51.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡LIVING ESQUINERO O LIVING 3+2! OPCIONES CASADICHA: *Esquinero desmontable con isla, tapizado en fina tela agamuzada, almohadones, capacidad 7 personas, colores granate o gris oscuro con almohadones estampados. $ 16.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en fina tela liso + respaldo estampado, bordeaux + estampado en respaldo, marrón + respaldo estampado. $ 16.990.- *Juego de living 2 sofás 3+2 cuerpos, tapizados en cuerina importada, colores beige, negro y chocolate. $ 22.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿BUSCAS CÓMODAS O CAJONERAS? CASADICHA ES LA OPCIÓN: *Cajoneras en M.D.P. plastificadas, cajones con laterales de madera, totalmente atornilladas de 4,5,6,7 y 10 CAJONES. Desde $ 2.590.- *Cajoneras en madera maciza líneas mexicanas o nacionales de 4,5,6 y 7 cajones. Desde $ 5.990.- *Cómodas en M.D.P. 4 cajones + puerta – 5 cajones + puerta – 5 cajones + 2 puertas. Desde $ 4.290.- *Cómodas en madera maciza línea mexicanas o nacionales, 5 cajones – 6 cajones – 4 cajones + puerta – 5 cajones + 2 puertas. Desde $ 9.290.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡RENOVÁ LA FUNDA DE TU COLCHÓN!: *Funda o Forro para colchón en algodón 100%, variedad de colores, lavable, con cierre, 1 plaza, 2 plazas y 2 plazas sommier. *Protector para colchón, capitoneado, ajustable, lavable de 0.90×1.90 – 1.40×1.90 – 1.60x2mts. – 1.80mtsx2mts. – 2mtsx2mts. *Protector para colchón impermeable, ajustable, lavable de 0.90×1.90 – 1.40×1.90, tela de algodón anti alérgica. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡NO LO DEJES ESCAPAR! SOLO CASADICHA LO HACE POSIBLE: *Sommier 2 plazas, colchón de espuma alta densidad, 20 cts. de alto, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias colchón + 2 almohadas en fibra soliconada. $ 13.990.- *Sommier 2 plazas, colchón de espuma alta densidad, 26 cts. de alto, doble soft pilow, doble cara, capitoneado, jacquard, ant ácaros, bactérias y gérmenes, box reforzado + respaldo con mesas en blanco alto brillo + 2 almohadas en fibra siliconada. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿CAMAS 2 PLAZAS DE MADERA? CASADICHA OPCIONES: *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, parrilla reforzada doble pata central. Modelo liso. $ 5.990.- *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, parrilla reforzada doble pata central. Modelo provenzal torneada. $ 6.990.- *Cama 2 plazas desarmable importada, parrilla dividida, abulonada. Modelo provenzal gruesa. $ 7.990.- *Cama 2 plazas desarmable, abulonada, provenzal, respaldo alto, parrilla reforzada pata central. $ 10.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡DEJÁ NUEVO TU LIVING! FUNDAS PARA SOFÁ EN CASADICHA: *Fundas sofá 1 cuerpo, 2 cuerpos y 3 cuerpos. Capitoneadas en tela lavable. Variedad de colores. Fácil colocacón. Protegen y visten, colores azul marino, azul bolita, rojo, bordeaux, beige, negro, verde inglés. *Funda para colchón de FUTON, 100% algodón. Importada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡LA COMODIDAD EN TU LIVING COMIENZA EN CASADICHA!: *Sillón RECLINER con apoya pies, dispositivo de apertura manual lateral, tapizado en fina cuerina, colores negro o chocolate. $ 16.900.- *Butaca BERGERE tapizada en fina tela tapizería, respaldo capitoneado, almohadón con cierre en asiento. $ 17.990.- *Butaca en U cuerina de 1ra. color negro o chocolate, fino diseño. $ 6.990.- *Sillón MECEDOR en madera maciza, torneada, robusto, roble claro o tabaco. $ 4.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡EL COLCHÓN QUE BUSCAS EN CASADICHA LO ENCONTRÁS!: *Colchón de espuma alta densidad 130×185, 20 cts. de alto, capitoneado, jacquard, anti ácaros, bactérias y alérgico, soporte 80 kilos por persona. $ 9.200.- *Colchón de espuma altísima densidad, 130x185x 22 cts. de alto, capitoneado, jacquard algodón, soft pilow interior, proceso anti alérgico, ácaros y gérmenes, soporte 120 kilos por persona, 5 años de garantía. $ 15.990.- 1º de Mayo casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿PLANCHA DE POLYFON PARA RELLENO? CASADICHA: *Plancha standart 140×190 de 1 ctm. $ 250.- 2 ctms. $ 460.- 3 ctms. $ 680.- 5 ctms. $ 1.100.- 8 ctms. $ 1.800.- 10 ctms. $ 2.180.- También en alta densidad, soportes 80 y 100 kilos en todas las medidas. Stock permanente. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡QUE REGALO EL DE CASADICHA!: *Sommier Importado 2 plazas, 140×190. ÚNICO en su tipo. Colchón de espuma firme polyfón de alta densidad, capitoneado en polyester anti ácaros y bactérias. Exclusivo y único box entero (sin parrilla) base plana antideformante, 40 ctms. de alto, patas de madera roscadas con tornillo metálico, cama antideslisante en patas. $ 9.500.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿NECESITAS CAMBIAR EL COLCHÓN? VENÍ A LOS ESPECIALISTAS CASADICHA: Tenemos el colchón que buscás al precio que querés. *Colchón alta densidad, Importado, densidad real certificada, 140x190x24 ctms. de alto, núcleo firme + soft pilow recilente, suave tacto al contacto corporal, soporte 110 kilos x lado. Totalmente en polyfón virgen. $ 12.990.- *Colchón alta densidad Importado, densidad real certificada, 140x190x30 ctms. de alto, núcleo rígido + 2 capas de polyuretano virgen + pilow recilente, soporte 120 kilos x persona. No se deforma. Lámina interior anti deformante. $ 15.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡EL LIVING DE MADERA ESTÁ EN CASADICHA!: *Juego Nacional madera maciza torneada con almohadones en tela. *Juego sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 11.590.- *Juego sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 12.590.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡OULET DE SOFÁS EN CASADICHA!: *Sofá 2 cuerpos, tapizado en cuero sintético, color chocolate. Antes $ 27.300.- Ahora $ 23.800.- *Sofá 2 cuerpos tapizado en LEATHER FABRIC, color chocolate. Antes $ 38.300.- Ahora $ 33.000.- *Sofá 3 cuerpos en 100% cuero natural. Importado, color coñac. Antes $ 57.700.- Ahora $ 49.400.- *Juego de sofás 2+3 cuerpos 100% cuero natural, de la región, colores chocolate, negro, avellana y perla. Estructuras con garantía. Antes $ 99.900.- Ahora $ 83.900.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¿COLCHONES Y ALMOHADAS PARA BEBÉ? CASADICHA TODAS LAS OPCIONES: *Colchón de cuna nacional, 1.35×0.60xalto0.9, funda en tela, motivos varón o niña. $ 1.480.- *Colchón de practicuna, 0,65×0,95×0,9-1mtx0.70×0.9, funda en tela con impermeable desmontable, motivo varón o niña. $ 2.690.- *Almohada polyfón $ 390.- *Almohada fibra siliconada. $ 490.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡EL MEJOR DESCANSO ESTÁ EN CASADICHA! AHORA CON 2 ALMOHADAS DE REGALO: *Colchón 2 plazas línea Eco 140x190x16 cts. de alto, funda tela estampada. $ 4.290.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia 140x190x16 cts. alto, funda tela jacquard. $ 6.200.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia 140x190x17 cts. capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos x persona. $ 7.680.- *Colchón 2 plazas línea Intermedia 130x185x20 – 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos x persona. $ 9.200.- *Colchón 2 plazas alta densidad, línea Cootton Flor, 140x190x17 cts. capitoneado algodón, soporte 85 kilos x persona. $ 9.480.- *Colchón 2 plazas alta densidad, Importado, 140x190x20 cts. capitoneado, jacquard, soporte 85 kilos x persona. $ 9.590.- *Colchón 2 plazas alta densidad, 140x190x25 cts. alto, capitoneado en algodón, doble soft pilow, soporte 100 kilos x persona, anti alérgico, ácaros y bactérias. $ 10.990. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡SUPER SOMMIER! ¡EL MEJOR PRECIO! CALIDAD-SOPORTE-DURABILIDAD-TODO EN CASADICHA: Importado. Máxima calidad. Alto soporte. Colchón altísima densidad, 30 cts. de alto, 140×190, pilow soft, tacto suave. Lámina interior anti deformante. Capitoneado algodón anti alérgico, ácaros y bactérias, soporte 120 kilos x persona. Único box entero. Tapa entera anti deformación de colchón, 6 puntos apoyo. $ 19.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458.

¡PARA TU LIVING CASADICHA!: *Juego importado en simil cuero, sofá 3 cuerpos + sofá 2 cuerpos, respaldo alto, fina terminación, costura en relieve, colores beige o negro. Ahora con mesa de living de obsequio en metal y vidrio. $ 31.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡TODA LA LÍNEA MEXICANA EN CASADICHA!: Madera maciza. Pino Elliottis. Racks. Dressur. Recibidor. Espejos de pie y pared, respaldos sommier 1, 2 y 2 y ½ plazas. Camas 1 y 2 plazas. Aparadores. Modulares. Bargueños. Mesas de living, Mesas de luz. Cómodas. Cajoneras. Roperos 2, 3 y 4 puertas. Colores natural y roble. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

¡TODO SOMMIER 1 PLAZA EN CASADICHA!: *Sommier Infantil, motivo barón Miñons, motivo niña Princesita, colchón de espuma firme, soporte 60 kilos, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 8.900.- *Sommier Standart, 80x185x20 cts. alto colchón capitoneado, jacquard, soporte 70 kilos, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 9.800.- *Sommier alta densidad 90x190x20 cts. alto colchón, capitoneado, jacquard, soporte 80 kilos box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 10.290.- *Sommier alta densidad 90x190x20 cts. alto colchón, capitoneado, jacquard, soporte 90 kilos, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 13.590.- *Sommier extra alta densidad 90x190x30 cts. de alto colchón, pilow top tacto suave, box 6 puntos apoyo reforzado, soporte 120 kilos. $ 14.990.- *Sommier extra alta densidad, 80x190x25 cts. alto colchón, soporte 100 kilos, soft pilow tacto suave, box reforzado, 6 puntos de apoyo. $ 11.600.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 01/08/2019

VENDO: Dínamo y soldador para 220. Cel. 098275890. Vº 01/08/2019

VENDO: FREEZER Horizontal 148 lts. Excelente estado. $ 6.500.- Cel. 099648922. Vº 01/08/2019

VENDO: Rack 2 puertas + estante. $ 1.500.- Mesa ratona c/vidrio. $ 1.700.- Championes NIKE originales dama Nº 36. Excelente estado. $ 1.800.- Horno eléctrico + 2 discos $ 3.500.- Todo en excelente estado. Cel. 097992391. Vº 01/08/2019

Tenemos el Negocio perfecto para 10 personas que quieran invertir en Negocio de Alta Calidad. Inf. 098337325. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. responsable para cuidar persona mayor con referencias. Cel. 098184582. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas por horas. Excelente recomendaciones. Cel. 099953562. Vº 01/08/2019

SE OFRECE chofer profesional, jubilado. Cel. 091775818. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de enfermos o tareas domésticas con retiro. TEL: 47329490. Cel. 098435373. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas. TEL: 47378891. Cel. 098340572. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para albañilería y pinturas, sanitarista y trabajos en yeso. TEL: 47378891. Cel. 099935042. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para casero o sereno, campaña o ciudad, tengo referencias. Cel. 099705424. Vº 01/08/2019

SE OFRECE empleada doméstica todos los días o niñera. TEL: 47323157. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacha para trabajar de niñera con referencias. Cel. 092384653 – 095682877. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tareas, cuenta con buenas referencias. Cel. 096126087. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público o limpiezas. Cel. 092384653 – 095682877. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas o niñera. Cel. 092149681. Vº 01/08/2019

SE OFRECE hombre práctico o ayudante de albañil. Cel. 091367694. Vº 01/08/2019

Limpiezas por día, por hora, por mes. Zulema González. TEL: 47378891. Cel. 098340572. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacha para atención al público o todo tipo de tareas. TEL: 47341392. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacha para acompañante de personas mayores. Cel. 098159838. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacho para trabajos en general, jardinería, pintura y albañilería. Mantenimientos en general. TEL: 47353808. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para limpiezas, niñera, cuidado de personas mayores. Cel. 094419106. Vº 01/08/2019

SE OFRECE hombre pra reparto con moto. Cel. 091367694. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de cocina o acompañar personas mayores con referencias. Cel. 099838995. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para cuidados de personas mayores o niños, con referencias. Llamar al 091097712. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para Taller de costuras, con referencias. Cel. 099838995. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para recepcionista o demás tareas. Cel. 099865557. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para ayudante de peluquería o Baby Sister, con referencias. Cel. 099838995. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de persona mayor o niños, con referencias. Llamar al 091097712. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para cuidado de niños, enfermos o limpieza por la tarde. Cel. 096253451. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. responsable con experiencia y referencias con certificado de asistente personal para trabajar por B.P.S.. Cel. 091818202. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar con camiones chicos o maquinaria con libreta cat. B y H y carné de salud profesional vigente. Cel. 098318269. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para chofer cat. D y F. Cel. 095802607. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para limpiezas de fondos, terrenos, jardines y todo tipo de podas. Cel. 099143627. TEL: 47322838. Vº 01/08/2019

SE OFRECE: Fumigaciones en general. Eliminación de todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacho para trabajos en albañilería. Cel. 091801482. Vº 01/08/2019

SE OFRECE SRA. para cuidado de enfermos o limpiezas, en el centro o cualquier zona. Cel. 092218049. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para chofer con libreta profesional cat. C. o tractorista. Cel. 097054251. Vº01/08/2019

SE OFRECE Muchacha de 28 años con buenas referencias comprobables para tareas de acompañante de persona mayor por el día, tareas domésticas, niñera, atención al público y ayudante de cocina. Cel. 099428533. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. con recomendaciones para acompañar de día, unas horas o cuidar niños o ayudante almacén o cocina. Cel,. 097346225. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para todo tipo de tarea, experiencia en cuidado de ancianos, preferentemente con cama, con referencias. Cel. 098117913. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacho con libreta de conducir cat. A. Cel. 096124026. Vº 01/08/2019

SE OFRECE SR. para peón de campo, con referencias. Cel. 098854632. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Servicio de Asistente de cuidado y acompañante, Hospital, Sanatorio y domicilio. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para cocinera de estancia, matrimonio él encargado o casero, ella como cocinera. Cel. 092034051. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para acompañar persona mayor con disponibilidad horaria y referencias. Habilitada por BPS. Cel. 098184582. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para asistente de cuidado y acompañante profesional. Cel. 092677515 – 093646370. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos sanitarios y de albañilería con buenas referencias. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Profesor Jubilado para clases de Filosofía, Psicología y Pedagogía a domicilio. TEL: 47327082. Medio día o noche. Vº 01/08/2019

SE OFRECE muchacho para trabajar con experiencia, ayudante en mecánica, atención al cliente, libreta de conducir categoría A. Disponibilidad horaria. Cel. 095452084. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Asistente en Servicio e acompañante por hora, por día o por noche. Solo llamadas al Cel. 092677515 – 093646370. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para trabajos en Mecánica, chofer, libreta Cat. A. Disponibilidad horaria. Con referencias. Cel. 091218853. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para el cuidado de personas adultas. También se realizan cuidados a través de BPS. Comunicarse al 099488780. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sra. para trabajo de auxiliar en Educación Inicial para jardín o niñera, siempre por la mañana, con referencias. Cel. 092621842. Tel. 47346927. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Operador para máquina con licencia de conducir y diploma en retroexcavadora. Cel. 098765027. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para mantenimiento en albañilería y pintura, con o sin recibo oficial y con referencias actuales. Cel. 098654257. Vº 01/08/2019

SE OFRECE Sr. para Fumigaciones FAMASTIL. Eliminación total de cucarachas y todo tipo de plagas. TEL: 47322838. Cel. 099143627. Vº 01/08/2019

SE OFRECE pintor de casas y trabajos en revestimientos en placas de yeso. Cel. 098144261 – 093765519. Vº 01/08/2019