CASAS VENTAS:

DUEÑO VENDE: Muy buena CASA céntrica (calle 33 – 247). Planta alta: 3 dormitorios y baño, mas importante terraza posterior y terraza al frente con balconada a la calle. Planta baja: con 2 escritorios y sala de espera, gran living comedor, baño principal y espaciosa cocina, pieza y baño de servicio, entrada lateral con espacio cómodo para 4 vehículos, barbacoa, patio y u importante fondo. 099737330 – 099035456. Vº 05/07/18

DUEÑO VENDE CASA con Terreno de 15X45 m. Excelente lugar, Avenida Gaboto 2956 a metros de Avenida Rodó. U$S 78.000.- sin intermediarios. TELEVISOR LEE 32” Nuevito y con la Boleta $ 6.300.- Cel. 099318984 NO SMS Vº 05/07/18

SE VENDE Excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorguéz. Tratar al Cel. 092306249. SOLO LLAMADAS. Vº05/07/18

SE VENDE excelente terreno en Barrio Artigas. Instrucciones del Año XIII casi Otorgués. Tratar al Cel. 092 306 249. SOLO LLAMADAS. Vº12/07/18

VENTA CASA ZONA UNIVERSIDAD CALLE RIVERA : 2 dorm. Y demás comodidades fondo amurado con parrillero USD85.000 o entrega USD17.000 + cuotas $13.000 ——— CASA ZONA PARQUE SOLARI LUGAR ALTO buena edificación 2 dorm y demás, garaje , entrada lateral, fondo y retiro frontal USD120.000 Rematador MACHADO DA SILVA machjorge@gmail.com 094907002 Vº05/07/18

VENTA CHACRAS: 12 hás Termas San Nicanor USD40.000 con ocupación saldo cuotas mensuales de USD1.500 —— 5 Hás Termas Daymán USD30.000 de entrega inicial más cuotas de USD1.000 por mes ——— 8 hás Termas Daymán —— 10,6 has a 4 km de intersección rutas 3 y 31 con buena casa, agua, riego, cultivos de uva y citrus, luz USD150.000 consultar facilidades de pago y toma apartamento en Mdeo como parte pago. MACHADO DA SILVA 094907002 Vº 05/07/18

VENTA CAMPOS COSTAS AL LAGO SALTO GRANDE / AGRICOLAS , FRUTÍCOLAS Y GANADEROS : — 544 HÁS suelos mayoría vírgenes CONSULTAR SE RECIBE CAMPO GANADERO COMO PARTE DE PAGO — SE ESCUCHAN PROPUESTAS —— Rematador Machado Da Silva – Gestoría — 094907002 Wpp Vº 05/0718

VENTA CAMPOS AGRÍCOLAS GANADEROS Y FRUTICOLAS….. IDEALES PARA FRACCIONAMIENTOS: EN BELLA UNIÓN … A 130 km de Salto y 4 km del bitumen de Ruta 3 –suelos CONEAT 101 y 82 — Son los campos mas altos de la zona —— dos fracciones linderas a) 141 has con 3 buenas casas, pozo semisurg., luz, posibilidad de riego (Calpica) USD3.600 la há Amplias facilidades de pago — b) 93 hás con represa USD2.000 por há . Facilidades con entrega USD50.000 más cuotas mensuales de USD4.166 — Se reciben inmuebles urbanos en Salto, Mdeo. Y Punta del Este como parte de pago — machjorge@gmail.com 094907002 Wpp – Rdor. Machado Da Silva Vº 05/07/18

CASAS ALQUILERES:

DUEÑO ALQUILA CASA nueva, amplia, luminosa, 3 dormitorios y demás, A/A, alarma, rejas, terreno grande. Ferreira Artigas y Garibaldi. Cel. 099779216. Vº 05/07/18

ALQUILERES : CASA EN ZONA ESTADIO VISPO MARI CALLE 10 n°827 BIS amplia 3 dorm, fondo, parrillero techado, dep., $10.500 —— CASA APARTAMENTO EN AGRACIADA Y LA VIA : amplia 4 dorm., 1 baño, amplio patio techado y abierto $15.000 094907002 Wpp Av. Barbieri 601 ..MACHADO DA SILVA – Vº 05/07/18

ALQUILERES:

SE NECESITA EN ALQUILER GALPÓN AMPLIO — CASA ANTIGUA CON ENTRADA COCHES PARA RECICLAR O PRONTA —— CHACRAS CON EDIFICACIÓN — Rematador Machado Da Silva – Gestoría – 094907002 Wpp machjorge@ gmail.com Vº 05/07/18

APARTAMENTOS ALQUILERES:

ALQUILO APTO. 3 dormitorios, 1 baño, living, comedor, cocina y terraza. Barrio San Martín. Cel. 098116651. Vº 05/07/18

LOCALES ALQUILERES:

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL: LAVALLEJA 71 con baño privado. Cel. 098710674. Vº 05/07/18

CAMIONETAS VENTAS:

PARA AUTOS Y CAMIONETAS: 25 Cubiertas usadas , bien, varias medidas. EQUIPO Mísica con potencia y 2 parlantes 10 pulgadas. Cadena de BATRCO eslabón 15x75mxm3.60 $ 2.300.- GRIFERIA muy ANTIGUA completa de bronce. $ 1.600.- Varias camas de bronce, muy antiguas. Cel. 098318984 NO SMS. Vº 05/07/18

BICICLETAS VENTAS:

SPECIALIZED Allez 2000 T56 de ruta. Cuadro de carbono y aluminio, 9 coronas U$S 650.- SCOTT SCALE 40 talla M. R 26, XT 9 coronas. Horquilla TORA frenos disco hidráulicos U$S 650.- o permuto por Scott M/B talla L, menos valor. K 2 Monocasco CARBONO Movimiento Centro. Manillar y P/Silla también de Carbono. Pesa 8 Kgs. TIM. Ruta. Material SRAM. Impecable U$S 1.900.- SCHWINN T/M de Ruta Horquilla de CARBONO. Impecable. U$S 1000.- G.T. Agressor 3.0 M/B. Rod. 26” M/bien $ 6.500.- SCOTT SPEESTER 2015 T52 de ruta. Horquilla carbono, 10 coronas, rueda delantera 16 rayos y trasera 20 rayos. Todo original e impecable. VENDO en U$S 1.100.- 2 BICICLETAS INGLESAS de paseo original, freno a varilla con parrilla. Faro. Timbre. Inflador. $ 13.000.- BIANCHI de dama, Rod. 26 “Original” e impecable y con faro. $ 4.800.- CEL: 099318984 NO SMS. Vº 05/07/18

VARIOS:

¿ROPEROS EN MADERA? ¿PLACARES EN MADERA? CASADICHA: Ropero en cedrillo madera, 2,3 y 4 puertas. *Placares en cedrillo madera, 4,8 y 10 puertas con alzada. *Placard importado madera maciza, puertas corredizas, cajones interiores. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 5/07/18

¿PLACARES BONITOS FUERTES Y BARATOS? EN CASADICHA: Armado en domicilio sin costo, envío sin costo. *Placard 6 puertas + 2 cajones + 2 percheros + 9 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y exterior, fondo de placard entero sin varillas plásticas. Totalmente atornillado, 1,84 alto x 1.84 ancho x 0,49 profundidad, colores blanco, cerejeia y castaño. $ 9.990.- *Placard 6 puertas + 2 cajones+ 3 percheros + 6 estantes, lámina de 15 milímetros, plastificado interno y externo, fondo entero sin varilla, cerradura con pasador en puertas centrales. $ 10.990.- 1,84 alto x 1,84 ancho x0,50 profundidad. *Placard 3 puertas corredizas + 4 cajones + 2 percheros + 8 estantes, 2 mts. alto x 1,80 largo x 0,50 profundidad. $ 12.990.- Color demolición – blanco. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡PARA ESTE OTOÑO! CASADICHA: *Colchas importadas, variedad de diseños y colores, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Acolchados importados, lisos, reversibles, 1 plaza, 2 y 2 y ½ plaza. *Protectores de colchón comunes e impermeables para 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Cubre sommier o base de 0.90, 1.40, 1.60, 1.80, 2 mts. *Sábanas en microfibra, polyester y algodón y 100% algodón. *Fundas desmontables con cierre para colchón de 1 y 2 plazas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¿PARA TU CAMA? CASADICHA: *Forro en algodón 100% c/cierre, 1, 2, y sommier 2 p. *Protectores de colchón comunes e impermeables, 0,90×190 – 140×190 – 160×2 mt.- 1.80x2mts – 2mts x 2 mts. *Sábanas de abajo elastizadas 100% algodón, 1, 2 y sommier 2 p. VARIEDAD DE COLORES. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¿PARA LA COCINA? TODO MADERA EN CASADICHA: *Aéreos 2, 3 y 4 puertas madera maciza con y sin vacera. Nacionales e importados, 3 líneas, opción en modelos. *Aparadores y Alacenas nacionales e importadas, de 0.80 – 1.20 – 1.40 – 1.60 y 1.70 de largo, de 1.80 a 2 mts. Alto. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡EN TU DORMITORIO! CASADICHA: Todas las opciones en cómodas y shifonier, 4, 5, 6, 7 cajones, 4 cajones y puerta. 5 cajones y puerta. 5 cajones + doble puerta, colores cerejeia, tabaco, embuia, blanco, blanco tabaco. Todas en M.D.F. plastificadas. No les afecta la humedad. 1º DE MAYO 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡RENOVÁ TU COMEDOR EN CASADICHA!: Amplia línea de Juegos de Comedor, Nacionales e Importados. Mesas rectangulares, redondas y extensibles. Pino Nacional. Pino Elliottis. Cedro. Roble. Roberwood. Juegos mesa tapa vidrio y sillas tapizadas en cuerina. Juegos de 4, 6 y 8 sillas. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¿BUSCAS 100% CUERO? CASADICHA TIENE CUERO: Juegos de living importados, sin sintético, sin PU, sin Cuerina, sin Recuero. 100% Cuero Vacuno. Certificado Internacional Instructivo de Preservación. Sofás 3+2. Sofás 3 cuerpos solo. Butacas individuales. Opción de modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 5/07/18

¿COLCHONES DE RESORTES? CASADICHA TIENE OPCIONES: Líneas Nacionales e Importadas. Resortes Bonell o Pocket. De 1 plaza 0,80 y 0.90. De 2 plazas 140×190. 160X2 mts. Soportes: 80, 100, 120 y 150 kilos. Alturas: 18, 30 y 40 cts. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡TODO LIVING EN TELA O CUERINA! TODO CASADICHA: *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 6.990.- Mod. Recto. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 7.990.- Mod. Redondo. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas $ 8.990.- Mod. Respaldo Ancho. *Juego de living tela o cuerina, variedad de colores, sofá 3 cuerpos + 2 butacas. $ 11.990.- Mod. Respaldo ancho. Asiento con almohadón con cierre. *Juego de living tela combinada. Lisa y estampada, sofá 3+2 cuerpos. Variedad de diseños. $ 13.990.- *Living Esquinero tapizado en tela, colores granate o gris, Isla desmontable, sofá 5 cuerpos + 1. Respaldos con almohadones. $ 12.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡COMODIDAD, ESPACIO, CALIDAD! SOMMIER QUEEN DE CASADICHA: *Sommier Queen 1.60×1.90 Importado, colchón de Espuma altísima densidad, 25 cts. de alto. Eurotop Soft. 100% Espuma de Polyuretano Virgen revestido en malla de alta gramatura, soporte 150 kilos x persona + box 12 puntos de apoyo. $ 19.900.- *Sommier Queem 160 x 2 mt. Importado. Colchón de espuma altísima densidad, alto soporte, 25 cts. de alto. Eurotop Soft 100% Espuma Polyuretano virgen, tapizado en jacquard con trama de algodón, sistema Turn-Free (No requiere rotación) + 2 box 6 puntos de apoyo con ruedas, tapa entera 100% apoyo de colchón, soporte hasta 160 kilos x persona. $ 32.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡LIVINGS DE MADERA EN CASADICHA!: *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 9.980.- *Juego de living torneado madera maciza con almohadones, sofá 2 cuerpos + 2 butacas. $ 10.990.- *Juego de living liso madera maciza, respaldo alto, sofá 2 cuerpos + 2 butacas o sofá 3 cuerpos, 2 butacas. $ 11.990.- 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡PARA DISFRUTAR TU ESTUFA! CASADICHA: Chisperos importados. Hierro forjado doble tejido de acero. Pintura anti temperatura. 5 Modelos. Variedad de medidas. *Juegos de atizadores. Soporte. Palita. Cepillo. Pinza y atizador. 6 Modelos. Hierro forjado. Pintura anti temperatura. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡MIRÁ ESTE MUNDIAL EN UN RECLINER DE CASADICHA!: Sillones Recliner de 1 cuerpo. Dispositivo de apoya pies lateral. Tapizados en cuerina. Colores Chocolate o Negro. 3 Modelos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¿SOMMIER MARINERA? CASADICHA ES LA OPCIÓN: Sommier Marinera. Importados. 5 Modelos. Colchones de resortes o espuma, Capitoneados, jacquard. Motivos estampado. Niño o niña. Procesos anti ácaros, bactérias y gérmenes. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡DISFRUTÁ DEL CONFORT, CALIDAD, ESTILO Y DISEÑO! JUEGOS DE LIVING 100% CUERO DE CASADICHA: Llegó nueva importación, diseño y modelo exclusivo, sofás 3+2 cuerpos, colores, perla, avellana, negro y chocolate, totalmente cuero vacuno, sin partes en PU ni sintético, Certificado de origen de importación. Garantía 1 año en estructura de madera, manual de fábrica para mantenimiento del cuero, Certificación ISO 7550 9001 de calidad. Opciones en 2+2 y 3+3 ó sofás solo 3 cuerpos y 2 cuerpos. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¿POCO ESPACIO? ROPEROS DE CASADICHA: *Ropero 2 puertas corrediza, placa 15 milímetros, atornillado, 5 estantes + colgador, color tabaco. $ 4.990.- *Ropero 2 puertas corrediza + 2 cajones placa 15 milímetros, atornillado, 6 estantes + colgador, colores blanco o tabaco, riel de aluminio. $ 5.690.- *Ropero 3 puertas + 2 cajones, placa 15 ml. atornillado, 4 estantes + colgador, riel de metal. $ 4.390.- *Ropero 2 puertas con llave y pasador, 2 cajones, atornillado, riel de metal, colores tabaco y cerejeia. $ 4.990.- Totalmente plastificados. Fondos enteros. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

¡EL MEJOR DESCANSO PARA PAPÁ! EN CASADICHA TODAS LAS OPCIONES: *Sommier 2 plazas colchón de espuma firme, 20 ctms. de alto, soporte 85 kilos x persona, capitoneado en algodón anti alérgico, ácaros y bactérias, box alto reforzado, 7 puntos de apoyo $ 10.600.- Línea importada. *Sommier 2 plazas colchón de espuma alta densidad, pilow soft, 25 ctms. de alto, soporte 100 kilos x persona, capitoneado algodón, anti alérgico, ácaros y bactérias, box alto, reforzado 7 puntos de apoyo. $ 13.500.- Línea importada. *Sommier 2 plazas colchón de espuma extra alta densidad, 28 ctms. de alto, soporte 120 kilos x persona, capitoneado algodón anti alérgico, ácaros y bactérias, box alto reforzado, 7 puntos de apoyo. $ 14.990.- Línea importado. *Sommier 2 plazas colchón de espuma extra alta densidad, pilow tow Manta, 30 ctms. de alto, box reforzado alto, 7 puntos de apoyo, soporte 120 kilos x persona, protección anti ácaros, bactérias y ácaros. $ 17.990.- Línea importada. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

EL VERDADERO COLCHÓN ORTOPÉDICO ¡ESTÁ EN CASADICHA!: *Colchón Importado fabricado en Espuma, goma de alta densidad y adaptabilidad. Máximo confort y duración, soporte 140 kilos x persona. Certificado Internacional de Fabricación con Norma ISSO 9001. ÜNICO en el País, 1.40×1.90×20 ctms. $ 23.990.- Opción Sommier. 1º de Mayo 308 casi Agraciada. TEL: 47336458. Vº 05/07/18

ALQUILER DE VESTIDOS DE NOVIAS, QUINCEAÑERAS Y TRAJES. TEL: 47326897. CEL: 094297802. Vº 05/07/18

SE REALIZAN: Trabajos de albañilería en general, *Construcciones. *Cielorrasos. Consultas al 098517449 whstt app. Vº 05/07/18

OFRECIDOS:

SE OFRECE DOCENTE para clases de informática a adultos. Cel. 098780003. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacho para todo tipo de tareas. Cel. 098468131. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacho para acompañante de personas mayores a domicilio u hospital, sin límites de horarios. Cel. 094932751. Vº 05/07/18

ME OFREZCO para casero o para puesto con familia en campaña o cuidad en Salto o para otra ciudad, con referencias. Cel. 091939704. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para doméstica, cuidado de persona mayor o niñera. Cel. 099404973. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para doméstica o cuidar enfermos. Cel. 099116029. Vº 05/07/18

SE OFRECE SRA. para tareas domésticas o cuidado de enfermos. Cel. 096981271. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sr. con experiencia en cuidado de casas y comercios. Buenas referencias. Cel. 092140919. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacho para alambrador, tractorero o tareas varias. Cel. 099404973. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o cuidar niños por la mañana. Cel. 092237809. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. con experiencia de cuidado de personas mayores y enfermos. Tratar al 099344529. Vº 05/07/18

SE OFRECE cocinera con referencias. Cel. 098473138. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas por la mañana. Llamar al 091617601. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas, oficina (Horario a convenir). Comunicarse al Cel. 091985528. Vº 05/07/18

SE OFRECE chica para cuidar niños. Llamar al 091695095. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para doméstica. Cel. 097382495. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacha para cuidado o limpiezas. Cel. 097753106. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas o niñera en ciudad. Cel. 098880592. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sr. para peón de campo. Cel. 098880592. Vº 05/07/18

SE OFRECE ayudante de panadero. Cel. 092488441. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. con disponibilidad de horarios para acompañante de Sra. sola, día o noche, niñera con referencias. Cel. 091753606. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacha para limpiezas de casas, oficinas, 130 pesos la hora, horario a convenir. Cel. 091985528. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas por la mañana. Cel. 098724079. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para limpiezas, doméstica, cuidado de persona mayor o niñera con cama o con retiro. Cel. 099404973. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para cuidar niños con referencias. TEL: 47379195. Vº 05/07/18

SE OFRECE muchacho para ayudante de panadería, casero o carpintería con diploma con referencias. Cel. 097400129. Vº 05/07/18

ENFERMERA SE OFRECE para cuidar enfermos en Hospital, Sanatorios o casa de familia, con cursos de adulto mayor. Tratar con Patricia Darreche. Cel. 091734636. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. mayor para cuidar o acompañar personas solas, Sras. o Matrimonio mayor, en Salto, trabajo con cama o retiro. En Montevideo u otro departamento sólo con cama. Voy a cualquier punto del País. También puede ser Argentina. Con referencias de Montevideo. Cel. 099761258 Mary. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. para cuidados de enfermos o persona mayor, con experiencia. Cel. 091973813. Vº 28/06/18

SE OFRECE Sra. para tareas domésticas en horario de tarde o noche, con referencias. Cel. 096928531. Vº 05/07/18

SE OFRECE Sra. joven para tareas domésticas, limpiezas por hora o por día. Tiene muy buenas referencias. Cel. 091352886. Vº 05/07/18