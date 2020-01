Recordando al salteño Pablo Aguirrezábal, que murió veinteañero

Pablo Aguirrezábal fue un poeta salteño que vivió sólo 20 años. Nació el 7 de junio de 1892 y falleció el 2 de agosto de 1912. Al año siguiente sus amigos publicaron la primera edición de su único libro: «Con la luna». Fue talabartero y vivió siempre en la pobreza casi extrema, siempre sintiéndose débil y enfermo. Hace exactamente 110 años, es decir en 1910, por primera vez ven la luz algunos textos suyos, fue en la revista local «Vuelos». Es un poeta que debería leerse, para conocerse y valorarse mucho más. Su único libro le da un merecido destaque como poeta y seguro que de haber tenido más vida, hubiese podido definitivamente consagrarse como tal. En el año 2004, Leonardo Garet le dedica varias páginas del Tomo 5 de la Colección Escritores Salteños y, diez años más tarde, a mediados de 2014, el propio Garet (como director de Cultura de la Intendencia) organiza un ciclo de homenajes a poetas salteños en el que lo incluye. En esa ocasión, el profesor José Luis Guarino se refirió a la obra de Aguirrezábal, de cuyo discurso extraemos hoy los siguientes pasajes:

«20 años, un manojo de poemas, un solo libro, publicado por sus amigos, después de su muerte. Qué poco, y sin embargo, qué mucho, nos ha quedado de este poeta que ha pasado como un meteoro por nuestras letras. En este libro único es como un templo en donde reposa y alienta su creación poética, más duradera que su existencia humana, extinguida hace más de un siglo. Su poesía, no es un jardín frondoso que permita el desplazamiento prolongado de la contemplación. Es, en cambio, como un ramo de rosas, que desde su silencio, alegra la vista y perfuma el alma. El título CON LA LUNA, sugestivo, por cierto, se adecua a la naturaleza soñadora, introvertida, solitaria, de su autor, a quien Eduardo Taborda lo integra al grupo de muchachos que en 1908 habían fundado el Centro Lux, y los caracteriza como «un grupo de muchachos románticos y soñadores, cuyas almas se agitaban al soplo de líricas quimeras…».

«Algunas consideraciones sobre esa imagen, que preside desde el título, el poemario de Pablo Aguirrezabal: De la luna, como astro, nadie dijo nada, la hicieron a un lado, la transformaron en símbolo. «La luna de las noches no es la misma que vio el primer Adán», dijo el gran poeta, ciego y vidente, Jorge Luis Borges, en el memorable poema que aparece como Luna 2, con el título MARIA KODAMA:

Hay tanta soledad en ese oro.

La luna de las noches no es la luna

que vio el primer Adán. Los largos siglos

de la vigilia humana la han colmado

de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo.

Antes de llegar a esta conclusión, Borges escribió un poema más extenso « Luna 1», donde habla de todos los poetas que han escrito utilizando a la luna, o la palabra luna, para definir algo que sin embargo, en su concepción, no es hablar de la luna : sino de otra cosa; amor, dolor, soledad etc. Decía en un pasaje del poema Luna 1:

Ariosto me enseñó que en la dudosa luna

Moran los sueños, lo inasible,

El tiempo que se pierde, lo posible

Y lo imposible que es la misma cosa.

Más que las lunas de las noches puedo/ recordar las del verso. Repasa algunas de las referencias literarias a la luna que más le han llamado la atención: Quevedo, San Juan, Pitágoras, la cultura vikinga, cada uno se espeja en ella y le transfiere sus dramas y sus sueños. Así a veces ha sido utilizada como elemento ornamental, estético, como cuando en su poema «Booz endormi», Víctor Hugo hace decir a Rut, contemplando la luna en creciente fino y claro:

¡qué segador del eterno verano,

había dejado caer negligentemente al irse

esa hoz de oro en los campos de estrellas!

Más gráfica es la imagen de Alfred de Musset:

Estaba, en la noche oscura,

Sobre el campanario amarillo

La luna

Como un punto sobre una i.

Bécquer: en la leyenda «El rayo de la luna», Manrique va en busca de un vestido blanco que se le ha aparecido y que cree que es la mujer que busca. Va en su busca pero es solo un rayo de la luna. Decepcionado, el personaje, «El amor es un rayo de luna», decía cuando le aconsejaban que buscase una mujer a quien amar.

Y para Lorca es símbolo de tragedia y muerte:

La luna es «un caballo de nubes quietas». «La luna vino a la fragua con su polisón de nardos». «Moreno de verde luna». «Luz que hace billar los cuernos del toro que da muerte».

En el Proemio «Con la luna» encontramos una oración laica. Llena de unción. Una invocación inicial: «Santa Madre Poesía», «mi divina señora», Luego: Petición y ofrenda. «Dame luz y armonía», «y sé como una aurora», «pon en mi alma triste…», «que yo seré contigo/ humilde y buen amigo/ hasta el fin de mis horas.

Con la luna tiene un clima religioso de letanía. «Escucha…». Luna mía (posesión) es también luna cómplice: «Clávale en su corazón/ tu agudo puñal de plata» (doble sentido: ¿tragedia o dardo amoroso?) En el poema «Crimen romántico»: «Y cuando muerta la dejé en el suelo. Amortajó su cuerpo desde el cielo, la blanca muselina de la luna.» Amor, luna, amada, muerte, se confunden o se complementan.

En «Desaliento» expresa: «loco amador sin fortuna… ninguna mujer sonreirá a tu paso, sólo la pálida luna, volcará sobre tu vaso un poco de su fortuna». Al final la muerte: «Por ti he venido, Poeta, soy tu adorada». Canto a la soledad. A sentirse solo. Podría hacer suyos aquellos versos del gran poeta español Lope de Vega: «A mis soledades voy/ de mis soledades vuelvo…».

En el soneto alejandrino «Ego» afirma: «La mujer es mi musa… amo el sol, y…en la noche, la luna silente…. que parece dormida sobre el cielo profundo….». En «Pierrot»: Se identifica con Pierro, «Hermano mío, Yo también…Solo la pálida luna, te da un poco de fortuna, para curar tus dolores».

Estamos celebrando a Pablo Aguirrezabal porque además de ser humano, fue poeta.

Como poeta tiene vida permanente. Más allá de la frágil estructura física que ya no está. Decía Antonio Machado que «La poesía es la palabra esencial en el tiempo». Ella permanece. Por eso lo recordamos. Y habrá de perdurar victoriosamente. En la literatura. En el tiempo».