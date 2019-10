Exclusivo para EL PUEBLO:

Cabe recordar que en este 2019 se cumplen 100 años del nacimiento de Onetti y 80 de su obra «El Pozo».

2. ESCRIBIR: DESTINO Y SALVACIÓN

«Escribirá no para agradar a esos buenos ciudadanos que son sus amigos, complacer a los críticos o ganar un premio ministerial. Escribirá porque sí; porque es su vicio, su pasión y su desgracia.» (J. C. Onetti).

El 23 de junio de 1939 sale el primer ejemplar del Semanario Marcha, dirigido por el abogado y político Carlos Quijano. Juan Carlos Onetti será su secretario de redacción, y además, escribirá muchos artículos sobre cine, literatura o arte, e incluso cuentos propios, con diversos seudónimos, pues no era raro que los colaboradores (honorarios, casi todos) no cumplieran lo prometido antes del «temible jueves de cierre» (Marcha saldrá los viernes, y llegó a ser un hito de la cultura uruguaya y regional hasta su clausura por la dictadura en 1974).

El escritor y periodista Omar Prego Gadea, amigo de Onetti en aquellos años fundacionales, ha identificado al menos dos cuentos de su autoría: «El fin trágico de Alredo Plumet» y «Un cuento policial. Crimen perfecto».

Esta posición le cambió la vida al joven Juan Carlos. Ahora tenía un empleo fijo y una tribuna donde volcar sus ideas, sus relatos y su visión del ambiente cultural de Montevideo, del cual siempre fue muy crítico.

Asimismo, los horarios nocturnos que exigía el armado y supervisión de los artículos que salían en Marcha, le iba como anillo al dedo, con su estilo de vida taciturno, afecto a los paseos por la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo, con sus calles mal iluminadas pero con muchos cafés abiertos hasta la madrugada, donde se juntaban profesionales, artistas, intelectuales y bohe mios de distinta laya.

Allí, Onetti se enfrasca en apasionadas discusiones sobre política o arte -dos temas a los cuales los montevideanos son aún hoy conocidos- o si andaba solitario, leía autores como Dashiell Hammet (su favorito en el género policial), Graham Greene, Marcel Proust, Sommerset Maughan o Anatole France; su admirado Roberto Arlt, o sus compatriotas, el cuentista Paco Espínola o el inclasificable Felisberto Hernández…

El periodismo, además de ser una profesión que le permitió ganarse la vida, contribuyó a formar al Onetti escritor, que sin embargo, era consciente de la distancia entre estas dos vertientes literarias. El Onetti periodista será diferente al novelista. «En mis artículos periodísticos utilizo el humor como un modo de acercarme o alejarme al lector. En mis novelas, en cambio, sólo hay una ironía bastante subterránea».

Seguramente, en este segundo semestre de 1939, Onetti comienza a madurar la idea de publicar su primer opus. Ya tiene 30 años, ha leído omnívoramente, se ejercita diariamente ante la máquina de escribir, adquiriendo el ritmo y la constancia que requiere la producción de un libro. Conoce también a imprenteros, editores y críticos literarios, que supone él, se ocuparán de su obra en sus columnas. Y probablemente, había conservado el primer manuscrito escrito en 1934 en Buenos Aires, que ya había titulado significativamente «El pozo» (no hay una sola referencia a este tipo de construcción en el texto). El pozo será la metáfora para designar el estado existencial que oprime y angustia a Eladio Linacero, el protagonista.

-¡Usted no puede publicar eso!

-Ya tiramos 500 ejemplares….

-Entonces sáquelos de circulación.

Este ríspido diálogo habría tenido lugar entre Onetti y su jefe, el doctor Carlos Quijano, a quien aquel había confiado un original de El Pozo (así lo consignó el escritor, muchos años después en una entrevista a un periodista de Madrid).

Lejos estaba el severo director de Marcha que imaginar que aquel modesto librito de apenas 48 páginas, sería el primer mojón de la trayectoria de quien luego de la obtención del Cervantes (1980) ya sería considerado, uno de los mayores novelistas de lengua española del Siglo XX. Y estuvo incluso nominado al Premio Nóbel.

¿Qué fue lo que provocó una reacción tan airada de alguien, que si bien no era escritor ni crítico literario, poseía una formación universitaria e integraba la elite intelectual del Uruguay de aquella época? Nunca lo sabremos con certeza, pero seguramente fue el clima pesimista, fatalista del relato onettiano; una filosofía existencialista (cuando aún no habían desembarcado Sartre ni Camús por el Río de la Plata), casi nihilista que encarnaba el anónimo Eladio Linacero, un don nadie que deambulaba como un fantasma sin destino por la gris Montevideo.

Apenas algunas pinceladas de compasión del autor, en unas pocas frases, lo salvaban de empujarlo al suicidio ante una vida vacía y angustiante, sin porvenir, anclado en la idealización de unos pocos momentos idílicos con su exesposa. Como ya anotamos, este pesimismo contrastaba con el edulcorado optimismo del Uruguay feliz («como el Uruguay no hay», era una frase muy popular entonces).

Así, la crisis de la Bolsa de Nueva York (octubre 1929) había quedado atrás, y las exportaciones de carne y lana volvían a dar trabajo y prosperidad al pequeño país sudamericano, uno de los «graneros del mundo», para una hambreada Europa, donde los jinetes del Apocalipsis, cabalgaban de nuevo (finalizaba la Guerra Civil Española, pero el 1º. de setiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial).

Presentar a un verdadero antihéroe, un perdedor, como personaje central de una novela en primera persona, constituía una osadía que el establishment uruguayo, no estaba preparado para absorber. De hecho, el rechazo de Quijano, fue un anticipo de los otros colegas de Onetti que hacían las reseñas literarias en los diarios y periódicos de Montevideo. «El pozo» tuvo la peor de las críticas: ninguna.

Tampoco se vendieron entre los clientes de la Librería-Imprenta «Signo»; casi todos los 500 los ejemplares de esta primera edición, juntaron polvo en aquel sótano de la Ciudad Vieja… Hubo que esperar más de dos décadas, para que el crítico Ángel Rama, reeditara la nouvelle, con una edición moderna que facilitó una mayor difusión de El Pozo.

Para entonces, fines de los 60, Onetti había regresado a Uruguay, luego de una segunda temporada en Buenos Aires, y se ganaba la vida como corresponsal de la Agencia de noticias Reuter. Y había seguido escribiendo y publicando: ya tenía en su haber media docena de novelas con un universo propio: la mítica ciudad de Santa María. Su nombre comenzaba a sonar en los círculos internacionales, y obtuvo varios honrosos segundos puestos en importantes concursos, como el Rómulo Gallegos de 1967, derrotado por Vargas Llosa y su «Casa verde».