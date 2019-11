Exclusivo para EL PUEBLO

Por gentileza de su autor, Daniel Abelenda, EL PUEBLO viene mostrando en distintas entregas los capítulos de su libro, aún inédito, “Juan Carlos Onetti o la angustia existencial del Siglo XX”. Ya hemos publicado la 1ra., 2da. y 3ra. parte. Hoy entregamos la 4ta. y 5ta., reservándonos para próximas ediciones, la 6ta, y última parte.

4. LAS MUJERES DE MONTEVIDEO: “No he querido volver a Montevideo, porque no quiero ver cómo las mujeres que he amado han envejecido.” (En uno de los últimos reportajes que concedió Onetti). Luego del relato del intento de violación del adolescente Eladio a Ana María, Onetti le imprime un salto imprevisto a la historia: el protagonista asiste, en algún lugar de Montevideo, al velorio de la chica, muerta “seis meses después”, del episodio de la fiesta de fin de año. Pero nada se dice sobre las causas de su prematuro fallecimiento (¿fue un accidente, acaso un suicidio?). La omisión de información relevante es un recurso que obliga al lector a llenar los huecos, a completar la historia. Otro rasgo de la narrativa más moderna y reciente. Otra vez, Onetti se adelanta a sus contemporáneos. Entonces el protagonista la recobra, pero esta vez en el mundo de los sueños: “Es ella la que viene por la noche, sin que yo la llame, sin que sepa de dónde sale. Afuera cae la nieve (la escena transcurriría en Alaska o en Suiza, nos aclara en la siguiente página) y la tormenta corre ruidosa entre los árboles. Ella abre la puerta de la cabaña y entra corriendo. Desnuda, se extiende sobre la arpillera de la cama de hojas.” A continuación, y para cerrar “la historia de Ana María”, se inserta una especie de short story (2 páginas) donde el protagonista es ahora un minero de oro en Klondike, Alaska, y está en una taberna, fumando, bebiendo y jugando a las cartas, junto con personajes pintorescos, en un tiempo impreciso: Wright, el patrón; el sheriff Maley y Raymond el Rojo, que hacen recordar los relatos de un contemporáneo de Onetti, Jack London. El protagonista, sin nombre, regresa a las diez en un trineo tirado por perros a la cabaña, adonde llegará, naturalmente, Ana María, quien “se tiende desnuda en la cama de hojas, esperando”. Después, Linacero vuelve a su diurna realidad de desocupado, deambulando por las calles de una todavía aldeana Montevideo, sin mucho que esperar más que el transcurrir de las horas y los días. Aparece aquí la ubicación temporal del relato, el mundo a fines de los años 30: “Según la radio del restaurante, Italia movilizó medio millón de hombres hacia la frontera con Yugoslavia: parece que habrá guerra.” Y mientras almuerza (seguramente con obligada frugalidad) recuerda a su compañero de pieza, el obrero-sindicalista, otro de los temas a los cuales Onetti / Linacero dedica varias páginas. El mundo brutal del trabajo fabril de entonces, es descrito aquí con impresionante concisión y realismo: “Recién ahora me acuerdo de la existencia de Lázaro y me parece raro que no lo haya hecho todavía. Estará preso por borracho o alguna máquina le habrá llevado la cabeza en la fábrica. También es posible que tenga alguna de sus famosas reuniones de célula.” Únicamente los grandes escritores pueden resumir toda la vida de un personaje en tres frases. Asimismo, ha traído consigo las hojas escritas a mano en la pieza compartida, y las revisa. “Releo lo que acabo de escribir, sin prestar mucha atención, porque tengo miedo de romperlo todo. Hace horas que escribo y estoy contento porque no me canso ni me aburro. No sé si esto es interesante, tampoco me importa.” Sin pensarlo, sólo siguiendo ese primero impulso por tomar el lápiz y escribir, Eladio Linacero (como Juan Carlos Onetti) ya no podrá dejar de hacerlo. Es una necesidad y un desahogo, que le da un oasis de dicha en el desierto que es su existencia miserable. Lo que escriba, moldeará su realidad, será parte de su vida, diurna y nocturna (sueños incluidos, claro está). No obstante ello, el protagonista cree necesario puntualizar que la escritura, no es toda su vida, por más que está sin trabajo y no tiene otras obligaciones (maritales, por ejemplo) ni horarios que cumplir.

“Y después, que mi vida no se limita a eso (escribir). Vivo”. Entonces nos cuenta sus relaciones con algunas de las mujeres que frecuenta en su nueva etapa de divorciado. Allí aparece Hanka, una muchacha de 20 años, una suerte de amante a tiempo parcial, que ha debutado sexualmente con Linacero, según este. Se encuentran por última vez en un restaurante-cabaret del Parque Rodó, donde presencian una riña entre prostitutas y proxenetas, habla de literatura, y a veces, “también de la vida”. Hanka, que parece ser muy madura para su edad, le descerraja la pregunta clave, existencial, a un divorciado de 40 años: “- Pero, ¿por qué no acepta que nunca ya volverá a enamorarse”. Linacero debe admitir que la simplota Hanka ha dado en el clavo, y que es él quien no se anima a asumir su situación. Y entonces, ensaya una frase para explicarse -¿justificarse?- a sí mismo y su actitud ante la vida. “Era cierto; yo no quiero aceptarlo porque me parece que perdería el entusiasmo por todo, que la espera vaga de enamorarme me da un poco de confianza en la vida. Ya no tengo otra cosa que esperar.” Luego de esta filosófica conversación una noche de invierno en el Forte Makallé, ya no volverá a ver a Hanka. “Después, en la rambla, le dije que nuestra relación era un cosa ridícula, y que era mejor no vernos más.” Los vínculos entre hombres y mujeres son difíciles, conflictivos, desesperadamente inútiles y frustrantes, parece decirnos el narrador/protagonista de El Pozo; esta visión pesimista acerca de la pareja humana (¡recordemos que Onetti se casará 4 veces!) atraviesa toda la obra del uruguayo. “Hanka me aburre; cuando pienso en las mujeres… Aparte de la carne, que nunca es posible hacer de uno por completo, ¿qué cosa de común tienen con nosotros?” Siguiendo una estructura vanguardista para la novela del Siglo XX, Onetti, cierra la historia de Hanka, habla brevemente (un párrafo) sobre otra mujer, Electra, “la única con la cual podría ser amigo”, y abre otra. Nos cuenta (un poco más extensamente, dos páginas) acerca a su particularísima relación con Ester, “una prostituta que costaba dos pesos, uno para ella y otro para el hotel. Y éramos amigos”.

5. EL AMOR, ESE ETERNO VAGABUNDO: En estas páginas, Linacero nos resume el naufragio de su matrimonio con Cecilia, cómo se les escapó aquel amor, cual agua entre los dedos, y el dolor que ello conlleva. Como casi siempre, la biografía del autor, se deja entrever detrás de estos pocos episodios que cuenta Onetti. Como ya dijimos, el escritor se divorció luego de 4 años (y un hijo, que en la ficción no está) de matrimonio con su prima argentina María Amalia, y es probable que en plena crisis conyugal, haya escrito la primera versión de El Pozo, en Buenos Aires, donde la pareja vivió hasta 1934, cuando Onetti regresa a Montevideo, buscando aliviar la precaria situación económica de la familia. “Había habido algo maravilloso creado por nosotros. Cecilia era una muchacha, tenía trajes con flores en la primavera, guantes diminutos y usaba pañuelos de tela transparente, que llevaban dibujos de niños bordados en las esquinas. Como un hijo, el amor había salido de nosotros.” Mas ese encandilamiento del comienzo, pronto pasa, y la rutina, los trabajos y los días, desgastan hasta la relación más intensa. El amor puro está destinado a sucumbir. La vida cotidiana es vulgar, tediosa y embrutecedora; el tiempo todo lo degrada y destruye. La juventud y su pureza no vuelven más; la edad madura (y mucho más, la vejez) es sinónimo de decadencia, cuando no decrepitud física y moral. Esta es la filosofía onettiana, que aparece en esta nouvelle y se prolongará –acentuándose incluso en su pesimismo- en sus novelas posteriores. “El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas. Pero la gente maravillosa y absurda no abunda; y las que lo son, es por poco tiempo, en la primera juventud. Después comienzan a aceptar y se pierden.” Fiel a su anterior declaración de principios, de contar sólo “el alma de los hechos”, conocemos muy pocos eventos de la que fuera la vida de casados de Eladio Linacero y Cecilia Huerta, además de que vivían en Montevideo, y que no tuvieron hijos. Apenas que el marido era quien trabajaba, aunque sin mucho entusiasmo ni dedicación, lo cual podría haber minado la relación (igual que en el primer matrimonio de Onetti). Otra vez, en su prosa lacónica, hay que leer entrelíneas. Sólo se menciona un hecho durante “el sumario” del juicio por divorcio, donde el esposo parece admitir su culpa en cuanto a no ser un buen proveedor, como se esperaba que lo fuera el hombre en los años 30. “No trato de justificarme; pueden escribir lo que quieran esas ratas del Juzgado. Toda la culpa es mía: no me interesa ganar dinero ni tener una casa confortable con radio, heladera, vajilla y un watercló (inodoro) impecable. El trabajo me parece una estupidez odiosa a la que es difícil escapar.” Y remata el párrafo con una frase agresiva, que expresa la frustración existencial de un hombre que ha perdido la fe. “La poca gente que conozco me parece indigna de que el sol le toque en la cara. Allá ellos, todo el mundo y doña Cecilia Huerta de Linacero”. La historia del fallido matrimonio se completa con una escena cinematográfica; es un extraño pedido de Linacero para que su esposa, se levante en mitad de la noche, se ponga un vestido blanco que llevaba cuando eran novios, y luego él la lleva hasta “la rambla y Eduardo Acevedo”, y le pide que se aleje calle arriba y luego camine hacia él, para que el viento del mar (el Río de la Plata), le moviera el vestido haciéndola inclinarse. Eso es todo. Ella accede a regañadientes, pero este extraño revival de un romántico momento de los años de novios, termina siendo una ridiculez sin sentido, “una idea idiota como una obsesión”, admite. Y para Cecilia, parece haber sido la gota que colmó el vaso de su matrimonio, al punto que cita el hecho en el juicio, alegando que su esposo “la obligó con amenazas” a vestirse en medio de la noche e ir hasta aquel lugar de Montevideo. No se puede volver atrás, y los momentos hermosos no pueden recuperarse en la vida real, acaso sólo en los sueños…