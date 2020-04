Son 195 años los que se cumplen hoy, 19 de abril, de uno de los episodios más relevantes en la Historia Nacional: el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, ocurrido el 19 de abril de 1825. Patriotas orientales desembarcaron ese día, provenientes de Buenos Aires, en Playa La Agraciada, dispuestos a combatir la ocupación luso – brasileña. Comandados por Juan Antonio Lavalleja, treinta y tres hombres (número que ha dado y continúa dando lugar a discusiones) comienzan la lucha revolucionaria «libertad o muerte». El episodio ingresa en la historia como Cruzada Libertadora.

Lavalleja

Juan Antonio Lavalleja y de la Torre fue militar. Nació el 24 de junio de 1784 en Minas y falleció en Montevideo el 22 de octubre de 1853. Muy amplia fue su trayectoria en la lucha independentista del país. Intervino desde 1811 en los principales episodios que se fueron gestando.

En 1825, en la Cruzada Libertadora, actuó como jefe junto a Oribe. En 1834 encabezó la revolución contra el caudillo Fructuoso Rivera, dando su apoyo al General Manuel Oribe. En 1843 da principio al Sitio Grande. Murió siendo integrante del Triunvirato que siguió a la caída de Giró.

Salto, la ciudad que se llenó de homenajes en torno a esta fecha

Calles, plaza, placa, pueblo, bustos…

No es común que en una sola ciudad abunden tantos tributos a un mismo hecho histórico. Pero es lo que sucede en este caso y aquí, en Salto. No es frecuente que el nomenclátor de un lugar incluya nombres alusivos a ese hecho en tantos espacios públicos. Vale la pena hacer un repaso:

-Desde 1899, Salto recuerda el hecho al denominar como «19 de abril» a una calle; esta nace en la zona portuaria y se extiende hacia el este hasta proximidades de calle Santa Rosa.

-Pero además, también desde 1899, se llama «Agraciada» otra calle (paralela a aquella una cuadra hacia el norte y extendida al este hasta cercanías del estadio Ernesto Dickinson) que también alude a este hecho.

-La Playa La Agraciada es conocida asimismo como «Arenal Grande», nombre que también lleva una avenida de Salto (ubicada en la zona este de la ciudad, desde Avda. Magallanes hasta Avda. Enrique Amorim). Vale recordar que la playa se ubica sobre el Río Uruguay, en el departamento de Soriano. La consigna de los orientales era «liberar la patria o morir por ella», y la bandera que desplegaron fue la que se conoce como Bandera de los Treinta y Tres.

-Pero, como si tres calles fuera poca cosa, además de 19 de Abril, Agraciada y Arenal Grande, no olvidemos que aquí tenemos también la calle «Treinta y Tres Orientales», que nace al finalizar la cuadra del 800 de calle Uruguay y se prolonga hacia el sur hasta Avda. Pascual Harriague. Y, como si aún fuera poco, en la intersección de esta calle y Artigas (vereda del Palacio de Oficinas Públicas), se ubica una placa que reza: «Libertad o Muerte. 1825-1925. El Pueblo de Salto a los héroes de la Agraciada».

-También una de las plazas ubicadas sobre nuestra calle principal recibe ese nombre: «Plaza Treinta y Tres Orientales». Se trata de uno de los espacios públicos más antiguos de Salto, cuya fecha de creación es cercana a la propia creación de la ciudad. La primera gran reforma que tuvo, al menos de la que se tienen registros, data de 1910.

-Y no podía quedar de lado el homenaje al líder de aquellos orientales, por eso una calle también se denomina (desde 1899) «Juan Antonio Lavalleja». Es la que nace al finalizar la cuadra del 500 de calle Uruguay y se extiende hacia el sur (con algunas interrupciones) hasta proximidades de la avenida Manuel Patulé.

-Cabe agregar que un busto de Lavalleja, junto a uno de Manuel Oribe (nombre también de una importante avenida y de un barrio), se encuentra en la plaza ya mencionada. Y que uno de los lugares más grandes y poblados del interior del departamento (y Municipio desde 2010) también lleva su nombre, antes «Colonia» y ahora

«Pueblo Lavalleja».