(Trabajo para taller Libro Cartonero del PAS)

Yo tengo mi historia

¿O vos creías que no?

También vos la tenés, pero

Alejamos lo que no queremos recordar porque

Morimos un poco en cada recuerdo doloroso

¡Basta!, seamos sinceros, seamos

Inteligentes y tengamos

Esperanza porque

Nada es para siempre.

Tenemos que luchar

En el día a día

Negando la frustración, el desengaño, el miedo

Ganando en el deseo de seguir vivos luchando y no

Olvidemos nuestro pasado.

Miradas con rabia, con desprecio e

Indignación discriminan nuestras

Historias personales pero… ¿nos ven?

Inesperadamente llegará tal vez el día que

Sintamos que somos comprendidos

Tenemos un largo camino por recorrer porque somos

Obra de una sociedad despiadada, el

Resultado de vidas olvidadas, marginadas que

Intentan cada día recuperarse.

Andaremos sin dejar de intentar, rehabilitarnos.

Autores: Richard, Diana, Carla, María, Virginia, Maieli, Roberto (personas privadas de libertad, día 14 de mayo 2018)