Este Jueves a las 20 hrs por Canal 91, emitido por Salto Informa

ACTIVIDADES NAZIS EN SALTO

* La postura de la prensa.

* Acciones políticas, de partidos ,sectores y en el parlamento.

* El accionar de la justicia.

* El accionar del Ministerio del Interior.

* El peligro de infiltrados y cómplices criollos.

* Organizaciones de lucha y resistencia.

* El papel crítico y activo de los estudiantes.

* La masonería perseguida y la reacción de la orden.

* Belén y Constitución enclaves elegidos para la organización del ejército nazi que daría el golpe.

* Sectores sociales colaboracionistas del fascismo.

Zona de los archivos adjuntos.

NAZIS EN SALTO

Una historia del pasado con huellas en el presente.

La historia de la presencia de nazis en nuestro departamento, no es nueva, aunque tiene ribetes de leyenda, ya que quienes hablan del tema lo hacen desde la referencia de alguien que ha comentado que vio o que le dijo el primo de un amigo que a su vez le contó el abuelo.

Algunos hablan de tesoros, otros de banderas nazis que se colgaban en algunos edificios en determinadas fechas e incluso algunos desfiles en conmemoración de fechas relacionadas con el fascismo. En un libro de literatura “El caudillo del adiós” de Ramón Lanzieri, para el cual contó con aportes de docentes de historia del medio, se cuenta de trifulcas que se armaban en las veladas del Teatro Larrañaga, allá por la década del 40 entre partidarios y detractores del régimen nazi.

Lo cierto es que de nada de esto existen pruebas.

Quien esto escribe, mantenía cierto escepticismo hasta hace no mucho. Había conocido el tema a través de un cuento publicado por Diego Moraes en “Bestiario de Salto Oriental” El caso Fuhrmann. En el cuento se hace mención a un artículo publicado sobre el tema en el diario El País,

el 21 de octubre de 2006 bajo el título “El Mercosur que querían los nazis” lo cual permitió el acercamiento a algunos hechos históricos.

Pero quienes nos dedicamos a la investigación histórica, sabemos que cualquier dato puede resultar revelador, así como no ser veraz y que a veces los caminos se cruzan aportando entendimiento o dejando más dudas que certezas.

Así ocurrió que meses atrás, recorriendo la feria, Pablo Villa verde, dedicado tanto a la fotografía como a los productos audiovisuales y a la investigación sobre la historia de nuestro departamento, se encuentra en la feria de los domingos en un puesto de mercachifles, fotografías que certifican que Arnaulf Fuhrmann efectivamente vivió en Salto y que se dedicaba a la fotografía, corroborado esto

en la firma de fotos que el mismo sacaba en su estudio. Este estudio era compartido con Victoria K, de estudio fotográfico La Clave, su esposa y viuda de Federico Jungblut.

A Fuhrmann, se lo juzgo por “llevar adelante acciones que contribuyen a destruir las formas democráticas constitucionales”. En el allanamiento que se le realiza en la casa fotográfica ubicada frente al Teatro Larrañaga y en su domicilio particular se encuentran seis ametralladoras y valiosa

documentación de la que se desprende la elaboración de un plan para apoderarse de

Uruguay ,conocido esto como El Plan Fuhrmann, que se inscribe dentro de la Welpolitik, plan para extender su dominio por el mundo dónde uno de los puntos centrales es América del sur, importante

por sus recursos y posición geo estratégica,en este punto principalmente la Protagonia. Interrogado este por el juez manifestó que se trataba solo de una broma ya que no contaba con los recursos que pudieran hacer posible la empresa de la conquista. Sobre la documentación de este plan,este estaba incompleto faltando 30 hojas del mismo; podría pensarse que estaba muy elaborado para ser una

broma. La acción principal se desarrollaría en dos días siendo Salto el epicentro de la maniobra y en 15 días estaría terminada la acción militar con la siguiente distribución de las tropas : artillería y caballería en Montevideo, dos compañías en Colonia y Fray Bentos, otra en Paysandú, un batallón en Salto, lo mismo que Bella Unión , Artigas, Rivera y Yaguaron.

Estas acciones conllevan la necesidad de recursos para el financiamiento de las mismas. Toda actividad financiera destinada a estos efectos podría llevar a generar sospechas, por esto debe manejarse todo en la clandestinidad y los recursos para sostenerla serian libras esterlinas provenientes de tesoros ,los cuales , arrebatados a judíos estarían en el país provenientes de Paraguay ,que era la zona de ingreso no solo de recursos sino también de emigrados nazis que en Salto obtenían de parte de Arnulf documentación falsa y se desarrollaban en el departamento en distintas actividades.

En el año 1937, es contratado por el periódico vespertino La Campaña, en el cual logra un rápido ascenso, directamente proporcional a la mejora del diario en cuanto a su calidad y llegada. Debe ser

por esta actividad que algunos hablan de Aranulf como “el periodista”.

Lo cierto es que su llegada al diario puede tener que ver con una estrategia del Partido Nazi, del

cual él no era parte, pero si era amigo y camarada de batallas en la Primera Guerra Mundial, JulioDalldorf, donde Arnulf era jefe de la división de pontoneros (Tropas adscritas al cuerpo de

ingenieros para construcción de puentes y pontones), designado jefe de los grupos nazis en el extranjero y encargado de las campañas de propaganda.

Fuhrmann, no pertenecía al Partido Nazi, pero era uno de sus mejores cuadro en América del sur y así lo certifica los testimonios de sus camaradas indagados por el juez del crimen Atilio Pigurina, donde entre otras cosas expresan: (…) De superior cultura admirador de Hinderburg (…)Impresiona su convicción formidable, su energía enorme y su juicio claro, con una instrucción sorprendente(…) luchador infatigable de la ideología alemana y el Fuhrer.(…) sería muy útil como jefe del regimiento de carros blindados(…) uno de los agentes nazis de más mala fama de toda Sudamérica..

Mucho más es lo que tenemos para decir de las acciones de Fuhrmann y de los planes y acciones de los nazis en el pasado, que serán motivo de otro artículo, de Arnulf diremos que fue procesado en el año 44, con la mayor sentencia por atentar contra la patria, de los que fueron juzgados en ese momento,trece años, aunque solo cumplió dos, porque el gobierno uruguayo no quiso problemas diplomáticos con Alemania. Una vez más como pasó en Argentina, logró evadir la justicia, y por ahora nada se sabe de su posterior destino.

Pero todo esto, y aunque faltan piezas, no terminó en el pasado, hechos extraños y aparentemente sin relación que involucran a personas anónimas o conocidas pero no vinculadas a estos temas,

hacen la trama de situaciones que por momento parecen noveladas.

Las fotos que parecieron en la feria firmadas por Arnulf se encontraron en una limpieza que se realiza por encargo en la casa de alguien que falleció en circunstancias por lo menos inusuales, al analizar el contexto y las posibles determinantes.

Podríamos decir que esta persona era cliente del estudio y por esta razón tenía estas fotos, pero dos días después de este fallecimiento se produce otro de alguien perteneciente a la comunidad alemana.

Ante esto puede surgir alguna inferencia que no estaría sustentada en el rigor científico por lo que que nos ahorramos el ejercicio de la misma y decimos que se trata de casualidades.

Como casual fue el hallazgo de un tesoro compuesto de monedas de oro, se presume libras esterlinas, en julio del 2016, que saliera Publicado en La Prensa de Salto , donde se informa que el mismo fue encontrado en un antiguo caseron céntrico, mientras se realizaban trabajos de nivelación para la construcción de una obra.

Esta obra se mantuvo parada desde el momento del hallazgo, hasta hace unos días atrás. La razón, la dilucidación de cómo proceder ante el hallazgo. Esto excepto el artículo del periódico se mantuvo en el anonimato, e incluso fue objeto de descredito por quienes leyeron el articulo y dejaron sus comentarios. Lo que sigue puede ser también objeto de descredito por aquellos que desarrollan este arte, pero lo cierto es que en una conversación de profesionales que tenía este tema como centro, surge que el mayor problema a la hora de decidir cómo se procedía con el hallazgo, fue que el mismo estaba marcado con el sello de la esvástica. Creíble o no muchas cosas reveladoras, han surgido de instancias como estas.

Días atrás otra charla de estas características se produce en un comercio del medio, en esta oportunidad el protagonista soy yo. Me encontraba imprimiendo material para esta investigación y mientras charlaba con la propietaria del local un cliente que se había interesado en la charla y que observaba desde lejos, se hace parte de la misma y aporta que conocía el tema del fallecimiento de quien era dueño de las fotos confirmatorias del estudio del cual era propietario Arnulf. Pero además de eso agrega que quienes estaban encargados de esa limpieza serían los mismos que veinte años atrás encontraron un tesoro compuesto de monedas de oro en el Cerro de Salto, que era muy llamativo que estos fueron precisamente al lugar y en poco tiempo llegaron a él descubrimiento.

Obviamente que me interese en ese dato que resultaba un aporte sorprendente y que contribuye a creer que varios tesoros nazis vinieron a parar a nuestro departamento, lo cual históricamente tiene sustento ya que América del Sur fue destinataria de los mismos que venían en manos de partidarios del régimen que , huyendo de la persecución que se dio una vez terminado el régimen o como forma de poder sustentar operaciones nazis en el continente se vinieron con los mismos aprovechando simpatías y fronteras vulnerables al pasaje de estos. Seguramente habrá quienes crean que estos puntos, muchos relacionados al relato oral, otros que se desprenden de documentación del estado y periodística, tiene puntos de encuentro y hacen a una historia reciente de la cual aún surgen hechos. Pero habrá quienes prefieran ver esto como una relación antojadiza de hechos y seguramente unos y otros tendrán razón. Y será la atención a futuros hechos y la búsqueda de información la que permita confirmar una u otra suposición o bien dotarla de mayores interrogantes.

Por José Buslón