Este martes 10 se cumplió un año más del nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Había nacido en Montevideo el 10 de marzo de 1936, por lo que habría cumplido entonces 84 años. Falleció a los 52: el 17 de enero de 1989. Hace algunos años, lo recordábamos desde esta página con estas palabras: A nuestro entender, no es la suya «una de las voces más emblemáticas del canto popular uruguayo», como lo dice una publicidad (en televisión) del recital que en su homenaje se realizará en Montevideo en estos días, sino, claramente, es la figura más importante del canto popular nacional y una de las mayores referencias en la cultura del país. ¿O acaso hay tantas otras con su nivel? Nacido en Montevideo el 10 de marzo de 1936, desde muy joven se destacó por sus excelentes composiciones, tanto de letras (vale recordar que llegó a obtener premios en concursos de poesía) como de música, así como por su voz excepcional y su carisma. Es la suya una obra que no envejece, sino que perdura y con nuevos bríos logra imponerse cada día, sencillamente porque tiene la esencia de las verdaderas composiciones artísticas. Dotado de una sólida formación intelectual, hay que recordar que su creación no se reduce solamente a canciones, sino que también cultivó (y podríamos decir que con éxito, aunque es la parte menos conocida) otros géneros como el cuento y la crónica. El mejor homenaje que se le puede tributar en este día es hacer una pausa y escuchar alguna de sus canciones. Vale la pena tomarse unos minutos para ello. Queda hecha la invitación».